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Александър Пулев: „Литаско“ сама предложи да бъдат разблокирани сметките на „Лукойл“

Александър Пулев: „Литаско“ сама предложи да бъдат разблокирани сметките на „Лукойл“

8 Юли, 2026 17:04 951 16

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  • правителство-
  • прозрачност-
  • икономическа политика

Швейцарската компания търси компромис заради индустриален заем, докато държавата следи за спазване на санкциите и прозрачност в управлението

Александър Пулев: „Литаско“ сама предложи да бъдат разблокирани сметките на „Лукойл“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В изненадващ ход, швейцарската енергийна корпорация „Литаско“ е подала ръка към българското правителство, настоявайки за вдигане на запорите върху банковите сметки на „Лукойл“. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика, където вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев разкри подробности около сложните преговори.

Финансови възли: Заем за 400 милиона евро и риск от санкции

Причината за този неочакван контакт се крие в искането на „Литаско“ за предсрочно връщане на вътрешен индустриален заем, възлизащ на внушителните 400 милиона евро.

Оказва се, че „Лукойл“ не разполага с необходимия финансов ресурс, за да погаси сумата наведнъж. Подобна транзакция би могла да предизвика сериозни главоболия, тъй като парите потенциално биха достигнали до руски компании, което може да се тълкува като нарушение на международните санкционни режими.

Новото правителство – нови решения

След като новият кабинет пое управлението, именно „Литаско“ е направила първата крачка към диалог, предлагайки решение, което да удовлетвори и двете страни.

По думите на министър Пулев, деблокирането на сметките ще позволи на „Лукойл“ да закупува по-разнообразен и качествен суров петрол, докато за „Литаско“ това означава запазване на стойността на активите им, особено в светлината на евентуални бъдещи продажби.

Арбитражен спор за милиарди под зоркия поглед на държавата

Въпреки постигнатите договорености, арбитражният спор между страните, оценяван на около 3 милиарда евро, остава под внимателното наблюдение на Министерството на финансите.

Държавата следи отблизо развитието на казуса, за да гарантира, че няма да бъдат нарушени международните санкции.

Прозрачност и постоянна комуникация – новият стил на управление

Министър Пулев подчерта, че за разлика от предишното ръководство, което не е предоставяло редовни отчети, настоящият екип поддържа постоянен диалог с правителството.

Това е ключов фактор за прозрачността и ефективността на процесите, особено в контекста на сложните международни отношения и икономически предизвикателства.

Баланс между интереси и спазване на санкции

Постигнатите споразумения между България и „Литаско“ не застрашават спазването на международните санкции, увери министърът.

Въпреки сложната ситуация, страната ни успява да балансира между икономическите интереси и ангажиментите си към европейската и международната общност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Манджурският кандидат се оказа троен.

    Коментиран от #12

    17:06 08.07.2026

  • 2 Госあ

    6 9 Отговор
    Евала ! Новото правителство свърши повече за България за два месеца, отколкото безродните петроханци за два мандата !

    Коментиран от #3

    17:11 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    6 2 Отговор
    Накрая ще се съгласите да платите на рашките само половината от арбитражния иск и ще си го пишете голям успех. Ех, Боко Боко, твоите ученици ще те надминат....

    17:30 08.07.2026

  • 5 Робот

    8 0 Отговор
    Този е измамник от висока класа , но всяко начало си има край..!

    Коментиран от #8

    17:38 08.07.2026

  • 6 Драго

    6 0 Отговор
    Голям успех , няма що ! Сега ще купуват петрола през посредници , т.е от Литаско, а те внасят боклуци от Русия , Германия мина през арбитраж по същият повод и СПЕЧЕЛИ , но не са руски подлоги . Сега да чакаме ли понижение на цената на бензина и дизела ?

    17:39 08.07.2026

  • 7 Тоя

    8 0 Отговор
    не се трае ! Нагъл и вечно с опити за манипулации ! Грозна работа ! И грам не може човек да вярва на такива натегачи , играещи компетентност !

    17:40 08.07.2026

  • 8 Овчар

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Надявам се скоро да бъде изгонен от власта , само ще навреди на промяната..!

    17:41 08.07.2026

  • 9 ЧервенаФуражка

    5 1 Отговор
    троянски кон на кремъл в България

    Коментиран от #10

    17:42 08.07.2026

  • 10 Гробар

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЧервенаФуражка":

    Чорапа е щатска подлога. Ама вие си въртете плочата за Кремъл, кротките луди на никой не пречат.

    17:47 08.07.2026

  • 11 Че Гевара

    1 1 Отговор
    От кого е пипнат Кристиян Вигенин от Бога ли..?

    17:51 08.07.2026

  • 12 Приказка без край..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много странно!
    Хората харчат за клубове - пари, за пиене - пари, за цигари - пари, за прелюбодеяния - пари. Адът се плаща, желаещи много!
    Молитвата - безплатна, Поста- безплатен, Поклонението-безплатно.
    Раят е безплатен. За всичко е заплатил ИСУС! Но желаещи да вървят по Неговия път - малко!
    Цената на нашето спасение!

    17:52 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сульо

    2 0 Отговор
    и Пульо управляват държават, овластени от сульо и пульо

    18:03 08.07.2026

  • 16 Шило

    0 0 Отговор
    Този Радев е магьосник. Щом взе властта и всички му се кланят. Литаско сами предложили да махнат санкциите, Ердоган замразил Боташ Кой им вярва?

    18:39 08.07.2026

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