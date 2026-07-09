ГЕРБ внася законопроектa за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това заяви двпутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.
"Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище", каза Ангелов.
Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта - т.нар. "дигитален портфейл". Чрез това приложение децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Теменужка
12:01 09.07.2026
2 Овчар
12:04 09.07.2026
3 Казано
12:05 09.07.2026
4 АБЕ
ВЪН!
12:06 09.07.2026
5 Мнение
12:09 09.07.2026
6 Търтей от ГЕРБ
12:10 09.07.2026
7 Факт
12:11 09.07.2026
8 Да спрат да се гонят като невидели
12:12 09.07.2026
9 Сега се сетили
12:13 09.07.2026
10 асдасдса
Коментиран от #19
12:13 09.07.2026
11 Оня без коня
12:17 09.07.2026
12 хаха
Сега някой да забрани да ходят с количките и невръстните си деца по кръчмите в 21-22-23 часа.
ХАХАХА!
12:18 09.07.2026
13 1989г
12:18 09.07.2026
14 Григор
Коментиран от #29
12:18 09.07.2026
15 осраински
12:18 09.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 пери
12:19 09.07.2026
18 Това Е Нещо !
Радио !
Свободна Европа !
Или !
Говорит Москва !
12:19 09.07.2026
19 Брато
До коментар #10 от "асдасдса":дигитален портфейл говори ли ти нещо ?
Коментиран от #21
12:20 09.07.2026
20 ккк
12:23 09.07.2026
21 Имам Нещо !
До коментар #19 от "Брато":Което Нямам !
12:24 09.07.2026
22 Герберастите
12:24 09.07.2026
23 Ха ха
Аферим!
12:25 09.07.2026
24 Този с очилата
12:25 09.07.2026
25 Цял ден се мотаят и вечерта
12:26 09.07.2026
26 игигхи
12:33 09.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Неориентиран но се изказа
До коментар #14 от "Григор":Като стане забраната, ще си дадеш паспорта един вид , за да ползваш социалки. Всички ще изгорим заради тая глупост. Има Родителски контрол в телефона, може да се използва и сега. Няма нужда да си даваш паспорта за да ползваш интернет!
12:39 09.07.2026
30 така така
12:41 09.07.2026
31 Ххх
Коментиран от #33
12:41 09.07.2026
32 идиоти вън
12:43 09.07.2026
33 Ккк
До коментар #31 от "Ххх":Нямаш право на личен живот!
12:44 09.07.2026
34 Оффф ,
13:25 09.07.2026
35 Гениално
13:26 09.07.2026