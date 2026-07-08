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Общественият съвет към ЦИК представи своя анализ на машинното гласуване

Общественият съвет към ЦИК представи своя анализ на машинното гласуване

8 Юли, 2026 14:25 614 6

  • обществен съвет-
  • цик-
  • анализ-
  • машинно гласуване

В рамките на дискусията беше направено предложение да бъде сформирана съвместна работна група, която да анализира и обсъди процеса по проверката на машините за гласуване и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините за машинно гласуване.

Общественият съвет към ЦИК представи своя анализ на машинното гласуване - 1
Снимка: ЦИК
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет към комисията, в която част от представителите на неправителствените организации се включиха онлайн. Срещата постави начало на по-активно сътрудничество, координация и конструктивен диалог с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организациите от гражданския сектор.
Основен акцент в работната среща беше представената от Обществения съвет презентация, посветена на анализ на машинното гласуване. В рамките на дискусията беше направено предложение да бъде сформирана съвместна работна група, която да анализира и обсъди процеса по проверката на машините за гласуване и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините за машинно гласуване.
Сред обсъдените теми бяха още подготовката на предстоящата разяснителна кампания за правата и задълженията на избирателите, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде използвана по-активно при разработването на информационните инициативи на Централната избирателна комисия.
Участниците в срещата потвърдиха общото си разбиране, че доброто партньорство между ЦИК и Обществения съвет е важна предпоставка за повишаване на прозрачността, общественото доверие и ефективността на изборния процес.
Централната избирателна комисия ще продължи да работи в открит диалог с Обществения съвет, като използва експертния му потенциал в усилията за усъвършенстване на организацията и провеждането на изборите в съответствие с принципите на законност, прозрачност и защита на избирателните права.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    12 1 Отговор
    Най-евитната манипулация на изброите е през компютрите на Мадуро. Плащаш само на програмистите, нагласили софтуера да отчита "правилно" гласовете.

    14:28 08.07.2026

  • 2 Мунчо иска

    9 0 Отговор
    вечна власт през компютрите на арестувания сатрап Мадуро!

    14:29 08.07.2026

  • 3 частни избори

    9 0 Отговор
    ЦИК не обслужва компютрите нито разбира от заложените програми в тях.
    Изборите се контролиат от частната фирма, обслужваща компютрите и тая фирма гарантира честността им. ЦИК е потребител на изборите с компютри и обявява констатираните резултати.

    Коментиран от #4, #6

    14:31 08.07.2026

  • 4 Защо

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "частни избори":

    да се симулират машинните избори и харчат държавни пари за комисии, когато още по-лесно и евтино може да се попита безпристрастен ИИ кой да поеме властта в ръцете си.

    14:36 08.07.2026

  • 5 Само с машинки мадуровки

    8 0 Отговор
    следващата избирателна активност ще бъде около 20%, а всеки избор направен от такова малцинство ще бъде непредставителен и жестоко уязвим.

    Резултатът ще бъде сваляне на избраните с помощта на улицата.

    А улицата сваля и срещу заплащане... но и в резултат на справедлив гняв.

    14:36 08.07.2026

  • 6 Тази публикация

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "частни избори":

    Сигурно е протокол от заседание на ЦИК -предложения, обсъждания, презентации и обещания за бъдещи срещи

    14:43 08.07.2026

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