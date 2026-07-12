Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари българските граждани

Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ", които са на стойност около 360 млн. евро, няма да натовари бюджета и българските граждани, заяви Ива Петрова, министър на енергиката в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Механизмът трябва да бъде разработен в следващите 15 месеца, пред които договорът беше замразен:

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Има съгласието за намиране на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм."

Според Петрова, в споразумението е записано още, че в рамките на 15 месеца ще се работи по намиране на решение, което ще даде възможност наистина да се използва пълноценно пълния потенциал на договора, да се влезе в едно ефективно и взаимноизгодно партньорство, което дава перспективи от гледна точка на гарантиране на сигурността на доставките на двете компании в целия регион на Източна, Югоизиточна и Централна Европа.

По време на подписване на протокола нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни условия - политически или икономически, допълни министърът на енергетиката. По време на прегодоварянето няма да текат и лихви по натрупаните задължения.

Договорът имаше потенциал, но не беше използван, по-скоро по политически причини и саботиране на договора, отколкото липса на желание на компаниите, категорична беше Ива Петрова. Тя припомни, че основно при подписването му през 2022 г. е била сигурността на доставките и Турция се е доказала като сигурен партньор в това отношение.

По повод предложението България и Украйна заедно да строят АЕЦ "Белене", вместо да се продава оборудването, което се намира на площадката, Ива Петрова обясни:

Ива Петрова, министър на енергетиката: "На първо място, безспорен приоритет е осигуряване на безопасната експлоатация на съществуващите мощности и от друга страна сме се ангажирали с проекти за добавяне на нови мощности в системата. Проектът за 7-8 блок на АЕЦ "Козлодуй" е стратегически проект, който вече върви. Разбира се, трябва да се намери и решението за оборудването на АЕЦ "Белене". Една от възможностите е построяването на ядрена централа съвместно с Украйна, с наличие на европейско финансиране, която може да даде една перспектива за използване на това оборудване, което така или иначе ние имаме. Въпросът, който касае енергийното министерство и което ние сме поели като ангажимент е всъщност всички тези възможности да бъдат интегрирани в един нов модел на енергийната система, за да можем да ги оценим и от гледна точка на самия енергиен сектор и ангажимента, който имаме е до края на годината да предложим такъв проект на интегрирана визия, включително и по отношение на всичките възможности за ядрени мощности."

Министърът е получила уверение от оператора, който поддържа оборудването и че това се прави в съответствие с най-високите стандарти. Участието на Украйна може да бъде и като получател на част от тази електроенергия, каза още Ива Петров.

Все още не е възложен одит на АЕЦ "Козлодуй". Засега одити има в АЕЦ "Нови мощности", "Мини Марица-Изток" и БЕХ, и вече излизат притеснителни данни. Вече има два подадени сигнала към АДФИ за допълнителни проверки, както и един към МВР. За още три се чака да бъдат подадени.

Министърът на енергетиката ще посети утре Стара Загора по покана на областния управител и ще се срещне с кметовете от региона, с депутати и с новото ръководство в Мините и в ТЕЦ-а.