Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет към комисията, в която част от представителите на неправителствените организации се включиха онлайн. Срещата постави начало на по-активно сътрудничество, координация и конструктивен диалог с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организациите от гражданския сектор.
Основен акцент в работната среща беше представената от Обществения съвет презентация, посветена на анализ на машинното гласуване. В рамките на дискусията беше направено предложение да бъде сформирана съвместна работна група, която да анализира и обсъди процеса по проверката на машините за гласуване и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините за машинно гласуване.
Сред обсъдените теми бяха още подготовката на предстоящата разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде използвана по-активно при разработването на информационните инициативи на Централната избирателна комисия.
Участниците в срещата потвърдиха общото си разбиране, че доброто партньорство между ЦИК и Обществения съвет е важна предпоставка за повишаване на прозрачността, общественото доверие и ефективността на изборния процес.
Централната избирателна комисия ще продължи да работи в открит диалог с Обществения съвет, като използва експертния му потенциал в усилията за усъвършенстване на организацията и провеждането на изборите в съответствие с принципите на законност, прозрачност и защита на избирателните права.
Общественият съвет към ЦИК представи своя анализ на машинното гласуване
8 Юли, 2026 14:25 614 6
В рамките на дискусията беше направено предложение да бъде сформирана съвместна работна група, която да анализира и обсъди процеса по проверката на машините за гласуване и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините за машинно гласуване.
Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет към комисията, в която част от представителите на неправителствените организации се включиха онлайн. Срещата постави начало на по-активно сътрудничество, координация и конструктивен диалог с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организациите от гражданския сектор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
14:28 08.07.2026
2 Мунчо иска
14:29 08.07.2026
3 частни избори
Изборите се контролиат от частната фирма, обслужваща компютрите и тая фирма гарантира честността им. ЦИК е потребител на изборите с компютри и обявява констатираните резултати.
Коментиран от #4, #6
14:31 08.07.2026
4 Защо
До коментар #3 от "частни избори":да се симулират машинните избори и харчат държавни пари за комисии, когато още по-лесно и евтино може да се попита безпристрастен ИИ кой да поеме властта в ръцете си.
14:36 08.07.2026
5 Само с машинки мадуровки
Резултатът ще бъде сваляне на избраните с помощта на улицата.
А улицата сваля и срещу заплащане... но и в резултат на справедлив гняв.
14:36 08.07.2026
6 Тази публикация
До коментар #3 от "частни избори":Сигурно е протокол от заседание на ЦИК -предложения, обсъждания, презентации и обещания за бъдещи срещи
14:43 08.07.2026