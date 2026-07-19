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Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите

Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите

19 Юли, 2026 14:21 1 524 81

  • бойко борисов-
  • боташ-
  • договор-
  • киевска декларация

Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това

Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърденията, че декларацията не е подписана, са пореден гаф на управляващите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод темата за българската позиция в Киев.

Според него ситуацията много наподобява договора с "Боташ", който беше замразен въпреки уверенията, че е изгоден.

"Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики - едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко", подчерта Борисов, цитиран от Нова телевизия.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предлаганите промени в Изборния кодекс.

"Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта - в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Та сега ще го прави МВР. Отсега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално", отбеляза той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 24 Отговор
    абе на кой президент бяха думите-,,И само запада да ни се намеси в Украина-ще ги сполети нещо невиждано през цялата им история,,?

    Коментиран от #3, #75

    14:23 19.07.2026

  • 2 Хаха

    66 7 Отговор
    Неуспелите артисти стават успешни критици

    Коментиран от #18

    14:24 19.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 22 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да не е едно джудже , бивш бакшиш , на Киевский вокзал , да чака бензин от Индия?

    14:25 19.07.2026

  • 4 психи4но болно освидеталствано ГЪВИЯДО

    19 2 Отговор
    умумартата хораааааа хахахахах го в е д оОООо го ве д ен цееее... го ве д оо оО

    14:25 19.07.2026

  • 5 Гласове от зайчарника в Банкя

    42 3 Отговор
    Боцо е безгрешн, кой не веярва пръв да хвърли камик по него!

    14:25 19.07.2026

  • 6 ехооо ис енибади хиир

    27 5 Отговор
    кога ша го приберат в ка рликово тоа психар на пик4ара... освидеталстван е многоктатно ти е б..ем и даргавата.. РА ДОООО пу т.. КО"летец"

    14:27 19.07.2026

  • 7 Софиянец

    55 12 Отговор
    Демек няма гаф! Щото тва с Боташ го дъвкахте зедно с ппдб-лите и дпс цифра време, а Радев коригира договора само с един разговор!
    А за бивша у крайна на никого в България не му дреме, освен на шепа безработници, които чакат да бъдат изкарани на площада за половин сандвич и 50 евро 😅😅😅

    14:27 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евгени от Алфапласт

    49 5 Отговор
    Сус, бе, бандит побъркан!🤣

    14:28 19.07.2026

  • 10 анонимен

    53 7 Отговор
    не давайте думата на този човек ....докога и колко години ще слушаме мутренския му глас....

    Коментиран от #44, #56

    14:29 19.07.2026

  • 11 МЛЯСКАм МАСС

    21 2 Отговор
    маи к, м,у да е... хорааааааа.. го в ед ОООО го в ед ен цееее... го вед О

    14:29 19.07.2026

  • 12 ГЕРБ

    7 34 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #21

    14:30 19.07.2026

  • 13 И при

    25 7 Отговор
    Боташ и Украйна , лъжите са налице не само в България , а и на международно ниво !

    14:31 19.07.2026

  • 14 Съдията

    47 4 Отговор
    Тихо бе корумпе, нямаш думата. ОПГ ГРОБ е завинаги в миманса. А ти, цял народ копнее, скоро в затвора.😂

    14:33 19.07.2026

  • 15 Гост

    51 3 Отговор
    Ти ли бе, гафаджия?
    Ти, който редиш гаф след гаф.
    Магистралите ти до момента изхарчиха повече пари за ремонтиране, отколкото за строеж, при все, че бяха най скъпите в света. И нямат лято без затворен участък за ремонти.

    14:33 19.07.2026

  • 16 Още ли се напъва тоя с двете гънки

    31 3 Отговор
    Да мисли
    Нали осигури деца и внуци
    Стига толкоз
    Дърт и изкуфял но пак и още гладен
    Проста глава недоучена
    Пожарникар без маркуч
    И водата изтече
    Няма електорат
    Няма и перачка вече
    Пустиня

    14:35 19.07.2026

  • 17 Без име

    18 1 Отговор
    Какъв е смисълът на последното изречение?

    Коментиран от #71

    14:36 19.07.2026

  • 18 Европеец

    24 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Може би си прав, но тиквата е добре да не ръси акъл и да си стои в дупката..... Всички знаем за боташ, всички оценяваме и лъжливото поведение на льотчика и киевската декларация...... Но въпреки това по-добре да бъде льотчика отколкото мръсната тиква.....

    14:37 19.07.2026

  • 19 Гост

    35 2 Отговор
    Преди да ни забраните търговията с Русия, нямахме нужда от Боташ.
    Ти, банкянски чепик, от къде успя да ни снабдиш с газ, когато Кирчо заклейми руският като недемократичен? От седалката на джипа ли?

    14:37 19.07.2026

  • 20 000000

    28 3 Отговор
    Бай Ставри все пита , кога ...... ?

    14:39 19.07.2026

  • 21 Гарантирано от ГЕРБ

    36 4 Отговор

    До коментар #12 от "ГЕРБ":

    ГЕРБ = Кражби, Лъжи, Престъпления, Унищожена икономика, Мафия и Мутри!

    14:44 19.07.2026

  • 22 факт

    26 3 Отговор
    като влезе в затвора няма да говори глупости

    14:45 19.07.2026

  • 23 Никой

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "говед О":

    Ко, ко речи че не се разбира?

    14:46 19.07.2026

  • 24 Макс

    10 11 Отговор
    Да, съгласен съм с Борисов че излагат България . Искам само да припомня , че той и неговите правителства също го правиха неведнъж .Българите трябва да осъзнаят , че е крайно време да гласуват доверие на хора и партии , които са извън комунистическата клика , захапала огромна част от политиката в България .Време е да се отърсим от старата плесен . Моля. не гласувайте за бивши комунисти ! Борисов, Радев , Пеевски, Костадинов , Трифонов и т.н. , вски знае , щом желае- кой е комунист до края .

    Коментиран от #35, #43, #78

    14:47 19.07.2026

  • 25 Мдаа

    25 3 Отговор
    Несериозно е медиите да обръщат внимание на един пандизчия с над 100 дела на трупчета в прокуратурата.

    14:48 19.07.2026

  • 26 Борисов уби окончателно мунчовци

    5 15 Отговор
    С факти -

    Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите
    19 Юли, 2026 14:2165124

    бойко борисов-боташ-договор-киевска декларация
    Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това

    14:48 19.07.2026

  • 27 ББ от Банкя

    24 4 Отговор
    Дрънкам врели некипели само да не ме зачесете за мантинелите

    14:48 19.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 5678

    21 3 Отговор
    Нямаш ли срам бе тъп изрод

    14:50 19.07.2026

  • 31 Коментар

    16 4 Отговор
    Няма го Мишо Константинтинов с 200 хиляди починали да гласуват за ГЕРБ

    14:50 19.07.2026

  • 32 Абе

    18 2 Отговор
    кво казал Боко, все тая, вятър в ефира....

    14:51 19.07.2026

  • 33 Анджо

    4 12 Отговор
    Всеки народ си заслужава управлението.
    Това си надробихме това ще си сърбаме. Тия кадето ги избраха сега да ги свалят.
    Министъра на МВР и той се излага като за световно.

    14:53 19.07.2026

  • 34 дядото

    18 3 Отговор
    след твоите управление какво остана от българия,че си загрижен да не я излагат.пфу.

    14:55 19.07.2026

  • 35 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Макс":

    Изброените не са комунисти.
    Те са тоталитаристи.
    Моля, не бъркайте синуса с косинуса!

    14:55 19.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тиквеник

    15 1 Отговор
    Борисов, де ти са пътищата, изпотепаха се ората

    14:59 19.07.2026

  • 38 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Боеко Борисов май не помни,че къдрокосата Сю беше негов министър на вънкашните работи,който спеше в Украинското посолство.

    15:00 19.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    14 1 Отговор
    Мале чак такова безочие, тоя няма
    срам, където съсипа държавата, по бързо да избират Гл. Прокурор

    15:00 19.07.2026

  • 41 Факт

    8 4 Отговор
    Тоя харизи 3 милиарда на господаря си русия,да си прави Путин поток,другия руски агент костов харизи Бургас пристанище на русия,оня руснака Станишев харизи Камчия ,сега руски анклав

    Коментиран от #53

    15:02 19.07.2026

  • 42 Тикво,

    14 2 Отговор
    Защо унищожи лева!?Защо не се допита до народа...

    15:03 19.07.2026

  • 43 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Макс":

    Съгласен съм с теб, но още няма отърване от тая червена клика. Това е червената мафия и те назначават само свои и са навсякъде. Ако, решиш да направиш партия ще ти набутат червена овчица и ти няма да знаеш. Тези 45 години се оказва ,че все едно сме били под 500годни. Когато падна власта 89 год.имаше 1 милион червени членове партийци на БКП, но може и да са били 2 мил. Старите кучета казваха, няма да спечелите , парите са в нас.

    15:04 19.07.2026

  • 44 Ламби

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "анонимен":

    Чуваш ли гласа му, като го четеш?

    15:06 19.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 !!!?

    5 4 Отговор
    Прогресивна Олигархия - от Векове и за Векове !!!?

    15:07 19.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Тихо ве, тиква!

    15:10 19.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Само ИИ?

    6 2 Отговор
    Някой от редакцията чете ли тия статии?
    Не че нещо, но в последно време цели абзаци буквално са лишени от смисъл.

    15:11 19.07.2026

  • 51 !!!?

    5 2 Отговор
    Когато един бивш Кръстник на Мафията говори за своя наследник бъдете сигурни, че казва истината !!!?

    Коментиран от #54

    15:11 19.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 митко ушите

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "!!!?":

    какъв шеф на мафията е този паткан ,меише колите на момчетата за по 10 марки , една кола не можа да открадне ,веднага го хванаха и сумати хора изпя -заешко сърце е този буклук

    15:15 19.07.2026

  • 55 Гост

    8 2 Отговор
    От портрета струи тъпота.

    15:15 19.07.2026

  • 56 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "анонимен":

    Съвсем наскоро рано сутринта по БНР слушател заяви че този същият е лежал 8 месеца в затвора за кражба на кола, а сега го е страх че срещу него може да има множество следствени дела - и за Ф 16 и за Страйкър и за замразяването на Белене и за спирането на транспортировка на Руски газ през България към Турция а в договора има клауза пълни или плати и за други дела. Падне ли Пеевски пада и Борисов

    Коментиран от #61

    15:17 19.07.2026

  • 57 здравка клинчева

    3 0 Отговор
    буци глей си ко-рви,тe и копеУета!та това политиката не е за теб мурук

    15:17 19.07.2026

  • 58 АБЕ

    8 1 Отговор
    БОЙО,
    Я КОМЕНТИРАЙ
    НАТИКВАНЕТО НИ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "
    НЕЩО ПО ТОЗИ ВЪПРОС ДА СЕ ИЗХОДИШ!?

    15:18 19.07.2026

  • 59 Тото

    7 1 Отговор
    Този измамник Борисов няма думата.
    Долен лъжец и подлога.

    15:19 19.07.2026

  • 60 анонимен

    6 0 Отговор
    Буря в чаша вода. Борисов е последния който може да търси кусури. Докара България до бананова република.

    15:19 19.07.2026

  • 61 къртача

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Търновец":

    опита да открадне едно БМВ но левака веднага го хванаха ,стана ухо и го пуснаха от Панкрац пандиза пашата и другите платиха да го пуснат и му пратиха пари да се прибере ,че беше почнал да проси за хляб

    15:21 19.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Налудник

    6 0 Отговор
    Остави, че този престъпен индивид е жив, но и е на свобода?!?

    15:27 19.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 НА ТОЗИ

    8 1 Отговор
    ИЗМЕКЯР,
    МЯСТОТО МУ Е
    В ОТВЪДНОТО.

    15:30 19.07.2026

  • 67 Що За Каруцари ?

    2 0 Отговор
    Са Се Наредили !

    В Това Правителство ?

    15:31 19.07.2026

  • 68 САХЕР

    6 0 Отговор
    Ходи яж Сахер, не се занимавай с неща които не разбираш, излагаше ни години наред пред цял свят така че си трай.

    15:32 19.07.2026

  • 69 гошо

    6 0 Отговор
    Нагла и крадлива свиня.

    15:32 19.07.2026

  • 70 Ни чул, ни видял

    1 2 Отговор
    Може още на много хора да не им е станало ясно, но всичката работа на това правителство е такава, че напълно има липсва координация, а резултата е разсеяност или хаос в действията. Радев е рекордьор по сключване на неизгодни сделки за народа и създаване на противоречиви мнения за държавата на целия външен свят. После се надпреварват един-друг да ни обясняват, че ние нямаме капацитета да разтълкуваме казното какво реално означава. На чуждите жутрналисти и медии обаче няма кой да обясни, че това не е онова макар, че и те също като нас не умеят правилно да тълкуват нашата диполомация. Прословутата практика на Борисов обаче (Лява ръка - десен джоб) са я усвоили по добре от него. Правят бюджет с огромен дефицит и го приемат на инат, за да могат да теглят милиарден заем с надеждата да са все още на власт докато успеят да го усвоят.

    15:37 19.07.2026

  • 71 Тъкмо и аз...

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    ...това се чудех,препрочитайки го няколко пъти...?!

    15:40 19.07.2026

  • 72 Това Си Баба Знае !

    3 0 Отговор
    Това Си Баба !

    Бае !

    15:48 19.07.2026

  • 73 Гечко

    2 3 Отговор
    Браво на Баце,скара се на фатмака! Балъци е много меко казано обаче.

    15:51 19.07.2026

  • 74 Обща киЛия за теб

    3 0 Отговор
    Що се не скриеш бе айДук доЛен

    15:52 19.07.2026

  • 75 Може и да ги сполети

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Още не е късно

    15:54 19.07.2026

  • 76 Цвете

    1 1 Отговор
    СЛЕД 16 ГОДИНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОДОБРЯВАМ КАЗАНОТО ОТ БОРИСОВ. " БОТАШ " ЗАМРЪЗНАЛ " ," РАЗМРЪЗНАЛ СЕ " ЩЕ ПЛАЩАМЕ МАСРАФА НА ГЪЛЪБ ДОНЕВ, ХРИСТО ( ЗАБРАВИХ ФАМИЛИТА МУ) ,ЗЛАТАНОВА ,КОЯТО СЕ Е ПОКРИЛА ЯКО И ОЩЕ ТРИМА?! 360 МИЛИОНА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВСЕ ПАК ДЪЛГЪТ СЕ ТРУПА ЗА НАША СМЕТКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ПРОДЪЛЖАВАТ ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОБОРИ ОБРАТНОТО ЗАЩОТО Е ВЕРНО. ПОТЯТ СЕ И УСУКВАТ ,ЗА ДА ИЗБЕГНАТ КОНКРЕТНИТЕ ВЪПРОСИ, ЗАЩО ЛИ? ИСТИНАТА БОДЕ В ОЧИТЕ.

    15:57 19.07.2026

  • 77 ама не се правете на ощипани

    3 0 Отговор
    Всички сте такива.
    Едно говорите за пред балъците, които ви гласуваме., друго говорите пред началницте и съвсем трето си правите.
    Това не е новост.

    15:57 19.07.2026

  • 78 Айди гъч

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Макс":

    Ти да не си едноМ@дкото Москов дито припалваше пурата /тиквевата дръжка/

    15:59 19.07.2026

  • 79 Цвете

    1 0 Отговор
    СЕТИХ СЕ РОСЕН ХРИСТОВ, ДОНЕВ И ЗЛАТАНОВА?! ТОВА СА ВИДИМИТЕ ЛИЦА НА ПОДПИСИТЕ ,А НЕВИДИМИТЕ ДА ГИ ИЗКАРАТ НА ПОКАЗ. ОТЛЕТЯХА ГОДИНИТЕ В ОЧАКВАНЕ НА БЕЛИЯТ ГЪЛЪБ И ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА ,КОГАТО НЕ ПАЗИШ ИНТЕРЕСА НА РОДИНАТА СИ.ЩЕ ПЛАЩАМЕ ЛИ ОТНОВО, ЗАРАДИ НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ НИ УПРАВНИЦИ ??????

    16:01 19.07.2026

  • 80 Цвете

    1 0 Отговор
    СЕТИХ СЕ РОСЕН ХРИСТОВ, ДОНЕВ И ЗЛАТАНОВА?! ТОВА СА ВИДИМИТЕ ЛИЦА НА ПОДПИСИТЕ ,А НЕВИДИМИТЕ ДА ГИ ИЗКАРАТ НА ПОКАЗ. ОТЛЕТЯХА ГОДИНИТЕ В ОЧАКВАНЕ НА БЕЛИЯТ ГЪЛЪБ И ЕТО ГО РЕЗУЛТАТА ,КОГАТО НЕ ПАЗИШ ИНТЕРЕСА НА РОДИНАТА СИ.ЩЕ ПЛАЩАМЕ ЛИ ОТНОВО, ЗАРАДИ НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ НИ УПРАВНИЦИ ??????

    16:04 19.07.2026

  • 81 Мито

    0 0 Отговор
    Това се иска,да излагат България.

    16:16 19.07.2026

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