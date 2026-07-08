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ДПС в Европарламента: Българският PNR-гейт на Демерджиев вече е проблем на ЕС и партньорите му

ДПС в Европарламента: Българският PNR-гейт на Демерджиев вече е проблем на ЕС и партньорите му

8 Юли, 2026 21:47 443 5

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Конкретно - става дума за нерегламентиран достъп и последващо нерегламентирано използване на информация от международни бази с данни

ДПС в Европарламента: Българският PNR-гейт на Демерджиев вече е проблем на ЕС и партньорите му - 1
Снимка: ДПС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегация на ДПС представи в Европейския парламент в Страсбург сигналите до всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”, предаде репортер на Novini.bg.

Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорът на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР Мартин Златков и последващото им разгласяване и разпространение в публичното и медийно пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване.

Сигналите се отнасят до предполагаемо масово изтичане на данни от международни регистри чрез българската точка за достъп до системата за резервационните данни на пътуващите с авиолиниите в ЕС, както и до вероятна злоупотреба с PNR данни на най-малко 82 лица, сред тях и граждани на различни държави.

Според наличната информация, Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, в допълнение, са отправяли искания до други държави членки и трети държави относно последващи полети, маршрути, пътници, плащания и крайни дестинации, без конкретно престъпление, фактическо основание, обективна необходимост, пропорционалност или ясни ограничения за по-нататъшно използване.

Според вносителите, това представлява сериозна злоупотреба с власт за политически цели и поражда опасения относно съвместимостта с Директива (ЕС) 2023/977, принципите на ЕС и международните задължения.

В делегацията на ДПС бяха Искра Михайлова-Копарова, народен представител и зам.-председател на ПГ на ДПС, член на Комисията по външна политика, Атидже Алиева-Вели, народен представител, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, Калин Стоянов, народен представител, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Станислав Анастасов, народен представител, член на Комисията за контрол върху службите за сигурност, използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения.

Към тях се присъединиха и евродепутатите от ДПС Елена Йончева и Танер Кабилов.

След срещите, които проведоха, представителите на ДПС дадоха брифинг за медиите, акредитирани в Европейския парламент. Станислав Анастасов заяви: “Българският PNR- гейт на Демерджиев вече е проблем на Европейския съюз и партньорите му. Ние сме тук, за да отговорим на въпросите, които институциите вече имат с във връзка с вече международният скандал с масирания теч на данни от международни регистри, засегнал граждани на десетки членки на ЕС и трети страни. Очакваме от всички органи, към които сме сезирали със сигнала си, да извършат незабавни проверки с цел установяване мащаба на първият по рода си PNR скандал.”

“Конкретно - става дума за нерегламентиран достъп и последващо нерегламентирано използване на информация от международни бази с данни. PNR системата събира, съхранява, анализира и при доказана необходимост използва резервационни данни на авиопътниците. Данните от PNR системата следва да се използват при строго регламентирани условия, с цел пресичане, разкриване или наказателно преследване на тежка организирана престъпност и престъпления свързани с тероризъм. В случая данните са използвани за установяване на лични или политически контакти, публични внушения и репутационно въздействие. Следва да се установи кой, по какъв начин и с каква цел публично оповести защитени данни от PNR системата", заяви Калин Стоянов.

Искра Михайлова - Копарова каза: “Тук съм и в качеството ми на Евродепутат 2014-2024 година, участвал в дебата и гласуването на Директива (ЕС) 2016/681,регламентираща събирането и достъпа до PNR данни. Винаги в центъра на всички решение на ЕП и ЕС, включително и в тази директива, е стояла защитата на човешките права – правото на свободно движения, правото на общуване и правото на всеки европейски гражданин да бъде защитен – а не да се използват тези директиви срещу гражданите. Във всички наши срещи, вчера, днес и утре подчертаваме необходимостта да се извършат спешни проверки и да се предприемат спешни мерки за установяване на размера на злоупотребата. Дали по най-консервативни изчисления, не са нарушени правата на над 100 000 граждани на ЕС, САЩ, Канада, Обединеното кралство, Швейцария, Япония, Австралия и трети страни, докато са проверявани всички полети всички полети, които са обект на любопитството на министъра на вътрешните работи на Република България. А може би и в момента се ровят полетите с които сме пристигнали тук ние с вас и ни предстои да се обясняваме за какво сме си говорили по време на полета.”

“Като председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Българския парламент съм тук, за да информирам колегите си в ЕП и националните парламенти на ЕС, които работят по тези въпроси, какви мерки ще бъдат взети за преустановяване на подобни порочни практики и защита на правата на гражданите. Нашият юридически екип е установил нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR. България като лоялен члена на ЕС и партньор е изправена пред риск от хиляди граждански съдебни дела за грубо нарушение на граждански и човешки права", каза Атидже Алиева - Вели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тримата

    6 0 Отговор
    са подли , нагли и изкусни лъжци ! Червената патрава баба , завършила в СССР и винаги фалш и лични интереси в главата ѝ , мургавела от Бургаско и лъжецът "завършил в Германия" , а то само един семестър !

    21:54 08.07.2026

  • 2 изумен

    0 6 Отговор
    Странно прозвучаха днес фрази на Демерджиев, че Д.Атанасова е станала жертва на прекаленото фокусиране на обществения дебат.
    А тя показа документ от истамбулско околийско управление, че в периода 5-8април24г. е била на територията на Турция и разобличи техническата демерджиева грешка, заради която продължават неговите клакьори да искат механизъм за оставка на конституционни съдии..

    21:57 08.07.2026

  • 3 НИЯ

    5 0 Отговор
    Голям вой,голямо нещо.Явно хората от ДПС са силно притеснени и се чудят как да действат.Свърши хубавото време,и вали ли вали.

    Коментиран от #5

    21:58 08.07.2026

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Да не би да се надяват европа да ги размагнитизира или да докажат,че не престъпници!Наглост на N та!

    22:00 08.07.2026

  • 5 чуваме че

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "НИЯ":

    Големия Вой е на МВР министъра, който от сутрин до вечер е с изявления по медиите.

    22:01 08.07.2026

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