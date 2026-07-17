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Николай Найденов: Камионите трябва да се озаптят

Николай Найденов: Камионите трябва да се озаптят

17 Юли, 2026 20:00 484 7

  • николай найденов-
  • камиони-
  • пътища

За мантинелите има приети правила от АПИ, които отговарят на европейските норми за проектиране на ограждащите съоръжения

Николай Найденов: Камионите трябва да се озаптят - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемът е комплексен. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на регионалното развитие Николай Найденов във връзка с темата за мантинелите по пътищата у нас, излязла на преден план след поредицата от тежки катастрофи с жертви, при които тежкотоварни камиони късат съоръженията и навлизат в насрещната лента за движение.

Безопасността на пътя е комбинация между между качеството на инфраструктурата и движението по пътищата. Камионите по някакъв начин трябва да се озаптят – да има по-голям контрол, технически проверки, да се следи поведението на шофьорите, подчерта той.

За мантинелите има приети правила от АПИ, които отговарят на европейските норми за проектиране на ограждащите съоръжения. През 2024 г. има приета наредба по темата, която е преписана едно към едно от германската. На практика виждаме, че не е точно така. Най-големият проблем са обществените поръчки, където има силно опорочаване, посочи Найденов.

По думите му отговорните институции няма план програма как да бъдат подменени мантинелите в България през следващите 10 г., каквото изискване има.

Общественият натиск и очакванията на хората са съвсем справедливи. Трябва много внимателно да се промени заданието за вида на тези ограждащи съоръжения и на места да се въведат бетонните ограждащи съоръжения – където е най-критично. Защото бетонните ограждания имат по-голяма възпираща сила, но недостатъкът им е, че не са гъвкави и при катастрофа травмата на хората в катастрофиралия автомобил е по-голяма. Тъй като повечето автомобили у нас са до 1500 кг, не би трябвало такива ограждения да се поставят навсякъде, тъй като ще има осезаем ръст на травматизма и пак ще има виновни, коментира още Николай Найденов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    5 1 Отговор
    Екотероризмът през 2026 година обхваща актове на престъпен саботаж, вандализъм или насилие, извършени от радикални екологични и природозащитни групи. !!

    Коментиран от #6

    20:30 17.07.2026

  • 2 МПС

    1 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    20:32 17.07.2026

  • 3 Овчар

    2 1 Отговор
    Тръмп се превръща в най-големия енергиен терорист.!!

    20:33 17.07.2026

  • 4 Дърт тираджия

    3 0 Отговор
    А, бе, наораео диране ТИРОВЕТЕ и за три дни умирате от глад.
    Или друго
    Намалям скоростта с 10км, но махам колана.
    Или друго
    Който ме хване ще му плащам. Иначе - не.

    20:35 17.07.2026

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Свържете двете средни мантинели напречно с греди. Моментално ще получите двойно по здрава конструкция и същата гъвкавост!

    20:35 17.07.2026

  • 6 Тома Белев

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Вие си карайте по двупосочното но......аз съм заповядал магистралите да бъдат спрени защото гущерчетата и змиите няма откъде да се придвижват. Какво ме интересува колко жертви ще бъдат дадени от гражданите при положение че има влечуги които трябва да защитя.

    20:36 17.07.2026

  • 7 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Озаптяването на камионите и не само тях е много лесно. Ако високоплатените полицаи се поразмърдат малко. Или друго, да си внесем полицаи от чужбина, като узбеките и таджиките по морето или индийските шофьори на автобуси в Пловдив.

    20:48 17.07.2026

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