Радев: Ще подкрепим Украйна според възможностите си, тази година такива няма

"България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма", заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
Румен Радев, премиер на България: „Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.“
По отношение на Бюджет 2026 Радев коментира:
Румен Радев, премиер на България: „След месеци на стрес за гражданите и за институциите правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа по бюджета за 2027 година.“
За срещата на върха на НАТО в Анкара Радев заяви:
Румен Радев, премиер на България: „В последните дни проведох ползотворни разговори с президента на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #66, #68
10:38 09.07.2026
2 Глупости
10:40 09.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #15
10:40 09.07.2026
4 Браво на Радев
Коментиран от #7
10:41 09.07.2026
5 Сила
ДВА МИЛИАРДА И 600 МИЛИОНА ЕВРО БЮДЖЕТ ЗА ОПГ МВР БГ ....
ОТ ТЯХ ДВА МИЛИАРДА И 200 МИЛИОНА САМО ЗА ЗАПЛАТИ !!!???!!!
10:41 09.07.2026
6 Щирлиц в покрепа на Путлер
Един ден българските политици ще се извиняват на Украйна за действията на Радю.
Коментиран от #24, #55
10:44 09.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Браво на Радев":браво копей! ако ни нападне някой , да вдигаме белия байряк!!!няма смисъл от жертви!!
Коментиран от #16, #22
10:45 09.07.2026
8 Христо Смирненски работи!!!
Кабинета " Желязков "че краде по поръчка на Банкера от Банкя и Шиши да ,
ама кабинета " Гюров" за какво го насадиха на "пачи яйца"???
10:46 09.07.2026
9 След Радко
Честито на всички джензита и метросексуални джендъри!
10:46 09.07.2026
10 Въпрос
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Така ли казаха по рузката телевизия?
10:46 09.07.2026
11 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
Ето основни моменти в Декларацията от срещата на върха на НАТО в Анкара:
1. Ние, държавните и правителствените ръководители на Северноатлантическия алианс, се събрахме в Анкара, за да потвърдим непоколебимата си ангажираност към принципите на колективната отбрана, в съответствие с член 5 от Вашингтонския договор и нашите трансатлантически връзки. Нападение срещу един е нападение срещу всички.
...
2. За да се противодейства на дългосрочната заплаха, която Русия представлява за евроатлантическата сигурност и стабилност, както и на постоянната заплаха от тероризъм, съюзниците изпълняват ангажиментите в областта на отбраната, поети на срещата на върха в Хага.
...
3. Ние градим бъдещето: по-силна Европа в рамките на по-силен, обновен Алианс. Европейските членове на НАТО и Канада, работещи със Съединените щати, поемат все по-голяма отговорност за отбраната на Алианса.
...
4. Украйна е фактор за трансатлантическата сигурност и съюзниците са единни в непоколебимата си подкрепа за Украйна, която защитава своята свобода, суверенитет и териториална цялост.
...
5.
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10:47 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Рефер
10:48 09.07.2026
14 да не забравяме кои докараха Радню
Боцко, Шиши и Кокора
10:48 09.07.2026
15 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Интерено как ще ти ги вземат, след като си ги скътал в мазето, под дюшека и на вилата, която не се води на твое име.
Коментиран от #65
10:49 09.07.2026
16 Фен
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако забраним на турците в България да говорят на турски, подпалим ги в някоя джамия, започнем да ги избиване, разрешим на Израел да изгради у нас бази, насочени срещу Турция, и в следствие на това, след много предупреждения, Турция реши да си прибере Кърджали, кой ще е виновен!?🤔
Коментиран от #42
10:49 09.07.2026
17 Ами…
Коментиран от #81
10:50 09.07.2026
18 Валери
10:50 09.07.2026
19 аааахх
10:51 09.07.2026
20 рундьо ветропоказател
10:51 09.07.2026
21 Ханс
10:51 09.07.2026
22 Кой те напада тъ пей
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Единствените дето са ви нападнали, са ония зад океана, които ви обират, като заливат глупака с пропаганда и лъжи!
Коментиран от #46
10:51 09.07.2026
23 Мико
10:52 09.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Слушай думи
10:52 09.07.2026
26 излъгани копейки
10:53 09.07.2026
27 Петко
Коментиран от #31
10:54 09.07.2026
28 адолф путин залязва
До коментар #24 от "ааахх":Фашиста путин очакваше от Запада да го остави да завладее Донбас, както завладя Крим.... но не му се получи! Всички намразиха Агресора русия!
10:55 09.07.2026
29 Можете да действате разумно
10:55 09.07.2026
30 Потресен
10:57 09.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 русия Агресор
Коментиран от #39
10:59 09.07.2026
33 Алекса
10:59 09.07.2026
34 Мухахаха
11:00 09.07.2026
35 Никакви пари
11:00 09.07.2026
36 Тъ пейке
До коментар #31 от "кой те пита!":Отиваш във фашистка Украйна и помагаш като си пушечно месо. България не е за продан и спонсор на тероризъм и фашизъм. Безродници ни не трябват!
11:01 09.07.2026
37 Зъл пес
11:02 09.07.2026
38 Хм Хм
11:02 09.07.2026
39 Дръта чанта
До коментар #32 от "русия Агресор":Тази земя е Руска и англосаксите нямат работа там
Коментиран от #61
11:02 09.07.2026
40 Браво
11:02 09.07.2026
41 Ба бааааа
11:03 09.07.2026
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "Фен":в БГ турци почти няма -да го знаеш от мен! има много турчеещи се , но те не са турци! и малко благодарност към тях-през войните са загинали много за БГ , но и един паметник мисля че нямат-както,,турци,, така и роми
11:04 09.07.2026
43 Госあ
11:04 09.07.2026
44 вън
Коментиран от #48
11:04 09.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Кой те напада тъ пей":бе бягай при бакшиша бе//още не можем да се отървем от наСССРски комундета и ДС измекяри
Коментиран от #51, #52
11:05 09.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вън
До коментар #44 от "вън":Окраинския башибозук от България
11:06 09.07.2026
49 Фатмака
Коментиран от #53
11:06 09.07.2026
50 Не подкрепяме Украйна
11:07 09.07.2026
51 Чезни ве
До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пръдльо
11:07 09.07.2026
52 Питах тъ пея
До коментар #46 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кой го напада? Ако няма глупаци, няма да има ко да обират!
11:08 09.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ще подкрепят
11:09 09.07.2026
55 Европеец
До коментар #6 от "Щирлиц в покрепа на Путлер":Абе ти нормален ли си бе..... Каква е Украйна та да я подпомагаме, още повече и да ѝ се извиняваме.... Виновен е либералният и жаловит Путин, че досега не приключи с фашисткото гнездо и пета година как се мота....
11:10 09.07.2026
56 Мим
Коментиран от #59
11:13 09.07.2026
57 АГАТ а Кристи
11:16 09.07.2026
58 Да подкрепяте украйна ?!?
Коментиран от #64
11:18 09.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мисля, че е повече Българска ...
До коментар #39 от "Дръта чанта":от колкото Руска, пълно Българско изконно право на владение,
по силата на меча през годините на историята на България!!!
Оногури, кутригури, българи ... не са руски племена!!!
Кога става Русия държава ...знаеш ли???
Коментиран от #72
11:23 09.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мдаа
11:25 09.07.2026
64 Стига глупости де...
До коментар #58 от "Да подкрепяте украйна ?!?":аман от некадърници!
11:25 09.07.2026
65 Последния Софиянец
До коментар #15 от "СВО 1 596 дни РЕЗИЛ":Ще ги обявят за невалидни.Имат право.
11:25 09.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Елин Пелин
Историята, брате, се една и суща,
остава си само за гърбо човешки.
Пижо
Тук са прави, Пендо, твойте забележки.
Такива са, брате, хорските судбини —
бог даде тояги, па тогай гърбини.
11:29 09.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Aлфа Вълкът
Както ви казах, чести ви Бойко 2.0!
11:30 09.07.2026
70 Мдаа
Браво на Радев, така се прави, елегантно но твърдо.
11:30 09.07.2026
71 Истината
11:30 09.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Летец пешеходец
Коментиран от #84
11:31 09.07.2026
74 Правилно
11:31 09.07.2026
75 ППдебил
В Украйна златните тоалетни не стигат за всички.
11:35 09.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 az СВО Победа 81
Браво на Радев, а на Киев има кой да му "помага", разните там мирчевци с кирчовци, денковци с тагаренковци и вся остальная сволачь да си дават парите! 🤣
11:44 09.07.2026
79 И това ще стане
Щеше да го стори с голям кеф.
Не че не го прави и сега .!
11:45 09.07.2026
80 Прочетете статията и изказването
11:49 09.07.2026
81 И тия хора
До коментар #17 от "Ами…":Със семействата си изчезват в небитието...
11:51 09.07.2026
82 Мухахаха
11:51 09.07.2026
83 Жалка жълтопаветна измет
11:52 09.07.2026
84 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #73 от "Летец пешеходец":И ще спаси света от фашизма
11:53 09.07.2026
85 Умно креслива измет
11:55 09.07.2026
86 Нито стотинката
11:56 09.07.2026