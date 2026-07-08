Мъж изби три зъба на ученик след скандал в Китен

Мъж от Свищов на 40 години е задържан, след като е ударил 17-годишен ученик от София и му избил три предни зъба. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.
Нападението е станало около 1,00 часа на 7 юли на плаж "Атлиман" край бар "Краун" в Китен. Сигналът е подаден в Районното управление в Приморско от ръководител на ученическа група, в която бил и пострадалият младеж.
По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж е възникнал конфликт, при който 40-годишният нападнал едно от момчетата и му нанесъл удар в лицето.
Срещу задържаният е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво правят ученици навън след полунощ
Коментиран от #45
14:14 08.07.2026
2 Хе-хе
Коментиран от #12
14:15 08.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #53
14:15 08.07.2026
4 мдааа
14:15 08.07.2026
5 А онзи ден
14:15 08.07.2026
6 оня с коня
И тези малчугани никога повече няма да се заяждат с батковците
14:16 08.07.2026
7 Ма наф
После са станали отново деца.
Както винаги, ние сме от София и сме хванали Господ за шлифера. Е, късмет извади зъболекаря.
14:17 08.07.2026
8 оня с коня
Имаш
Една каса бира от мен като те пуснат
14:18 08.07.2026
9 Без вина
Айде знаем ги тия дечица много изгодно да се правят на невинни
Намерили ли са си майстора софийските кокалчета
Браво
14:18 08.07.2026
10 Чума
Коментиран от #17, #56
14:20 08.07.2026
11 Ъъъ
Коментиран от #55
14:20 08.07.2026
12 оня с коня
До коментар #2 от "Хе-хе":Избиването на зъби най-често се квалифицира като средна телесна повреда по смисъла на Наказателния Кодекс, но само ако увреждането е довело до трайно затрудняване на дъвченето или говоренето. Ако избитите зъби не затрудняват тези функции, деянието се третира като лека телесна повреда.
Коментиран от #16, #20
14:22 08.07.2026
13 ИВАН
Коментиран от #26, #54
14:25 08.07.2026
14 По принцип
14:25 08.07.2026
15 БГ моренце
14:26 08.07.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "оня с коня":Няма такова нещо. Избиване на зъб е средна телесна повреда. Няма значение дъвчене и хранене. Въпросът е, че е нещо , което естествено не се възстановява. Този е за панделата. Глупак, който дори не може да брои. Ако му бяха скочили цялата група пичове, сега щяха да го събират в болницата.
Коментиран от #24
14:28 08.07.2026
17 холера
До коментар #10 от "Чума":Очарователно чувство за хумор имате, моля продължавайте с хумореските.
14:29 08.07.2026
18 Механик
Групичка 17-годишни лешпери са се възползвали от момента, че даскалите им са спяли мъртво пияни и са излезли на лов за някой нещастник дето да го "гаврят" (много я обичат тая дума). Въпросните млекопитаещи са били под въздействието на цялата менделева таблица, което е лесно установимо, ако полицията си е свършила добре работата.
Хубаво, но са попаднал и един "дъртак" на 40 години, който видимо (в техните очи) престарял и безпомощен, се е оказал доста корав и се е защитил подобаващо. Което е така, защото противникът е превъзхождал многократно въпросният "майчин и бащин с големи тупаници и рунтави гърди). При което, малките лешпери са се почувствали като френски командоси срешнали Коиловци Брадърс с калните галоши.
14:29 08.07.2026
19 Мнение
14:30 08.07.2026
20 Михал Стоянов
До коментар #12 от "оня с коня":Ще приема течна храна , да си е затварял човката. Много бабаити в ученическа възраст се навъдиха напоследък, но ако някой им намести чакрите, рязко стават невинни ,,дечица".
14:32 08.07.2026
21 Доротея
14:32 08.07.2026
22 Ммм
14:35 08.07.2026
23 Лама Мирчев, регулировчик
Тогава лама Мирчев одобри побоя, а лично Методи Лалов стана адвокат на хулиганите.
Ако някой не знае, Методи Лалов бе на последните два протеста на фашизираните простести за Украйна - след време да не се чудите когато дойдат бусовете за вашите синове с посока украинския фронт.
14:36 08.07.2026
24 Механик
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":АМи те са му скочили и за това единия от тях е без три зъба, а другите са си седнали на Д-то, при вида на нокаутирания им водач.
Ти какво ще направиш ако в 1 часа нощеска те обградят 6-7 лапета напушени и пияни? Кажи ти какво ще направиш? Ще им кажеш, че постъпват лошо, а те ще се осъзнаят, ще ти се извинят любзно и ще идат да спят ли?
Какво правят тия "деца" в 1 през нощта на улицата? Как се е стигнало до конфликта? Едва ли сам човек ще тръгне да се запъва с преобладаващ противник и то за нищо и то когато няма и кой да се притче на помощ.
Малко ги е бил. 3 зъба са нищо. Трябвало е да му остави само един зъб. Отпред. За да има на какво да си пука домата.
Стига с тая либерастия!
14:36 08.07.2026
25 големсмях
14:37 08.07.2026
26 Бащите нямат право да ги възпитават
До коментар #13 от "ИВАН":Ако ги шамарят могат да ги осъдят . Възпитава ги тъпофона и джензи пропагандата. Затова си учат урока по трудния начин по баровете.
14:38 08.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ггг
Коментиран от #37, #39
14:40 08.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 До мисирките:
14:43 08.07.2026
32 Еволюция
Коментиран от #33
14:44 08.07.2026
33 Ааа
До коментар #32 от "Еволюция":Ти щото не си го правил, нали?
14:45 08.07.2026
34 Трътлю
14:46 08.07.2026
35 дивото зове
14:47 08.07.2026
36 Доротея
14:47 08.07.2026
37 Трътлю
До коментар #28 от "Ггг":Лъжеш. Не ти вярвам.
14:48 08.07.2026
38 Некой си
1. Тез "деца" имали ли са пълнолетен придружител в 01:00 часа посреднощ?
2. Ако са нямали, дорителите им привикани ли са от полицията за съставяне на актове?
3. Ако са имали придружител, той/тя или те дали ли са обяснения по случая и какви?
4. Списвачите няма ли да подходят професионално и да потърсят информация от всички страни в конфликта, а не само от 17 годишното "дете"?
14:50 08.07.2026
39 Чума
До коментар #28 от "Ггг":Сега 35 годишните са по зян от 15 годишните и са техни родители, и възпитатели! Просто израснаха по времето на мутрите!
14:50 08.07.2026
40 Сатана Z
14:50 08.07.2026
41 Боздуган
14:55 08.07.2026
42 Тома
14:56 08.07.2026
43 според медиите
Посленият явно не е чувал за локалите и е смачкал фасона на единия.
14:57 08.07.2026
44 Малкия кой знае как се е лигавил
14:59 08.07.2026
45 А чалга учителите ?
До коментар #1 от "Какво правят ученици навън след полунощ":Те защо ги държат на плажа в един часа посред нощта.
15:00 08.07.2026
46 Морис
15:01 08.07.2026
47 Пионерче
15:06 08.07.2026
48 отекчен
15:08 08.07.2026
49 Фактъ
Коментиран от #61
15:09 08.07.2026
50 или той или те
15:10 08.07.2026
51 17г ученик
15:10 08.07.2026
52 Крайно време е
15:12 08.07.2026
53 Баро Киро
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И след това остана с 3 ипърдяни зъба....
15:14 08.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 анонимко
До коментар #11 от "Ъъъ":Чл. 129. (1) Koйтo пpичини дpyгимy cpeднa тeлecнa пoвpeдa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo шecт гoдини.
(2) Teлecнaтa пoвpeдa e cpeднa, aĸo e пpичинeнo: тpaйнo oтcлaбвaнe нa зpeниeтo или cлyxa; тpaйнo зaтpyднявaнe нa peчтa, нa движeниeтo нa ĸpaйницитe, cнaгaтa или вpaтa, нa фyнĸциитe нa пoлoвитe opгaни бeз пpичинявaнe нa дeтepoднa нecпocoбнocт; cчyпвaнe нa чeлюcт или избивaнe нa зъби, бeз ĸoитo ce зaтpyднявa дъвчeнeтo или гoвopeнeтo; oбeзoбpaзявaнe нa лицeтo или нa дpyги чacти oт тялoтo; пocтoяннo paзcтpoйcтвo нa здpaвeтo, нeoпacнo зa живoтa, или paзcтpoйcтвo нa здpaвeтo, вpeмeннo oпacнo зa живoтa; нapaнявaния, ĸoитo пpoниĸвaт в чepeпнaтa, гpъднaтa и ĸopeмнaтa ĸyxинa.
15:15 08.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Гаврош
15:16 08.07.2026
58 Въпрос
15:18 08.07.2026
59 Наблюдател
15:20 08.07.2026
60 Некой си
Виждате резултата от неангажираността на хората от централна и северна България съвсзлободневието на столицата.
15:24 08.07.2026
61 Милчо
До коментар #49 от "Фактъ":Баща му е същия кретен.Какъв да е младежа?А даскала къде е бил по това време.Той сигурно се е олизвал на Некоя ученичка.Добра софийска компания.
15:27 08.07.2026
62 Цвете
15:28 08.07.2026
63 Читател
15:30 08.07.2026
64 Цвете
Коментиран от #65
15:31 08.07.2026
65 Некой си
До коментар #64 от "Цвете":На бар на плажа, МА!
Задаваш грешния въпрос, а той е какво търсят непълнолетни в 01:00 часа на бар на плажа.
15:33 08.07.2026
66 Гост
15:35 08.07.2026
67 Много тенденциозно
15:41 08.07.2026
68 Ученика трезвен ли е
15:42 08.07.2026
69 Да чука камъни
15:47 08.07.2026
70 Баце
Еее, да ходят в Брюксел, тук е БЪЛГАРИЯ.
15:59 08.07.2026