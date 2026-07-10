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Десислава Атанасова за справката на МВР: Екселска таблица, сглобявана 7 дни

Десислава Атанасова за справката на МВР: Екселска таблица, сглобявана 7 дни

10 Юли, 2026 19:15 1 183 50

  • десислава атанасова-
  • конституционен съдия-
  • справка-
  • мвр

Разполагам и с други документи, разкри тя

Десислава Атанасова за справката на МВР: Екселска таблица, сглобявана 7 дни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десислава Атанасова определи разпространената от МВР справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски, като "екселска таблица, сглобявана едем дни".

Ето какво написа конституционната съдийка в профила си във фейсбук:

На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул.

Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция.

Разполагам и с други документи.

Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    48 7 Отговор
    Сливенския. Там е най доброто място. Той Радев ще ви оправи.

    Коментиран от #25

    19:18 10.07.2026

  • 2 Деси

    32 7 Отговор
    Аре марш! Аз Борисов съм отсвирила, та тези лица ли няма да ги отсвиря?!

    Коментиран от #14

    19:19 10.07.2026

  • 3 Питам

    50 4 Отговор
    Чий и срещу каква сума го дири с дипломатическия си паспорт в Турция? Сигурно се е срещала със съученички от Дулово!

    Коментиран от #12

    19:19 10.07.2026

  • 4 Велев

    43 4 Отговор
    Оставка МА ! Чиба

    19:20 10.07.2026

  • 5 НАГЛА МАТА ХАРИ

    38 2 Отговор
    Кара ги нарееед и стигна нависоко а оттам се пада лощо
    Тя лапна от аферата КТБ и замота нещата като шеф на комисията

    19:20 10.07.2026

  • 6 ха ха

    39 5 Отговор
    Прасешката империя се разпада...

    19:23 10.07.2026

  • 7 1-20

    33 3 Отговор
    Тая май вече и за свирки не става.

    19:23 10.07.2026

  • 8 Няма шанс

    47 3 Отговор
    Егати държавата
    щом това е Конституционен съдия?

    Коментиран от #18

    19:24 10.07.2026

  • 9 Тиква

    29 3 Отговор
    Нагли и подли гербисти.

    Коментиран от #21

    19:27 10.07.2026

  • 10 Обяснителен режим

    36 2 Отговор
    Таблица Екселска, за пръчка селска.

    19:28 10.07.2026

  • 11 венсеремос

    28 3 Отговор
    Защо лъжете!? Десислава Атанасова беше и Е любовница на Пеевски.Цяла България го знае,само тя отрича.От Турция се е прехвърлила при любовника си Пеевски и заедно са прекарали в интимна близост ,няколко дни.ТОВА е ИСТИНАТА!!! Десислава Атанасава и Делян Пеевски тряюбва да са в зйатвора, а не Хамид Хамид да лъже за двамата любовници.Пеевски донесе големи беди на България.И двамата са за затвора.

    19:29 10.07.2026

  • 12 Отговарям

    33 4 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    не са съученички от дулово, а труженички от Духово

    Коментиран от #19

    19:29 10.07.2026

  • 13 Тази

    24 2 Отговор
    Тази текезесарка, само за селска физиономия бих я екстрадирал в Зимбабве с отнет българаки паспорт.
    Света може да стане много хубав с прости решения

    19:30 10.07.2026

  • 14 Горката!

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Деси":

    С какво се гордеете?

    Коментиран от #22

    19:30 10.07.2026

  • 15 Каза ѝ

    13 1 Отговор
    Министъра да си трае ,че излизат още неща колкото повече се рови ама тя продължава . Време е за клипчетата искам да го видя момчето как е на ситен кец

    19:31 10.07.2026

  • 16 Народът да чака

    11 1 Отговор
    Още колко документа
    Ами то всичко се изкоментира
    И при избора
    И сега

    19:32 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Няма шанс":

    От 1 до 8 Егати държавата щом тук живеят такива писачи А ФАКТИ ги отразяват и това е постоянно

    19:35 10.07.2026

  • 19 Ха ха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Отговарям":

    Страхотен остроумен коментар!
    Разсмя ме от сърце!

    19:35 10.07.2026

  • 20 Хипотетично

    5 2 Отговор
    "екселска таблица, сглобявана едем дни".
    Или екселската демерджиева таблица за пътуването до Дубай е измислена лъжа, или сведенията на официалните турски власти са измислена лъжа, понеже дори с два паспорта една личност няма как да е хем в Турция хем в Дубай.
    Познайте кои власти от двете държави имат интерес да подават невярна информация?

    19:35 10.07.2026

  • 21 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тиква":

    ФАКТИ а от 9 до последният коментар е от гнус по гнус Фактите добре е това е явно нивото

    19:37 10.07.2026

  • 22 Деси

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "Горката!":

    Много ясно, че ще се гордея! Знаете ли какъв зор брах с Пеевски? Четири часа не можа да го вдигне, а аз като го изпуснех, и губех представа къде му е! Но успях да изкарам от него някакво грухтене, и капка и половина еякулат! Вие няма да можете!

    19:39 10.07.2026

  • 23 Мнение

    14 1 Отговор
    Горката метреса. Ще връща 30 заплати и ще лежи в затвора.

    19:43 10.07.2026

  • 24 Нострадамус

    9 1 Отговор
    Пеевски ще в превърне в алкохоличка със зависимост от белия прах както направи със Стефка Костадинова и Рая Назарян.

    19:46 10.07.2026

  • 25 Откъм кой затвор ще ни

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    оправя Радев?!

    19:47 10.07.2026

  • 26 ?????

    10 0 Отговор
    Уф.
    По интересно е все пак как и колко време сглобката(ППДБ, ГЕРБ, ДПС) са сглобявали конституционното съдийство на бившия юрисконсулт на русенската лудница?

    19:48 10.07.2026

  • 27 Гербавакалинка

    14 0 Отговор
    Бочко вече каза, че не я познава. Тази кака утече в канала.

    19:48 10.07.2026

  • 28 ТОЗИ ПЪТ ДЕСИТО

    5 0 Отговор
    Не може да оправи проблема по начина, който добре умее.

    19:49 10.07.2026

  • 29 Бай Ставри

    2 7 Отговор
    Точния с парите е от тези хора, дето са за затвора. Всичкото мунчо в кауша!

    19:49 10.07.2026

  • 30 Очевидно

    1 7 Отговор
    Демерджиев не разполага с компрометираща информация за Д.Атанасова, въпреки че я призова тя да не задълбочава дебата , тъй като тя не била във фокуса на разследванията. Думите му били погрешно изтълкувани от неговите тълкуватели.
    В резултат среща категоричен отпор от конституционната съдийка. (ж.род).
    И още двама споменати в екселската таблица категорично отричат да са пътували с Пеевски.
    Впочем и самият Пеевски в 75 от цитираните полети не е пътувал със себеси, по изявление на адвоката му.

    19:50 10.07.2026

  • 31 Как може...

    11 1 Отговор
    Деси да падне толкоз ниско, да търси две черешки и корнишонче. Отврат

    Коментиран от #38

    19:52 10.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОГАТО ЦЯЛ ЖИВОТ

    9 0 Отговор
    Си прогресирал чрез подухване, когато имаш истински проблем, си в безизходица.

    19:53 10.07.2026

  • 34 Калин

    9 0 Отговор
    Мутресата Атанасова е мазна герберска пачавρа!

    19:53 10.07.2026

  • 35 Отговор

    6 0 Отговор
    Вече не използва сайта на конституционния съд. Има черно на бяло документи как тя, една друга лека от софийската градска прокуратура, други по-леки набедени за съдии, депутатки и журналистки са си правили козметични операции в Дубай и кой им е плащал за това. И това ще го предостави лично полицията на емира на Дубай. Емирът имал неприятно усещане, че някой заобикаля глобален финансов казус на неговата територия и разпоредил преди три дни проверка. Емирът си държи парите в банка, не са заровени в Хаджидимово, Якоруда и Дулово. Пеевска - Атанасова се пече на много бавен огън. Пеевски вече персона нон грата в Дубай. Жилището му е запечатано и е издадена бюлетина за ареста му на територията на всички обединени арабски емирства. Освен това ново начало стягат граждански арест на Прасчо, Хамид, Калинчо някоя нос и Искра

    19:53 10.07.2026

  • 36 Десооо, ОСТАВКААА!!!

    7 0 Отговор
    Excel е нормален инструмент за обработка и представяне на данни — използва се от държавни институции, фирми, учени, журналисти и почти навсякъде, където има списъци и статистика.

    19:55 10.07.2026

  • 37 Помак

    6 0 Отговор
    Оставка корумпирана жено Дуловска ...

    Коментиран от #45

    19:56 10.07.2026

  • 38 Не знам за Деси

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Как може...":

    но циганските ланги ще разпорят гърнето на ауспуха на Точния с парите.

    19:56 10.07.2026

  • 39 ДЕСИ ЕКСЕЛА

    7 0 Отговор
    Има ли в ексела функция дълбоко гърло?

    19:57 10.07.2026

  • 40 Атанасова от Дулово

    5 0 Отговор
    Кое е по- срамно: да се гушкаш с отвращение и да седиш на пръчката на Шишока, или да се правиш на конст съдия, при все, че като юрист си пълна НУЛА

    20:00 10.07.2026

  • 41 Истината

    1 0 Отговор
    Една Екселска таблица може да бъде и напълно официален, надежден документ — важно е кой я е изготвил, откъде идват данните, как са проверени и как се използват, а не дали е направена в Excel, Word или друга система.

    20:00 10.07.2026

  • 42 Лисица

    4 0 Отговор
    Десислава Атанасова - лисица!

    20:00 10.07.2026

  • 43 Да,бе

    5 0 Отговор
    На свиня и диамантена огърлица да сложиш,пак си остава свиня...В случая е тога вместо огърлица.

    20:00 10.07.2026

  • 44 ТРЯБВА ДА ТИ Е МНОГО НИСКО ЛЕТВАТА

    0 0 Отговор
    За да дадеш на Шиши.

    Коментиран от #49

    20:03 10.07.2026

  • 45 Защо « оставка»

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Помак":

    Не трябва да се измъкне като змия. Съд и присъда, и тъмница за тая от ъгъла на Околомръснрто!

    20:03 10.07.2026

  • 46 По-точно

    1 0 Отговор
    Определението „екселска таблица“ не е аргумент само по себе си. Един документ не става неверен или несериозен заради това, че е подреден в Excel. Важният въпрос е не в какъв формат е представена информацията, а дали данните са точни, откъде произлизат и кой носи отговорност за тях.

    20:03 10.07.2026

  • 47 На Деса жалките оправдания

    2 0 Отговор
    Българските институции работят ежедневно с таблици, бази данни и електронни справки. Да се представя табличният формат като знак за ненадеждност е по-скоро опит да се дискредитира носителят на информацията, вместо да се отговори по същество на съдържанието ѝ.

    20:06 10.07.2026

  • 48 Голям майтап

    1 0 Отговор
    На турското летище дали пък нямат камери, а тези камери дали пък са я записали... толкова ли е трудно да се изиска от турските власти този видео материал, та да сме наясно имал ли е Гюро глава или е нямал.

    20:06 10.07.2026

  • 49 Даваш, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ТРЯБВА ДА ТИ Е МНОГО НИСКО ЛЕТВАТА":

    Взимаш.
    И на проститутките не е лесно!

    20:06 10.07.2026

  • 50 Защитната стратегия Деса

    1 0 Отговор
    Защитна стратегия: вместо да се обсъждат всички данни в справката, да се атакува нейният вид, произход или процедурата по съставянето ѝ. Дали това е основателна критика зависи от това какви са самите данни, как са получени и дали могат да бъдат независимо проверени.
    С две думи: тя се опитва да делегитимира конкретната справка като ненадежден източник и да замени съмнението с версията, че официалните документи са по-силното доказателство.

    20:10 10.07.2026

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