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Почина управителят на "Рубишипс" Роберт Радославов

Почина управителят на "Рубишипс" Роберт Радославов

9 Юли, 2026 09:26 1 341 7

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Той оставя зад гърба си над 30-годишен богат професионален опит в секторите на водния транспорт и международната логистика

Почина управителят на "Рубишипс" Роберт Радославов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внезапно е починал Роберт Радославов, дългогодишен управител на логистичната компания "Рубишипс" и наскоро избран председател на Българската дунавска камара.

Тъжната вест за кончината на утвърдения русенски специалист в сферата на речното корабоплаване бе съобщена днес от колегите му във "Фейсбук".

Роденият в град Русе Роберт Радославов бе трето поколение потомствен специалист, свързал неразривно професионалния и житейския си път с речното корабоплаване. Той оставя зад гърба си над 30-годишен богат професионален опит в секторите на водния транспорт и международната логистика.

Образованието на Радославов е изцяло профилирано в морското и икономическото дело, което полага солидна основа за бъдещите му управленски позиции. Той завършва Техникума по речно корабостроене и корабоплаване в Русе, след което продължава висшето си образование във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" в град Варна и в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов.

Едва в началото на миналия месец – през юни 2026 година, Роберт Радославов застана официално начело на Българската дунавска камара. С поемането на председателския пост той се ангажира да защитава интересите на родните речни превозвачи и да работи за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Престани да лъжеш!

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    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Измисляш си "новини" само за да си интересно тук. Е, не си. По-добре пиши за самоуправството. Там ти е силата😂😂😂

    10:04 09.07.2026

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