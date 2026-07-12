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Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари българските граждани

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари българските граждани

12 Юли, 2026 11:14 590 35

  • ива петрова-
  • боташ-
  • булгаргаз-
  • договор

Според Петрова, в споразумението е записано още, че в рамките на 15 месеца ще се работи по намиране на решение, което ще даде възможност наистина да се използва пълноценно пълния потенциал на договора

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари българските граждани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ", които са на стойност около 360 млн. евро, няма да натовари бюджета и българските граждани, заяви Ива Петрова, министър на енергиката в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Механизмът трябва да бъде разработен в следващите 15 месеца, пред които договорът беше замразен:

Ива Петрова, министър на енергетиката: "Има съгласието за намиране на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм."

Според Петрова, в споразумението е записано още, че в рамките на 15 месеца ще се работи по намиране на решение, което ще даде възможност наистина да се използва пълноценно пълния потенциал на договора, да се влезе в едно ефективно и взаимноизгодно партньорство, което дава перспективи от гледна точка на гарантиране на сигурността на доставките на двете компании в целия регион на Източна, Югоизиточна и Централна Европа.

По време на подписване на протокола нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни условия - политически или икономически, допълни министърът на енергетиката. По време на прегодоварянето няма да текат и лихви по натрупаните задължения.

Договорът имаше потенциал, но не беше използван, по-скоро по политически причини и саботиране на договора, отколкото липса на желание на компаниите, категорична беше Ива Петрова. Тя припомни, че основно при подписването му през 2022 г. е била сигурността на доставките и Турция се е доказала като сигурен партньор в това отношение.

По повод предложението България и Украйна заедно да строят АЕЦ "Белене", вместо да се продава оборудването, което се намира на площадката, Ива Петрова обясни:

Ива Петрова, министър на енергетиката: "На първо място, безспорен приоритет е осигуряване на безопасната експлоатация на съществуващите мощности и от друга страна сме се ангажирали с проекти за добавяне на нови мощности в системата. Проектът за 7-8 блок на АЕЦ "Козлодуй" е стратегически проект, който вече върви. Разбира се, трябва да се намери и решението за оборудването на АЕЦ "Белене". Една от възможностите е построяването на ядрена централа съвместно с Украйна, с наличие на европейско финансиране, която може да даде една перспектива за използване на това оборудване, което така или иначе ние имаме. Въпросът, който касае енергийното министерство и което ние сме поели като ангажимент е всъщност всички тези възможности да бъдат интегрирани в един нов модел на енергийната система, за да можем да ги оценим и от гледна точка на самия енергиен сектор и ангажимента, който имаме е до края на годината да предложим такъв проект на интегрирана визия, включително и по отношение на всичките възможности за ядрени мощности."

Министърът е получила уверение от оператора, който поддържа оборудването и че това се прави в съответствие с най-високите стандарти. Участието на Украйна може да бъде и като получател на част от тази електроенергия, каза още Ива Петров.

Все още не е възложен одит на АЕЦ "Козлодуй". Засега одити има в АЕЦ "Нови мощности", "Мини Марица-Изток" и БЕХ, и вече излизат притеснителни данни. Вече има два подадени сигнала към АДФИ за допълнителни проверки, както и един към МВР. За още три се чака да бъдат подадени.

Министърът на енергетиката ще посети утре Стара Загора по покана на областния управител и ще се срещне с кметовете от региона, с депутати и с новото ръководство в Мините и в ТЕЦ-а.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    11 6 Отговор
    Корупция има в целия свят...! Въпроса е че всяко нещо си има граници... Корупцията не може да бъде спряна никога, но поне да бъде намалена..! Ако на тиквата и дебелия не им бъде потърсена сериозна отговорност значи сме гласували напразни.....както винаги..!

    Коментиран от #17

    11:18 12.07.2026

  • 2 СВО 1 599 дни РЕЗИЛ

    24 1 Отговор
    След като "няма да натовари българските граждани" да му мислят марсианците.
    Явно те ще го отнесат вместо българите.

    Коментиран от #13

    11:18 12.07.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Когнитивен дисонанс или предателство

    9 0 Отговор
    Но понеже става дума за наследници на любителите на безплатни млечни продукти е второто. До кога, Народе????

    11:24 12.07.2026

  • 5 Истината е че няма ли...

    17 0 Отговор
    прозрачност има далавера ,неизгодна за гражданите на България!!
    Мирише на вкиснато кисело зеле , когато се вършат "на тъмно"
    преговори късаещи българските граждани и парите им!!!

    Тази " Леля," знае ли какво говори , или е поредния" кьорфишек министър" ???

    Чудя се Росен "Мореплавателя", героя от договора " Боташ" ,
    къде се скри, та никой не го търси ???

    11:26 12.07.2026

  • 6 Румен Йотова

    13 2 Отговор
    какво са 360 млн. евро за българските граждани?!
    Някакво си милионче на ден. Разбито по всички
    пенсионери, са си стотинки-цен на Ден
    Естествено че няма да ги натовари
    Всичко е наред и грижи няма
    Ура!

    Коментиран от #30

    11:27 12.07.2026

  • 7 Цепчо на гз

    11 0 Отговор
    Чудя се когато са подписвали дали са ги карали насила с опрян ръчен уред в главата или ей така да им върви стажа а нас кучета ни яли?

    11:29 12.07.2026

  • 8 Типично

    17 0 Отговор
    за червените лъжци !

    11:30 12.07.2026

  • 9 Грийн сок

    17 0 Отговор
    Вервайте ми
    Зелените чорапи ще станат червени
    даже вече СА

    11:30 12.07.2026

  • 10 И я че изокам некой ден!

    15 0 Отговор
    Я по сериозно, с чии пари ще се погасяват дълговете освен с народни? Досега поне у нас няма случай някой политик или институция да са поели разходите за своя сметка, които са натрупани по тяхна вина.

    11:30 12.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наглост "прогресивна"

    19 0 Отговор
    Лъежш, долна слугиньо на фатмака от есол Славяново, лъжеш точно като комунистка и внучка на активни борци и висши ДС - функциоери! Лъжете всички, цялата ви престъпна "прогресивна" сган от лъжци и измамници, дето се подиграхте с цял един нород! Само че, фатмашка слугиньо, пътници сте! Няма да ви търпим нито месец повече, пътници сте ма, слугиньо фатмашка!

    11:31 12.07.2026

  • 13 Драги ми Смехурко

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "СВО 1 599 дни РЕЗИЛ":

    Свеж коментар:)

    11:31 12.07.2026

  • 14 Колко

    12 0 Отговор
    е щастлива само в този хаос от лъжи и далавери......

    11:32 12.07.2026

  • 15 въпрос-дядо дебил

    10 0 Отговор
    Интересно кой ще натовари тази сделка???тази нас ни мисли за дебили или тази министърка е дебил?

    11:35 12.07.2026

  • 16 Глупости

    7 3 Отговор
    Не ми се слушат. Още малко и ще повярвам. Нали виждам че успоредно върви украинизация и турцизация.

    11:36 12.07.2026

  • 17 Това означава ли че служителите на ...

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    "Бате Румен" , могат да правят същите забежки, да крият засекретяват, покриват ихформация????

    Моите уважения за авияторските му качества, но вече опира до чиста държавна отговорност ,
    която някой трябва да понесе...!!!

    Преди вината се прехвърляше от Банкера от Банкя на Феномена и обратно!
    Сега "Бате Румен" е началника на всички днес, вината се носи лично само от него!!!!


    Росен "Мореплавателя" героя от "Боташ", приятел ли му е или" съдружник"
    и къде се намира в момента???

    11:38 12.07.2026

  • 18 Надирев

    2 0 Отговор
    Дано да казва истината ,че те и без това ни съсипват от грабеж партийните посредници на платените от народа производствени мощности и инфраструктура наречени ЕРП и ЕРД . Частници но само в частта на измислените такси и надценки в проценти над истинската цена . Сега искат и да уредите и децата им с нароени фирми и фирмички в " свободен енергиен пазар " . Свободен колкото Ви е и партийната феодална заробваща хората и принуждаваща население да се изселва Система. Народ не остана Госпожо министър. така си правете сметките ,че от тук нищо няма да съберете защото каквото и да вдигнете като цена ,то веднага потреблението спада. Който остане в територията ще е в адска мизерия ,студ ,гладувайки на минимума ,но и за Вас няма да има. Не може вечно в заеми с милиарди . Другия път кой нормален ще Ви даде при такова изчезване и унищожаване на Народ. Освен ако не е дошло време да купи и Вас да му служите и робувате . Не сте Богове или Богоподобни . Просто Алчни хора ненавиждани точно за това. Избрани сте по необходимост , а не защото сте нещо свръх или по-различни от другите хора. Единствената Ви задача беше да се премахне досегашната номенклатура и изедниците по места. Да си получат заслуженото станалите милионери за 8 години кметове и "бизнесмени " от заплати . Да се върне награбеното и краденото в бюджета за да не се вдигат никакви данъци и такси ,което вие вече изтървате от полезрението си и умишлено вдигате цените на всичко . Максимум още една година имате . Та

    11:39 12.07.2026

  • 19 Тишо

    5 1 Отговор
    Да знаете задължението няма да натовари българските граждани, ще натовари румънските!

    11:39 12.07.2026

  • 20 Политкоректен

    8 0 Отговор
    Е, сега поне знаем, че дължим 360 млн. на турците.

    Коментиран от #32

    11:40 12.07.2026

  • 21 Първото което е жени не може да са

    7 0 Отговор
    Министърки на важни министерства като енергетиката и външното министерство. Защото те са послушни дори да не го разбират.

    11:40 12.07.2026

  • 22 Верваме ви,

    9 0 Отговор
    ама друг път!

    11:41 12.07.2026

  • 23 Просто платете на Боташ и спрете

    4 1 Отговор
    Всякакви дослуци с Турция до тук !!!

    11:42 12.07.2026

  • 24 Петър Дънов: Бог дава най-малкото

    1 1 Отговор
    Петър Дънов: Бог дава най-малкото. В света най-малкото дава Господ. Бог е дал най-многото: Той е създал света, а пък за нас е дал най-малкото. Ти казваш: „То е много малко“. Едно житно зърно е малко, но като се посява последователно десет години, то расте е се увеличава и става много. Малкото расте, а пък голямото не може да расте.
    Ако нямаш най-малкото от Любовта, не можеш да я разбереш.
    Ако нямаш най-малкото от Мъдростта, не можещ да я разбереш.
    Ако нямаш най-малкото от Истината, свобода не можеш да имаш.
    Бъдете сега доволни от най-малкото, което ви е дадено. То е много трудна работа. Дадат ти едно зрънце. Ти ще го хвърлиш, като кажеш, че е много малко. (ако посееш едно зърно жито, и в следващите 10 години засаждаш всички зърна, на 10-та година ще ти трябват 47 трилиона декара, 1000 пъти повече обработваема земя от сега на цялата планета, и добив 10 трилиона тона)

    11:44 12.07.2026

  • 25 Пламен

    3 0 Отговор
    Няма няма...
    И Детска Болница няма да има.

    11:45 12.07.2026

  • 26 никой

    1 1 Отговор
    Аз не разбирам,площадка наша,оборудване наше,лиценз наш,пари европейски ЕЕ ЗА КАКЪВ ГРЕЗДЕЙ НИ Е украйна!

    Коментиран от #31, #34

    11:46 12.07.2026

  • 27 Едни румънци снощи разпитваха охраната

    1 0 Отговор
    На ХОРЕМАГА и тя най услужливо и подробно всичко им обясняваше щото нали са румънци може всичко да им каже и китайци или японци да бяха пак така. Разграден двор сни българите.

    11:47 12.07.2026

  • 28 Путин

    2 0 Отговор
    Радев вместо да е в затвора за разхищение на държавни средства беше президент и го направихте министър-председател да се разпорежда и с бюджета.

    Ей затова тая държава ще се разпадне и ще изчезне. Всички властимащи от руската окупация до сега са такива крадливи подлоги.

    11:48 12.07.2026

  • 29 колев

    3 0 Отговор
    Разбрах !!! Министрите ще ги платят от джоба си ?! Като лъжи, дали си вярва ???

    11:48 12.07.2026

  • 30 Месечно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Йотова":

    30 Евро от 1 милион пенсионери. Няма вече добавки и 30 % на едни 50 Евро на милиони МПС ,са си още толкова и отгоре . Следващите 15 месеца пак от същото и ще има за още години плащания . мислите ,че точно тези няма да си направят нов Ботуш някакъв ? О, стой та гледай ако си жив или си все още тук.

    11:49 12.07.2026

  • 31 Украинизация и турцизация

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "никой":

    Тече в България и в ЕС и дори в Нато. По волята на падишаха и със специалното участие на клоуна и на техни императорски величия фащ.

    11:52 12.07.2026

  • 32 Комукоректен

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Политкоректен":

    И 60 Милиарда на останалите. Евро. А аз не съм взел нищичко . Напротив -само ме скубят и стрижат от общини, държава и разни партийни частни ОПГ -та с техните си проценти за нищо и ревящи за всичко от държавата . Тоест второ плащане от данъците ми във вид на помощи за партийните им бизнеси. Комунистически капитализъм или капитализирана демокрация на комунистите. Резултата е ясен . Чао Българийо .

    11:56 12.07.2026

  • 33 !!!?

    1 0 Отговор
    Нагли посткомунистически лъжи...!
    Изобщо Гълъбарника на червената олигархия е изцяло подбран от прокремълски лакей начело с Мистър Кеш и неговия министър на пропагандата Иво Христов, ЗКПЧ Донев, Кутев, Пулев и тази Калинка от съветското министерство на енергетиката...!!!?

    11:56 12.07.2026

  • 34 Точно това е въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "никой":

    Отговора е че българите особено помаците демек родоотстъпниците са свикнали да се кланят на султана а клоуна е негово протеже.

    11:57 12.07.2026

  • 35 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    1 0 Отговор
    ПБ- "Плащам€ на Боташ"!
    САМО луд,Ч€рв€н ба$тун ИЛИ слабоумен МОЖЕ ДА ПОВЯРВА НА другарката п€т ро вЪ!
    ПБ-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    11:58 12.07.2026

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