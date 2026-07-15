Столична община си връща собствеността върху Къпалнята „Мария Луиза“

Столична община направи ключов пробив в защитата на обществения интерес в Борисовата градина. Поземленият имот на къпалнята „Мария Луиза“ вече е актуван като общинска собственост. Това обяви заместник-кметът по градско планиране и развитие Любо Георгиев след заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), продължило над 4 часа, цитиран от пресцентъра на СО.

Заседанието беше посветено на обсъждането на постъпилите предложения, становища и възражения по проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. В него участваха представители на Столична община, районните администрации, Столичния общински съвет, професионалните организации на архитектите и ландшафтните архитекти, експерти.

Къпалнята „Мария Луиза“ вече е общинска

Арх. Любо Георгиев съобщи, че Столична община е предприела правни действия за придобиване на собствеността върху терена на Къпалнята. Имотът вече е актуван и вписан в кадастралната карта като общински.

Като част от усилията си да защити обществения интерес, Столична община възложи правен анализ на външен консултант – адвокат Бакалова от кантора „Бакалова и Дамянов“. Анализът сочи, че за част от имотите липсва правно основание да са станали частна собственост и това е ставало незаконно. Именно затова Общината вече оспорва актове за частна собственост в парка, като целта е те да бъдат върнати на гражданите без изплащане на обезщетения, ако се докаже, че са били придобити незаконно в миналото.

Защо ПУП е критично важен за София?

Заседанието на ОЕСУТ е решаваща стъпка към подобряването и приемането на Подробен устройствен план (ПУП). Той е важен, защото ще:

сложи край на и работата „на парче“ в парка и ще позволи създаването и реализацията на проекти за благоустройство.

въведе категорична забрана за ново строителство.

затвърди публичния характер на парка.

Основни промени и консенсусни решения от проведеното заседание:

Зелен амфитеатър вместо нов стадион: ОЕСУТ прие препоръка да отпадне предвиждането за възстановяване на стадион „Юнак“ в историческия му вид. Вместо това теренът, който е 100% публична държавна собственост, ще бъде оформен като зелена амфитеатрална площ, която по-добре съответства на парковата среда.

Реорганизация на паркирането:

Потвърдено е предвиждането на подземен паркинг при гара „Пионер“, който да обслужва спортните зони.

За спорния паркинг под „Капитолия“ ще се разработят два варианта – „със“ и „без“, за да се изследва реалният екологичен и транспортен ефект, както и възможността да се ползват съществуващите паркинги около Националния стадион.

Важно правило: Всички подземни съоръжения задължително трябва да имат 1.5 метра почвен слой отгоре за засаждане на дървета, така че да не се губи реална паркова площ.

Извеждане на автомобилите: Достъпът във вътрешността на парка ще бъде силно ограничен – само за аварийни нужди, поддръжка и техническо обслужване на събития, но не и за частни автомобили. Освен това основен подстъп за обслужването на парка остава алеята срещу Биологическия факултет, а настоящите пешеходни алеи при ул. “Кирил Видински” и срещу БНР остават само за пешеходци.

Нови функции за гражданите: Обсъдено и прието беше да се предвидят значително повече чешми и обществени тоалетни, както и да се интегрира идеята за библиотека на открито.

Какво предстои оттук насетне?

Днешното решение не е окончателно приемане на плана, а формулиране на експертни препоръки. Процедурата продължава със следните стъпки:

Преработване на проекта: Проектантите трябва да отразят препоръките на ОЕСУТ и да представят нов проект.

Ново съгласуване: Всяка съществена промяна изисква ново съгласуване с държавни институции като НИНКН, РИОСВ и др.

Повторно разглеждане от ОЕСУТ: Преработеният план ще бъде разгледан отново от Експертния съвет.

Финално гласуване: Окончателното одобрение на ПУП зависи от Столичния общински съвет.

„Нашата цел е Борисовата градина да бъде управлявана като единна обществена територия, а не като сбор от частни интереси. Днешните решения ни приближават към един по-зелен и по-достъпен парк за всички софиянци,“ заключи Любо Георгиев.