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Почина 14-годишното момиче от катастрофата край Мъглиж

Почина 14-годишното момиче от катастрофата край Мъглиж

16 Юли, 2026 16:54 1 305 9

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  • мъглиж-
  • войната на пътя

Тежкият пътнотранспортен инцидент се случи в началото на месеца, когато на Подбалканския път се сблъскаха камион и лек автомобил

Почина 14-годишното момиче от катастрофата край Мъглиж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След едноседмична борба на медицинските екипи, 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж на 9 юли, е починало, съобщава БНР.

В памет на детето местната администрация обявява дни на национална скръб на местно ниво, а поклонението предстои в края на седмицата.

Тежкият пътнотранспортен инцидент се случи в началото на месеца, когато на Подбалканския път се сблъскаха камион и лек автомобил. При удара на място загина бащата на 14-годишното дете, който е управлявал колата. Последващите експертизи установиха шокиращ факт – мъжът е седнал зад волана с 2,07 промила алкохол в кръвта.

Веднага след катастрофата момичето беше прието в Университетската многопрофилна болница в Стара Загора в критично състояние. Заради тежестта на травмите се наложи спешното му транспортиране с медицински хеликоптер до столичната болница "Пирогов". Въпреки усилията на лекарите в София в продължение на седмица, детето не е успяло да се пребори за живота си.

Трагедията потресе жителите на община Мъглиж. По този повод местната власт предприема действия за почитане на паметта на жертвата.

"Заради трагично погубения млад живот община Мъглиж ще обяви тридневен траур", информира кметът на общината Душо Гавазов.

Поклонението ще се състои на 17 юли от 11:00 часа в манастира "Св. Николай" край град Мъглиж.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖАЛКО ЗА ДЕТЕТО

    11 0 Отговор
    А ЗА БЕЗМОЧНИЯТ МУ РОДИТЕЛ НЕ МИ Е ЖАЛ.

    16:58 16.07.2026

  • 2 др Гей Билтс

    3 3 Отговор
    Ангелите в бяло чакаха да изтече пътеката.

    17:02 16.07.2026

  • 3 Име

    1 2 Отговор
    Мир на душицата му. При включване и обратен завой трябва да се внимава за идващи автомобили. В същото време камионът няма как да не е видял отдалеч маневрата!

    17:12 16.07.2026

  • 4 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Защо пиете и шофирате бе хора?! Ако ви е толкова благо, карайте я като мен. Пийни една ичкия преди вечеря и забрави за колата.Забрави!

    Коментиран от #6

    17:13 16.07.2026

  • 5 Жорко

    5 0 Отговор
    Жалко,че бащата е загинал,с удоволствие бих го утрепал,милото момиче,бог да я прости!

    17:32 16.07.2026

  • 6 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #8

    17:34 16.07.2026

  • 7 В някои кръгове шофирането

    5 0 Отговор
    След употреба на алкохол се приема и разглежда като признак на мъжество и високи шофьорски способности , но който е опитвал знае че реакциите и концентрацията след приемане и на малко алкохол не са същите , така че не е препоръчително да се шофира с алкохол

    17:34 16.07.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Не е до проблема а до опростачването в последните 35 години..
    Тя простотията не ходи в гората а по хората..

    17:47 16.07.2026

  • 9 Не му е родител

    0 0 Отговор
    А съпруга или римлянин

    18:22 16.07.2026

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