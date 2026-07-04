Новини
България »
СДС ще подкрепи Даниел Вълчев за президент

СДС ще подкрепи Даниел Вълчев за президент

4 Юли, 2026 17:37 1 292 44

  • илия лазаров-
  • герб-сдс-
  • президент-
  • даниел вълчев

Илия Лазаров обяви, че СДС и ГЕРБ продължават да работят в коалиция

СДС ще подкрепи Даниел Вълчев за президент - 1
Снимка: СДС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новият председател на СДС Илия Лазаров заяви, че не се очакват промени в политическия курс на партията след избирането му за лидер. В ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS той подчерта, че политиката, която СДС следва в момента, е изграждана съвместно с предишния председател Румен Христов. „Затова с встъпването ми в длъжност не очаквайте големи сътресения“, заяви Лазаров.

„Ние сме в коалиционни отношения с ГЕРБ в рамките на 52-рото Народно събрание и продължаваме да бъдем в една коалиция“, каза лидерът на СДС.

По темата за предстоящите президентски избори Лазаров заяви, че десните политически сили трябва да излъчат общ кандидат, ако искат да бъдат реален фактор в надпреварата. Според него президентът Илияна Йотова вероятно ще се кандидатира за държавен глава и ще бъде сериозен опонент.

Илия Лазаров е новият председател на СДС

Лазаров коментира и лансираната кандидатура на юриста Даниел Вълчев. „Той е уважаван юрист, с когото сме работили заедно. Имам най-добри чувства към него и ако не е чисто партиен кандидат, ние в СДС ще обсъдим неговата кандидатура“, каза още той.

Лидерът на СДС призна, че участието в предишното управление е било трудно заради съвместната работа с БСП. „Въпреки че бяхме заедно с БСП, ние имаме сериозни идеологически различия. Но влязохме в тази коалиция, за да влезе България в Шенген и да стане част от еврозоната“, заяви Лазаров.

По думите му именно това е изпълнило историческата мисия на СДС – България да стане част от свободната западна общност.

Илия Лазаров коментира и твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за предполагаем съвместен полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. „Според мен тази информация е активно мероприятие за отклоняване на вниманието от лошия бюджет, представен от кабинета на Румен Радев“, заяви той.

По повод исканията на „Демократична България“ и „Възраждане“ за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия, Лазаров ги определи като политически мотивирани. „Това е пиар акция на „Възраждане“ и гузна съвест от страна на „Демократична България“. Именно от ДБ гласуваха за Десислава Атанасова за конституционен съдия“, посочи той.

Лазаров коментира и позицията на Румен Радев относно резервите му към 21-вия пакет санкции срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил. Според него подобни санкции могат да бъдат използвани от Москва за вътрешнополитическа пропаганда. „Когато се налагат санкции срещу руския патриарх, се създава впечатление, че западният свят води битка срещу Руската православна църква. По този начин вършим огромна услуга на руската пропаганда. Това е грешен ход“, заяви лидерът на СДС.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грухчовците !

    23 4 Отговор
    Пак Се Подредиха !

    Коментиран от #38

    17:41 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Я , се покривайте

    24 4 Отговор
    всички топтан с Вълчевия Даниел ! Комбина с агент Буда и все около парите - нищо продуктивно !

    Коментиран от #9

    17:41 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само питам

    20 3 Отговор
    А седянката ?

    17:43 04.07.2026

  • 6 Българин

    15 16 Отговор
    Новият президент трябва да е от партията на управляващите , иначе се появява разнобой и се връщаме в началото !Иначе ще е "язък за барута "

    Коментиран от #23

    17:44 04.07.2026

  • 7 Оставка

    19 3 Отговор
    Подлога

    17:45 04.07.2026

  • 8 тез кво ни ги показвате

    22 4 Отговор
    безполезни
    и кой ли гласува за тях

    17:45 04.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Я , се покривайте":

    Даниел Вълчев е сигурен президент с милионите гласове на СДС.

    Коментиран от #32

    17:47 04.07.2026

  • 10 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Още един "йорист" слуга на народа от файтон партийната СДС

    17:48 04.07.2026

  • 11 ФАКТ

    13 3 Отговор
    Тоз Брус от 18 век ли е?А стига мумиии в управлението

    17:49 04.07.2026

  • 12 Хорхе

    17 0 Отговор
    Влезнахте в коалиция с Партията защото сте от един отбор от 50 години. Какви бяхте преди 35 години?

    17:50 04.07.2026

  • 13 Това означава

    12 2 Отговор
    че тоя ще е и ГЕРБавия кандидат

    17:50 04.07.2026

  • 14 големдебил

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя...":

    Всички вървим по тоя път.Ще замиришеш и ти.

    17:51 04.07.2026

  • 15 Фейк - либераст

    8 2 Отговор
    Сбирката на огризките от СДС се състояла в траурната зала на централните софийски гробища следвайки примера на бабата БСП.

    17:52 04.07.2026

  • 16 И кво ще ни изберат пак господарите

    8 2 Отговор
    измежду кандидата на двете прасета, мис Пиги на новата стара олигархия и боташите и Гяуро Кюмюро на либералните продажници? Избори няма!

    17:53 04.07.2026

  • 17 Ей го на !

    16 1 Отговор
    Колко наброява членската маса на СДС?Пак се подредиха.Няма край бе,няма отървавене от номенклатурните кадри на БКП/БИ двамата гледат гузно.Срам ги е от общественото мнение.Отговарят обаче-избраха ни.Какво да правим.И двамата самодоволни апаратчици.Със зачервени бузки,добре охранени и гледани.

    17:53 04.07.2026

  • 18 Прави сте,но по добре Асен Василев

    4 4 Отговор
    След като преди 4 дни Маркет Линкс публикува проучване че доверието в правителството се е сринало с 11% а рейтинга на Радев с 9%, днес Маркет Линкс на сайта си публикува че с 10% спада електората на ПБ на Румен Радев а с 50% се вдигат избирателите на ПП/ДБ. Асен Василев преди 3 часа с видео публикация и накрая става и танцува щастлив...

    Коментиран от #28, #34, #36

    17:55 04.07.2026

  • 19 до кога нап и икономическа ще спят?

    11 0 Отговор
    икономическа полиция защо не провери откъде са им доходите на тия? защо икономическа полиция спи?

    17:57 04.07.2026

  • 20 Ще чакам да видя кого ще подкрепи

    6 2 Отговор
    кака Корни. Тя поне откровено още си кара на "другар", за разлика от всички други пребоядисани комундета от СДС-то, през БСП-то, НДСВ-то и т.н., та чак до ПП-то се правят на "демократи".

    17:57 04.07.2026

  • 21 име

    11 1 Отговор
    Да не би СДС да са били против и да са гласували против Деса Дуловска, че сега обвиняват Възраждане в ПР акция, а ДБ в гузна съвест?!

    17:58 04.07.2026

  • 22 Този

    11 1 Отговор
    май нещо не е ориентиран. Даниел Вълчев се натиска да стане кандидат на Радев.

    18:00 04.07.2026

  • 23 бог да пази

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Стига бе,искаш пак от комунистическата мърша ли?Абе комунист не трябва дори да помирисва власт ,това е смъртоносно за демокрацията бе.Осъзнайте се.Стига сте лапали грешната въдица!!!

    18:01 04.07.2026

  • 24 Василеску

    7 2 Отговор
    Този е от старите СДС-ари, които знаят как да увъртат. за момента е длъжен да се ослушва къде да търси някакво палиативно спасение за СДС, защото недоразумението Христов го закопа.

    18:03 04.07.2026

  • 25 Дориана

    8 4 Отговор
    Пълен провал ГЕРБ все повече се излагат. Даниел Вълчев е провален политик известен с фразата - Да закрием седянката. Абсолютно нагъл човек.Такъв човек изобщо Не може да бъде обединител на нацията - Президент.

    Коментиран от #33

    18:04 04.07.2026

  • 26 Цвете

    6 1 Отговор
    БОЖЕ ДО КЪДЕ СТИГНАХА ТЕЗИ, УДАРИХТЕ ДЪНОТО. ТОЗИ, КОЙТО КАЗА, ДА " ДАВАЙ ДА СЕ РАЗКАРАМЕ ОТ ТАЗИ СЕДЯНКА " ,КОГАТО КАСАЕШЕ МАЙКИТЕ ? ТОЛКОВА Е ДОЛНО И НЕЧЕСТНО ОТ ИГРИТЕ ВИ БЕЗКРАЙ.ТИ ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА? КАКВО СДС, КОГАТО ТО СЕ ИЗПАРИ, ПРЕДИ ГОДИНИ? ЕТО ЗАЩО НЯМАТЕ УВАЖЕНИЕТО НИ, ИЗОБЩО. ДО КОГА СТАРИ МУЦУНИ ЩЕ НАВИРАТЕ В ЛИЦЕТО НИ ? МОЖЕ ДА " ПОКАНИТЕ И МИГЛЕНА КУНЕВА " ,КОЯТО НИ ФАЛИРА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ, НАЛИ? ЗАШЕМЕТЯВАЩО " ПРЕДЛОЖЕНИЕ " ,НЯМА ЩО?! ОТНОВО БКП- ЛИЦАТА ИМ СА ВИДНИ БЕЗ САМОЛЕТ.🤦‍♂️🤷‍♀️✈️

    18:06 04.07.2026

  • 27 Тоя пухльо

    8 0 Отговор
    за чеп за зеле не става, йоцата също

    Коментиран от #41, #42

    18:07 04.07.2026

  • 28 Видях го в сайта им

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Прави сте,но по добре Асен Василев":

    Ножицата между първите все още ПБ и ПП-ДБ ако са в коалиция се затваря. До есента ще са изравнени. Според Маркет Линкс ГЕРБ вече са с едноцифрен резултат ( 9.8%) а ДПС и Възраждане под чертата.

    18:08 04.07.2026

  • 29 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Ако бях на Вълчев седянката щях да им се обидя! Вълчев, ако четеш! Ти нямаш абсолютно ама абсолютно никакъв шанс! Да те подкрепя СДС , тая гербава патерица, това е все едно да те спасяват от удавяне като ти ходят по главата!

    18:15 04.07.2026

  • 30 Синя София

    2 3 Отговор
    Махайте се от коалиция с ГЕРБ,така сте мъртъвци в прегръдката на Борисов,имате толкова естествени съюзници и с тях ще се възродите

    18:16 04.07.2026

  • 31 Уса

    2 1 Отговор
    Шеф и чира смучат и крадат от заспалия народ супер заспал народ направо в кома

    18:17 04.07.2026

  • 32 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    къде ги видя тези симпатизанти на СДС ?! Я има два автобуса такива ,я не , благодарение на видните крадци, Костов,софиянски , Нейнски и т.н.

    18:28 04.07.2026

  • 33 Според мене,

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    Дорианке-Боташанке, тоя си е точно за у вашия БКП сбирщайн ПБо(га)таш. На Муньо олигарсите и посолствата му събраха от всички видове пребоядисани БКП боклуци накуп.

    18:29 04.07.2026

  • 34 Хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Прави сте,но по добре Асен Василев":

    само с лява резба не сме имали президент...

    Коментиран от #39

    18:30 04.07.2026

  • 35 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Тоя дето въведе схемата парите следват ученика ли бе.. и ни прати зад Африка по грамотност

    18:31 04.07.2026

  • 36 Петроханка,

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Прави сте,но по добре Асен Василев":

    вече имахме две президентки - Пастирката и мис Пиги. Не ни е нужна леля Асена за трета.

    18:32 04.07.2026

  • 37 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Какъв е този семпъл мазен гъст?

    18:35 04.07.2026

  • 38 Румен Йотова

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грухчовците !":

    Никакви грижи
    Първи сме
    Ура

    18:35 04.07.2026

  • 39 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хихи":

    Имахме обаче щпакладжията Чехлю, когото фитнес инструктурът и треньорът по кикбокс на Юлияна Плевнелиева насилваха кексоално пред нея и децата, като го обиждаха и го снимаха да го качват в нета, и то преди тик-ток.

    18:38 04.07.2026

  • 40 Как

    1 1 Отговор
    Да питам колко е членската маса на изчезналото в миналото СДС има ли сто човека с роднините та да подкрепи Д.Вълчев.Румчо Христов се приготвя отдавна е пенсионер да се пенсионира като депутат

    Коментиран от #43

    18:38 04.07.2026

  • 41 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тоя пухльо":

    Горката България, кандидат за президент-МАЙМУН!

    18:38 04.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Как":

    Всичките от СДС са замърсени газове.

    18:41 04.07.2026

  • 44 Дарвин

    0 0 Отговор
    Страхотно а аз мислех че сдс е с малки букви

    18:49 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове