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Найденов за Десислава Атанасова: Липсва разпоредба за освобождаване на конституционни съдии

Найденов за Десислава Атанасова: Липсва разпоредба за освобождаване на конституционни съдии

8 Юли, 2026 11:06 866 20

  • николай найденов-
  • десислава атанасова

Найденов заяви, че като министър на правосъдието не може да борави само с предположения, а може да коментира само с факти. „Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение“, заключи той.

Найденов за Десислава Атанасова: Липсва разпоредба за освобождаване на конституционни съдии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към настоящия момент конституционната уредба в нашата Конституция няма отношение към тези въпроси. Това каза правосъдният министър Николай Найденов пред журналисти в отговор на въпрос относно пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова с депутата Делян Пеевски, които бяха оповестени от вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание.

Правосъдният министър разясни, че изискванията за конституционни съдии са завишени спрямо тези за обикновени магистрати. „За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като, когато един редови магистрат, извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания - дори и на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва“, коментира Найденов.

Найденов заяви, че като министър на правосъдието не може да борави само с предположения, а може да коментира само с факти. „Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение“, заключи той.

Припомняме, че по време на изслушването си в Народното събрание министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по данни на МВР Делян Пеевски е осъществил 227 полета за периода от 2018 г. до днес, от които 181 са били с частни компании. Той заяви още, че до момента е установено кой е заплатил договор за шест частни полета по маршрута София – Истанбул на обща стойност 122,8 хил. евро. По думите му Пеевски е пътувал с тези полети, но те не са били платени от него, а от адвокатско дружество. Министърът допълни, че са изпратени запитвания до други държави за информация относно продължението на част от полетите, придружаващите лица и начина на финансирането им.

„Установено е съвместно пътуване на 5 април 2024 г. по маршрута София – Дубай на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия.“ Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването си в Народното събрание относно информацията, с която Министерството на вътрешните работи разполага за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    11 0 Отговор
    Много удобно!

    Коментиран от #10

    11:09 08.07.2026

  • 2 честен ционист

    16 1 Отговор
    Освобождавайте направо цялата институция. И без това полза от нея няма.

    Коментиран от #9, #11

    11:11 08.07.2026

  • 3 Ххх

    13 0 Отговор
    Може да я разкарат,че не деклрира пътуване и доходи от Шиши.

    11:11 08.07.2026

  • 4 Читател

    12 1 Отговор
    Сега е моммента да я гласувате

    Коментиран от #7

    11:14 08.07.2026

  • 5 Един шофьор

    7 4 Отговор
    Оставете Десинцето, да не мислите ,че на нея и е било много приятно с тоя дебелак.

    11:16 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Депутатин от ПрогресиращБогаташ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Ти мах не си чувал приказката гарван гарвану око не вади!

    11:17 08.07.2026

  • 8 миме

    5 0 Отговор
    ми къв е проблема , бе николайчо земете и я гласувайте тая разпоредба ..как навремето гласувахте за митьо очите?

    11:17 08.07.2026

  • 9 миме

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    а най-добре е нов Народен Съд и поголовно сичките у белене

    11:20 08.07.2026

  • 10 "Хляб и зрелища"

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Досега сме гледали цирк за избирателите. В древния Рим императорите са осигурявали безплатна пшеница и са организирали пищни гладиаторски битки и състезания с колесници, за да държат масите доволни и да потушават евентуални бунтове.
    Ние обаче не сме римските плебеи.😏

    11:21 08.07.2026

  • 11 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    От ЦвИК си направиха гаргара с тях.

    11:22 08.07.2026

  • 12 Въпрос

    12 1 Отговор
    И какво правим сега, след като не можем да я махнем? Ще я търпим седем години въпреки всичките мърсувания, или ще я чакаме сама да се покае? Та тя е опасна и за националната ни сигурност с тези нейни любовни връзки. От партията на банкянския толуп един читав човек няма. Там са крадец, проститутка, мафиот, крадец, проститутка, мафиот... Също като роднина, милиционер....

    11:22 08.07.2026

  • 13 Тато

    4 1 Отговор
    И сега като не можем да я разкараме като мръсен парцал ... какво да я правим? Да я чакаме да уме ли ?

    Коментиран от #17

    11:27 08.07.2026

  • 14 Не пипайте Конституцията

    1 4 Отговор
    Когато изпълнителната власт има възможност да оказва политически натиск с интриги и законова възможност да сменя нарочен неудобен конституционен съдия (от 12) , то това означава тотално обезсмисляне на съществуването на тази зависима от властта институция, която е призвана да пази конституцията от изпълнителната власт, а само ще стане "гумен печат" с баснословни заплати.
    Народното Събрание избира част от конст.съдии и тогава да мислят в чий скут сядат, а после властта би трябвало да си чака 7 години.

    11:33 08.07.2026

  • 15 нннн

    2 1 Отговор
    Ами приемете ги тия разпореждания за освобождаване. И не само на съдии. Всеки, който в нагазил лука, трябва да бъде уволняван. Без ,,Над мене е само Бог".(?)

    11:50 08.07.2026

  • 16 Ми имате мнозинство

    2 0 Отговор
    Направете такава разпоредба. Те не са един и два за дебата за предсрочно освобождаване.

    11:51 08.07.2026

  • 17 Чети си мненията преди да ги пуснеш

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тато":

    Допускаш много грешки. Това отблъсква.

    11:54 08.07.2026

  • 18 позор

    1 0 Отговор
    за членовете на Конституционния съд, които мълчат като мишки и са позволили позицията на Десислава Атанасова да бъде качена на сайта на съда, с което се ангажира цялата институция. Никакво официално изявления от заседание по тази тема не е направено от тях до момента. Това води до извод, че всеки един от тях има скелети в гардероба и се страхува да говори, за да не би да излязат оттам. Връзки, зависимости, уговорки, пазарлъци, това е КС в частност, а иначе цялата ни т.нар. държава.

    11:55 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Добре бе!

    0 0 Отговор
    Добре бе, "прогресивно" нищожество, дето заедно с главатаря ти от Славяново щяхте да "събаряте" модеал Борисов - Пеевски, ама вие взехте да го надграждате! Добре бе,"прогресивен" министре, като съществува "вакуум" при освобождаваен на корумпирани и незаконно назначени конституционни съдии от Тиквата и от Прасето, вие защо не го запълните този "вакуум! Ами, запълни го вакуума бе, прогресивния! Селундурката от Дулоов е назначена незаконно и това ти го знаеш отлично! Дуловската селяндурка Деса няма нито един ден в съдебната система, така че, назначението й е незаконно и противоконституционно!, ясно ли ти е бе, "прогресивния"? Така че, само това е основателна причина да бъде изритана от Конституционния съд! А като вземем предвид и съвместното й пътуване със санкционирания по "Магнитски" Пеевски, 190- килограмовото туловище, най-омразната персона не само в политическия ни живот, но въобще в държавата, оставането й в Конституционния съд е престъпление бе, "прогресивен господин министре!"

    12:33 08.07.2026

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