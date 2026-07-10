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РИОСВ-София с извънредна проверка в завода за отпадъци, има установени нарушения

РИОСВ-София с извънредна проверка в завода за отпадъци, има установени нарушения

10 Юли, 2026 12:49 473 5

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  • проверка-
  • завод за отпадъци-
  • нарушения

В хода на проверката са установени и редица обстоятелства, свързани с експлоатацията на съоръженията и организацията на технологичния процес.

РИОСВ-София с извънредна проверка в завода за отпадъци, има установени нарушения - 1
Снимка: РИОСВ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

При извънредна проверка, извършена на 8 юли тази година от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, са установени нарушения в Столичното предприятие за третиране на отпадъци, съобщават от екоинспекцията, цитирани от dariknews.bg.

Установени са нарушения на условията на действащото комплексно разрешително. Констатирано е съхраняване на произведено RDF гориво на открито, извън определените за тази дейност места, както и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община - площадка "Садината“, въпреки дадените предходни предписания, допълниха от инспекцията. За констатираните нарушения РИОСВ - София предприе административно-наказателни действия и издаде задължителни предписания със срокове за изпълнение.

В хода на проверката са установени и редица обстоятелства, свързани с експлоатацията на съоръженията и организацията на технологичния процес. Констатирано е, че всички 16 клетки за приемане на отпадъци и всички 26 клетки за биосушене са запълнени, една от четирите транспортни ленти към сепариращата инсталация не работи и една от двете транспортни ленти към цеха за производство на RDF не функционира. Отпадъците към момента на проверката се депонират в клетка 4, като има незапръстени участъци.

Установено е още, че входният кантар не функционира поради извършван ремонт. До приключване на проверката ремонтът е завършен и кантарът е приведен в нормален експлоатационен режим, като през периода на ремонта приемът на отпадъци е осъществяван през изходния кантар. Теренът извън границите на депото, върху който при предходни проверки са били установени нерегламентирано съхранявани пластмасови отпадъци и RDF, е почистен и към момента на проверката няма налични отпадъци.

В резултат на проверката от РИОСВ - София са дадени задължителни предписания - Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община - площадка "Садината“, извън разрешеното с действащото комплексно разрешително, както и Столична община стриктно да изпълнява изискванията за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Срокът за изпълнение и на двете предписания е постоянен.

Извънредната проверка е част от последователния контрол, който РИОСВ - София упражнява върху дейността на предприятието. Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко установено нарушение са предприемани предвидените в закона мерки.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Това не е никакъв завод, а сортировъчна на матриал за горене по ТЕЦ/Циментови заводи.

    12:50 10.07.2026

  • 2 Гробар

    1 2 Отговор
    София пак ще гори. Чорапа и той влезе в бизнеса с италианския боклук. Но вие купувайте имоти на безумни цени в гетото, тихите луди на никой не пречат.

    12:53 10.07.2026

  • 3 хаберих

    2 0 Отговор
    Семеен скандал. Мъжът недоволно крещи на жена си:
    - Защо, ма? Кажи ми, защо си ми изгладила панталона само до половината?
    Жената:
    - А аз на тебе, колко пъти трябва да ти казвам, да ми удължиш кабела на ютията ?!

    13:00 10.07.2026

  • 4 всички са от една партия

    1 0 Отговор
    Винаги се действува, след събитието, защото е пълно некадърници, които не знаят какво работят друго, освен да си клатят съдържанието на крачолите, ама да им върви заплатата!

    Коментиран от #5

    13:06 10.07.2026

  • 5 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "всички са от една партия":

    е как па да не знаят какво работят кат " работата " им е да продължат да краднат

    13:13 10.07.2026

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