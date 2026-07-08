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Румен Радев и „Уестингхаус“ обсъдиха изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Румен Радев и „Уестингхаус“ обсъдиха изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

8 Юли, 2026 23:05 458 15

  • румен радев-
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  • уестингхауз-
  • аец козлодух

Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика

Румен Радев и „Уестингхаус“ обсъдиха изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Двете страни разгледаха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове, както и очакваната крайна цена.

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика, каза през май изпълнителният директор на компанията Петьо Иванов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е ясно

    4 2 Отговор
    Чия собственост ще бъдат 7-ми и 8-ми блок в Козлодуй?
    Да не се окаже , че някой "Боташ" ще ги закупи (както Нефтохима на Бургас стана на Лукойл)

    23:09 08.07.2026

  • 2 А50

    4 0 Отговор
    Трагедия

    23:11 08.07.2026

  • 3 Милен

    4 0 Отговор
    Е па ние откъде да знаем тези 55млрд. много или малко са като не знаем колко ще ни струват въпросните два блока?

    Коментиран от #7

    23:14 08.07.2026

  • 4 Пионери в глупоста

    6 0 Отговор
    Някой да знае колко реактора имат произведени и работят в света тези?

    Коментиран от #11

    23:17 08.07.2026

  • 5 Леле малее

    4 1 Отговор
    Мистър к Еш, нали предлагаше на зеления наркоман заедно да стрим АЕЦ, сега с Уестингхаус, що не се договориш с Ердо, там си много добър, в пакет с Бо Таш?
    Срам.

    Коментиран от #8

    23:17 08.07.2026

  • 6 Никва вяра

    5 0 Отговор
    Лъжец! Да не забравяме кой ни на тресе ПП - боклуците

    23:18 08.07.2026

  • 7 Баце

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    Ако са много ще ги предоговаря после, по схемата Боташ, много го бива.

    Коментиран от #12

    23:20 08.07.2026

  • 8 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Леле малее":

    Кой е тоя ,,мистър кеш", щото договорката с ,,Уестингхаус" беше сключена по време на предишната парлама, и още никой не знае колко ще ни струва изграждането на въпросните два блока.

    23:22 08.07.2026

  • 9 иван костов

    4 0 Отговор
    България става суровинен придатък на САЩ и гейдържавите, напълно загубила своят суверинитет и достойнство!

    23:27 08.07.2026

  • 10 Истината е,

    5 1 Отговор
    че новите блокове на Уестинг Хаис в АЕЦ „Козлодуй“ със сигурност ще ИЗВАДЯТ минимум 55 млрд. евро ОТ българската икономика.

    В същото време платените и 100% вече български реактори в НЕДОСТРОЕНАТА АЕЦ "Белене" са оставени, за да бъдат харизани на юдео-циониста Зеленски.

    23:28 08.07.2026

  • 11 Със сигурност сме опитните зайчета

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пионери в глупоста":

    Първите!

    23:30 08.07.2026

  • 12 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баце":

    Е па не трябва ли да предоговаря този дето е подписал споразумението? Щото туй с ,, Уестингхаус" е от 2013 година, а тогава ,,мистър кеш" беше просто един фигурант.

    23:31 08.07.2026

  • 13 Летец Пешеходец

    0 1 Отговор
    Кво става, копейки ошашавени? Мунчо нещо загърби "Росатом". Русофилите сте най- безполезните смотаняци, луузъри и загубеняци. От вас не става и чеп за зеле, фукционално неграмотни, недоучили клошари.

    Коментиран от #15

    23:33 08.07.2026

  • 14 Виждащ

    1 0 Отговор
    Тодор Живков гледа от небето как опропастихте, разпродадохте и задлъжняхте държавата и крещи:
    - Кой не скача е червен, другари!

    23:33 08.07.2026

  • 15 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Летец Пешеходец":

    На тебе май само копейки са ти в чутурата, я кажи колко ще ни струват въпросните два блока за АЕЦ и каква ще ни е файдата от тях?

    23:36 08.07.2026

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