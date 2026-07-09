СОС прие увеличение на капитала на „Столичен електротранспорт“ с близо 41,8 млн. евро

Столичният общински съвет (СОС) прие доклад за увеличаване на капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД с близо 41,8 млн. евро. Средствата ще бъдат използвани за авансови плащания по договори за доставка на нов подвижен състав за градския транспорт, съобщава БТА.

Докладът е внесен от заместник-кметовете на Столичната община Георги Клисурски и Виктор Чаушев, както и от общински съветници. Предвижда се Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции в капитала на дружеството.

Със средствата ще бъдат извършени авансови плащания за закупуването на 20 нови нископодови климатизирани съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса, 35 тролейбуса на марката „Шкода Електрик“ (Skoda Electric) и 50 нови бързозарядни електробуса, както и общо 16 зарядни станции.

Целта е да бъдат осигурени необходимите плащания в срок по вече сключените договори, за да бъде избегнат рискът от тяхното прекратяване. От Общината посочват, че заради липсата на държавен бюджет за 2026 г., което забавя и приемането на общинските бюджети, финансирането е било отложено, но наближаващите крайни срокове по договорите изискват своевременно осигуряване на средствата.

Новият подвижен състав ще позволи изпълнението на решение на СОС от 30 април за разкриване на пет нови тролейбусни линии, две нови линии с електробуси, електрификация на шест съществуващи автобусни линии, удължаване на две тролейбусни линии и подобряване на интервалите на движение по други две линии.

В мотивите към доклада се посочва, че обновяването на подвижния състав е необходимо заради високата степен на амортизация на част от превозните средства. От Общината отбелязват, че в момента 67 от над 200 трамвая в София са в рамките на стандартния си 30-годишен експлоатационен период, а останалите не отговарят на съвременните изисквания за ниски нива на шум, климатизация и достъпна среда.

С придобиването на новите превозни средства ще се подобрят условията по съществуващите линии и ще се създадат възможности за разкриване на нови транспортни връзки и замяна на част от автобусните линии с електрически транспорт, се посочва още в доклада.