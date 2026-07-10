Десислава Атанасова за справката на МВР: Екселска таблица, сглобявана 7 дни

Десислава Атанасова определи разпространената от МВР справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски, като "екселска таблица, сглобявана едем дни".
Ето какво написа конституционната съдийка в профила си във фейсбук:
На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул.
Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция.
Разполагам и с други документи.
Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #25
19:18 10.07.2026
2 Деси
Коментиран от #14
19:19 10.07.2026
3 Питам
Коментиран от #12
19:19 10.07.2026
4 Велев
19:20 10.07.2026
5 НАГЛА МАТА ХАРИ
Тя лапна от аферата КТБ и замота нещата като шеф на комисията
19:20 10.07.2026
6 ха ха
19:23 10.07.2026
7 1-20
19:23 10.07.2026
8 Няма шанс
щом това е Конституционен съдия?
Коментиран от #18
19:24 10.07.2026
9 Тиква
Коментиран от #21
19:27 10.07.2026
10 Обяснителен режим
19:28 10.07.2026
11 венсеремос
19:29 10.07.2026
12 Отговарям
До коментар #3 от "Питам":не са съученички от дулово, а труженички от Духово
Коментиран от #19
19:29 10.07.2026
13 Тази
Света може да стане много хубав с прости решения
19:30 10.07.2026
14 Горката!
До коментар #2 от "Деси":С какво се гордеете?
Коментиран от #22
19:30 10.07.2026
15 Каза ѝ
19:31 10.07.2026
16 Народът да чака
Ами то всичко се изкоментира
И при избора
И сега
19:32 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
До коментар #8 от "Няма шанс":От 1 до 8 Егати държавата щом тук живеят такива писачи А ФАКТИ ги отразяват и това е постоянно
19:35 10.07.2026
19 Ха ха ха
До коментар #12 от "Отговарям":Страхотен остроумен коментар!
Разсмя ме от сърце!
19:35 10.07.2026
20 Хипотетично
Или екселската демерджиева таблица за пътуването до Дубай е измислена лъжа, или сведенията на официалните турски власти са измислена лъжа, понеже дори с два паспорта една личност няма как да е хем в Турция хем в Дубай.
Познайте кои власти от двете държави имат интерес да подават невярна информация?
19:35 10.07.2026
21 Анонимен
До коментар #9 от "Тиква":ФАКТИ а от 9 до последният коментар е от гнус по гнус Фактите добре е това е явно нивото
19:37 10.07.2026
22 Деси
До коментар #14 от "Горката!":Много ясно, че ще се гордея! Знаете ли какъв зор брах с Пеевски? Четири часа не можа да го вдигне, а аз като го изпуснех, и губех представа къде му е! Но успях да изкарам от него някакво грухтене, и капка и половина еякулат! Вие няма да можете!
19:39 10.07.2026
23 Мнение
19:43 10.07.2026
24 Нострадамус
19:46 10.07.2026
25 Откъм кой затвор ще ни
До коментар #1 от "Гост":оправя Радев?!
19:47 10.07.2026
26 ?????
По интересно е все пак как и колко време сглобката(ППДБ, ГЕРБ, ДПС) са сглобявали конституционното съдийство на бившия юрисконсулт на русенската лудница?
19:48 10.07.2026
27 Гербавакалинка
19:48 10.07.2026
28 ТОЗИ ПЪТ ДЕСИТО
19:49 10.07.2026
29 Бай Ставри
19:49 10.07.2026
30 Очевидно
В резултат среща категоричен отпор от конституционната съдийка. (ж.род).
И още двама споменати в екселската таблица категорично отричат да са пътували с Пеевски.
Впочем и самият Пеевски в 75 от цитираните полети не е пътувал със себеси, по изявление на адвоката му.
19:50 10.07.2026
31 Как може...
Коментиран от #38
19:52 10.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КОГАТО ЦЯЛ ЖИВОТ
19:53 10.07.2026
34 Калин
19:53 10.07.2026
35 Отговор
19:53 10.07.2026
36 Десооо, ОСТАВКААА!!!
19:55 10.07.2026
37 Помак
Коментиран от #45
19:56 10.07.2026
38 Не знам за Деси
До коментар #31 от "Как може...":но циганските ланги ще разпорят гърнето на ауспуха на Точния с парите.
19:56 10.07.2026
39 ДЕСИ ЕКСЕЛА
19:57 10.07.2026
40 Атанасова от Дулово
20:00 10.07.2026
41 Истината
20:00 10.07.2026
42 Лисица
20:00 10.07.2026
43 Да,бе
20:00 10.07.2026
44 ТРЯБВА ДА ТИ Е МНОГО НИСКО ЛЕТВАТА
Коментиран от #49
20:03 10.07.2026
45 Защо « оставка»
До коментар #37 от "Помак":Не трябва да се измъкне като змия. Съд и присъда, и тъмница за тая от ъгъла на Околомръснрто!
20:03 10.07.2026
46 По-точно
20:03 10.07.2026
47 На Деса жалките оправдания
20:06 10.07.2026
48 Голям майтап
20:06 10.07.2026
49 Даваш, ама
До коментар #44 от "ТРЯБВА ДА ТИ Е МНОГО НИСКО ЛЕТВАТА":Взимаш.
И на проститутките не е лесно!
20:06 10.07.2026
50 Защитната стратегия Деса
С две думи: тя се опитва да делегитимира конкретната справка като ненадежден източник и да замени съмнението с версията, че официалните документи са по-силното доказателство.
20:10 10.07.2026