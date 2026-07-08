Слави Трифонов за "Боташ": На кой Румен Радев да вярвам?

Политиката е мръсна работа. Знам, знам какво ще ми кажете. Но това виждам отвътре, това виждам и отвън. Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Facebook.
"И ще ви кажа защо е така. Първо, защото повечето хора, които участват в политиката, са мръсници и второ, защото същите тези лъжат като за световно. Е, добре де, замислете се. Днешният пример е историята с "Боташ". Кое е вярно сега - че това е един много изгоден договор за България, каквото твърдеше Румен Радев като президент, или че е много хубаво, че сега този договор е замразен за 15 месеца, каквото твърди Румен Радев като премиер? На кой Румен Радев да вярвам?", пита той в публикацията си.
"И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз", теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?", задава още въпроси Трифонов.
"Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България, и че, нямайте съмнение, на всички ще им се размине", посочва лидерът на ИТН.
И обобщава: "Общо взето, както ви казах - мръсна работа!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #19
10:34 08.07.2026
2 Нашмъркан чалгар
10:35 08.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Еее, най-после
10:35 08.07.2026
5 оня с коня
Коментиран от #20
10:36 08.07.2026
6 Мадуро
10:36 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 7955
10:37 08.07.2026
9 На кой
10:38 08.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
10:39 08.07.2026
12 ЕХ СЛАВЧО
10:40 08.07.2026
13 Ахааа
Коментиран от #22
10:41 08.07.2026
14 БГ-ГРАЖДАНИН!
На ,,Зулуският"...!
Или на -,,Пост-Зулуският"...!
10:41 08.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ,,Общо взето"
10:43 08.07.2026
17 Затова не се надявай...
10:43 08.07.2026
18 Наблюдател
Главната вина е на заспал Ганьо-Лапнишарански.
Където има уфце, там ходят и вълците да си похапнат.
А уфцете наричат кучетата си които искат да ги пазят руски подлоги.
Обиждат ги, подиграват им се и това така, защото те са много умни.
А разни колониалисти, каубои, османлии, си хапват овчо месо и се подсмихват под мустак.
10:43 08.07.2026
19 Много просто
До коментар #1 от "честен ционист":Това е договор, който е съгласуван с партньорите. След 15 месеца се очаква се руския газ да спре и да потече, вече демократичния, руски газ, но с американска надценка и турска надбавка.
10:43 08.07.2026
20 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "оня с коня":Сигурно "защото повечето хора, които участват в политиката, са мръсници", както и тези, които СУВЕРЕНЪТ извади от там, но те продължават да се навъртат ОКОЛО нея. Голям мерак да не ги забравят.
10:44 08.07.2026
21 смях в залата
10:44 08.07.2026
22 хе хе
До коментар #13 от "Ахааа":Тия циркаджии са от един цирк, ама вече са разгадани.
На президентските избори ще изберем президент, който не е от цирка!
Коментиран от #36
10:45 08.07.2026
23 Г€Н€РАЛ Д€$И
ЗАБРАВИ ЛИ КОЛКО ХУБАВО $ЪМ ТИ ПРАВИЛА?
КЪД€ТО € Т€КЛО, ПАК Щ€ Т€Ч€ $ЛАВИ, $АМО МИ $€ ОБАДИ!
10:45 08.07.2026
24 Вярно
10:45 08.07.2026
25 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #40, #41
10:46 08.07.2026
26 Българин
10:47 08.07.2026
27 Ухааа
10:49 08.07.2026
28 хи хи хи
10:50 08.07.2026
29 Овчар
10:50 08.07.2026
30 Иванов
Пей си ги , махни я тая политика, че не я разбираш и се излагаш всеки път.
10:51 08.07.2026
31 да те питам Слафчо
Мисирки и причее. Хиляда пъти се извъртя и завъртя.
За пари лии? За много лии?
10:53 08.07.2026
32 батковски
10:55 08.07.2026
33 Чалгарят е долняк, но
10:56 08.07.2026
34 Да напомня
10:58 08.07.2026
35 По голям мръсник
Ти и за такъв не ставаш
Дошъл
Продавал мартеници
Завършил на стари години нещо в д.конс благодарение на връзките с хора на които лансираше срещу заплащане глупавите претенции
Мизерник северняк без корен
Коментиран от #37, #45
10:59 08.07.2026
36 Емигрант
До коментар #22 от "хе хе":От умрял писмо получавал ли си?
Надявай се умрял кон да ритне.
10:59 08.07.2026
37 има имаааааа
До коментар #35 от "По голям мръсник":най-голямие мръсник е Гумен Крадве но още почти нищо не сте видели от мръсотиите му!
11:00 08.07.2026
38 азз
11:01 08.07.2026
39 Пена
11:03 08.07.2026
40 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #25 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
11:06 08.07.2026
41 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #25 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
11:07 08.07.2026
42 КОГАТО СЛАВЧО Е ПРАВ-
Днес Румен Боташов се загрижи за социалните разходи на българите, които му плащат далаверите със своите данъци.
Не си ги плаща сам от джоба си, ами с данъците на българите!
И КОГА се загрижи Боташов Кешов? Точно когато войнта в Украйна взе да е обръща и Путин взе да издиша!
Точно сега Румен Ковидов Естонски взе да посавя УСЛОВИЯ за българската подкрепа за Украйна!
11:15 08.07.2026
43 ФЕН НА РАДЕВ
11:15 08.07.2026
44 Ролан
11:18 08.07.2026
45 дадох ти плюс
До коментар #35 от "По голям мръсник":Прав си за тоз керпеден.
Но имаш една много голяма слабост в коментара си:
Северняк не е обида, шматко.
А Плевен и ПЛевенска област са дали едни от най-интересните индивиди на отечеството. Да не говорим, че плевенанки са сред най-личните моми.
11:20 08.07.2026