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Радев: Ще подкрепим Украйна според възможностите си, тази година такива няма

Радев: Ще подкрепим Украйна според възможностите си, тази година такива няма

9 Юли, 2026 10:36 1 200 86

  • румен радев-
  • подкрепа-
  • украйна

Социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, заяви премиерът

Радев: Ще подкрепим Украйна според възможностите си, тази година такива няма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма", заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Румен Радев, премиер на България: „Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.“

По отношение на Бюджет 2026 Радев коментира:

Румен Радев, премиер на България: „След месеци на стрес за гражданите и за институциите правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа по бюджета за 2027 година.“

За срещата на върха на НАТО в Анкара Радев заяви:

Румен Радев, премиер на България: „В последните дни проведох ползотворни разговори с президента на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 9 Отговор
    ми то скоро и няма да има! с поредния борч влизаме в дългова спирала

    Коментиран от #66, #68

    10:38 09.07.2026

  • 2 Глупости

    24 20 Отговор
    Нищо не зависи от теб , ти нямаш пари бе ! Продължавай да се гърчиш , нали вчера подписа декларацията за подпомагане на Украйна .Колко пари е дала България за сметка на социалните плащания бе каун , кажи !

    10:40 09.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 27 Отговор
    БНБ дължи 9 млрд евро за банкнотите евро които ни дадоха на заем.Немците заплашиха да си ги вземат или да ги обявят за невалидни.

    Коментиран от #10, #15

    10:40 09.07.2026

  • 4 Браво на Радев

    41 24 Отговор
    Нашите пари не трябва да спонсорират тероризъм и фашизъм в Украйна и да помагат за още жертви!

    Коментиран от #7

    10:41 09.07.2026

  • 5 Сила

    30 2 Отговор
    Социалните плащания са гарантирани !
    ДВА МИЛИАРДА И 600 МИЛИОНА ЕВРО БЮДЖЕТ ЗА ОПГ МВР БГ ....
    ОТ ТЯХ ДВА МИЛИАРДА И 200 МИЛИОНА САМО ЗА ЗАПЛАТИ !!!???!!!

    10:41 09.07.2026

  • 6 Щирлиц в покрепа на Путлер

    17 44 Отговор
    В момента, когато цяла Европа се мобилизира да подкрепя Украйна!

    Един ден българските политици ще се извиняват на Украйна за действията на Радю.

    Коментиран от #24, #55

    10:44 09.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 21 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Радев":

    браво копей! ако ни нападне някой , да вдигаме белия байряк!!!няма смисъл от жертви!!

    Коментиран от #16, #22

    10:45 09.07.2026

  • 8 Христо Смирненски работи!!!

    15 1 Отговор
    "Ще ви нахраня със... вяра"!!!

    Кабинета " Желязков "че краде по поръчка на Банкера от Банкя и Шиши да ,
    ама кабинета " Гюров" за какво го насадиха на "пачи яйца"???

    10:46 09.07.2026

  • 9 След Радко

    19 4 Отговор
    идва МВФ!

    Честито на всички джензита и метросексуални джендъри!

    10:46 09.07.2026

  • 10 Въпрос

    9 19 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Така ли казаха по рузката телевизия?

    10:46 09.07.2026

  • 11 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    16 9 Отговор
    По-важно е, какво е подписал премиерът преди един ден.
    Ето основни моменти в Декларацията от срещата на върха на НАТО в Анкара:

    1. Ние, държавните и правителствените ръководители на Северноатлантическия алианс, се събрахме в Анкара, за да потвърдим непоколебимата си ангажираност към принципите на колективната отбрана, в съответствие с член 5 от Вашингтонския договор и нашите трансатлантически връзки. Нападение срещу един е нападение срещу всички.
    ...
    2. За да се противодейства на дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност и стабилност, както и на постоянната заплаха от тероризъм, съюзниците изпълняват ангажиментите в областта на отбраната, поети на срещата на върха в Хага.
    ...
    3. Ние градим бъдещето: по-силна Европа в рамките на по-силен, обновен Алианс. Европейските членове на НАТО и Канада, работещи със Съединените щати, поемат все по-голяма отговорност за отбраната на Алианса.
    ...
    4. Украйна е фактор за трансатлантическата сигурност и съюзниците са единни в непоколебимата си подкрепа за Украйна, която защитава своята свобода, суверенитет и териториална цялост.
    ...
    5.
    6.

    10:47 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рефер

    15 8 Отговор
    Комунист-лъжец!

    10:48 09.07.2026

  • 14 да не забравяме кои докараха Радню

    9 10 Отговор
    на власт:

    Боцко, Шиши и Кокора

    10:48 09.07.2026

  • 15 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Интерено как ще ти ги вземат, след като си ги скътал в мазето, под дюшека и на вилата, която не се води на твое име.

    Коментиран от #65

    10:49 09.07.2026

  • 16 Фен

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако забраним на турците в България да говорят на турски, подпалим ги в някоя джамия, започнем да ги избиване, разрешим на Израел да изгради у нас бази, насочени срещу Турция, и в следствие на това, след много предупреждения, Турция реши да си прибере Кърджали, кой ще е виновен!?🤔

    Коментиран от #42

    10:49 09.07.2026

  • 17 Ами…

    3 2 Отговор
    …при 560 души администрация, отделно още близо толкова заети в държавни предприятия и милион пенсионери, тоест два милиона на издръжката на един милион работещи на светло с дейларирани заплати по-големи от минималната, резултатите са точно тва -> дългова спирала. Изходът е намаляване на държавната администрация на максимум общо 100 хиляди души заедно с държавните предприятия. И още намаляване на хората осигуряващи се на минимална работна заплата в частният сектор на максимум сто хиляди. Само това прекратява кризата!

    Коментиран от #81

    10:50 09.07.2026

  • 18 Валери

    15 11 Отговор
    Само така Господин Президент!

    10:50 09.07.2026

  • 19 аааахх

    12 8 Отговор
    Умирайтее джендърии от пп

    10:51 09.07.2026

  • 20 рундьо ветропоказател

    9 13 Отговор
    Нашия руски чорап бълнува за ядрена война, но ще плаща на Украйна!

    10:51 09.07.2026

  • 21 Ханс

    11 15 Отговор
    Зеления чорап се размириса ,толкова може фатмака.

    10:51 09.07.2026

  • 22 Кой те напада тъ пей

    16 7 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Единствените дето са ви нападнали, са ония зад океана, които ви обират, като заливат глупака с пропаганда и лъжи!

    Коментиран от #46

    10:51 09.07.2026

  • 23 Мико

    13 6 Отговор
    Естествено нямаме пари за Украйна, парите дори за Боташ не стигат...

    10:52 09.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Слушай думи

    4 2 Отговор
    и пълней !

    10:52 09.07.2026

  • 26 излъгани копейки

    11 9 Отговор
    радев се готви за световна кариера! Бълнува за ядрена руска война, но ще помага на Украйна!

    10:53 09.07.2026

  • 27 Петко

    24 6 Отговор
    Който иска да да помага на Украйна да си продава апартамента и колата ,и да превежда парите на Зеления. Аз не искам!

    Коментиран от #31

    10:54 09.07.2026

  • 28 адолф путин залязва

    12 12 Отговор

    До коментар #24 от "ааахх":

    Фашиста путин очакваше от Запада да го остави да завладее Донбас, както завладя Крим.... но не му се получи! Всички намразиха Агресора русия!

    10:55 09.07.2026

  • 29 Можете да действате разумно

    7 5 Отговор
    Нали България трябва да благоденства в мирно време.Защо нямаш пари,ревльо.Ами ако имаше пандемия?

    10:55 09.07.2026

  • 30 Потресен

    17 7 Отговор
    Ма как няма да има? Всички соросоиди са готови да гладуват, но да дадат залъка си за нови златни тоалетни в Украйна!

    10:57 09.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 русия Агресор

    10 12 Отговор
    Украйна брани родната си земя! Факт!

    Коментиран от #39

    10:59 09.07.2026

  • 33 Алекса

    11 6 Отговор
    Тази година не а другата няма да има нужда...просто защото Украйна в сегашния вид ще изчезне !

    10:59 09.07.2026

  • 34 Мухахаха

    11 0 Отговор
    Тати щи ми купи колело ама утре

    11:00 09.07.2026

  • 35 Никакви пари

    10 6 Отговор
    За бандерите

    11:00 09.07.2026

  • 36 Тъ пейке

    12 6 Отговор

    До коментар #31 от "кой те пита!":

    Отиваш във фашистка Украйна и помагаш като си пушечно месо. България не е за продан и спонсор на тероризъм и фашизъм. Безродници ни не трябват!

    11:01 09.07.2026

  • 37 Зъл пес

    11 6 Отговор
    Фатмака пак започна с внушенията колко е велик,а другите са веновни за всичко.

    11:02 09.07.2026

  • 38 Хм Хм

    9 0 Отговор
    "Тате каза, че ще ми купи колело, ама..."

    11:02 09.07.2026

  • 39 Дръта чанта

    11 8 Отговор

    До коментар #32 от "русия Агресор":

    Тази земя е Руска и англосаксите нямат работа там

    Коментиран от #61

    11:02 09.07.2026

  • 40 Браво

    10 10 Отговор
    Най-накрая един бг държавник с т0пки👍

    11:02 09.07.2026

  • 41 Ба бааааа

    7 4 Отговор
    Кресливите да заминават и да дават пари от джоба си

    11:03 09.07.2026

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Фен":

    в БГ турци почти няма -да го знаеш от мен! има много турчеещи се , но те не са турци! и малко благодарност към тях-през войните са загинали много за БГ , но и един паметник мисля че нямат-както,,турци,, така и роми

    11:04 09.07.2026

  • 43 Госあ

    4 6 Отговор
    Евала !

    11:04 09.07.2026

  • 44 вън

    12 8 Отговор
    Вън руския башибозук от България .

    Коментиран от #48

    11:04 09.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кой те напада тъ пей":

    бе бягай при бакшиша бе//още не можем да се отървем от наСССРски комундета и ДС измекяри

    Коментиран от #51, #52

    11:05 09.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вън

    7 12 Отговор

    До коментар #44 от "вън":

    Окраинския башибозук от България

    11:06 09.07.2026

  • 49 Фатмака

    12 8 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #53

    11:06 09.07.2026

  • 50 Не подкрепяме Украйна

    10 0 Отговор
    Но пък моите спонсори произвеждат оръжие, което по неведоми пътища попада всичкото в Украйна.

    11:07 09.07.2026

  • 51 Чезни ве

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пръдльо

    11:07 09.07.2026

  • 52 Питах тъ пея

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кой го напада? Ако няма глупаци, няма да има ко да обират!

    11:08 09.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ще подкрепят

    9 0 Отговор
    и подкрепят себе си , мафията и олигарсите !

    11:09 09.07.2026

  • 55 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Щирлиц в покрепа на Путлер":

    Абе ти нормален ли си бе..... Каква е Украйна та да я подпомагаме, още повече и да ѝ се извиняваме.... Виновен е либералният и жаловит Путин, че досега не приключи с фашисткото гнездо и пета година как се мота....

    11:10 09.07.2026

  • 56 Мим

    8 7 Отговор
    От де накъде ще спонсорираме зелените терористи,а не българите.Тези досегашни наши продажни министри се кланяха на западняци и пренебрегваха българите за сметка на зеления терорист и фашист.Стига толкова.Нито Евро повече....На нас кой ни дава...

    Коментиран от #59

    11:13 09.07.2026

  • 57 АГАТ а Кристи

    7 6 Отговор
    Красная ГНЮ?с

    11:16 09.07.2026

  • 58 Да подкрепяте украйна ?!?

    9 6 Отговор
    Само жълтопаветниците може би да искат това , но останалите хора не го искат. По добре да се има предвид какво иска мнозинството. Иначе отиваме в стила и метода на ББ който каза че приемането на еврото е решено и не искаше да го обсъжда с народа. Сега остана с трийсе депутати.

    Коментиран от #64

    11:18 09.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мисля, че е повече Българска ...

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Дръта чанта":

    от колкото Руска, пълно Българско изконно право на владение,
    по силата на меча през годините на историята на България!!!
    Оногури, кутригури, българи ... не са руски племена!!!

    Кога става Русия държава ...знаеш ли???

    Коментиран от #72

    11:23 09.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мдаа

    0 0 Отговор
    То щот догодина ще има. Оръжейната промишленост не се яде, а на нас, оръжие не ни требе, нас ни пазят ф16 и НАТО.

    11:25 09.07.2026

  • 64 Стига глупости де...

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Да подкрепяте украйна ?!?":

    аман от некадърници!

    11:25 09.07.2026

  • 65 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "СВО 1 596 дни РЕЗИЛ":

    Ще ги обявят за невалидни.Имат право.

    11:25 09.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Елин Пелин

    0 1 Отговор
    Пендо
    Историята, брате, се една и суща,
    остава си само за гърбо човешки.
    Пижо
    Тук са прави, Пендо, твойте забележки.
    Такива са, брате, хорските судбини —
    бог даде тояги, па тогай гърбини.

    11:29 09.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Aлфа Вълкът

    3 3 Отговор
    Колко е усукан тоя, колко е въртян...
    Както ви казах, чести ви Бойко 2.0!

    11:30 09.07.2026

  • 70 Мдаа

    4 2 Отговор
    Ще им купим колело ама друг път!

    Браво на Радев, така се прави, елегантно но твърдо.

    11:30 09.07.2026

  • 71 Истината

    2 3 Отговор
    Ако не дава оръжия на Украйна безплатно, то ще ги продава на терористи в близкия изток и африка , а парите ще пълнят нечии нощни шкафчета и джобаве, от което на народа му е все тая.

    11:30 09.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Летец пешеходец

    2 4 Отговор
    Радев е моят президент!!

    Коментиран от #84

    11:31 09.07.2026

  • 74 Правилно

    0 0 Отговор
    за още апартаменти, ниви, коли и просто пари

    11:31 09.07.2026

  • 75 ППдебил

    3 4 Отговор
    Аз ще помогна с една заплата .
    В Украйна златните тоалетни не стигат за всички.

    11:35 09.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 az СВО Победа 81

    2 4 Отговор
    Право куме в Очи!

    Браво на Радев, а на Киев има кой да му "помага", разните там мирчевци с кирчовци, денковци с тагаренковци и вся остальная сволачь да си дават парите! 🤣

    11:44 09.07.2026

  • 79 И това ще стане

    2 3 Отговор
    Ех ,да можеше да помогне на Русия?
    Щеше да го стори с голям кеф.
    Не че не го прави и сега .!

    11:45 09.07.2026

  • 80 Прочетете статията и изказването

    2 0 Отговор
    От него се разбира че предишните управляващи са подкрепяли украйна с "твърди вноски" от бюджета и от там идва и дифицита. Да но досега никой не призна това че с пари от бюджета подкрепят украйна обаче видиш ли тя украйна щяла да купува реактори ни демек с нашите пари нашите реактори.

    11:49 09.07.2026

  • 81 И тия хора

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами…":

    Със семействата си изчезват в небитието...

    11:51 09.07.2026

  • 82 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Кресливите олигофрени продажни я марш на фронта

    11:51 09.07.2026

  • 83 Жалка жълтопаветна измет

    0 0 Отговор
    Нема по лъжливо и крадливо племе от либералите

    11:52 09.07.2026

  • 84 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Летец пешеходец":

    И ще спаси света от фашизма

    11:53 09.07.2026

  • 85 Умно креслива измет

    1 0 Отговор
    Нещастници продажни

    11:55 09.07.2026

  • 86 Нито стотинката

    0 0 Отговор
    За бандерите

    11:56 09.07.2026

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