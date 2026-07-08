Румен Радев и „Уестингхаус“ обсъдиха изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Министър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресслужбата на правителството.
Двете страни разгледаха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове, както и очакваната крайна цена.
В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.
Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика, каза през май изпълнителният директор на компанията Петьо Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е ясно
Да не се окаже , че някой "Боташ" ще ги закупи (както Нефтохима на Бургас стана на Лукойл)
23:09 08.07.2026
2 А50
23:11 08.07.2026
3 Милен
Коментиран от #7
23:14 08.07.2026
4 Пионери в глупоста
Коментиран от #11
23:17 08.07.2026
5 Леле малее
Срам.
Коментиран от #8
23:17 08.07.2026
6 Никва вяра
23:18 08.07.2026
7 Баце
До коментар #3 от "Милен":Ако са много ще ги предоговаря после, по схемата Боташ, много го бива.
Коментиран от #12
23:20 08.07.2026
8 Милен
До коментар #5 от "Леле малее":Кой е тоя ,,мистър кеш", щото договорката с ,,Уестингхаус" беше сключена по време на предишната парлама, и още никой не знае колко ще ни струва изграждането на въпросните два блока.
23:22 08.07.2026
9 иван костов
23:27 08.07.2026
10 Истината е,
В същото време платените и 100% вече български реактори в НЕДОСТРОЕНАТА АЕЦ "Белене" са оставени, за да бъдат харизани на юдео-циониста Зеленски.
23:28 08.07.2026
11 Със сигурност сме опитните зайчета
До коментар #4 от "Пионери в глупоста":Първите!
23:30 08.07.2026
12 Милен
До коментар #7 от "Баце":Е па не трябва ли да предоговаря този дето е подписал споразумението? Щото туй с ,, Уестингхаус" е от 2013 година, а тогава ,,мистър кеш" беше просто един фигурант.
23:31 08.07.2026
13 Летец Пешеходец
Коментиран от #15
23:33 08.07.2026
14 Виждащ
- Кой не скача е червен, другари!
23:33 08.07.2026
15 Милен
До коментар #13 от "Летец Пешеходец":На тебе май само копейки са ти в чутурата, я кажи колко ще ни струват въпросните два блока за АЕЦ и каква ще ни е файдата от тях?
23:36 08.07.2026