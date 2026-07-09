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Дрон ще спасява давещи се хора край Царево

Дрон ще спасява давещи се хора край Царево

9 Юли, 2026 10:30 624 5

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  • царево-
  • технология

Новата технология може да достигне до бедстващ във водата за секунди, без спасител да влиза в морето

Дрон ще спасява давещи се хора край Царево - 1
Снимка: Shutterstock/ Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дрон робот ще помага при спасяването на давещи се хора край Царево. Новата технология беше представена с демонстрация в морето и може да достигне до бедстващ човек, без да се налага спасител да влиза във водата, съобщи бТВ.

Спасителният буй се управлява дистанционно и е предназначен за реакция при кризисни ситуации и инциденти в морето.

„След двете опустошителни бедствия община Царево се възстанови. Предприехме много мерки за превенция и за подобряване на нашата подготовка за реакция“, обясни кметът на Царево Марин Киров.

Дронът е осигурен по съвместен проект и ще бъде на разположение на общината и доброволното формирование.

„Ще може да се използва както в нормално време за спасителни операции, така и при евентуални бедствени ситуации“, допълни кметът.

Как работи спасителният дрон?

При сигнал за бедстващ човек във водата дронът се насочва дистанционно към него. Давещият се може да се хване за спасителния буй, след което операторът го насочва към най-близкото безопасно място на брега.

При демонстрацията в залива дронът достигна до човек във водата и го изтегли към сушата. „Демонстрацията показва как бедстващ човек в акваторията на залива може да бъде изтеглен максимално бързо“, каза Марин Киров. Според него технологията ще бъде особено полезна заради спецификата на крайбрежието в района.

„Община Царево е изключително наситена с неохраняеми плажни зони. Имаме над 23 плажа и специфичен ландшафт. Там, където не може да влезе лодка или автомобил, този дрон ще бъде изключително полезен“, обясни кметът. Основното предимство на технологията е възможността да бъде оказана помощ на бедстващ човек, без друг човек да влиза във водата.

„Това е спасителен буй тип дрон и може да спаси човек, без да е нужно друг човек да отиде до него“, обясни директорът на пожарната в Бургас старши комисар Николай Николаев.

По думите му оборудването е осигурено по проект с европейско финансиране за повишаване на готовността за действия при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. В проекта участват общините в област Бургас, като се закупува техника както за пожарната, така и за доброволните формирования и местните власти.


България
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  • 3 Дзак

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    0 0 Отговор
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    10:38 09.07.2026

  • 5 Трол

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    Ходих преди време там на море, имаше един спасител, който подвикваше на туристите като овчар на овце. Беше по-ефективно от всякакви дронове.

    11:24 09.07.2026

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