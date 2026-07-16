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Експерти: Горивата ще поскъпнат до края на следващата седмица

Експерти: Горивата ще поскъпнат до края на следващата седмица

16 Юли, 2026 21:42 879 13

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  • дизел-
  • новини българия

Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо

Експерти: Горивата ще поскъпнат до края на следващата седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на бензина и дизела в България ще се повишат заради напрежението на международните пазари. Експертите Димитър Хаджидимитров и Боян Рашев са категорични, че страната разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите три месеца и риск от дефицит на горива няма.

Към момента литър бензин А95 се търгува за около 1,48 евро, а дизелът достига 1,58 евро. Въпреки повишението на международните цени на петрола през последните две седмици, разликата все още не е прехвърлена напълно върху крайния потребител в България.

„Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица“, посочи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива пред NOVA. Той подчерта, че цената ще остане по-висока поне в рамките на следващите две до три седмици.

Енергийният експерт Боян Рашев обясни, че цените на петрола в световен мащаб се задържат относително ниски благодарение на охладените очаквания на пазара. „Цената пада, когато пазарът вярва, че напрежението ще намалее. Реалността обаче е различна - мир няма. Ормузкият проток беше частично отворен за кратко. В момента кораби излизат, но много рядко влизат“, коментира експертът. Според него най-важният сигнал за пазара ще бъде пълното възстановяване на трафика от държавите в Персийския залив.

В момента на световния пазар липсва дневно производство от близо 10 до 12 милиона барела. Допълнителен фактор за стабилизирането на цените е решението на Китай временно да ограничи вноса си, разчитайки на собствени стратегически резерви.

Сложната международна обстановка и свитите маржове поставят под сериозен натиск малките търговци на горива у нас. Хаджидимитров отбеляза, че финансовите резултати в сектора през последната година са силно влошени.

„Когато маржовете паднат, става изключително трудно да се покриват разходите и да се осигурява ликвидност“, обясни той. За да оцелеят, много собственици на бензиностанции прибягват до оптимизиране на разходите, съкращаване на персонала и въвеждане на нощно самообслужване. Очаква се подобен модел да обхване и колонките за пропан-бутан.

Що се отнася до глобалното потребление, Рашев заяви, че електрификацията на автопарка все още не оказва сериозно влияние върху търсенето на изкопаеми горива. „Светът има нужда от все повече енергия“, заключи той, добавяйки, че потреблението на петрол, природен газ и въглища продължава да расте.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да стане 5 евро

    7 0 Отговор
    Карам на свинска мас

    Коментиран от #6

    21:50 16.07.2026

  • 2 Робот

    14 0 Отговор
    Това е ясно , но защо евро-парцалите всеки ден дърпат дявола за опашката и искат да изтеглят фронта в Украйна по насам по към нас...??

    Коментиран от #9, #10

    21:51 16.07.2026

  • 3 Аз пък карам

    1 1 Отговор
    Слана-има много, гадно е зареждането..

    Коментиран от #5

    21:51 16.07.2026

  • 4 Има си хас

    11 0 Отговор
    Спекула, делавери, картел

    21:51 16.07.2026

  • 5 Лай/на

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз пък карам":

    С това карам

    21:52 16.07.2026

  • 6 Ако мирише на пръжки

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да стане 5 евро":

    Значи сте ме открили

    21:53 16.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Бързо ви вдигат, даже и предварително, ама дойде ли време за сваляне - с кли.з.ма

    21:56 16.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Дизела от 1,48 за един ден стана 1,68.

    Коментиран от #12

    21:57 16.07.2026

  • 9 Смажи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    гайките в най--горната част на това което си

    21:59 16.07.2026

  • 10 Овчар

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Защото НАТО от много години са регистрирани в борсата по труда ..БЕЗРАБОТНИ СА .!

    22:02 16.07.2026

  • 11 Чорапов

    2 0 Отговор
    Боклюците вече го вдигнаха.

    22:10 16.07.2026

  • 12 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Има два дизела - единият е по-евтин,другият - по-скъп.След като не уточняваш за кой говориш,значи изобщо не знаеш че има и по-качествен щото просто не те интересува.Аз обаче сипвам в ГАЛЕНОТО СИ БМВ само от скъпия,ПЛЮС ДОБАВКА за вдигане на Цетаните/"Цетан+" или "Лики моли",което допълнително ми оскъпява литъра с около 30-40 Стотинки.А уж си Управител на Ресторант а аз - неработещ,но някакси те се оплакваш от цените,а не АЗ.И що така ааа?...

    22:17 16.07.2026

  • 13 Дреме ми

    0 0 Отговор
    Аз карам по инерция ..

    22:51 16.07.2026

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