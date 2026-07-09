ГЕРБ внася законопроектa за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това заяви двпутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.

"Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище", каза Ангелов.

Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта - т.нар. "дигитален портфейл". Чрез това приложение децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години.