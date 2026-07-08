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Слави Трифонов за "Боташ": На кой Румен Радев да вярвам?

Слави Трифонов за "Боташ": На кой Румен Радев да вярвам?

8 Юли, 2026 10:32 963 45

  • слави трифонов-
  • боташ

Повечето хора, които участват в политиката, са мръсници и второ, защото същите тези лъжат като за световно

Слави Трифонов за "Боташ": На кой Румен Радев да вярвам? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политиката е мръсна работа. Знам, знам какво ще ми кажете. Но това виждам отвътре, това виждам и отвън. Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Facebook.

"И ще ви кажа защо е така. Първо, защото повечето хора, които участват в политиката, са мръсници и второ, защото същите тези лъжат като за световно. Е, добре де, замислете се. Днешният пример е историята с "Боташ". Кое е вярно сега - че това е един много изгоден договор за България, каквото твърдеше Румен Радев като президент, или че е много хубаво, че сега този договор е замразен за 15 месеца, каквото твърди Румен Радев като премиер? На кой Румен Радев да вярвам?", пита той в публикацията си.

"И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз", теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?", задава още въпроси Трифонов.

"Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България, и че, нямайте съмнение, на всички ще им се размине", посочва лидерът на ИТН.

И обобщава: "Общо взето, както ви казах - мръсна работа!"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 10 Отговор
    На позивна Моше не може да се вярва.

    Коментиран от #19

    10:34 08.07.2026

  • 2 Нашмъркан чалгар

    30 5 Отговор
    ЧИБА!!!

    10:35 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Еее, най-после

    6 2 Отговор
    Някой да забележи, че са го сменили!

    10:35 08.07.2026

  • 5 оня с коня

    29 5 Отговор
    А тоя като какъв пита

    Коментиран от #20

    10:36 08.07.2026

  • 6 Мадуро

    6 3 Отговор
    На оня с брадавицата.

    10:36 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 7955

    29 3 Отговор
    Ох Слави,стига вече,вие нищо не направихте а сега само питаш.Имаш ли това право,трябва да се запиташ.Или шумим брат ,шумим е твоята работа.

    10:37 08.07.2026

  • 9 На кой

    24 5 Отговор
    Слави да вярвам?

    10:38 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    7 13 Отговор
    Слави всичко което си написал е вярно

    10:39 08.07.2026

  • 12 ЕХ СЛАВЧО

    18 6 Отговор
    ДА БЕШЕ НАПРАВИЛ ПРАВИТЕЛСТВО КАТО СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ А НЕ СЕГА КАТО МАХЛЕНКА ОТСТРАНИ.РАДЕВ БЕШЕ ПРЕЗИДЕНТ ТОГАВА , СЕГА Е ПРЕМИЕР.БЪЛГАРИЯ Е ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА С ПРЕМИЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ , НЕ Е ПРЕЗИДЕНТСКА ДЪРЖАВА.КОЛКОТО И ДА ВИ СЕ ИСКА НЯМА КАК ДА МУ ЛЕПНЕТЕ ДОГОВОРА С БОТАШ

    10:40 08.07.2026

  • 13 Ахааа

    23 3 Отговор
    Скрий се Славуца! Защото всеки път, когато излезнете ти, Пеевски или Борисов да плюете по Радев- така само му вдигане рейтинга още повече!!!

    Коментиран от #22

    10:41 08.07.2026

  • 14 БГ-ГРАЖДАНИН!

    18 3 Отговор
    На кой Слави Трифонов да вярвам...?!
    На ,,Зулуският"...!
    Или на -,,Пост-Зулуският"...!

    10:41 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ,,Общо взето"

    15 3 Отговор
    И ти си като тях, Но много по- долен! Ти и Итн загробихте Българският ЛЕВ! Слугите на Пеевски и Боко , вие ли ще бъдете ,, съдници" на когото и да било!

    10:43 08.07.2026

  • 17 Затова не се надявай...

    7 2 Отговор
    На теб няма да ти се размине обаче.

    10:43 08.07.2026

  • 18 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Не Радев, не Борисов, не Шиши или който и да е има вина тук.

    Главната вина е на заспал Ганьо-Лапнишарански.

    Където има уфце, там ходят и вълците да си похапнат.

    А уфцете наричат кучетата си които искат да ги пазят руски подлоги.
    Обиждат ги, подиграват им се и това така, защото те са много умни.

    А разни колониалисти, каубои, османлии, си хапват овчо месо и се подсмихват под мустак.

    10:43 08.07.2026

  • 19 Много просто

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това е договор, който е съгласуван с партньорите. След 15 месеца се очаква се руския газ да спре и да потече, вече демократичния, руски газ, но с американска надценка и турска надбавка.

    10:43 08.07.2026

  • 20 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Сигурно "защото повечето хора, които участват в политиката, са мръсници", както и тези, които СУВЕРЕНЪТ извади от там, но те продължават да се навъртат ОКОЛО нея. Голям мерак да не ги забравят.

    10:44 08.07.2026

  • 21 смях в залата

    6 6 Отговор
    Зеленият чорап е зависим . Той не взема сам решенията а му ги спускат. Неговите депутати до един вдигат ръка по команда.

    10:44 08.07.2026

  • 22 хе хе

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ахааа":

    Тия циркаджии са от един цирк, ама вече са разгадани.
    На президентските избори ще изберем президент, който не е от цирка!

    Коментиран от #36

    10:45 08.07.2026

  • 23 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 2 Отговор
    $ЛАВИ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО ЗА БАДЖАНАКА $И ДУМАШ...?
    ЗАБРАВИ ЛИ КОЛКО ХУБАВО $ЪМ ТИ ПРАВИЛА?
    КЪД€ТО € Т€КЛО, ПАК Щ€ Т€Ч€ $ЛАВИ, $АМО МИ $€ ОБАДИ!

    10:45 08.07.2026

  • 24 Вярно

    4 10 Отговор
    Не харесвам Слави Трифонов, че подведе толкова хора, но....тук е прав. Зеления Чорап просто е поредният избран месия от Червените олигарси. Какъвто беше и царя, и дългия..

    10:45 08.07.2026

  • 25 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 4 Отговор
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #40, #41

    10:46 08.07.2026

  • 26 Българин

    9 1 Отговор
    Мишок

    10:47 08.07.2026

  • 27 Ухааа

    10 1 Отговор
    Славчо, ами нали и ти си политик бря. И на ртеб не мой да се вярва. И ти ни излъга и седна в скута на Баце и Шиши. Чудя се как още имаш наглостта да се появяваш. Никой не е лъгал така хората, както ти го направи! Я си гледай чалгата по телевизията и не ни занимавай с твоите простотии!

    10:49 08.07.2026

  • 28 хи хи хи

    8 1 Отговор
    Остави фигуранта и най-добре вярвай на оня, дето щеше да праща македонец в космоса.

    10:50 08.07.2026

  • 29 Овчар

    4 0 Отговор
    На тази и плащат само да търка актуални коментари...! Но до кога..! Определящите правилата на тази платформа да вземат мерки..! Писах им 4 пъти , някой друг ли трябва да вземе мерки..?8676

    10:50 08.07.2026

  • 30 Иванов

    4 2 Отговор
    Славчооо, много харесвам песните ти
    Пей си ги , махни я тая политика, че не я разбираш и се излагаш всеки път.

    10:51 08.07.2026

  • 31 да те питам Слафчо

    8 2 Отговор
    След като осноната ти задача е да крепиш камбаните на баце Бойко, тежки ли са мазни ли са, добре ли е платена работата?

    Мисирки и причее. Хиляда пъти се извъртя и завъртя.
    За пари лии? За много лии?

    10:53 08.07.2026

  • 32 батковски

    5 1 Отговор
    ТИ,нямаш думата.Нищо не споменаваш за честните Гр.Караджов,С.Кирилов и тошковците.Твоите палати не са от това ,че си гледал корнишони.

    10:55 08.07.2026

  • 33 Чалгарят е долняк, но

    2 5 Отговор
    Крадев е още по-голям долняк!

    10:56 08.07.2026

  • 34 Да напомня

    3 1 Отговор
    Срутването и магиатозирането на държавата започна след като Слави Трифонов излъга СУВЕРЕНА. Да не забравяме

    10:58 08.07.2026

  • 35 По голям мръсник

    5 1 Отговор
    от теб няма всред политиците
    Ти и за такъв не ставаш
    Дошъл
    Продавал мартеници
    Завършил на стари години нещо в д.конс благодарение на връзките с хора на които лансираше срещу заплащане глупавите претенции
    Мизерник северняк без корен

    Коментиран от #37, #45

    10:59 08.07.2026

  • 36 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "хе хе":

    От умрял писмо получавал ли си?

    Надявай се умрял кон да ритне.

    10:59 08.07.2026

  • 37 има имаааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "По голям мръсник":

    най-голямие мръсник е Гумен Крадве но още почти нищо не сте видели от мръсотиите му!

    11:00 08.07.2026

  • 38 азз

    2 0 Отговор
    славчо....ти и твоите хора имаха достатъчно време и възможности да направите нещо свястно....но вие направихте точно обратното - заедно с гроб и свинчо сътворихте достатъчно глупости,таа,че по-добре не се включвай вече....

    11:01 08.07.2026

  • 39 Пена

    5 1 Отговор
    До кога тоя неудачен пишман политик ще пиш2 глупости? Видя се, че освен от чалга от друго не разбира. Освен това ИТН вече не съществува! Какъв лидер е на несъществуващо нещо?!

    11:03 08.07.2026

  • 40 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    11:06 08.07.2026

  • 41 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    11:07 08.07.2026

  • 42 КОГАТО СЛАВЧО Е ПРАВ-

    1 3 Отговор
    прав е!

    Днес Румен Боташов се загрижи за социалните разходи на българите, които му плащат далаверите със своите данъци.

    Не си ги плаща сам от джоба си, ами с данъците на българите!

    И КОГА се загрижи Боташов Кешов? Точно когато войнта в Украйна взе да е обръща и Путин взе да издиша!
    Точно сега Румен Ковидов Естонски взе да посавя УСЛОВИЯ за българската подкрепа за Украйна!

    11:15 08.07.2026

  • 43 ФЕН НА РАДЕВ

    0 1 Отговор
    СЛАВЕ МНОГО ХЛЪЗГАВ МОКЪР ПЛЕВЕНСКИ ЮНАК СИ.ТИ С КОЙ ЩЕСЕ ПОХВАЛИШ С ТОШКО ДЖИНОТСКИ ИЛИ С ТОШКУ КАРАВЕЛОВ СКИ ИТН ИЗТЕЧЕ ДА ВЛИЗАТ ДРУГИТЕ.

    11:15 08.07.2026

  • 44 Ролан

    0 0 Отговор
    Този,освен за чалга, за друго не става🤣

    11:18 08.07.2026

  • 45 дадох ти плюс

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "По голям мръсник":

    Прав си за тоз керпеден.
    Но имаш една много голяма слабост в коментара си:
    Северняк не е обида, шматко.
    А Плевен и ПЛевенска област са дали едни от най-интересните индивиди на отечеството. Да не говорим, че плевенанки са сред най-личните моми.

    11:20 08.07.2026

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