Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите

Твърденията, че декларацията не е подписана, са пореден гаф на управляващите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод темата за българската позиция в Киев.

Според него ситуацията много наподобява договора с "Боташ", който беше замразен въпреки уверенията, че е изгоден.

"Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики - едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко", подчерта Борисов, цитиран от Нова телевизия.

Лидерът на ГЕРБ коментира и предлаганите промени в Изборния кодекс.

"Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта - в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Та сега ще го прави МВР. Отсега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално", отбеляза той.