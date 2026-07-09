Почина управителят на "Рубишипс" Роберт Радославов

Внезапно е починал Роберт Радославов, дългогодишен управител на логистичната компания "Рубишипс" и наскоро избран председател на Българската дунавска камара.

Тъжната вест за кончината на утвърдения русенски специалист в сферата на речното корабоплаване бе съобщена днес от колегите му във "Фейсбук".

Роденият в град Русе Роберт Радославов бе трето поколение потомствен специалист, свързал неразривно професионалния и житейския си път с речното корабоплаване. Той оставя зад гърба си над 30-годишен богат професионален опит в секторите на водния транспорт и международната логистика.

Образованието на Радославов е изцяло профилирано в морското и икономическото дело, което полага солидна основа за бъдещите му управленски позиции. Той завършва Техникума по речно корабостроене и корабоплаване в Русе, след което продължава висшето си образование във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" в град Варна и в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов.

Едва в началото на миналия месец – през юни 2026 година, Роберт Радославов застана официално начело на Българската дунавска камара. С поемането на председателския пост той се ангажира да защитава интересите на родните речни превозвачи и да работи за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав.