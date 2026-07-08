Александър Пулев: „Литаско“ сама предложи да бъдат разблокирани сметките на „Лукойл“

В изненадващ ход, швейцарската енергийна корпорация „Литаско“ е подала ръка към българското правителство, настоявайки за вдигане на запорите върху банковите сметки на „Лукойл“. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика, където вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев разкри подробности около сложните преговори.

Финансови възли: Заем за 400 милиона евро и риск от санкции

Причината за този неочакван контакт се крие в искането на „Литаско“ за предсрочно връщане на вътрешен индустриален заем, възлизащ на внушителните 400 милиона евро.

Оказва се, че „Лукойл“ не разполага с необходимия финансов ресурс, за да погаси сумата наведнъж. Подобна транзакция би могла да предизвика сериозни главоболия, тъй като парите потенциално биха достигнали до руски компании, което може да се тълкува като нарушение на международните санкционни режими.

Новото правителство – нови решения

След като новият кабинет пое управлението, именно „Литаско“ е направила първата крачка към диалог, предлагайки решение, което да удовлетвори и двете страни.

По думите на министър Пулев, деблокирането на сметките ще позволи на „Лукойл“ да закупува по-разнообразен и качествен суров петрол, докато за „Литаско“ това означава запазване на стойността на активите им, особено в светлината на евентуални бъдещи продажби.

Арбитражен спор за милиарди под зоркия поглед на държавата

Въпреки постигнатите договорености, арбитражният спор между страните, оценяван на около 3 милиарда евро, остава под внимателното наблюдение на Министерството на финансите.

Държавата следи отблизо развитието на казуса, за да гарантира, че няма да бъдат нарушени международните санкции.

Прозрачност и постоянна комуникация – новият стил на управление

Министър Пулев подчерта, че за разлика от предишното ръководство, което не е предоставяло редовни отчети, настоящият екип поддържа постоянен диалог с правителството.

Това е ключов фактор за прозрачността и ефективността на процесите, особено в контекста на сложните международни отношения и икономически предизвикателства.

Баланс между интереси и спазване на санкции

Постигнатите споразумения между България и „Литаско“ не застрашават спазването на международните санкции, увери министърът.

Въпреки сложната ситуация, страната ни успява да балансира между икономическите интереси и ангажиментите си към европейската и международната общност.