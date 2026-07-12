Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари българските граждани

Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ", които са на стойност около 360 млн. евро, няма да натовари бюджета и българските граждани, заяви Ива Петрова, министър на енергиката в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Механизмът трябва да бъде разработен в следващите 15 месеца, пред които договорът беше замразен:
Ива Петрова, министър на енергетиката: "Има съгласието за намиране на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм."
Според Петрова, в споразумението е записано още, че в рамките на 15 месеца ще се работи по намиране на решение, което ще даде възможност наистина да се използва пълноценно пълния потенциал на договора, да се влезе в едно ефективно и взаимноизгодно партньорство, което дава перспективи от гледна точка на гарантиране на сигурността на доставките на двете компании в целия регион на Източна, Югоизиточна и Централна Европа.
По време на подписване на протокола нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни условия - политически или икономически, допълни министърът на енергетиката. По време на прегодоварянето няма да текат и лихви по натрупаните задължения.
Договорът имаше потенциал, но не беше използван, по-скоро по политически причини и саботиране на договора, отколкото липса на желание на компаниите, категорична беше Ива Петрова. Тя припомни, че основно при подписването му през 2022 г. е била сигурността на доставките и Турция се е доказала като сигурен партньор в това отношение.
По повод предложението България и Украйна заедно да строят АЕЦ "Белене", вместо да се продава оборудването, което се намира на площадката, Ива Петрова обясни:
Ива Петрова, министър на енергетиката: "На първо място, безспорен приоритет е осигуряване на безопасната експлоатация на съществуващите мощности и от друга страна сме се ангажирали с проекти за добавяне на нови мощности в системата. Проектът за 7-8 блок на АЕЦ "Козлодуй" е стратегически проект, който вече върви. Разбира се, трябва да се намери и решението за оборудването на АЕЦ "Белене". Една от възможностите е построяването на ядрена централа съвместно с Украйна, с наличие на европейско финансиране, която може да даде една перспектива за използване на това оборудване, което така или иначе ние имаме. Въпросът, който касае енергийното министерство и което ние сме поели като ангажимент е всъщност всички тези възможности да бъдат интегрирани в един нов модел на енергийната система, за да можем да ги оценим и от гледна точка на самия енергиен сектор и ангажимента, който имаме е до края на годината да предложим такъв проект на интегрирана визия, включително и по отношение на всичките възможности за ядрени мощности."
Министърът е получила уверение от оператора, който поддържа оборудването и че това се прави в съответствие с най-високите стандарти. Участието на Украйна може да бъде и като получател на част от тази електроенергия, каза още Ива Петров.
Все още не е възложен одит на АЕЦ "Козлодуй". Засега одити има в АЕЦ "Нови мощности", "Мини Марица-Изток" и БЕХ, и вече излизат притеснителни данни. Вече има два подадени сигнала към АДФИ за допълнителни проверки, както и един към МВР. За още три се чака да бъдат подадени.
Министърът на енергетиката ще посети утре Стара Загора по покана на областния управител и ще се срещне с кметовете от региона, с депутати и с новото ръководство в Мините и в ТЕЦ-а.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #17
11:18 12.07.2026
2 СВО 1 599 дни РЕЗИЛ
Явно те ще го отнесат вместо българите.
Коментиран от #13
11:18 12.07.2026
3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
4 Когнитивен дисонанс или предателство
11:24 12.07.2026
5 Истината е че няма ли...
Мирише на вкиснато кисело зеле , когато се вършат "на тъмно"
преговори късаещи българските граждани и парите им!!!
Тази " Леля," знае ли какво говори , или е поредния" кьорфишек министър" ???
Чудя се Росен "Мореплавателя", героя от договора " Боташ" ,
къде се скри, та никой не го търси ???
11:26 12.07.2026
6 Румен Йотова
Някакво си милионче на ден. Разбито по всички
пенсионери, са си стотинки-цен на Ден
Естествено че няма да ги натовари
Всичко е наред и грижи няма
Ура!
Коментиран от #30
11:27 12.07.2026
7 Цепчо на гз
11:29 12.07.2026
8 Типично
11:30 12.07.2026
9 Грийн сок
Зелените чорапи ще станат червени
даже вече СА
11:30 12.07.2026
10 И я че изокам некой ден!
11:30 12.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Наглост "прогресивна"
11:31 12.07.2026
13 Драги ми Смехурко
До коментар #2 от "СВО 1 599 дни РЕЗИЛ":Свеж коментар:)
11:31 12.07.2026
14 Колко
11:32 12.07.2026
15 въпрос-дядо дебил
11:35 12.07.2026
16 Глупости
11:36 12.07.2026
17 Това означава ли че служителите на ...
До коментар #1 от "Овчар":"Бате Румен" , могат да правят същите забежки, да крият засекретяват, покриват ихформация????
Моите уважения за авияторските му качества, но вече опира до чиста държавна отговорност ,
която някой трябва да понесе...!!!
Преди вината се прехвърляше от Банкера от Банкя на Феномена и обратно!
Сега "Бате Румен" е началника на всички днес, вината се носи лично само от него!!!!
Росен "Мореплавателя" героя от "Боташ", приятел ли му е или" съдружник"
и къде се намира в момента???
11:38 12.07.2026
18 Надирев
11:39 12.07.2026
19 Тишо
11:39 12.07.2026
20 Политкоректен
Коментиран от #32
11:40 12.07.2026
21 Първото което е жени не може да са
11:40 12.07.2026
22 Верваме ви,
11:41 12.07.2026
23 Просто платете на Боташ и спрете
11:42 12.07.2026
24 Петър Дънов: Бог дава най-малкото
Ако нямаш най-малкото от Любовта, не можеш да я разбереш.
Ако нямаш най-малкото от Мъдростта, не можещ да я разбереш.
Ако нямаш най-малкото от Истината, свобода не можеш да имаш.
Бъдете сега доволни от най-малкото, което ви е дадено. То е много трудна работа. Дадат ти едно зрънце. Ти ще го хвърлиш, като кажеш, че е много малко. (ако посееш едно зърно жито, и в следващите 10 години засаждаш всички зърна, на 10-та година ще ти трябват 47 трилиона декара, 1000 пъти повече обработваема земя от сега на цялата планета, и добив 10 трилиона тона)
11:44 12.07.2026
25 Пламен
И Детска Болница няма да има.
11:45 12.07.2026
26 никой
Коментиран от #31, #34
11:46 12.07.2026
27 Едни румънци снощи разпитваха охраната
11:47 12.07.2026
28 Путин
Ей затова тая държава ще се разпадне и ще изчезне. Всички властимащи от руската окупация до сега са такива крадливи подлоги.
11:48 12.07.2026
29 колев
11:48 12.07.2026
30 Месечно
До коментар #6 от "Румен Йотова":30 Евро от 1 милион пенсионери. Няма вече добавки и 30 % на едни 50 Евро на милиони МПС ,са си още толкова и отгоре . Следващите 15 месеца пак от същото и ще има за още години плащания . мислите ,че точно тези няма да си направят нов Ботуш някакъв ? О, стой та гледай ако си жив или си все още тук.
11:49 12.07.2026
31 Украинизация и турцизация
До коментар #26 от "никой":Тече в България и в ЕС и дори в Нато. По волята на падишаха и със специалното участие на клоуна и на техни императорски величия фащ.
11:52 12.07.2026
32 Комукоректен
До коментар #20 от "Политкоректен":И 60 Милиарда на останалите. Евро. А аз не съм взел нищичко . Напротив -само ме скубят и стрижат от общини, държава и разни партийни частни ОПГ -та с техните си проценти за нищо и ревящи за всичко от държавата . Тоест второ плащане от данъците ми във вид на помощи за партийните им бизнеси. Комунистически капитализъм или капитализирана демокрация на комунистите. Резултата е ясен . Чао Българийо .
11:56 12.07.2026
33 !!!?
Изобщо Гълъбарника на червената олигархия е изцяло подбран от прокремълски лакей начело с Мистър Кеш и неговия министър на пропагандата Иво Христов, ЗКПЧ Донев, Кутев, Пулев и тази Калинка от съветското министерство на енергетиката...!!!?
11:56 12.07.2026
34 Точно това е въпроса
До коментар #26 от "никой":Отговора е че българите особено помаците демек родоотстъпниците са свикнали да се кланят на султана а клоуна е негово протеже.
11:57 12.07.2026
35 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
САМО луд,Ч€рв€н ба$тун ИЛИ слабоумен МОЖЕ ДА ПОВЯРВА НА другарката п€т ро вЪ!
ПБ-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
11:58 12.07.2026