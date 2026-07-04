СДС ще подкрепи Даниел Вълчев за президент

Новият председател на СДС Илия Лазаров заяви, че не се очакват промени в политическия курс на партията след избирането му за лидер. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS той подчерта, че политиката, която СДС следва в момента, е изграждана съвместно с предишния председател Румен Христов. „Затова с встъпването ми в длъжност не очаквайте големи сътресения“, заяви Лазаров.
„Ние сме в коалиционни отношения с ГЕРБ в рамките на 52-рото Народно събрание и продължаваме да бъдем в една коалиция“, каза лидерът на СДС.
По темата за предстоящите президентски избори Лазаров заяви, че десните политически сили трябва да излъчат общ кандидат, ако искат да бъдат реален фактор в надпреварата. Според него президентът Илияна Йотова вероятно ще се кандидатира за държавен глава и ще бъде сериозен опонент.
Илия Лазаров е новият председател на СДС
Лазаров коментира и лансираната кандидатура на юриста Даниел Вълчев. „Той е уважаван юрист, с когото сме работили заедно. Имам най-добри чувства към него и ако не е чисто партиен кандидат, ние в СДС ще обсъдим неговата кандидатура“, каза още той.
Лидерът на СДС призна, че участието в предишното управление е било трудно заради съвместната работа с БСП. „Въпреки че бяхме заедно с БСП, ние имаме сериозни идеологически различия. Но влязохме в тази коалиция, за да влезе България в Шенген и да стане част от еврозоната“, заяви Лазаров.
По думите му именно това е изпълнило историческата мисия на СДС – България да стане част от свободната западна общност.
Илия Лазаров коментира и твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за предполагаем съвместен полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. „Според мен тази информация е активно мероприятие за отклоняване на вниманието от лошия бюджет, представен от кабинета на Румен Радев“, заяви той.
По повод исканията на „Демократична България“ и „Възраждане“ за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия, Лазаров ги определи като политически мотивирани. „Това е пиар акция на „Възраждане“ и гузна съвест от страна на „Демократична България“. Именно от ДБ гласуваха за Десислава Атанасова за конституционен съдия“, посочи той.
Лазаров коментира и позицията на Румен Радев относно резервите му към 21-вия пакет санкции срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил. Според него подобни санкции могат да бъдат използвани от Москва за вътрешнополитическа пропаганда. „Когато се налагат санкции срещу руския патриарх, се създава впечатление, че западният свят води битка срещу Руската православна църква. По този начин вършим огромна услуга на руската пропаганда. Това е грешен ход“, заяви лидерът на СДС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грухчовците !
Коментиран от #38
17:41 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Я , се покривайте
Коментиран от #9
17:41 04.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само питам
17:43 04.07.2026
6 Българин
Коментиран от #23
17:44 04.07.2026
7 Оставка
17:45 04.07.2026
8 тез кво ни ги показвате
и кой ли гласува за тях
17:45 04.07.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Я , се покривайте":Даниел Вълчев е сигурен президент с милионите гласове на СДС.
Коментиран от #32
17:47 04.07.2026
10 Сатана Z
17:48 04.07.2026
11 ФАКТ
17:49 04.07.2026
12 Хорхе
17:50 04.07.2026
13 Това означава
17:50 04.07.2026
14 големдебил
До коментар #4 от "Тоя...":Всички вървим по тоя път.Ще замиришеш и ти.
17:51 04.07.2026
15 Фейк - либераст
17:52 04.07.2026
16 И кво ще ни изберат пак господарите
17:53 04.07.2026
17 Ей го на !
17:53 04.07.2026
18 Прави сте,но по добре Асен Василев
Коментиран от #28, #34, #36
17:55 04.07.2026
19 до кога нап и икономическа ще спят?
17:57 04.07.2026
20 Ще чакам да видя кого ще подкрепи
17:57 04.07.2026
21 име
17:58 04.07.2026
22 Този
18:00 04.07.2026
23 бог да пази
До коментар #6 от "Българин":Стига бе,искаш пак от комунистическата мърша ли?Абе комунист не трябва дори да помирисва власт ,това е смъртоносно за демокрацията бе.Осъзнайте се.Стига сте лапали грешната въдица!!!
18:01 04.07.2026
24 Василеску
18:03 04.07.2026
25 Дориана
Коментиран от #33
18:04 04.07.2026
26 Цвете
18:06 04.07.2026
27 Тоя пухльо
Коментиран от #41, #42
18:07 04.07.2026
28 Видях го в сайта им
До коментар #18 от "Прави сте,но по добре Асен Василев":Ножицата между първите все още ПБ и ПП-ДБ ако са в коалиция се затваря. До есента ще са изравнени. Според Маркет Линкс ГЕРБ вече са с едноцифрен резултат ( 9.8%) а ДПС и Възраждане под чертата.
18:08 04.07.2026
29 Лопата Орешник
18:15 04.07.2026
30 Синя София
18:16 04.07.2026
31 Уса
18:17 04.07.2026
32 Ама
До коментар #9 от "Последния Софиянец":къде ги видя тези симпатизанти на СДС ?! Я има два автобуса такива ,я не , благодарение на видните крадци, Костов,софиянски , Нейнски и т.н.
18:28 04.07.2026
33 Според мене,
До коментар #25 от "Дориана":Дорианке-Боташанке, тоя си е точно за у вашия БКП сбирщайн ПБо(га)таш. На Муньо олигарсите и посолствата му събраха от всички видове пребоядисани БКП боклуци накуп.
18:29 04.07.2026
34 Хихи
До коментар #18 от "Прави сте,но по добре Асен Василев":само с лява резба не сме имали президент...
Коментиран от #39
18:30 04.07.2026
35 Исторически парк
18:31 04.07.2026
36 Петроханка,
До коментар #18 от "Прави сте,но по добре Асен Василев":вече имахме две президентки - Пастирката и мис Пиги. Не ни е нужна леля Асена за трета.
18:32 04.07.2026
37 Смърфиета
18:35 04.07.2026
38 Румен Йотова
До коментар #1 от "Грухчовците !":Никакви грижи
Първи сме
Ура
18:35 04.07.2026
39 Смърфиета
До коментар #34 от "Хихи":Имахме обаче щпакладжията Чехлю, когото фитнес инструктурът и треньорът по кикбокс на Юлияна Плевнелиева насилваха кексоално пред нея и децата, като го обиждаха и го снимаха да го качват в нета, и то преди тик-ток.
18:38 04.07.2026
40 Как
Коментиран от #43
18:38 04.07.2026
41 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #27 от "Тоя пухльо":Горката България, кандидат за президент-МАЙМУН!
18:38 04.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Смърфиета
До коментар #40 от "Как":Всичките от СДС са замърсени газове.
18:41 04.07.2026
44 Дарвин
18:49 04.07.2026