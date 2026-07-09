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Незаконно зариване на отпадъци в СПТО подозира Ваня Григорова

Незаконно зариване на отпадъци в СПТО подозира Ваня Григорова

9 Юли, 2026 15:46 467 8

  • ваня григорова-
  • завод за отпадъци

Общинският съветник призова заместник-кмета по екология Николай Неделков, както и кмета Васил Терзиев, да вземат отношение за случващото се в завода

Незаконно зариване на отпадъци в СПТО подозира Ваня Григорова - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) се извършва незаконно зариване на отпадъци, което запълва депата изключително бързо, а предприятието укрива тази дейност и не плаща дължимите такси на държавата. Това заяви пред журналисти преди заседанието на Столичния общински съвет общинският съветник Ваня Григорова.

Директорът на предприятието Николай Савов е изслушан във вторник в комисията по околна среда на СОС. Григорова каза, че тя, Пламена Терзирадева от „Спаси София“ и общинският съветник Антон Хекимян от ГЕРБ са отправили писмо с въпроси заради поредица от видеа и снимки, получени от служители на завода, които свидетелстват за тежки нарушения. Тя показа снимки, според които бункерите за отпадъци са препълнени, като отпадъци се изсипват пред тях, а не вътре. Григорова заяви, че фадрома товари отпадъци на друг камион, който ги закарва директно на депото за зариване.

„Това е незаконно. Това е екологично престъпление“, подчерта тя. Според нея по този начин депата се запълват изключително бързо, а заводът укрива дейността си и не плаща дължимите такси на държавата.

Григорова показа и снимки на камиони с замърсените и изхабените гуми, които са карали по улиците на София. Тя цитира отговора на директора на завода, който заявил, че „нормално е гумите да са такива, тъй като тези камиони карат по боклуци“.

Според нея директорът посочил още, че са купени гуми втора употреба, тъй като новите гуми по 800 лева се спукват. Според служителите те отиват на работа час и половина преди смяната, сменят гуми, наливат масла в машините и едва тогава започват работа, което не е в тяхната длъжностна характеристика, каза Ваня Григорова.

Тя изрази съмнение, че структури на Министерството на околната среда и водите разпростират "чадър" над ръководството на завода. Григорова заяви, че не е подавала сигнал до РИОСВ – София, но въпреки това от инспекцията са извършили проверка и не са констатирали нарушения. „Аз няма как да нямам съмнение, че предприятието само е предизвикало тази проверка, за да има индулгенция за това, което прави“, каза тя.

Общинският съветник призова заместник-кмета по екология Николай Неделков, както и кмета Васил Терзиев, да вземат отношение за случващото се в завода.

„Не може с пиар, не може с прожектиране на алтернативни реалности да се ръководи община и да се ръководи завод за отпадък, който струва стотици милиони левове. Това е инвестиция, която трябваше да ни предпази от зариването на столицата с боклук. Очевидно това не се случва“, заяви Григорова и определи случващото се като екологично и финансово престъпление.

Източник: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Булпак в Люлин изгоря и София се зарина с боклук.

    15:49 09.07.2026

  • 2 Овчар

    1 3 Отговор
    Тази знам кой я клати въпрос на време е да промени начина си на мислене.. ! Вредна е..! Но както винаги ........времето ще покаже.

    Коментиран от #4

    15:54 09.07.2026

  • 3 Бойо и

    4 1 Отговор
    Шишо
    Заринаха ли ги?

    15:58 09.07.2026

  • 4 Да не е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    някой от твоите кочове?

    Коментиран от #7

    16:00 09.07.2026

  • 5 Творческа Нация !

    3 0 Отговор
    Брей ! й й й й !

    16:16 09.07.2026

  • 6 Докато следи шофьорите

    2 0 Отговор
    Да вземе да падне банята в о.купел дето кранът е в частен имот
    Този златен обект трийсет години не се ползва от гражданите и за който се дадоха милиони за ремонт.
    Престъпление е.
    Нека и да обяви кой всъщност ще е собственика.

    16:18 09.07.2026

  • 7 Овчар

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да не е":

    Не , аз имам овце...Пръч я клати тайно и пак казвам времето ще покаже..! Дъртия пръч мирише , той е само за разплод ,за друго не става..! Ти кое не разбра колега.. ? Името му го знаем всички , .!

    16:22 09.07.2026

  • 8 Амииии

    1 0 Отговор
    Убав или лошав, Фараоня от Ветринския анклав ви показа и доказа, че живеете в сметище и... НИЩО!

    16:29 09.07.2026

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