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Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за „трескаво заличаване на следи“ в МВР, ГДБОП и ДАНС

Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за „трескаво заличаване на следи“ в МВР, ГДБОП и ДАНС

9 Юли, 2026 11:01 966 33

  • калин стоянов-
  • делян пеевски-
  • сигнал-
  • прокуратура-
  • pnr-гейт

ДПС поиска официално документите от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски

Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за „трескаво заличаване на следи“ в МВР, ГДБОП и ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“.

В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.

По думите му получената информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record).

Според Стоянов има данни, че на служители, свързани със случая, е било разпоредено да не коментират темата, както и да бъдат заличени логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви.

„Съществува реален риск да бъдат унищожени доказателства, които могат да покажат мащаба на евентуалните злоупотреби и да установят отговорните лица“, твърди народният представител в сигнала си до прокуратурата.

Стоянов свързва тези твърдения и с поведението на вътрешния министър Иван Демерджиев след проведеното в Народното събрание изслушване по темата. Според него министърът не е предоставил обещаните документи, които да подкрепят изнесените от него данни.

Темата беше поставена и в пленарната зала от депутата от ДПС Хамид Хамид, който поиска съдействие от председателя на Народното събрание Михаела Доцова за получаване на документи, свързани с изнесената информация за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.

Хамид заяви, че по време на изслушването си министър Демерджиев е поел ангажимент да предостави всички документи, на които се основават твърденията му, но до момента това не е направено.

По думите му част от информацията, представена от министъра, вече била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.

„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    32 2 Отговор
    Тоя ми е много противен.....

    11:03 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    29 2 Отговор
    Ако съм на мястото на тоя ще ме е срам да изляза на улицата.
    Ама за това аз не съм в парламента а такива У Р О Д И са там

    Коментиран от #9, #18

    11:05 09.07.2026

  • 4 Този

    33 0 Отговор
    на снимката е за трепане

    11:08 09.07.2026

  • 5 Хаха

    24 0 Отговор
    Точно в Страсбург много обичат намагнитени и със сигурност, ще ви съдействат🤣 Давай Калинка, луд и лакий умора нямат😂

    Коментиран от #31

    11:08 09.07.2026

  • 6 КРАДЕЦА

    22 1 Отговор
    ВИКА ДРЪЖТЕ . НА ТОЯ ИЗМЕКЯ>ИН има ли кой да му вярва ? Нали служеше на народа пък то било на ЕДИН от ДПС .

    11:09 09.07.2026

  • 7 анонимен

    25 1 Отговор
    Ако има скала по гнусота, той пухел ще ѝ пробие тавана.

    11:10 09.07.2026

  • 8 И отиде

    8 0 Отговор
    на кино !

    11:13 09.07.2026

  • 9 Европеец

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Прав си, ама забравяш че тия нямат чест, морал и достойнство.....

    11:13 09.07.2026

  • 10 Тази "КАЛИНКА" резил , съсъпа живота си

    16 0 Отговор
    да зашитава мафията и нейните израстъци в България!
    Не прилича на полицай а на мафиот!!!

    Коментиран от #25

    11:15 09.07.2026

  • 11 Мдаа

    15 0 Отговор
    Боклуците трескаво искат да разберат каква информация има срещу тях, не са свикнали да са в неведение.

    11:17 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Овчар

    17 0 Отговор
    Този не е определящ фактор...! Разследването продължава..! Първо ще изгорят бушоните , после таблото...!

    11:21 09.07.2026

  • 14 Мръсния Шопар

    15 0 Отговор
    се тресе от страх

    11:23 09.07.2026

  • 15 Гост

    12 0 Отговор
    Незначителна пеефска слуга! Тоя сам себе си не уважава и е нисш организъм

    11:24 09.07.2026

  • 16 ОБЯВА С.КОСТИ

    12 1 Отговор
    ТЪРСИ СЕ КОЗАРЧЕ ПО ВЪЗМОЖНОСТ БИВШ МИНИСТЪР ВЪТРЕШНИ РАБОТИ МИ НИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПОЧИВЕН ДЕН НЕДЕЛЯ.

    11:27 09.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ех калинчоооо

    15 1 Отговор
    Ето кой опъваше чадъра на Пеевски в МВР.

    Коментиран от #30

    11:29 09.07.2026

  • 20 сигналоподавач

    9 1 Отговор
    Тоз палячо всеки ден сигнали подава, но накрая той ще бъде разследващ и окаушен, защото е вещ в игрите доносник и измекяр.

    11:33 09.07.2026

  • 21 А бе

    8 1 Отговор
    При бай Ставри и двамата с магнитският с-и-чуг -крадци

    11:33 09.07.2026

  • 22 Много си свлекал

    5 1 Отговор
    Потурите, бе калинке!
    За съжаление, когато си се родил умствено недоразвит, такъв си умираш! По- големи девотии и най- опростения мозък не може да измисли!

    11:37 09.07.2026

  • 23 КАК така

    5 1 Отговор
    до тук НИТО Е Д И Н положителен коментар , за тоя ДЕлянчов хубостник . Смилете се все пак той направи доста , в МВР в полза ШИШИ .

    11:38 09.07.2026

  • 24 Калин Матросов

    3 1 Отговор
    Слуга съм на 🐷 за💰 се продавам

    11:42 09.07.2026

  • 25 Данчов

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тази "КАЛИНКА" резил , съсъпа живота си":

    Кажи му "Предател " и повече няма какво да се уточнява. Кариерист и влюбен в лесните пари. Такива в МВР с лопата и багер да ги ринеш. Само го попитайте с каква идеология и убеждения ДПС на Доган не можа да го спечели когато беше на ниски етажи , а голямото " З " или Д-ник го приклещи в Новото на новия развиван с години етнос използван от политиците?

    11:45 09.07.2026

  • 26 Нещо се присетих

    3 0 Отговор
    Къде е Бареков? Защо не се изцепи да каже кой с кого лети. Нали той ги дебне по летищата- IP салона?
    И още, като разпитат екипажите на аеропланите, ще се поясни разиътената вода!
    А яатанасова размятва някакво тескере от околийска турска служба, че между 4-8 април не е напускала територята околичта? Голям сиях се смях!
    Да питам запознатите, НСО съпровожда ли охраняеми лица в чужбина на частни пътувания?

    11:46 09.07.2026

  • 27 Този

    1 1 Отговор
    Защо не е арестуван?

    11:47 09.07.2026

  • 28 Перо

    2 2 Отговор
    Тоя е кадър на най-корумпираната служба, работеща за нарко-картелите! Още колко престъпни агенти трябва да бъдат задържани да се закрие? На времето я създаде един извратеняк от СДС с лакирани нокти!

    11:49 09.07.2026

  • 29 Феликс Дж

    2 1 Отговор
    Този тип не може да е даже пазач на портата на най-затънтеното районно управление. Пусто недялано дърво.

    11:51 09.07.2026

  • 30 Еничарче

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "ех калинчоооо":

    Само на едни избори . Бушон пореден . Не е бил дълго време фактор и затова си остава момченце за дребни поръчки ,но ще обере тинята както е тръгнал по ченгеджийски . силата и информацията на тези много е ограничена вече , а който им кляка иска все повече пари заради риска , а Феномена не е от най-дащните. Той само взема и разрушава . Не дава ако не е лесно крадено и само в нищожен % . Не съгражда. Роден вредител със златна лъжичка и възпитание на една комунистическа ДС крадла .

    11:51 09.07.2026

  • 31 Феликс Дж

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    А, ........................ не бъдете така сигурни. Това е един алчен за рушвети и наполитизиран съд. Да си спомним само наш хазарин лукан off´

    11:52 09.07.2026

  • 32 Фикри

    0 1 Отговор
    Мисля си, че тия заличаванки не стават толкова лесно, но Стоянов може би има опит в тия неща и знае по-добре от мен ?

    11:53 09.07.2026

  • 33 Ами...

    0 0 Отговор
    Така е редно. Който се е измъкнал на метеното, трябва после да си почисти.

    11:55 09.07.2026

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