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ГЕРБ внася законопроектa за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ внася законопроектa за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

9 Юли, 2026 11:57 761 35

  • костадин ангелов-
  • герб-сдс-
  • социални мрежи

Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи, каза Костадин Ангелов

ГЕРБ внася законопроектa за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това заяви двпутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.

"Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище", каза Ангелов.

Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта - т.нар. "дигитален портфейл". Чрез това приложение децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теменужка

    15 5 Отговор
    Децата ще гледат само Вожда Борисов.

    12:01 09.07.2026

  • 2 Овчар

    17 3 Отговор
    Този е такава продажна мърша че след време ще го изучават в училищата...! Как не трябва...!

    12:04 09.07.2026

  • 3 Казано

    13 2 Отговор
    По ясно гроб и есср искат всеки който е на 18 и отгоре да си вкара данните на ел портмонето в тяхната апликация за да го следят ! Иначе на до 16 годишните просто родителите трябва да сложат родителски контрол на компа телефона или таблета които ползван децата им !

    12:05 09.07.2026

  • 4 АБЕ

    20 2 Отговор
    ГЕРБЕРАСТИТЕ НЯМАТ МЯСТО В ПОЛИТИКАТА!
    ВЪН!

    12:06 09.07.2026

  • 5 Мнение

    24 2 Отговор
    Трябва да забранят ГЕРБ за доброто на децата, а не социалните мрежи

    12:09 09.07.2026

  • 6 Търтей от ГЕРБ

    18 0 Отговор
    Имитират дейност за губене на времето на НС , за да са в кериза да крадат. Какви закони бе във всеки телефон има в менюто- Родителски контрол. А и децата трябва да са образовани.

    12:10 09.07.2026

  • 7 Факт

    8 2 Отговор
    Бацо банкянския у баня с непълнолетни момиченца и момченца документирано

    12:11 09.07.2026

  • 8 Да спрат да се гонят като невидели

    10 0 Отговор
    На обществени места. Непрекъснато тормозят чужди хора. Да тормозят близките си. Но те ги насъскват срещу други хора. Това е система.

    12:12 09.07.2026

  • 9 Сега се сетили

    9 2 Отговор
    Толкова години на власт к и сега се сещате! Баста!

    12:13 09.07.2026

  • 10 асдасдса

    8 2 Отговор
    Това просто няма как да работи: никой нищо не проверява при регистрация. Просто пишеш някаква дата. Аз например независимо къде се регистрирам, посочвам 01.01.2000 и толкова. Това никой не го гледа. Та, няма да е никакъв проблем за лапетата просто да излъжат.

    Коментиран от #19

    12:13 09.07.2026

  • 11 Оня без коня

    7 0 Отговор
    Тия са много хитри! Категорично отказвам да ме следят! Не живея в Русия!

    12:17 09.07.2026

  • 12 хаха

    5 2 Отговор
    Калпавите байганьовски "родители" са така. Някой друг да им върши работата.

    Сега някой да забрани да ходят с количките и невръстните си деца по кръчмите в 21-22-23 часа.

    ХАХАХА!

    12:18 09.07.2026

  • 13 1989г

    2 1 Отговор
    как е прехода,избирате ли още метастази на мутро-комунисти???

    12:18 09.07.2026

  • 14 Григор

    4 8 Отговор
    Най-после и вие да родите нещо хубаво и нужно! Въпросът е защо не е направено до сега. Къде бяхте толкова години?Толкова ли е трудно да се сети човек?

    Коментиран от #29

    12:18 09.07.2026

  • 15 осраински

    4 0 Отговор
    ПростчОВЕК

    12:18 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пери

    7 0 Отговор
    Като не сте на власт, сте много активни. Досега що нещо можехте да предложите и направите...

    12:19 09.07.2026

  • 18 Това Е Нещо !

    3 2 Отговор
    Като Да слушаш !

    Радио !

    Свободна Европа !

    Или !

    Говорит Москва !

    12:19 09.07.2026

  • 19 Брато

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "асдасдса":

    дигитален портфейл говори ли ти нещо ?

    Коментиран от #21

    12:20 09.07.2026

  • 20 ккк

    6 1 Отговор
    тези тръгнаха да оправят държавата- разсипаха я , айде децани ни ги оставете ние да си ги възпитаваме

    12:23 09.07.2026

  • 21 Имам Нещо !

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Брато":

    Което Нямам !

    12:24 09.07.2026

  • 22 Герберастите

    7 1 Отговор
    Са вредни за страната, вън от политиката и запор на имуществата им!

    12:24 09.07.2026

  • 23 Ха ха

    0 7 Отговор
    Удар по русофилистията и путиноджендърията.

    Аферим!

    12:25 09.07.2026

  • 24 Този с очилата

    2 2 Отговор
    Калинката Костадин.

    12:25 09.07.2026

  • 25 Цял ден се мотаят и вечерта

    4 1 Отговор
    Когато хората се прибират от работа точно тогава и майките с деца са там и пенсионерите и те цял ден не могли да напазаруват но какво пречи да има калабалък точно надвечер по магазините. Цял ден не им стига.

    12:26 09.07.2026

  • 26 игигхи

    3 0 Отговор
    до скоро имаха властта, защо не ги забраниха ????????

    12:33 09.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Неориентиран но се изказа

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Григор":

    Като стане забраната, ще си дадеш паспорта един вид , за да ползваш социалки. Всички ще изгорим заради тая глупост. Има Родителски контрол в телефона, може да се използва и сега. Няма нужда да си даваш паспорта за да ползваш интернет!

    12:39 09.07.2026

  • 30 така така

    1 2 Отговор
    Личи си колко са неадекватни джендъри-ГЕПП.

    12:41 09.07.2026

  • 31 Ххх

    1 0 Отговор
    Всичко ли ще се записва?

    Коментиран от #33

    12:41 09.07.2026

  • 32 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Не е ли малко късно, но пък по-добре късно от колкото никога!!

    12:43 09.07.2026

  • 33 Ккк

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ххх":

    Нямаш право на личен живот!

    12:44 09.07.2026

  • 34 Оффф ,

    0 0 Отговор
    "моралния" Ботокс и цялата шайка от такива !

    13:25 09.07.2026

  • 35 Гениално

    0 0 Отговор
    А, сега ми кажи, ако някой хакне това приложение и базата зад него, колко лични данни ще изтекат.

    13:26 09.07.2026

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