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Вигенин: Дигиталната сигурност на Европа не трябва да зависи от чужди решения

Вигенин: Дигиталната сигурност на Европа не трябва да зависи от чужди решения

9 Юли, 2026 10:26 437

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Европа трябва да развива собствен технологичен капацитет, подчерта евродепутатът

Вигенин: Дигиталната сигурност на Европа не трябва да зависи от чужди решения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа не може да защитава своите болници, енергийни мрежи, публични администрации и избори с инструменти, които могат да изчезнат заради решение, взето във Вашингтон или където и да е другаде извън Европейския съюз.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на пленарния дебат в Европейския парламент, посветен на новия План за действие на Европейската комисия за киберсигурността и изкуствения интелект. Планът цели да подпомогне държавите членки и бизнеса да се справят с нарастващите рискове за киберсигурността, свързани с развитието на изкуствения интелект, както и да укрепи европейския капацитет в тази стратегическа област.

Вигенин подчерта, че Европа трябва да развива собствен технологичен капацитет, като същевременно запази партньорството със съюзниците си, но уточни, че сътрудничеството не трябва да означава зависимост.

Евродепутатът постави три конкретни въпроса към Европейската комисия, които според него ще покажат дали предложеният План за действие ще даде реални резултати: „Първо: какво гарантира, че случаят с ENISA и Anthropic няма да се повтори? Второ: какъв е графикът за изграждане на реален европейски капацитет в областта на изкуствения интелект за киберсигурност, включително за институциите на ЕС, националните органи, общините и бизнеса? И трето: откъде ще дойде финансирането?“

Вигенин обърна внимание на противоречието между амбициите за повече сигурност и нежеланието на част от държавите членки да осигурят необходимите европейски ресурси. „Някои държави членки всеки ден говорят за сигурност, отбрана и геополитически заплахи, но в същото време настояват за ограничаване на бюджета на Европейския съюз, именно когато Европа се нуждае от капацитет да действа. Това подкопава нашата сигурност, докато същевременно се преструваме, че сме суверенни“, отбеляза той.

По думите му цифровият суверенитет не може да бъде постигнат единствено чрез подкрепа за частния сектор. „Цифровият суверенитет означава публични инвестиции, демократичен контрол и отчетност, а не просто субсидиране на няколко частни компании, за да изграждат центрове за данни в Европа“, предупреди евродепутатът.

В заключение Кристиан Вигенин изтъкна, че Европа има нужда от конкретни решения, а не само от нови стратегии. „Нуждаем се от План за действие с ясни срокове, осигурено финансиране и ефективно прилагане. Не от поредната стратегия, която звучи убедително в Брюксел, но оставя Европа уязвима, когато настъпи следващата криза“, обобщи той.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Дигиталната сигурност на Европа не трябва да зависи от чужди решения


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