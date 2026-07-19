Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите

Твърденията, че декларацията не е подписана, са пореден гаф на управляващите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод темата за българската позиция в Киев.
Според него ситуацията много наподобява договора с "Боташ", който беше замразен въпреки уверенията, че е изгоден.
"Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики - едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко", подчерта Борисов, цитиран от Нова телевизия.
Лидерът на ГЕРБ коментира и предлаганите промени в Изборния кодекс.
"Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта - в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Та сега ще го прави МВР. Отсега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално", отбеляза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3, #75
14:23 19.07.2026
2 Хаха
Коментиран от #18
14:24 19.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":да не е едно джудже , бивш бакшиш , на Киевский вокзал , да чака бензин от Индия?
14:25 19.07.2026
4 психи4но болно освидеталствано ГЪВИЯДО
14:25 19.07.2026
5 Гласове от зайчарника в Банкя
14:25 19.07.2026
6 ехооо ис енибади хиир
14:27 19.07.2026
7 Софиянец
А за бивша у крайна на никого в България не му дреме, освен на шепа безработници, които чакат да бъдат изкарани на площада за половин сандвич и 50 евро 😅😅😅
14:27 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Евгени от Алфапласт
14:28 19.07.2026
10 анонимен
Коментиран от #44, #56
14:29 19.07.2026
11 МЛЯСКАм МАСС
14:29 19.07.2026
12 ГЕРБ
Коментиран от #21
14:30 19.07.2026
13 И при
14:31 19.07.2026
14 Съдията
14:33 19.07.2026
15 Гост
Ти, който редиш гаф след гаф.
Магистралите ти до момента изхарчиха повече пари за ремонтиране, отколкото за строеж, при все, че бяха най скъпите в света. И нямат лято без затворен участък за ремонти.
14:33 19.07.2026
16 Още ли се напъва тоя с двете гънки
Нали осигури деца и внуци
Стига толкоз
Дърт и изкуфял но пак и още гладен
Проста глава недоучена
Пожарникар без маркуч
И водата изтече
Няма електорат
Няма и перачка вече
Пустиня
14:35 19.07.2026
17 Без име
Коментиран от #71
14:36 19.07.2026
18 Европеец
До коментар #2 от "Хаха":Може би си прав, но тиквата е добре да не ръси акъл и да си стои в дупката..... Всички знаем за боташ, всички оценяваме и лъжливото поведение на льотчика и киевската декларация...... Но въпреки това по-добре да бъде льотчика отколкото мръсната тиква.....
14:37 19.07.2026
19 Гост
Ти, банкянски чепик, от къде успя да ни снабдиш с газ, когато Кирчо заклейми руският като недемократичен? От седалката на джипа ли?
14:37 19.07.2026
20 000000
14:39 19.07.2026
21 Гарантирано от ГЕРБ
До коментар #12 от "ГЕРБ":ГЕРБ = Кражби, Лъжи, Престъпления, Унищожена икономика, Мафия и Мутри!
14:44 19.07.2026
22 факт
14:45 19.07.2026
23 Никой
До коментар #8 от "говед О":Ко, ко речи че не се разбира?
14:46 19.07.2026
24 Макс
Коментиран от #35, #43, #78
14:47 19.07.2026
25 Мдаа
14:48 19.07.2026
26 Борисов уби окончателно мунчовци
Борисов: Ситуацията с Киевската декларация наподобява тази с "Боташ" - пореден гаф на управляващите
19 Юли, 2026 14:2165124
бойко борисов-боташ-договор-киевска декларация
Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да обяснят това
14:48 19.07.2026
27 ББ от Банкя
14:48 19.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 5678
14:50 19.07.2026
31 Коментар
14:50 19.07.2026
32 Абе
14:51 19.07.2026
33 Анджо
Това си надробихме това ще си сърбаме. Тия кадето ги избраха сега да ги свалят.
Министъра на МВР и той се излага като за световно.
14:53 19.07.2026
34 дядото
14:55 19.07.2026
35 Гост
До коментар #24 от "Макс":Изброените не са комунисти.
Те са тоталитаристи.
Моля, не бъркайте синуса с косинуса!
14:55 19.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тиквеник
14:59 19.07.2026
38 Сатана Z
15:00 19.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
срам, където съсипа държавата, по бързо да избират Гл. Прокурор
15:00 19.07.2026
41 Факт
Коментиран от #53
15:02 19.07.2026
42 Тикво,
15:03 19.07.2026
43 Анджо
До коментар #24 от "Макс":Съгласен съм с теб, но още няма отърване от тая червена клика. Това е червената мафия и те назначават само свои и са навсякъде. Ако, решиш да направиш партия ще ти набутат червена овчица и ти няма да знаеш. Тези 45 години се оказва ,че все едно сме били под 500годни. Когато падна власта 89 год.имаше 1 милион червени членове партийци на БКП, но може и да са били 2 мил. Старите кучета казваха, няма да спечелите , парите са в нас.
15:04 19.07.2026
44 Ламби
До коментар #10 от "анонимен":Чуваш ли гласа му, като го четеш?
15:06 19.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 !!!?
15:07 19.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Лопата Орешник
15:10 19.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Само ИИ?
Не че нещо, но в последно време цели абзаци буквално са лишени от смисъл.
15:11 19.07.2026
51 !!!?
Коментиран от #54
15:11 19.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 митко ушите
До коментар #51 от "!!!?":какъв шеф на мафията е този паткан ,меише колите на момчетата за по 10 марки , една кола не можа да открадне ,веднага го хванаха и сумати хора изпя -заешко сърце е този буклук
15:15 19.07.2026
55 Гост
15:15 19.07.2026
56 Търновец
До коментар #10 от "анонимен":Съвсем наскоро рано сутринта по БНР слушател заяви че този същият е лежал 8 месеца в затвора за кражба на кола, а сега го е страх че срещу него може да има множество следствени дела - и за Ф 16 и за Страйкър и за замразяването на Белене и за спирането на транспортировка на Руски газ през България към Турция а в договора има клауза пълни или плати и за други дела. Падне ли Пеевски пада и Борисов
Коментиран от #61
15:17 19.07.2026
57 здравка клинчева
15:17 19.07.2026
58 АБЕ
Я КОМЕНТИРАЙ
НАТИКВАНЕТО НИ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "
НЕЩО ПО ТОЗИ ВЪПРОС ДА СЕ ИЗХОДИШ!?
15:18 19.07.2026
59 Тото
Долен лъжец и подлога.
15:19 19.07.2026
60 анонимен
15:19 19.07.2026
61 къртача
До коментар #56 от "Търновец":опита да открадне едно БМВ но левака веднага го хванаха ,стана ухо и го пуснаха от Панкрац пандиза пашата и другите платиха да го пуснат и му пратиха пари да се прибере ,че беше почнал да проси за хляб
15:21 19.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Налудник
15:27 19.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 НА ТОЗИ
МЯСТОТО МУ Е
В ОТВЪДНОТО.
15:30 19.07.2026
67 Що За Каруцари ?
В Това Правителство ?
15:31 19.07.2026
68 САХЕР
15:32 19.07.2026
69 гошо
15:32 19.07.2026
70 Ни чул, ни видял
15:37 19.07.2026
71 Тъкмо и аз...
До коментар #17 от "Без име":...това се чудех,препрочитайки го няколко пъти...?!
15:40 19.07.2026
72 Това Си Баба Знае !
Бае !
15:48 19.07.2026
73 Гечко
15:51 19.07.2026
74 Обща киЛия за теб
15:52 19.07.2026
75 Може и да ги сполети
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Още не е късно
15:54 19.07.2026
76 Цвете
15:57 19.07.2026
77 ама не се правете на ощипани
Едно говорите за пред балъците, които ви гласуваме., друго говорите пред началницте и съвсем трето си правите.
Това не е новост.
15:57 19.07.2026
78 Айди гъч
До коментар #24 от "Макс":Ти да не си едноМ@дкото Москов дито припалваше пурата /тиквевата дръжка/
15:59 19.07.2026
79 Цвете
16:01 19.07.2026
80 Цвете
16:04 19.07.2026
81 Мито
16:16 19.07.2026