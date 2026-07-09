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Абсурд в Хасковско: Платени са 880 000 евро за подмяна на несъществуващ водопровод

Абсурд в Хасковско: Платени са 880 000 евро за подмяна на несъществуващ водопровод

9 Юли, 2026 20:10 1 269 17

  • хасково-
  • скандал-
  • подмяна-
  • несъществуващ водопровод

"Водопроводът" влиза в полезрението на службите в началото на този месец

Абсурд в Хасковско: Платени са 880 000 евро за подмяна на несъществуващ водопровод - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Полицията в Хасково разследва обществена поръчка за подмяната на водопровод за села в община Стамболово. Проверката показала, че е платено за участък, в който водопровод няма, информират от bTV.

В село Светослав се намира помпената станция, над която са каптажите. От нея тръгват общо 8 километра водопроводи към селата Светослав и Пчелари.

Подмяната им по проект на регионалното министерство е за 1,6 млн. евро. Строителството започва през ноември миналата година.

Преди изборите през април тази година на фирмата изпълнител е платено по две фактури общо близо 880 000 евро. Завършеният участък по документи е актуван и с подписа на кмета на Стамболово Аднан Йълдъз.

"35% поискахме от МРРБ – първото плащане, първото искане ни беше така. От МРРБ ни върнаха искането, казаха, че трябва да запишем и 10%, защото, ако не получим и тези 10% под формата на аванс, накрая няма да излезе аритметиката, защото така е предвидено. 45, 50 и те ни преведоха 45%“, казва Аднан Йълдъз.

Водопроводът влиза в полезрението на службите в началото на този месец.

„Това е една от тръбите, която, идвайки на място, полицията установява, че не е положена в земята. Но по документи тук има изграден водопровод, който е и платен“, посочва Мария Георгиева.

В участък от 600 метра, който е актуван и платен, по документи водопроводът е и дезинфекциран и са извършени проби, тоест присъединен е към мрежата. На място обаче полицаите заварват багер, който тепърва полага тръби.

И днес на обекта се работи.

„Бая сме свършили вече. Тука вече някъде на километър сме, на свършване сме“, казва работник.

„Камъни излизат много, багерите се затрудняват“, посочва друг работник.

Според кмета на Светослав водопроводът е важен за селото.

„Имаме много аварии, постоянно аварии и етернитови тръби бяха. И те са били канцерогенни и ги сменят сега“, казва Ахмед Заид, кмет на село Светослав.

„Актувани са 45%, извършените строително-монтажни работи са над 70%. Даже след определен процент фирмата трябва от нас да поиска и второто междинно плащане“, казва Аднан Йълдъз.

От полицията съобщиха, че има образувано досъдебно производство, материалите по което са изпратени на прокуратурата. Оттам потвърдиха, че е получено уведомително писмо и производството е при наблюдаващ прокурор.

От фирмата изпълнител отказаха коментар. Фирмата е собственост на съпругата на областния лидер на ДПС Мехмед Атаман, чийто телефон през целия ден беше изключен.


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    23 0 Отговор
    Каквото и да им дадеш, те ще го.откраднат. Крадливи чакмаци

    20:16 09.07.2026

  • 2 1488

    6 22 Отговор
    румен е история
    на есен го омитаме с мотиките
    като узреят дюлите

    Коментиран от #13

    20:17 09.07.2026

  • 3 Грую

    28 0 Отговор
    Де така да беше само с ВИК и в Хасково!
    Краде се навсякъде,където държавата присъства!Пари и средства има за всичко,но кражбите са велики!Вцяла България е така!Кражбата е държавенприоритет!Бачкай народе,за този дето...духа!!!

    20:19 09.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Виновни няма ,осъдени хич ние оФцете ще плащаме на шорош за да му бъдем роби

    20:24 09.07.2026

  • 5 Без име

    14 1 Отговор
    Белене незабавно трябва да отвори, че и да разширят капацитета му.

    20:29 09.07.2026

  • 6 Айляк

    15 0 Отговор
    Абсурд?
    Така ли им викат на отявлените кражби вече?
    Колко милиарди потънаха така по времето ГРОБ, не е истина - преместват корита на реки, "подменят" водопроводи, несъществуващи екопътеки и т.н...
    Все програми със схеми, чрез които парите просто изчезват.
    Изобщо с евросубсидиите злоупотребите бяха в стихията си по времето на ГРОБ.
    В България нямаме толкова килии само за гербавите апаши.

    20:34 09.07.2026

  • 7 Тома

    10 0 Отговор
    От Хасково имаме две момчета които могат да крадат с г.за си.Единият е мамин делянчо а другия кака асенка изпрала и изчистила бойчето

    20:40 09.07.2026

  • 8 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Джагалята са така😁

    20:41 09.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Спирам да плащам данъци.

    20:43 09.07.2026

  • 10 Гост

    4 0 Отговор
    Е па така работи само баце

    20:44 09.07.2026

  • 11 обективен

    1 0 Отговор
    Ако хвърчат глави , територията ни само тогава ще се оправи !

    20:51 09.07.2026

  • 12 факт

    0 0 Отговор
    това е така от1980г.

    20:52 09.07.2026

  • 13 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    само така до последния айдук

    20:53 09.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Няма начин Делян Добрев да не е намесен в далаверата...

    21:01 09.07.2026

  • 17 Петър

    0 0 Отговор
    В провинцията местните дерибеи правят каквото си искат и не е само там

    21:06 09.07.2026

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