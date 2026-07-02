Костадин Ангелов за Десислава Атанасова: Частният живот не може да бъде коментиран политически

От ГЕРБ не сме сигурни във фактите, които Иван Демерджиев разнесе, и в тяхната истинност. Преди него друг вътрешен министър – Емил Дечев, съобщи противоположна информация. Това заяви пред журналисти Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Той посочи, че Десислава Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г. На 22 януари 2024 г. тя си подава оставката като член на ГЕРБ. На 26 януари полага клетва като конституционен съдия.

"Тя не е член на ГЕРБ", напомни той.

И допълни: "Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме намерение да правим това."