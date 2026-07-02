Костадин Ангелов за Десислава Атанасова: Частният живот не може да бъде коментиран политически

От ГЕРБ не сме сигурни във фактите, които Иван Демерджиев разнесе, и в тяхната истинност. Преди него друг вътрешен министър – Емил Дечев, съобщи противоположна информация. Това заяви пред журналисти Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.
Той посочи, че Десислава Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г. На 22 януари 2024 г. тя си подава оставката като член на ГЕРБ. На 26 януари полага клетва като конституционен съдия.
"Тя не е член на ГЕРБ", напомни той.
И допълни: "Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме намерение да правим това."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Не само политически но и по НК и НПК може!
15:53 02.07.2026
2 Свинчуга
15:53 02.07.2026
3 Така е
15:54 02.07.2026
4 пръц
Коментиран от #20, #27
15:54 02.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
15:55 02.07.2026
6 Някой
15:56 02.07.2026
7 БАЦЕ ЕООД
15:56 02.07.2026
8 Не става въпрос
15:56 02.07.2026
9 1234
15:57 02.07.2026
10 гърленките
До коментар #5 от "Последния Софиянец":са качествени, сигурен съм
15:57 02.07.2026
11 3.14К
15:57 02.07.2026
12 интересно
15:57 02.07.2026
13 Уточнение
Госпожата не блести с особен интелект и познания - факт.
Със з@дника напред и нагоре- ха ха
15:57 02.07.2026
14 харчи държавна пара
15:57 02.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ГЕРБерастия му викат❗
15:58 02.07.2026
16 Ха ха ха ха ха ха ха
15:58 02.07.2026
17 павела митова
15:58 02.07.2026
18 ДоДо
15:58 02.07.2026
19 Не е така.
15:58 02.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ха ха ха ха ха ха
15:59 02.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хаха
.... и все пак след информацията за такъв "частен" живот, как това лице от Дулово ще гледа в очите им мъжа си, децата, родителите, колегите си от КС и всички нас....
То вярно, че вкусове всякакви, ама с такова телосложение си е гнусна работа...
15:59 02.07.2026
24 Ей, големи защитници на личността
Сега на друг дудук свирят!
16:00 02.07.2026
25 хаха
Такива са си те...
16:00 02.07.2026
26 Гражданин
16:01 02.07.2026
27 Съдът се произнесе ,
До коментар #4 от "пръц":но кухите лейки не четат , защо им е като могат да плюят ! Долен Лъжец !
Коментиран от #36
16:01 02.07.2026
28 А бе
16:02 02.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 КОЦЕТО АНГЕЛОВ И ДЕСА СИ ПРИЛИЧАТ
16:03 02.07.2026
32 Когато Държавното
Може !
Защото Вие Правите Точно Това !
И Новите !
И Те !
16:04 02.07.2026
33 Тома
16:04 02.07.2026
34 социалист -анти капиталист
16:05 02.07.2026
35 ЧЕРВЕИТЕ
ЗАПОЧНАХА ДА ИЗПЪЛЗЯВАТ ОТ УКРИТИЯТА СИ
И ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ ЕДИН ДРУГ.
МАЙ ИМ СЕ НАРУШИ КОМФОРТА.
16:06 02.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами и на и той
Всеки си е послал където намерил
16:07 02.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Частните
Коментиран от #60
16:11 02.07.2026
40 Анонимен
16:12 02.07.2026
41 Миро
При вас се краде безспирно и най-важно,
кражбата е култ! Когато затриете народа, български от кого ще крадете? Само питам!
16:14 02.07.2026
42 Ихуууу
16:14 02.07.2026
43 Алекс
Десислава Атанасова е публична фигура и трябва да бъде прозрачна в действията си пред народа ...
А Вие г-н. Ангелов имате криво мислене и чувство с цел прикритие на следите!!!
Цялата държава изкривихте с вашето порочно управление ...
Две поколения изкривихте за годините в управление .
Но явно Господ толкова ви е дал разум и усет към добро и лошо ...
Не сте виновен ...
толкова можете и това е видимо!!!
Коментиран от #61
16:15 02.07.2026
44 Ниският морал и разврата.
16:18 02.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хаха
Няма "личен" живот щом си публична личност и всякакви такива контакти, полети, воаяжи, оргии, вкл. твоите нетрадиционни би следвало да се декларират предваринелно, за да няма накрая "изненади"!
Но нищо, един ден ще се научите, ако не вие, то наследиците ви в политиката, щото за вас е късно!
16:18 02.07.2026
47 Разбирач
Коментиран от #62
16:20 02.07.2026
48 Цветан Цветанов
16:22 02.07.2026
49 Синя София
16:25 02.07.2026
50 Мнение
16:27 02.07.2026
51 Доротея
16:27 02.07.2026
52 зад имунитета никой не може да се крие
Личният живот на политиците не може да бъде таен. Всеки от тези сеячи на морал,справедивост и светлина трябва д а бъде осветен изцяло в подробности ! Успехите ,богатствата и всичко останало на тях следва да се пример за българската младеж. Пример за подражание и поука на народа.
Коментиран от #69
16:28 02.07.2026
53 избирател
16:30 02.07.2026
54 ?????
Това е едно от нещата с които плащаш благинките недостъпни за обикновените хора.
Коментиран от #59
16:32 02.07.2026
55 ясно виждащ
Коментиран от #57
16:33 02.07.2026
56 Драго ми е
16:43 02.07.2026
57 Анонимен
До коментар #55 от "ясно виждащ":Какви лъжи се разпространяват от властта какви лъжи невиждани с цел омаскаряване
16:45 02.07.2026
58 Зависи
16:45 02.07.2026
59 Анонимен
До коментар #54 от "?????":Колко невежи имало тук и властта ви захранва хахахахаха утре очаквайте друго хахаха иначе как ще ви държат в заблуда хахаха
16:47 02.07.2026
60 Анонимен
До коментар #39 от "Частните":А ти откъде знаеш че това е истина Защо не изкаже всичко за петроханците този а всичко се покри
16:48 02.07.2026
61 Анонимен
До коментар #43 от "Алекс":Следите на лъжите хахахаха Истината за петроханците е дълбоко покрита уволниха всички изхвърлиха ги потулиха всичко Следите петрохански шарлатански политически чадър всичкоооооооо се скри ето това е Защо не търсиш отговори
16:51 02.07.2026
62 Анонимен
До коментар #47 от "Разбирач":А Терзиев защо не подаде оставка а шарлатаните политически чадър заметено е всичко от този същият и предходния защо Оставка
16:54 02.07.2026
63 Майора
16:59 02.07.2026
64 Доктор Коце
16:59 02.07.2026
65 Борислав
Но когато вследствие на това лягане става конституционен съдия без капка стаж и опит няма нищо общо с личния живот.
Това е една от най-древните професии.
17:01 02.07.2026
66 Ха ха ха
Коментиран от #71
17:01 02.07.2026
67 Адвокат
17:03 02.07.2026
68 очевидец
редовите съдийки получават плюшени зайчета, а конституционните - съвсем истински прасета 🥲
17:10 02.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Коментиран от #73
17:19 02.07.2026
71 Ебщайн
До коментар #66 от "Ха ха ха":се разхожда в Йерусалим.
Докъде стигна бай Дончо? - До президентския стол в Белия дом.
Изядените деца - изядени.
17:21 02.07.2026
72 Стамен
17:22 02.07.2026
73 Деменцията, даскале, те убива
До коментар #70 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Филм, а не поговорка, се казваше "Уморените коне ги убиват, нали!"
17:24 02.07.2026
74 Наглост банкянска
17:25 02.07.2026
75 ООрана държава
17:33 02.07.2026
76 бивш санитар
Коментиран от #80
17:36 02.07.2026
77 @@@
и най-голям медик сред герберските политици!
Какъвто е като медик, такъв е и като политик!
Коментиран от #81
17:42 02.07.2026
78 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:42 02.07.2026
79 Коце Ботокса
17:42 02.07.2026
80 Доротея
До коментар #76 от "бивш санитар":Това изтъкване, че вече не е член на Герб е стар партиен похват! Едно време, когато някой член на Партията сгази лука и закона, първо го изключват от Партията и след това отива на съд! Така, няма осъден партиен член! И след като няма нещо нередно да си живее личния живот с който партиен лидер пожелае, защо се правят напъни да се отрича!? Признавам само Ивелин! Ризова го пита дали оше майка му го издържа, че има запор на авоарите си, той откровено и отговори - Любовниците ме издържат! Има богати жени, разведен съм, харесали ме като бях парламентарист и ми помагат! Ето, така е доблестно! Когато на диспут Радостин Василев му зададе ?, бил ли е шофьор на елитни труженички, без да се притеснява отговори - Да! Бях! Истината най вече и всеки да избира! Бог прощава!
17:46 02.07.2026
81 Доротея
До коментар #77 от "@@@":Има конкуренция в лицето на Лучо Мозъчният тръст! Личен гинеколог на лидера! Не знам кой ще надделее!
17:48 02.07.2026
82 Коце
17:56 02.07.2026
83 Ха ха ха
17:56 02.07.2026
84 Така ли бе,
17:58 02.07.2026
85 до 83 - и
18:01 02.07.2026
86 Така ли бе,
18:03 02.07.2026