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Правосъдният министър: Статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин

Правосъдният министър: Статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин

23 Юли, 2026 10:46 816 16

  • николай найденов-
  • емилия русинова-
  • правосъдна система-
  • прокуратура

Той посочи като пример делото, известно като „Хемусгейт“, по което според него „нещата са повече от притеснителни“ заради липсата на развитие

Правосъдният министър: Статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че отказът на Прокурорската колегия на ВСС да отстрани временно градския прокурор на София Емилия Русинова не е бил изненада за него. Той посочи, че обмисля обжалване по съдебен ред, но първо ще се запознае с мотивите на колегията.

„Не съм и очаквал добро развитие, въпреки че се надявах все пак да проявят известен разум. Но очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин“, коментира Найденов, цитиран от БНТ.

По думите му случаят ще бъде своеобразна проверка на новото правомощие, което е получил след приемането на законовите промени.

„Сега ще видим дали съдът ще разгледа такава жалба, ако тя бъде подадена. А дали ще бъде основателна е въпрос, на който няма как предварително да отговоря“, каза министърът.

Найденов свърза Софийската градска прокуратура с редица чувствителни разследвания и предположи, че запазването на Русинова на поста може да е свързано с някое от тях.

„Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания. Предполагам, че запазването на Емилия Русинова е свързано именно с някое от тях“, заяви Найденов.

Той посочи като пример делото, известно като „Хемусгейт“, по което според него „нещата са повече от притеснителни“ заради липсата на развитие.

„След като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили по него впоследствие, след отстраняването на първоначалния прокурор по това дело, ще видите, че всички те са повишени. Незабавно след приключването на работата им, бих казал“, посочи още министърът.

Найденов коментира и очакваните мотиви за отказа на Прокурорската колегия. По думите му, ако действително причината е липсата на данни, че Русинова може да влияе върху прокурорите в Софийската градска прокуратура, това би било несъстоятелно.

„Всеки административен ръководител има правомощия по отношение на подчинените си прокурори“, заяви Найденов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ за да се изчисти системата.Местните хора знаят кой какъв е.

    Коментиран от #2

    10:47 23.07.2026

  • 2 бгполитик

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по добре по партийна линия цвета на нацията!!!

    10:48 23.07.2026

  • 3 Тая Система е Подкупна !

    5 3 Отговор
    По - Добре !

    Със Съдебни заседатели !

    10:51 23.07.2026

  • 4 каесед

    10 7 Отговор
    Тоя тъпир от 2-3 месеца взема заплата по 10 хил евро, излиза днес и вика нищо не се е променило??? Ами защо вземаш заплата тогава бре мухльо??? Защо те храним с данъците си като не можеш да направиш нищо??? Аз не съм министър и не вземам 10 хиляди евро на месец, и мога да ти кажа че нищо не се е променило. Сега ми даи твоята заплата на мен? И аз съм работил колкото теб. Мухльо. Айдуците дето ограбиха милиардите са на свобода. Парите ги няма огарбени са. Неизвестен извършител от банкя е бил министър докато става грабежа. Слава на Господ Иисус Христос и ние можем да работим като теб. Сега ни даи по 10 хиляди евро и на нас. Глупак с глупак, и интервюта дава???

    Коментиран от #5

    11:01 23.07.2026

  • 5 да си признават

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "каесед":

    веднага кой окраде парите и да ги връщат на секундата след това дирекно по затворите!

    11:07 23.07.2026

  • 6 Ставри

    5 3 Отговор
    Е, това изказване означава, че този веднага трябва да си подаде оставката! Неможач!
    И ГДИН кога ще го изчистиш от корумпето Ивайло Йорданов и онази малката Нинка. Крадат като за световно, ама и отчитат нагоре, очевидно! Нищо, нека! Ще дойде време и парите да не могат да им помогнат, че то не всичко може да се купи....Бог вижда!

    11:13 23.07.2026

  • 7 Човек

    5 5 Отговор
    Мачкайте корумпираните съдии и прокурори! Не им давайте да дишат. Държавата е по-силна от гербопитешката мафия.

    Коментиран от #9

    11:16 23.07.2026

  • 8 Анонимен

    4 3 Отговор
    Статуквото кои са че ти да не идваш от някаква друга планета защо всявате страх омраза разделение кои са някакви а кои са още други господине къде живееш тук в тази държава

    11:26 23.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смехоран

    2 1 Отговор
    А ти пък да си беше играл волейбола.За нищо друго не ставаш.Както цялата ПБ.

    11:30 23.07.2026

  • 11 Мунчо Копейкин празнодумеца

    1 2 Отговор
    Само преди ден избрахте съветския шпионин Пламен Тончев за шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“. Този човек е прикривал години наред диверсията на руските и ирански служби срещу България и български граждани.
    какво говорите няма никакво значение, гледаме какво вършите.

    11:32 23.07.2026

  • 12 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Калфата на Цацаров, който изгради модела на завладяната държава по указания и надзора на руския Прокурор Чайка , се жалва от това което са изградили ?! 😂😂😂

    11:34 23.07.2026

  • 13 Никой

    0 0 Отговор
    Ми това е положението - впрочем - няма как да стане нещо градивно.

    11:49 23.07.2026

  • 14 То си е

    1 1 Отговор
    копринковото статукво. Копринките отдавна са омотали държавата. Муньо се услушва като гърмян заяк за заповеди. Смешна копринкова марионетка

    11:58 23.07.2026

  • 15 Смешен плач

    1 0 Отговор
    Всичко е известно и всички, участвали и участващи в грабежа на държавата са известни. Магистрати, съдии, адвокати, нотариуси, министри с имоти за милиони. Само този е достатъчен за изводи относно характеристиките на правосъдната система на страната. Изненадваща е изненадата на министъра. Бил подготвен за реакцията, но не съвсем! Как бих забравил за демокрацията! Само за година!

    12:13 23.07.2026

  • 16 безпартиен

    0 0 Отговор
    Извадете прокуратурата и следствието от тази "съдебна власт", така както е в други нормални държави! Такива пари за следствени дела подпирали едно или друго бюро с години!!!И нищо не може да направи човек!Имали имунитет!А известно е, че НАЙ ДОБРИЯ АДВОКАТ Е ПРОКУРОРЪТ!

    12:33 23.07.2026

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