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Костадин Ангелов за Десислава Атанасова: Частният живот не може да бъде коментиран политически

Костадин Ангелов за Десислава Атанасова: Частният живот не може да бъде коментиран политически

2 Юли, 2026 15:51 2 564 86

  • костадин ангелов-
  • десислава атанасова

Той посочи, че Десислава Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г. На 22 януари 2024 г. тя си подава оставката като член на ГЕРБ

Костадин Ангелов за Десислава Атанасова: Частният живот не може да бъде коментиран политически - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От ГЕРБ не сме сигурни във фактите, които Иван Демерджиев разнесе, и в тяхната истинност. Преди него друг вътрешен министър – Емил Дечев, съобщи противоположна информация. Това заяви пред журналисти Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Той посочи, че Десислава Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г. На 22 януари 2024 г. тя си подава оставката като член на ГЕРБ. На 26 януари полага клетва като конституционен съдия.

"Тя не е член на ГЕРБ", напомни той.

И допълни: "Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме намерение да правим това."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    124 2 Отговор
    Може,може.
    Не само политически но и по НК и НПК може!

    15:53 02.07.2026

  • 2 Свинчуга

    131 6 Отговор
    като политици нямате частен живот

    15:53 02.07.2026

  • 3 Така е

    11 146 Отговор
    Прав е Ангелов. Но радевистите и жълтопаветните това не могат да го разберат.

    15:54 02.07.2026

  • 4 пръц

    140 6 Отговор
    И тоя е за съд източи Александровска болница, а сега се прави на моралист.

    Коментиран от #20, #27

    15:54 02.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    108 3 Отговор
    Била е на кастинг момата. 4 дне. Пълна програма. Да я пробва дали става

    Коментиран от #10

    15:55 02.07.2026

  • 6 Някой

    116 2 Отговор
    Краденето и корупцията не са частен живот. Как разни на държавни заплати харчат милиони?

    15:56 02.07.2026

  • 7 БАЦЕ ЕООД

    85 0 Отговор
    боклуци ...

    15:56 02.07.2026

  • 8 Не става въпрос

    102 2 Отговор
    за политика , бе , умньо крадлив ! Въпросът е за разходите , които са останали из въздуха и лицата летели с частните полети ! Той твоя пък частен живот ако се сложи на дневен ред на показ , посадената ти косица ще се разхвърчи !

    15:56 02.07.2026

  • 9 1234

    98 2 Отговор
    Калинките треперят. Коя ли ще е следващата некадърна подлога на Боко или Шиши, която се оказва че заема висок държавен пост, но има акъл само да слугува. И Коцето Ангелов има едно наум.

    15:57 02.07.2026

  • 10 гърленките

    46 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    са качествени, сигурен съм

    15:57 02.07.2026

  • 11 3.14К

    79 3 Отговор
    Костадин Ангелов е объркал парламента! Той е за английския парламент, където според Стармър, има най-много гейове и той се гордеел с това.

    15:57 02.07.2026

  • 12 интересно

    73 3 Отговор
    Но политическия ви живот отваря много врати в частния ви живот.....още един се опитва да докаже приказката, че Гарга на Гарга око не вади. Няма нужда, ние ви знаем

    15:57 02.07.2026

  • 13 Уточнение

    71 3 Отговор
    Но устния френски влияе на кариерното издигане!!!
    Госпожата не блести с особен интелект и познания - факт.
    Със з@дника напред и нагоре- ха ха

    15:57 02.07.2026

  • 14 харчи държавна пара

    64 2 Отговор
    вика и личен живот баце ...

    15:57 02.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    86 3 Отговор
    Значи може вечер да се търкаля пиян в локвите или да кара пиян , а денем да е министър или магистрат който кове закони и правораздава❗
    ГЕРБерастия му викат❗

    15:58 02.07.2026

  • 16 Ха ха ха ха ха ха ха

    60 2 Отговор
    Не ѝ е било лесно. 180 кг отгоре. 4 дни....

    15:58 02.07.2026

  • 17 павела митова

    60 2 Отговор
    коцееее,коце ,дуловката ти краде мъжети ти....дремеш

    15:58 02.07.2026

  • 18 ДоДо

    68 2 Отговор
    Политическата наглост е извън контрол

    15:58 02.07.2026

  • 19 Не е така.

    56 0 Отговор
    Ако в частния живот не си човек, то в политическия живот ще бъдеш или звяр или послушни мишка.

    15:58 02.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха ха ха ха ха ха

    42 1 Отговор
    Не ѝ е било лесно. 180 кг отгоре. 4 дни....

    15:59 02.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    49 4 Отговор
    А на Костадинка "частния живот" е лелемалеееа.... еднополови лудории...
    .... и все пак след информацията за такъв "частен" живот, как това лице от Дулово ще гледа в очите им мъжа си, децата, родителите, колегите си от КС и всички нас....
    То вярно, че вкусове всякакви, ама с такова телосложение си е гнусна работа...

    15:59 02.07.2026

  • 24 Ей, големи защитници на личността

    63 3 Отговор
    А като бяха на власт подхвърляха лични информации за злепоставяте на тези, които не ги подкрепяха, тоя бил пенюар, оня бил парапет и т. н.
    Сега на друг дудук свирят!

    16:00 02.07.2026

  • 25 хаха

    25 4 Отговор
    ХАХАХА! Байганьовците чупят тъпомера! Отново!
    Такива са си те...

    16:00 02.07.2026

  • 26 Гражданин

    48 3 Отговор
    Поне 15-20 герберисти на високо ниво са за по 30г затвор .

    16:01 02.07.2026

  • 27 Съдът се произнесе ,

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "пръц":

    но кухите лейки не четат , защо им е като могат да плюят ! Долен Лъжец !

    Коментиран от #36

    16:01 02.07.2026

  • 28 А бе

    50 1 Отговор
    Като не искате да ви коментират частният ви живот не се кандидатирайте за длъжности да крадете НАРОДА бе сикаджииско герб мутри

    16:02 02.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 КОЦЕТО АНГЕЛОВ И ДЕСА СИ ПРИЛИЧАТ

    50 2 Отговор
    По това, че и двамата направиха партийна кариера с умението си да го поемат.

    16:03 02.07.2026

  • 32 Когато Държавното

    29 1 Отговор
    Когато Държавното Отстоява Частни интереси !

    Може !


    Защото Вие Правите Точно Това !

    И Новите !

    И Те !

    16:04 02.07.2026

  • 33 Тома

    54 2 Отговор
    Ако работеше телячка в банята десито нямаше да и коментираме частния живот.Ама стана конституционна съдиика и трябва да е на показ.

    16:04 02.07.2026

  • 34 социалист -анти капиталист

    32 1 Отговор
    Личния живот си е личен .Управниците изобщо не ги интересува дали можете да си плащате сметките , храната и всичко останало , това си е ваш личен живот .Това ,че ни окрадоха за 36 години и станаха богати също е лична тема и не е възпитано да се пита .

    16:05 02.07.2026

  • 35 ЧЕРВЕИТЕ

    41 3 Отговор
    ЕДИН СЛЕД ДРУГ
    ЗАПОЧНАХА ДА ИЗПЪЛЗЯВАТ ОТ УКРИТИЯТА СИ
    И ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ ЕДИН ДРУГ.
    МАЙ ИМ СЕ НАРУШИ КОМФОРТА.

    16:06 02.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами и на и той

    21 0 Отговор
    Нека за коментар
    Всеки си е послал където намерил

    16:07 02.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Частните

    39 2 Отговор
    полети , с които е Фърчала , е длъжна да ги обяви , бе ! Крадец , мазен и омазан !

    Коментиран от #60

    16:11 02.07.2026

  • 40 Анонимен

    18 1 Отговор
    Четника в действие

    16:12 02.07.2026

  • 41 Миро

    32 1 Отговор
    Ангелов, бездарен, то и политическата кражба не е онази кражба!Краде се, защото има!
    При вас се краде безспирно и най-важно,
    кражбата е култ! Когато затриете народа, български от кого ще крадете? Само питам!

    16:14 02.07.2026

  • 42 Ихуууу

    18 1 Отговор
    Голо хоро !

    16:14 02.07.2026

  • 43 Алекс

    36 3 Отговор
    До Костадин Ангелов
    Десислава Атанасова е публична фигура и трябва да бъде прозрачна в действията си пред народа ...
    А Вие г-н. Ангелов имате криво мислене и чувство с цел прикритие на следите!!!
    Цялата държава изкривихте с вашето порочно управление ...
    Две поколения изкривихте за годините в управление .
    Но явно Господ толкова ви е дал разум и усет към добро и лошо ...
    Не сте виновен ...
    толкова можете и това е видимо!!!

    Коментиран от #61

    16:15 02.07.2026

  • 44 Ниският морал и разврата.

    23 1 Отговор
    Лъжите и кражбите. Не са за политик който има претенции да помага на народа.

    16:18 02.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хаха

    34 2 Отговор
    Костадинке, това публичните личности чували ли сте и подписвали ли сте такива неща, като Етичен кодекс и Стандарти за поведение!?
    Няма "личен" живот щом си публична личност и всякакви такива контакти, полети, воаяжи, оргии, вкл. твоите нетрадиционни би следвало да се декларират предваринелно, за да няма накрая "изненади"!
    Но нищо, един ден ще се научите, ако не вие, то наследиците ви в политиката, щото за вас е късно!

    16:18 02.07.2026

  • 47 Разбирач

    28 2 Отговор
    Може, може. В нормална държава веднага щеше да подаде оставка.

    Коментиран от #62

    16:20 02.07.2026

  • 48 Цветан Цветанов

    32 2 Отговор
    Аз винаги съм казвал, че Деница Сачева, Тома Биков, Костадин Ангелов, Севдалина Арнаудова – това не са хората, които могат да носят позитивен образ на ГЕРБ. Това са хората, които създадоха тази токсичност за нежелание на много от хората да работят с ГЕРБ и затова ГЕРБ в момента е нежелан партньор в едно управление

    16:22 02.07.2026

  • 49 Синя София

    27 2 Отговор
    Няма частен живот щом си на обществена длъжност, така че ще си носите кръста жалки гербаджийски изчадия

    16:25 02.07.2026

  • 50 Мнение

    20 2 Отговор
    Този го е страх да не бръкне някой в неговия личен живот. Щом си политик, магистрат или каквато и да е публична персона, нямаш защитен личен живот.

    16:27 02.07.2026

  • 51 Доротея

    24 2 Отговор
    Когато Петков напъна парапета, може да се наднича в чуждия живот, а сега не може! Троен стандарт - наши, ваши и ничии! Тези, които ходите да гласувате без да ви се плати, сте най виновни! Този професор затъна в дългове като директор на Александровска и влезе в Партията, за да избегне наказателна процедура!

    16:27 02.07.2026

  • 52 зад имунитета никой не може да се крие

    18 2 Отговор
    ахааа,дойдохме си до тамете за личния живот, за частния живот ,.За едни може да се говори но за други избрани сакън. Обикновените хора без имунитет могат да им бъркат по всички частни животи и лични смейства, но за тези с имунитет не става. Айде бе. Време е народните представители да не се ползуват с имунитет.Те не могат да имат повече привилегии и права от тези които са им ги делегирали- народа. народа няма имунитет, а те имат .Защо ? Тази история се направи с 240 юнаци ,когато се приемаше конституцията , да могат да се скрият много другарчета зад имунитета. Мина доста време.Престъпления доста се забравиха ,за други изтече давност. Имунитет не им трябва и няма основание за това. Българите ако са народ, следва това да отпадне. Всички в България трябва да са равни пред закона и имунитет не трябва да има никой освен държания глава избран пряко от народа.
    Личният живот на политиците не може да бъде таен. Всеки от тези сеячи на морал,справедивост и светлина трябва д а бъде осветен изцяло в подробности ! Успехите ,богатствата и всичко останало на тях следва да се пример за българската младеж. Пример за подражание и поука на народа.

    Коментиран от #69

    16:28 02.07.2026

  • 53 избирател

    22 3 Отговор
    Тоест , ако един магистрат се дрогира например си е негов личен живот ? До там сме стигннали , че грабеното от народа е личен живот

    16:30 02.07.2026

  • 54 ?????

    19 3 Отговор
    Щом си избрал да си публична личност трябва да забравиш за т.н. частен живот.
    Това е едно от нещата с които плащаш благинките недостъпни за обикновените хора.

    Коментиран от #59

    16:32 02.07.2026

  • 55 ясно виждащ

    18 4 Отговор
    Кражбата , педофилията , измамата , и куп други неща , вече се водят личен живот . Човека е ползвал държавата за касичка , а иначе целия му живот е изнесен в Дубай . 200 полета , все едно си отскача до вилата .Личен живот с КТБ ,Булгартабак и други .

    Коментиран от #57

    16:33 02.07.2026

  • 56 Драго ми е

    5 21 Отговор
    Айде дигайте гълъбите , ГДБОП даде информация , която не отговаря на информацията на Демерджиев !Според СГП няма данни за престъпление . Демерджиев ще се окаже и по тъп от Цецо гуменката , но при тъп началник Мунчо е нормално всички да са много тъпи !Сега Демерджиев да брой делата срещу него !

    16:43 02.07.2026

  • 57 Анонимен

    2 14 Отговор

    До коментар #55 от "ясно виждащ":

    Какви лъжи се разпространяват от властта какви лъжи невиждани с цел омаскаряване

    16:45 02.07.2026

  • 58 Зависи

    13 1 Отговор
    Или имаш морал, или нямаш

    16:45 02.07.2026

  • 59 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "?????":

    Колко невежи имало тук и властта ви захранва хахахахаха утре очаквайте друго хахаха иначе как ще ви държат в заблуда хахаха

    16:47 02.07.2026

  • 60 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Частните":

    А ти откъде знаеш че това е истина Защо не изкаже всичко за петроханците този а всичко се покри

    16:48 02.07.2026

  • 61 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Алекс":

    Следите на лъжите хахахаха Истината за петроханците е дълбоко покрита уволниха всички изхвърлиха ги потулиха всичко Следите петрохански шарлатански политически чадър всичкоооооооо се скри ето това е Защо не търсиш отговори

    16:51 02.07.2026

  • 62 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Разбирач":

    А Терзиев защо не подаде оставка а шарлатаните политически чадър заметено е всичко от този същият и предходния защо Оставка

    16:54 02.07.2026

  • 63 Майора

    6 8 Отговор
    Поредната лъжа на “Бях точн с парите..”!Поинфомация от МВР в отговор на питане от 20.042026, Атанасова е пътувала с Турските авиолинии два пъти от София до Истамбул иобрстнобез да има пътувания с Пеевски!

    16:59 02.07.2026

  • 64 Доктор Коце

    10 2 Отговор
    Този какви ги говори? Как така частен живот?! Та вие сте публични личности, политици, ние ви издържаме и то доста богато. Да ви храним, а да не ни интересува какви ги вършите зад гърба на народа. Е, така няма да ви се получи вече. Отминава времето на Борисов и Пеевски, когато крадяха безогледно от магистрали, купуваха къщи в Барселона на любовниците, имоти в Дубай, Гърция, самолети, яхти и какво ли още не! И всичко това от мизерията на нашите родители, на мизерните заплати, за да живеят такива крадци, включително и като този "доктор", който открадна от Александровска болница 60 милиона, преди да стане "политик" от мафията ГЕРБ. От тук нататък ще сте под погледа на всички нас, на тези, които ви храним. И спрете да ревете. Всеки да отговаря за постъпките си. Нали има глава на раменете си, не му е за украшение, а да мисли с нея, ако може.

    16:59 02.07.2026

  • 65 Борислав

    16 2 Отговор
    С кого си ляга Десислава Атанасова си е нейна работа.
    Но когато вследствие на това лягане става конституционен съдия без капка стаж и опит няма нищо общо с личния живот.
    Това е една от най-древните професии.

    17:01 02.07.2026

  • 66 Ха ха ха

    13 1 Отговор
    По цел свет политик, стъпил накриво в личния живот, подава оставка незабавно, без да му я искат. Примери колко щеш. Бившия британски здравен министър го снимаха да целува мома различна от жена му, на следващия ден беше аут. Да не говорим за уличените във връка с Епстийн докъде стигнаха.

    Коментиран от #71

    17:01 02.07.2026

  • 67 Адвокат

    16 3 Отговор
    Десислава Атанасова принизява с присъствието си институцията Конституционен съд, най-висшата съдебна инстанция в държавата. Нивото, което въведе ГЕРБ е позорно, но народа явно така иска- след като 25 години човек с най-простата професия охранител управлява и няма отърване от него. Другият приближен нему наглец с двете д-та освежава пейзажа и също 25 години няма отърване и от него. Недоволни са всички, които искат да се промени България, но всичко така е уредено, че да не може. Неслучайно комунистите избиха цялата интелигенция на България след 9.09.1944 г. и така спряха развитието й.Опростачването и очалгарването дава печален резултат до днес.

    17:03 02.07.2026

  • 68 очевидец

    7 1 Отговор
    Разделение на властите:

    редовите съдийки получават плюшени зайчета, а конституционните - съвсем истински прасета 🥲

    17:10 02.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 4 Отговор
    ГОСПОДА - Атанасова никога не е била от ГЕРБ. Това са слухове, че е била от ГЕРБ И е пратена в конституционния съд от Борисов. Но сега всички трябва да разберете максимата " провалилите се политици изчезват и никой не ги познава, камо ли да си признаят че са работили с нея" Има и една поговорка - УМОРЕНИТЕ И НЕНУЖНИ КОНЕ ГИ УБИВАТ.

    Коментиран от #73

    17:19 02.07.2026

  • 71 Ебщайн

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха ха":

    се разхожда в Йерусалим.

    Докъде стигна бай Дончо? - До президентския стол в Белия дом.

    Изядените деца - изядени.

    17:21 02.07.2026

  • 72 Стамен

    2 4 Отговор
    Не разбирам каккъв е проблемът, че е летяла в едни самолет с Пеевски?

    17:22 02.07.2026

  • 73 Деменцията, даскале, те убива

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Филм, а не поговорка, се казваше "Уморените коне ги убиват, нали!"

    17:24 02.07.2026

  • 74 Наглост банкянска

    7 3 Отговор
    Абе, няма ли срам този жалък мерзавец и чиста проба престъпник? И ако няма, поне грам неудобство не му ли е останало на този далавераджия, който фалира Медицинска академия, а откраднатите пари занесе в чекмеджето до кухата кратуна на СИКаджийския си главатар! Да, ама вместжо да гледа небето през решетки за грабеижте и престъпленията си, този пишман "доктор" се слага за адвокатин на една от най-долните, омразни, перзирани и отвратителни персони от ГЕРБерастката престъпна пасмина! Да, за Деса дуловската селяндурка и слугиня на Боко Тиквата става дума! За юристконсултаката на русенската психиатрия, където някой висшестоящ ГЕРБерастки негодник я е назначил, след като завършила "успешно" тримесечни курсове по право и се тръгнала да се слага за "юрист"! Как не те е срам бе , Коста? Как не те е срам бе, мерзавецо?! Щом една персона е станала публична личност, частният й живот вече е обществен, ясно ли ти е, Костадиново нищожество? Не е "частен случай" къщата за милиони в Барселона, която твоят СИКаджийски главатар купил на любовницата и незаконното си дете, не е частен случай! Не са частни случаи и грабежите на мутрата на милиарди от "магистрали", "язовири" и пр."

    17:25 02.07.2026

  • 75 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Вие и от влади гораноф се отрекохте ама ей го на първия ред отново

    17:33 02.07.2026

  • 76 бивш санитар

    5 2 Отговор
    След като не е член на ГЕРБ,защо я защитават,като онзи на амбразурата?

    Коментиран от #80

    17:36 02.07.2026

  • 77 @@@

    3 2 Отговор
    ТоА герберски б@клук Ангелов е най-големият герберски политик сред медиците,
    и най-голям медик сред герберските политици!
    Какъвто е като медик, такъв е и като политик!

    Коментиран от #81

    17:42 02.07.2026

  • 78 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 2 Отговор
    Частният си живот ще разказвате в костюм на вертикални ивици и една кофа с химикалки, за да пишете изчерпателно за всички далавери на гербаджиите, на главатаря ви и на шишкавия!

    17:42 02.07.2026

  • 79 Коце Ботокса

    1 2 Отговор
    защо не е в пандиза?!

    17:42 02.07.2026

  • 80 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "бивш санитар":

    Това изтъкване, че вече не е член на Герб е стар партиен похват! Едно време, когато някой член на Партията сгази лука и закона, първо го изключват от Партията и след това отива на съд! Така, няма осъден партиен член! И след като няма нещо нередно да си живее личния живот с който партиен лидер пожелае, защо се правят напъни да се отрича!? Признавам само Ивелин! Ризова го пита дали оше майка му го издържа, че има запор на авоарите си, той откровено и отговори - Любовниците ме издържат! Има богати жени, разведен съм, харесали ме като бях парламентарист и ми помагат! Ето, така е доблестно! Когато на диспут Радостин Василев му зададе ?, бил ли е шофьор на елитни труженички, без да се притеснява отговори - Да! Бях! Истината най вече и всеки да избира! Бог прощава!

    17:46 02.07.2026

  • 81 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "@@@":

    Има конкуренция в лицето на Лучо Мозъчният тръст! Личен гинеколог на лидера! Не знам кой ще надделее!

    17:48 02.07.2026

  • 82 Коце

    0 0 Отговор
    Къде се скри предателят Методиев? Издаде Пеевски и се скри страхливецът

    17:56 02.07.2026

  • 83 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Ей, разцепиха я тая Деса.

    17:56 02.07.2026

  • 84 Така ли бе,

    0 0 Отговор
    престъпник ГЕРБерастки, чистач на зайчарника и лизач на дебелия зад--к ан СИКаджийския ти главатар, опнеже той те измъкна от съдебно преследване и затвор и те направи депутат?! така ли бе, ГЕРБерастко нищожество?!

    17:58 02.07.2026

  • 85 до 83 - и

    0 0 Отговор
    Ха-ха-ах! Че тя, Деса дуловската селяндурка много отдавна е разцепена бе, брато! Ти сега ли научаваш, че Деса дуловската слугиня точно с чекнене е станала и "юрист" и ГЕРБерастки "депутат"? Ама, ти да видиш чекнене!

    18:01 02.07.2026

  • 86 Така ли бе,

    0 0 Отговор
    престъпник ГЕРБерастки, чистач на зайчарника и лизач на дебелия зад--к ан СИКаджийския ти главатар, понеже той те измъкна от съдебно преследване и затвор и те направи депутат?! така ли бе, ГЕРБерастко нищожество?!

    18:03 02.07.2026

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