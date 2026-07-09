Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за „трескаво заличаване на следи“ в МВР, ГДБОП и ДАНС

Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“.
В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.
По думите му получената информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record).
Според Стоянов има данни, че на служители, свързани със случая, е било разпоредено да не коментират темата, както и да бъдат заличени логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви.
„Съществува реален риск да бъдат унищожени доказателства, които могат да покажат мащаба на евентуалните злоупотреби и да установят отговорните лица“, твърди народният представител в сигнала си до прокуратурата.
Стоянов свързва тези твърдения и с поведението на вътрешния министър Иван Демерджиев след проведеното в Народното събрание изслушване по темата. Според него министърът не е предоставил обещаните документи, които да подкрепят изнесените от него данни.
Темата беше поставена и в пленарната зала от депутата от ДПС Хамид Хамид, който поиска съдействие от председателя на Народното събрание Михаела Доцова за получаване на документи, свързани с изнесената информация за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.
Хамид заяви, че по време на изслушването си министър Демерджиев е поел ангажимент да предостави всички документи, на които се основават твърденията му, но до момента това не е направено.
По думите му част от информацията, представена от министъра, вече била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.
„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
11:03 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
Ама за това аз не съм в парламента а такива У Р О Д И са там
Коментиран от #9, #18
11:05 09.07.2026
4 Този
11:08 09.07.2026
5 Хаха
Коментиран от #31
11:08 09.07.2026
6 КРАДЕЦА
11:09 09.07.2026
7 анонимен
11:10 09.07.2026
8 И отиде
11:13 09.07.2026
9 Европеец
До коментар #3 от "оня с коня":Прав си, ама забравяш че тия нямат чест, морал и достойнство.....
11:13 09.07.2026
10 Тази "КАЛИНКА" резил , съсъпа живота си
Не прилича на полицай а на мафиот!!!
Коментиран от #25
11:15 09.07.2026
11 Мдаа
11:17 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Овчар
11:21 09.07.2026
14 Мръсния Шопар
11:23 09.07.2026
15 Гост
11:24 09.07.2026
16 ОБЯВА С.КОСТИ
11:27 09.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ех калинчоооо
Коментиран от #30
11:29 09.07.2026
20 сигналоподавач
11:33 09.07.2026
21 А бе
11:33 09.07.2026
22 Много си свлекал
За съжаление, когато си се родил умствено недоразвит, такъв си умираш! По- големи девотии и най- опростения мозък не може да измисли!
11:37 09.07.2026
23 КАК така
11:38 09.07.2026
24 Калин Матросов
11:42 09.07.2026
25 Данчов
До коментар #10 от "Тази "КАЛИНКА" резил , съсъпа живота си":Кажи му "Предател " и повече няма какво да се уточнява. Кариерист и влюбен в лесните пари. Такива в МВР с лопата и багер да ги ринеш. Само го попитайте с каква идеология и убеждения ДПС на Доган не можа да го спечели когато беше на ниски етажи , а голямото " З " или Д-ник го приклещи в Новото на новия развиван с години етнос използван от политиците?
11:45 09.07.2026
26 Нещо се присетих
И още, като разпитат екипажите на аеропланите, ще се поясни разиътената вода!
А яатанасова размятва някакво тескере от околийска турска служба, че между 4-8 април не е напускала територята околичта? Голям сиях се смях!
Да питам запознатите, НСО съпровожда ли охраняеми лица в чужбина на частни пътувания?
11:46 09.07.2026
27 Този
11:47 09.07.2026
28 Перо
11:49 09.07.2026
29 Феликс Дж
11:51 09.07.2026
30 Еничарче
До коментар #19 от "ех калинчоооо":Само на едни избори . Бушон пореден . Не е бил дълго време фактор и затова си остава момченце за дребни поръчки ,но ще обере тинята както е тръгнал по ченгеджийски . силата и информацията на тези много е ограничена вече , а който им кляка иска все повече пари заради риска , а Феномена не е от най-дащните. Той само взема и разрушава . Не дава ако не е лесно крадено и само в нищожен % . Не съгражда. Роден вредител със златна лъжичка и възпитание на една комунистическа ДС крадла .
11:51 09.07.2026
31 Феликс Дж
До коментар #5 от "Хаха":А, ........................ не бъдете така сигурни. Това е един алчен за рушвети и наполитизиран съд. Да си спомним само наш хазарин лукан off´
11:52 09.07.2026
32 Фикри
11:53 09.07.2026
33 Ами...
11:55 09.07.2026