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Столична община си връща собствеността върху Къпалнята „Мария Луиза“

Столична община си връща собствеността върху Къпалнята „Мария Луиза“

15 Юли, 2026 18:25 848 5

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Сред промените: стадион “Юнак” да се преустрои в зелен амфитеатър, повече обществени чешми и забранен достъп на коли

Столична община си връща собствеността върху Къпалнята „Мария Луиза“ - 1
Снимка: Столична община
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столична община направи ключов пробив в защитата на обществения интерес в Борисовата градина. Поземленият имот на къпалнята „Мария Луиза“ вече е актуван като общинска собственост. Това обяви заместник-кметът по градско планиране и развитие Любо Георгиев след заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), продължило над 4 часа, цитиран от пресцентъра на СО.

Заседанието беше посветено на обсъждането на постъпилите предложения, становища и възражения по проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. В него участваха представители на Столична община, районните администрации, Столичния общински съвет, професионалните организации на архитектите и ландшафтните архитекти, експерти.

Къпалнята „Мария Луиза“ вече е общинска

Арх. Любо Георгиев съобщи, че Столична община е предприела правни действия за придобиване на собствеността върху терена на Къпалнята. Имотът вече е актуван и вписан в кадастралната карта като общински.

Като част от усилията си да защити обществения интерес, Столична община възложи правен анализ на външен консултант – адвокат Бакалова от кантора „Бакалова и Дамянов“. Анализът сочи, че за част от имотите липсва правно основание да са станали частна собственост и това е ставало незаконно. Именно затова Общината вече оспорва актове за частна собственост в парка, като целта е те да бъдат върнати на гражданите без изплащане на обезщетения, ако се докаже, че са били придобити незаконно в миналото.

Защо ПУП е критично важен за София?
Заседанието на ОЕСУТ е решаваща стъпка към подобряването и приемането на Подробен устройствен план (ПУП). Той е важен, защото ще:
сложи край на и работата „на парче“ в парка и ще позволи създаването и реализацията на проекти за благоустройство.
въведе категорична забрана за ново строителство.
затвърди публичния характер на парка.
Основни промени и консенсусни решения от проведеното заседание:
Зелен амфитеатър вместо нов стадион: ОЕСУТ прие препоръка да отпадне предвиждането за възстановяване на стадион „Юнак“ в историческия му вид. Вместо това теренът, който е 100% публична държавна собственост, ще бъде оформен като зелена амфитеатрална площ, която по-добре съответства на парковата среда.
Реорганизация на паркирането:
Потвърдено е предвиждането на подземен паркинг при гара „Пионер“, който да обслужва спортните зони.
За спорния паркинг под „Капитолия“ ще се разработят два варианта – „със“ и „без“, за да се изследва реалният екологичен и транспортен ефект, както и възможността да се ползват съществуващите паркинги около Националния стадион.
Важно правило: Всички подземни съоръжения задължително трябва да имат 1.5 метра почвен слой отгоре за засаждане на дървета, така че да не се губи реална паркова площ.
Извеждане на автомобилите: Достъпът във вътрешността на парка ще бъде силно ограничен – само за аварийни нужди, поддръжка и техническо обслужване на събития, но не и за частни автомобили. Освен това основен подстъп за обслужването на парка остава алеята срещу Биологическия факултет, а настоящите пешеходни алеи при ул. “Кирил Видински” и срещу БНР остават само за пешеходци.
Нови функции за гражданите: Обсъдено и прието беше да се предвидят значително повече чешми и обществени тоалетни, както и да се интегрира идеята за библиотека на открито.
Какво предстои оттук насетне?
Днешното решение не е окончателно приемане на плана, а формулиране на експертни препоръки. Процедурата продължава със следните стъпки:
Преработване на проекта: Проектантите трябва да отразят препоръките на ОЕСУТ и да представят нов проект.
Ново съгласуване: Всяка съществена промяна изисква ново съгласуване с държавни институции като НИНКН, РИОСВ и др.
Повторно разглеждане от ОЕСУТ: Преработеният план ще бъде разгледан отново от Експертния съвет.
Финално гласуване: Окончателното одобрение на ПУП зависи от Столичния общински съвет.
„Нашата цел е Борисовата градина да бъде управлявана като единна обществена територия, а не като сбор от частни интереси. Днешните решения ни приближават към един по-зелен и по-достъпен парк за всички софиянци,“ заключи Любо Георгиев.


София / България
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  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    4 0 Отговор
    Ши има ли пак у тъс къпалня ух бяна уф кеф за пу 20 стинки гулям кеф чи да имъ де да си мийм мyкаpламaтъ кът одим на гости на бричедити у квъртал Шекер фабрика?

    18:28 15.07.2026

  • 2 очевадно

    7 0 Отговор
    ПУП е критично важен за да се осигури процедурата за узаконяване на незаконното и за законно бетониране на зеления парк.

    18:29 15.07.2026

  • 3 Помня

    7 0 Отговор
    През далечната 1993 къпалнята Мария Луиза беше главна квартира на Карамански и Слави Бинев във войната им с Маджо и останалите СИКаджии.От цялата страна имаше бригади на "дюшеци"

    18:29 15.07.2026

  • 4 Добра новина

    2 0 Отговор
    Някога това беше хубав комплекс - по времето на социализма.

    19:04 15.07.2026

  • 5 Гошко

    1 0 Отговор
    Новият ПУП е важен за да узакони незаконния строеж на стадиона ЦСКА. Стадиона се строи с разрешение за основен ремонт.

    19:15 15.07.2026

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