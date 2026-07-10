Десислава Атанасова за справката на МВР: Екселска таблица, сглобявана 7 дни

Десислава Атанасова определи разпространената от МВР справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски, като "екселска таблица, сглобявана едем дни".

Ето какво написа конституционната съдийка в профила си във фейсбук:

На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул.

Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция.

Разполагам и с други документи.

Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни.