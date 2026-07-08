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Мъж изби три зъба на ученик след скандал в Китен

Мъж изби три зъба на ученик след скандал в Китен

8 Юли, 2026 14:12 2 514 70

  • скандал-
  • китен-
  • ученик-
  • зъби

По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж е възникнал конфликт

Мъж изби три зъба на ученик след скандал в Китен - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж от Свищов на 40 години е задържан, след като е ударил 17-годишен ученик от София и му избил три предни зъба. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Нападението е станало около 1,00 часа на 7 юли на плаж "Атлиман" край бар "Краун" в Китен. Сигналът е подаден в Районното управление в Приморско от ръководител на ученическа група, в която бил и пострадалият младеж.

По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж е възникнал конфликт, при който 40-годишният нападнал едно от момчетата и му нанесъл удар в лицето.

Срещу задържаният е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво правят ученици навън след полунощ

    133 6 Отговор
    Чалга родителите са за бой.

    Коментиран от #45

    14:14 08.07.2026

  • 2 Хе-хе

    54 4 Отговор
    Лека телесна! 200 лева глоба!

    Коментиран от #12

    14:15 08.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    68 10 Отговор
    В моето заведение миналата седмица гоних група ученици наркомани

    Коментиран от #53

    14:15 08.07.2026

  • 4 мдааа

    96 7 Отговор
    Ученикът е научил урок!

    14:15 08.07.2026

  • 5 А онзи ден

    79 5 Отговор
    Един 17 годишен уби от бой един 37 годишен . Така ,че не е някаква кой знае каква новина за само 3 зъба а и следващия път сигурно ще се замисли

    14:15 08.07.2026

  • 6 оня с коня

    103 5 Отговор
    Гаранция,че малките лекета са предизвикали човека и той ги е подпукал.
    И тези малчугани никога повече няма да се заяждат с батковците

    14:16 08.07.2026

  • 7 Ма наф

    102 5 Отговор
    Малките лекета са се правили в 1 часа през нощта на мъже, до загубата на 3 зъба.
    После са станали отново деца.
    Както винаги, ние сме от София и сме хванали Господ за шлифера. Е, късмет извади зъболекаря.

    14:17 08.07.2026

  • 8 оня с коня

    80 3 Отговор
    Браво пич!
    Имаш
    Една каса бира от мен като те пуснат

    14:18 08.07.2026

  • 9 Без вина

    86 4 Отговор
    То децата са отивали на детската площадка
    Айде знаем ги тия дечица много изгодно да се правят на невинни
    Намерили ли са си майстора софийските кокалчета
    Браво

    14:18 08.07.2026

  • 10 Чума

    12 67 Отговор
    Не е достойно от Свищов да отидеш на Китен, за да пребиваш дечицата! Това е дете! За пръв път вижда море! Изведнъж, от тъмните храсти изскача първобитен човек, нахвърля се драматично и проваля хубавите преживявания на едно невинно създание!

    Коментиран от #17, #56

    14:20 08.07.2026

  • 11 Ъъъ

    45 5 Отговор
    За 3 избити зъба, арестуван за 72 часа? Сериозно ли?🤔

    Коментиран от #55

    14:20 08.07.2026

  • 12 оня с коня

    32 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хе-хе":

    Избиването на зъби най-често се квалифицира като средна телесна повреда по смисъла на Наказателния Кодекс, но само ако увреждането е довело до трайно затрудняване на дъвченето или говоренето. Ако избитите зъби не затрудняват тези функции, деянието се третира като лека телесна повреда.

    Коментиран от #16, #20

    14:22 08.07.2026

  • 13 ИВАН

    65 2 Отговор
    Не се знае изобщо какъв е случая, но истината е, че никой не ги учи на уважение към по възрастните, на другарство ... растат някакви надути мутантчета с огромно самочувствие и си мислят, че имат всички права за всичко ... наскоро една такава групичка разплака една нещастна жена с подигравките си, как можеш да се подиграваш на слаб и нещастен човек, така ли ги възпитават бащите им.

    Коментиран от #26, #54

    14:25 08.07.2026

  • 14 По принцип

    44 5 Отговор
    щом е от софия келеше сигурно има за кво да го набият всеки път

    14:25 08.07.2026

  • 15 БГ моренце

    23 4 Отговор
    Мазут, скъпотия и зрелища... Топ!!

    14:26 08.07.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 35 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Няма такова нещо. Избиване на зъб е средна телесна повреда. Няма значение дъвчене и хранене. Въпросът е, че е нещо , което естествено не се възстановява. Този е за панделата. Глупак, който дори не може да брои. Ако му бяха скочили цялата група пичове, сега щяха да го събират в болницата.

    Коментиран от #24

    14:28 08.07.2026

  • 17 холера

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чума":

    Очарователно чувство за хумор имате, моля продължавайте с хумореските.

    14:29 08.07.2026

  • 18 Механик

    57 0 Отговор
    А сега аз да ви обясня как точно е станало, щото начина по който се поднася инфото е тенденциозен и държи да вмени, че мъжът е НЕПРЕМЕННО виновен.
    Групичка 17-годишни лешпери са се възползвали от момента, че даскалите им са спяли мъртво пияни и са излезли на лов за някой нещастник дето да го "гаврят" (много я обичат тая дума). Въпросните млекопитаещи са били под въздействието на цялата менделева таблица, което е лесно установимо, ако полицията си е свършила добре работата.
    Хубаво, но са попаднал и един "дъртак" на 40 години, който видимо (в техните очи) престарял и безпомощен, се е оказал доста корав и се е защитил подобаващо. Което е така, защото противникът е превъзхождал многократно въпросният "майчин и бащин с големи тупаници и рунтави гърди). При което, малките лешпери са се почувствали като френски командоси срешнали Коиловци Брадърс с калните галоши.

    14:29 08.07.2026

  • 19 Мнение

    11 1 Отговор
    На бас, че скоро ще има пожар на това място. Много ми харесва, когато воюват наркомснчета на лекари и съдии с мазни брадясали мислиш се за мъже нехранимайковци. По добре да си правят дуели на честта, както са правили комплексарите преди 150 години. Така ще се чистят взаимно

    14:30 08.07.2026

  • 20 Михал Стоянов

    40 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Ще приема течна храна , да си е затварял човката. Много бабаити в ученическа възраст се навъдиха напоследък, но ако някой им намести чакрите, рязко стават невинни ,,дечица".

    14:32 08.07.2026

  • 21 Доротея

    35 1 Отговор
    Вероятно келеметата са попаднали на мъж! Редовни посетители на заведението на Софиянеца и изведнъж - мъж! Изненада!

    14:32 08.07.2026

  • 22 Ммм

    35 1 Отговор
    Ученици в 01 часа след полунощ и ръководителя им звучи ли нормално .

    14:35 08.07.2026

  • 23 Лама Мирчев, регулировчик

    19 3 Отговор
    Миналата година точно по това време, група от ученици след полунощ правеха гонка в Русе и без малко да блъснат семейството на началника на полицията. След направената забележка гамените се хвърлят и нанасят побой на началника, който беше бе в болницата с опасност за живота.
    Тогава лама Мирчев одобри побоя, а лично Методи Лалов стана адвокат на хулиганите.
    Ако някой не знае, Методи Лалов бе на последните два протеста на фашизираните простести за Украйна - след време да не се чудите когато дойдат бусовете за вашите синове с посока украинския фронт.

    14:36 08.07.2026

  • 24 Механик

    42 1 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    АМи те са му скочили и за това единия от тях е без три зъба, а другите са си седнали на Д-то, при вида на нокаутирания им водач.
    Ти какво ще направиш ако в 1 часа нощеска те обградят 6-7 лапета напушени и пияни? Кажи ти какво ще направиш? Ще им кажеш, че постъпват лошо, а те ще се осъзнаят, ще ти се извинят любзно и ще идат да спят ли?
    Какво правят тия "деца" в 1 през нощта на улицата? Как се е стигнало до конфликта? Едва ли сам човек ще тръгне да се запъва с преобладаващ противник и то за нищо и то когато няма и кой да се притче на помощ.
    Малко ги е бил. 3 зъба са нищо. Трябвало е да му остави само един зъб. Отпред. За да има на какво да си пука домата.
    Стига с тая либерастия!

    14:36 08.07.2026

  • 25 големсмях

    30 2 Отговор
    Малко му е избил..Нагли лайнета ...

    14:37 08.07.2026

  • 26 Бащите нямат право да ги възпитават

    27 2 Отговор

    До коментар #13 от "ИВАН":

    Ако ги шамарят могат да ги осъдят . Възпитава ги тъпофона и джензи пропагандата. Затова си учат урока по трудния начин по баровете.

    14:38 08.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ггг

    2 33 Отговор
    Напоследък три пъти ставам свидетел, как мъже на 35-45 години провокират и се заяждат с тийнейджъри. Последният случай чичака беше с жена си и малко дете и се намесваше в разговора на момчета на съседната пейка с очевидното намерение да се бие с тях.

    Коментиран от #37, #39

    14:40 08.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 До мисирките:

    3 0 Отговор
    .......... вие си знаете.

    14:43 08.07.2026

  • 32 Еволюция

    15 3 Отговор
    Непълнолетен с алкохол

    Коментиран от #33

    14:44 08.07.2026

  • 33 Ааа

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "Еволюция":

    Ти щото не си го правил, нали?

    14:45 08.07.2026

  • 34 Трътлю

    26 2 Отговор
    Дразнел го е малкият паразит. Човек трябва да има нерви като въжета с тях. Като не ги бият бащите им, ще ги бият други.

    14:46 08.07.2026

  • 35 дивото зове

    22 1 Отговор
    глутница вълчета срещу мечка, една лапа през муцуната на водача и останалите вълчета подвили опашка, на бас, че ръководителят не е бил с тях, а е задирял поверените му ученички, но за да оправдае присъствие пред родители на пострадалия е отишъл до районното

    14:47 08.07.2026

  • 36 Доротея

    19 3 Отговор
    И при комунизма го имаше! С носталгия си спомням времето на късния, предперестроечен социализъм! Разлигавена групичка комсомолци се държи нагло с околните! Симпатичен мъж с мустаци, слабичък, без внушителни габарити им прави забележка и групичката скочила! Подробност е, че другарят бе от групата по актьорско бойно майсторство, преподавател във ВИТИЗ, един от хората на Юли Абаджиев! Цялата група разхвърляна за радост на обществото! Народният съд издаде присъда в полза на народа и човекът продължи да си гледа работата! Говорихме по тези проблеми при откриването на една спортна зала!

    14:47 08.07.2026

  • 37 Трътлю

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ггг":

    Лъжеш. Не ти вярвам.

    14:48 08.07.2026

  • 38 Некой си

    22 0 Отговор
    Като човек, бегло познаващ законите, да питам:
    1. Тез "деца" имали ли са пълнолетен придружител в 01:00 часа посреднощ?
    2. Ако са нямали, дорителите им привикани ли са от полицията за съставяне на актове?
    3. Ако са имали придружител, той/тя или те дали ли са обяснения по случая и какви?
    4. Списвачите няма ли да подходят професионално и да потърсят информация от всички страни в конфликта, а не само от 17 годишното "дете"?

    14:50 08.07.2026

  • 39 Чума

    13 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ггг":

    Сега 35 годишните са по зян от 15 годишните и са техни родители, и възпитатели! Просто израснаха по времето на мутрите!

    14:50 08.07.2026

  • 40 Сатана Z

    12 3 Отговор
    КРА ли ми дири 17 годишно джензи леке в нощно заведение за възрастни?

    14:50 08.07.2026

  • 41 Боздуган

    3 7 Отговор
    Милениум бие джейзи-та. Агресията не е решение.

    14:55 08.07.2026

  • 42 Тома

    19 1 Отговор
    Ако ученика беше си спазвал часа да се прибере в 22 часа сега щеше да се има усмивка с всичките си зъби

    14:56 08.07.2026

  • 43 според медиите

    19 1 Отговор
    Е възникнал скандал между 5-6 17 годишни момчета и 40 дошиен селю.
    Посленият явно не е чувал за локалите и е смачкал фасона на единия.

    14:57 08.07.2026

  • 44 Малкия кой знае как се е лигавил

    9 0 Отговор
    Четиридесет годишните кого по напред да търпят пенсионерите или малките лекенца дето все много знаят. Ай си.

    14:59 08.07.2026

  • 45 А чалга учителите ?

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво правят ученици навън след полунощ":

    Те защо ги държат на плажа в един часа посред нощта.

    15:00 08.07.2026

  • 46 Морис

    16 0 Отговор
    Ами малките лекенца трябва да знаят че батковците и те могат да бият шамари . Веднага да пускат човека .

    15:01 08.07.2026

  • 47 Пионерче

    13 0 Отговор
    Какво прави непълнолетен ученик от ученическа група с наставник - преподавател в алкохолно заведение на брега на морето в 1 часа след полунощ? Може би си е търсил белята? И си я е намерил. Навремето в пионерските лагери нямаше такива своеволия. Лягаш в 22 ч. и ставаш с тръба в 6 ч. следва физзарядка. А сега през демокрацията се напиват и дрогират още от ученици!

    15:06 08.07.2026

  • 48 отекчен

    11 1 Отговор
    малките надрусани келеши не са нищо ново по обществените места и всички знаят наглото и провокиращо поведение на изродчетата за това се радвам и поощрявам възпитателния подход на мъжа от СВИШОВ Браво момче!!!

    15:08 08.07.2026

  • 49 Фактъ

    15 0 Отговор
    17 годишни в заведение след полунощ ?! Алкохол продаван ли им е ? А , райски газ , трева , анфети ? Баща му го е бил малко , затова друг е влязъл в ролята на възпитател . Браво ! Има съвестни граждани .

    Коментиран от #61

    15:09 08.07.2026

  • 50 или той или те

    8 0 Отговор
    щели са да го пребият ако не ги е бил стресирал на време , ако те нападне такава групичка няма лесен изход или те пребиват или ти тях и после те съдят , всеки си решава как да действа

    15:10 08.07.2026

  • 51 17г ученик

    12 0 Отговор
    какво прави в 1 часа на дискотека.Напълно разбирам свищовлията-тези келеши са го предизвикали със сигурност.

    15:10 08.07.2026

  • 52 Крайно време е

    9 1 Отговор
    да се носи наказателна отговорност на 16г

    15:12 08.07.2026

  • 53 Баро Киро

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И след това остана с 3 ипърдяни зъба....

    15:14 08.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 анонимко

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъ":

    Чл. 129. (1) Koйтo пpичини дpyгимy cpeднa тeлecнa пoвpeдa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo шecт гoдини.
    (2) Teлecнaтa пoвpeдa e cpeднa, aĸo e пpичинeнo: тpaйнo oтcлaбвaнe нa зpeниeтo или cлyxa; тpaйнo зaтpyднявaнe нa peчтa, нa движeниeтo нa ĸpaйницитe, cнaгaтa или вpaтa, нa фyнĸциитe нa пoлoвитe opгaни бeз пpичинявaнe нa дeтepoднa нecпocoбнocт; cчyпвaнe нa чeлюcт или избивaнe нa зъби, бeз ĸoитo ce зaтpyднявa дъвчeнeтo или гoвopeнeтo; oбeзoбpaзявaнe нa лицeтo или нa дpyги чacти oт тялoтo; пocтoяннo paзcтpoйcтвo нa здpaвeтo, нeoпacнo зa живoтa, или paзcтpoйcтвo нa здpaвeтo, вpeмeннo oпacнo зa живoтa; нapaнявaния, ĸoитo пpoниĸвaт в чepeпнaтa, гpъднaтa и ĸopeмнaтa ĸyxинa.

    15:15 08.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Гаврош

    9 3 Отговор
    Демокрацията и свободията учат точно на това. Едно време пионерчетата бяха друго нещо. Изобщо 2 противоположни строя. Искахте САЩ - гангстерчетата дойдоха в къщите ви. Още от люлката ги подхващат с изродените си анимационни, а по късно с еврейските си извратени филми за секс, наркотици, обратни и "любов" към деца. Скоро гледах по телевизията един такъв семеен филм комедия - "Ваканция". Всички модерни и законни американски теми бяха вплетени в сюжета му - модел за подражание на подрастващите.

    15:16 08.07.2026

  • 58 Въпрос

    12 1 Отговор
    А ученикът да не би да е учил в бара в 1 през нощта. Та го пишете УЧЕНИК, а не ГАМЕН НАРКОМАН.

    15:18 08.07.2026

  • 59 Наблюдател

    3 1 Отговор
    В тези среди това е нормално. И хубавото е, че няма убити.

    15:20 08.07.2026

  • 60 Некой си

    6 2 Отговор
    Не го винете човека от Свищов. Сигурно не е и чувал за софийските локали (а.к.а. пръдльовци), та да се уплаши и избяга.
    Виждате резултата от неангажираността на хората от централна и северна България съвсзлободневието на столицата.

    15:24 08.07.2026

  • 61 Милчо

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Фактъ":

    Баща му е същия кретен.Какъв да е младежа?А даскала къде е бил по това време.Той сигурно се е олизвал на Некоя ученичка.Добра софийска компания.

    15:27 08.07.2026

  • 62 Цвете

    1 3 Отговор
    КАКВО ТЪРСИ НЕПОЗНАТИЯ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ИЗОБЩО? НЕ СМЕ РАЗГРАДЕН ДВОР, А АБСОЛЮТНО РАЗЮЗДЕНА ДЪРЖАВА. ТОЗИ ДА ЗАПЛАТИ ЦЯЛОТО ЛЕЧЕНИЕ НА МОМЧЕТО И ДА ПОЛЕЖИ МАЛКО, ЗА НАЗИДАНИЕ НА ВСИЧКИ ,КОИТО ЗА ЩЯЛО И НЕЩЯЛО СЕ МЕСЯТ, КЪДЕТО НЕ ИМ Е РАБОТА. 🫵🚔🫵🤦‍♂️🚔

    15:28 08.07.2026

  • 63 Читател

    0 0 Отговор
    Така както сте го написали нищо не се разбира кой е виновен.

    15:30 08.07.2026

  • 64 Цвете

    0 2 Отговор
    КАКВО ТЪРСИ НЕПОЗНАТИЯ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ИЗОБЩО? НЕ СМЕ РАЗГРАДЕН ДВОР, А АБСОЛЮТНО РАЗЮЗДЕНА ДЪРЖАВА. ТОЗИ ДА ЗАПЛАТИ ЦЯЛОТО ЛЕЧЕНИЕ НА МОМЧЕТО И ДА ПОЛЕЖИ МАЛКО, ЗА НАЗИДАНИЕ НА ВСИЧКИ ,КОИТО ЗА ЩЯЛО И НЕЩЯЛО СЕ МЕСЯТ, КЪДЕТО НЕ ИМ Е РАБОТА. 🫵🚔🫵🤦‍♂️🚔

    Коментиран от #65

    15:31 08.07.2026

  • 65 Некой си

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Цвете":

    На бар на плажа, МА!
    Задаваш грешния въпрос, а той е какво търсят непълнолетни в 01:00 часа на бар на плажа.

    15:33 08.07.2026

  • 66 Гост

    1 0 Отговор
    Браво наборе и журналистката заради такива като вас махнаха казармата навремето затова сега са ненужни мъжленца които дамите да мачкате и да си мислите че можете без мъже. Не може само лизане трябва и ръгане за да разберете че без нас сте за никъде.

    15:35 08.07.2026

  • 67 Много тенденциозно

    0 0 Отговор
    Звучи тенденциозно поднесена информацията. Не одобрявам насилието, но предполагам мъжът е бил достатъчно провокиран. Извода е, че който родителите не са възпитали подобаващо, обществото го възпитава насила.

    15:41 08.07.2026

  • 68 Ученика трезвен ли е

    1 1 Отговор
    17 годишно дърто магаре, не ученик, едно време в казармата влизаха на Тея години.

    15:42 08.07.2026

  • 69 Да чука камъни

    1 0 Отговор
    Глоба за неспазване на вечерен час и обществено полезен труд.

    15:47 08.07.2026

  • 70 Баце

    0 0 Отговор
    Джензитата си мислят, че нещата са като в тик ток и върхът на мъжеството е да си оскубеш веждите без упойка и да не си даваш сметка за приказките.
    Еее, да ходят в Брюксел, тук е БЪЛГАРИЯ.

    15:59 08.07.2026

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