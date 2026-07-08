Премиерът от срещата на НАТО: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си

България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Според него форумът се провежда в ключов за Алианса момент, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. „Днешната среща на върха се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските държави членки да засилят своя принос към общите отбранителни способности на НАТО“, заяви Радев.
Той посочи, че войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток са показали ясно необходимостта европейските страни да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. „Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и в Близкия изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, която изисква системни усилия“, подчерта министър-председателят.
По думите му България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който остава стратегически за НАТО. „С укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион“, каза Радев.
Премиерът акцентира върху необходимостта инвестициите в отбраната да бъдат разглеждани в по-широк контекст от чисто военните способности. „Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност“, отбеляза той.
Според Радев развитието на европейската отбранителна индустрия е от ключово значение за бъдещата конкурентоспособност и сигурност на континента. Той приветства провеждането на форум на отбранителните индустрии паралелно със срещата на върха.
„Много важно е, че днес се провежда и форумът на отбранителните индустрии, защото това дава възможност за преодоляване на фрагментацията в европейската отбранителна индустрия“, заяви премиерът.
По темата за подкрепата за Украйна Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. „Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна помощ“, каза той.
В същото време министър-председателят отправи критики към предишни управления за състоянието на публичните финанси. „Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряването на средства в бюджета“, заяви Радев.
Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалните политики в България. „България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, подчерта премиерът.
По време на изявлението си Радев коментира и темата за Гренландия, като заяви, че Европа трябва да защитава правото на населението на острова само да определя бъдещето си. „Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури възможности хората в Гренландия да се самоопределят“, каза той.
Според министър-председателя може да бъде намерено прагматично решение, което да отчита както интересите на местното население, така и съществуващите ангажименти в сферата на сигурността. „Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника и способности на своя територия, така че този процес може да бъде разширен“, посочи Радев.
Той изрази увереност, че спорът около острова няма да доведе до сериозна ескалация. „Не очаквам това да се случи и мисля, че Европа стои единна зад Дания по този въпрос“, заключи министър-председателят.
Премиерът Румен Радев призова за единство сред съюзниците, но и за по-внимателен подход към глобалните кризи, за да не се стига до допълнителна ескалация на конфликтите. „Смятам, че глобалните предизвикателства пред сигурността ни принуждават да останем единни. Нямаме друг избор, но трябва да бъдем разумни. Необходимо е да направим цялостна и задълбочена оценка на заплахите за сигурността и да отчитаме всички обстоятелства“, заяви той.
По думите му единството в НАТО и сред западните партньори трябва да бъде съпътствано от политика, насочена към деескалация на конфликтите. „Трябва да останем единни, но и да водим политика, която не води до ескалация - нито в Украйна, нито в Близкия изток, нито в други кризисни точки по света“, подчерта Радев.
Коментирайки войната в Украйна, министър-председателят предупреди за рисковете от задълбочаване на конфронтацията между Запада и Русия. „Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа срещу най-голямата ядрена сила в света, без да разполага с достатъчни способности за противодействие на най-новите руски оръжейни системи. Това значително увеличава риска от ескалация и от ответна реакция с ядрен елемент, което е изключително опасно“, заяви той.
Според Радев международната общност трябва възможно най-бързо да насочи усилията си към дипломатическо решение на конфликта. „Необходимо е да бъдат създадени условия за дипломация и мир възможно най-скоро. Трябва да работим за устойчив и справедлив мир, а не за разширяване на конфронтацията“, каза още българският премиер.
Днес започва същинският, втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток - инициатива, която Иран отказва да приеме.
В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският - Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана, в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Йотова
Ура
10:50 08.07.2026
2 Зеления
"България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи" - преведено:
от приходите в държава /такси и данъци/ ще даваме на Украйна
за разходите /пенсии и заплати/ ще теглим дългове
Радев: "не е добре еврото, но няма да върна лева"
Радев: "санкциите срещу Русия са лоши за българската икономика, но ще ги подкрепя и ще искам само да не се санкционират руския патриарх и Вагит Алекперов"
Радев е по-голям мазник, подлизурко и манипулатор от простоКиро, леля АсенЯ, Бойко и Шиши
Киро и АсенЯ не се криеха че дават всичко за Украйна, все едно са назначени от украинската Рада, а не от български парламент
Бойко си пази човека схемите, кюлчетата, къщата в Барселона - има деца и внуци да издържа
Шиши си води политика само да го махнат от Магнитски
А Радев е проЗд, хлъзгав и едно самоповярвало си менте генералче
Хайде сега Дориана и всички гласували за Радев да почват да ми цъкат минуси, това обаче няма да промени истините, които написах.
Коментиран от #6, #15, #16, #35
10:50 08.07.2026
3 Този е по-долен
Коментиран от #46
10:52 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
Коментиран от #29
10:54 08.07.2026
6 Това е твоята истина
До коментар #2 от "Зеления":Непотребна
Злобно отношение си проличава
Злобата е израз на завист и немощ
Толкова си могъл
Толкова си разбрал
Елементарно е
Коментиран от #19, #24
10:55 08.07.2026
7 Пламен
За Украйна, за НАТО, за Европа, за САЩ
10:55 08.07.2026
8 Робот
Коментиран от #28
10:56 08.07.2026
9 Е, сега кой каза, че "Бате Румен" е...
Браво" Бачо Румене ", само така натрий им муцуните за да млъкнат!
Няма Путин няма Орбан няма Тръмп!!!
Та и аз да мога да коментирам, някой от твоите издънки без да ме грезе съвестта!!!
Сега вече знаем кой е Румен РАДЕВ .новия Премиер на България!!!
Коментиран от #32
10:56 08.07.2026
10 АГАТ а Кристи
От това комунистическо изказване и Господ ще онемее
10:57 08.07.2026
11 Кобра Кай 🥋
Гласувалите за тоя зионистки масон, доволни ли сте?
10:57 08.07.2026
12 Мръшляк
10:57 08.07.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
10:58 08.07.2026
14 Загрижил се Боташ Кешов
10:59 08.07.2026
15 Зъл пес
До коментар #2 от "Зеления":Подкрепям написаното.
11:00 08.07.2026
16 А ти кой си бе заю-баюо???
До коментар #2 от "Зеления":Руме Радев зарадва Българите, като разкри себе си!
Най -после да чуем истината от първо лице!!!
Генел,пилот !
Умен по цялата глава!!!
Коментиран от #21
11:00 08.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Моята Пенсия !
Част От !
Възможностите ?
Коментиран от #31
11:01 08.07.2026
19 Драги ми Смехурко
До коментар #6 от "Това е твоята истина":Реципрочно,това е твоята истина,елементарна.
11:02 08.07.2026
20 Софиянец
Коментиран от #30, #41
11:02 08.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Все едно слушам
11:04 08.07.2026
23 Ще подкрепяме
11:05 08.07.2026
24 Мисля че
До коментар #6 от "Това е твоята истина":Едната ти мозъчна гънка не разбира анализа на написаното.
11:05 08.07.2026
25 Защо ве
11:05 08.07.2026
26 Само така!
Обединени Европа и Украйна стават непобедими!
Особено внимание да се обърнена Източна Европа, Прибалтика и Финландия, понеже те са най- близко до Мордор.
Решителна, А НЕ С УСЛОВИЯ, подкрепа за Украйна , докато трае войната!
Напук на " миротвореца " Радев и подобните му..
Коментиран от #34
11:06 08.07.2026
27 !!!?
Коментиран от #36, #44
11:07 08.07.2026
28 Големдебил
До коментар #8 от "Робот":Ще си останеш с очакванията.Не разбрахте ли че трудно се разплитат оплетени черва?
11:07 08.07.2026
29 миме
До коментар #5 от "Анонимен":"социалните разходи " са измислени от комунистите още от Първия Интернационал, часника само гледа как повече да окраде
11:07 08.07.2026
30 Яяяяяя
До коментар #20 от "Софиянец":За българите няма, за тях ще има
11:09 08.07.2026
31 Ми да си бачкал
До коментар #18 от "Моята Пенсия !":На времето.. не да криеш осигуровки. Такова чудо във Европа няма увеличение на пенсиите със 8%всяла година. А при тууулу лупко всяка година бяха увеличавани със 3-3,5%.12 години по ред. Сега със по 60-120 лева тогава със по 7-12 лева.
11:09 08.07.2026
32 Лалугер
До коментар #9 от "Е, сега кой каза, че "Бате Румен" е...":Само такъв като теб е способен да вярва на лъжите на дрът комундел.Ще поживеем,ще видиш.
11:10 08.07.2026
33 миме
11:10 08.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дориана
До коментар #2 от "Зеления":Въпреки откъслечните никому ненужни коментари, като твоя, въпреки напъните за някакъв си европейски път за развитие, ние ще си върнем НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА. Нашето разплащателно средство отново ще бъде лева, след което плавно ще преминем към рублата. С референдум ще се присъединим към Матушка и щи се наричаме вече Заддунайская.
Какъв "господ" си ми ти, че да се обръщам към теб с "господине". Най-истинското обръщение е "товаришь" въпреки, че не сме пасли заедно овцете.
11:12 08.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ИВАН
11:13 08.07.2026
38 Само руски рук
11:14 08.07.2026
39 БУМ АЕЦ КОЗЛОДУЙ И КРАЙ С БХУ бг
За такива въпроси ТРЯБВА ДА ИМА РЕФЕРЕНДУМ С НЕ РАЗНИ ШЕПА ПОЛИТИЦИ В БГ КОЙТО СЕ СМЕНЯТ И МЕСТЯТ ОТ БЮРО НА БЮРО ДА ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ ЗАСЯГАЩИ.КАСАЕЩИ ЦЕЛИЯ НАРОД. ИЗБОРИ
11:14 08.07.2026
40 Баба Гошка
11:15 08.07.2026
41 Че то
До коментар #20 от "Софиянец":Комунистите и "топки" нямате. Каквото ви каже партията....
11:16 08.07.2026
42 Бебора
11:19 08.07.2026
43 Подкрепа по радевски
Не си ги плаща сам от джоба си, ами с данъците на българите!
И КОГА се загрижи Боташов Кешов? Точно когато войнта в Украйна взе да е обръща и Путин взе да издиша!
Точно сега Румен Ковидов Естонски взе да посавя УСЛОВИЯ за българската подкрепа за Украйна!
Подкрепа се дава на нападнатия безкористно!
Приятел в нужда се познава!
А не по радевски- подкрепям когато и колкото искам.
11:19 08.07.2026
44 НАПРОТИВ,
До коментар #27 от "!!!?":Срамуваме се от урсуляци и укрофашисти.
11:19 08.07.2026
45 Абсурдистан
11:20 08.07.2026
46 Е стига де
До коментар #3 от "Този е по-долен":Нема по долно и крадливи от тез дето си изброил аве свинарник
11:21 08.07.2026
47 Питам само?!
11:21 08.07.2026
48 Абе, Муньо
За убитите българи в Донец ли, или за изгорените книги и забрана да се говори на български език?
За това, че продажници като тебе рабихте и малкото, което имахме като армия и военно оборудване?!
Какво правиш за фалшивите самолети, за тези музейни екземпляри и за онези, които никога няма да пристигнат? Какви мерки взехте срещу подписалите този унизителен договор със САЩ? Да връщат парите! Мълчите, като зашити, ама лаеш, че ще помагаме на зеления просяк.
Връщай тия пиявици обратно. Тук не ни трябват!
11:23 08.07.2026