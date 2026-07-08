Мъж изби три зъба на ученик след скандал в Китен

Мъж от Свищов на 40 години е задържан, след като е ударил 17-годишен ученик от София и му избил три предни зъба. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Нападението е станало около 1,00 часа на 7 юли на плаж "Атлиман" край бар "Краун" в Китен. Сигналът е подаден в Районното управление в Приморско от ръководител на ученическа група, в която бил и пострадалият младеж.

По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж е възникнал конфликт, при който 40-годишният нападнал едно от момчетата и му нанесъл удар в лицето.

Срещу задържаният е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.