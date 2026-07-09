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Кабинетът одобри близо 51,8 млн. евро за дейности на МВР през 2026 година

Кабинетът одобри близо 51,8 млн. евро за дейности на МВР през 2026 година

9 Юли, 2026 20:57 678 13

  • кабинет-
  • министерство на вътрешните работи-
  • дейности-
  • средства-
  • одобрение

Правителството прие решение, с което одобрява финансиране в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

Кабинетът одобри близо 51,8 млн. евро за дейности на МВР през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Правителството прие решение, с което одобрява финансиране в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

С друго решение Министерският съвет одобри финансиране в размер на 47 445 474 евро за обезпечаване на дейностите по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи, посочиха от правителствената пресслужба.

С друго решение днес Министерският съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Летеца да каже на КАТаджиите,че трябва да се къпят преди да влязат в храстите.

    Коментиран от #4

    21:01 09.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Пълни смешници! Пременил се Илия... квото беше при Буци - същото и при Радев

    Националната стратегия за безопасност по пътищата е още от същото, което знаем, че не работи, но е дяволски доходно!

    Тия лични документи станаха златни - колко пъти "надграждаме" системата?! Кво само Дерменджиев не е крал от там та да се нареди и той ли?!

    21:04 09.07.2026

  • 3 шопо

    9 0 Отговор
    в кой документ е регламентирано къде и как имат право мвр да поставят камери всякакви...

    21:07 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 шопо

    6 0 Отговор
    без дейности, кой ги контролира...

    21:08 09.07.2026

  • 6 спомен

    3 0 Отговор
    най-юридически спорен е момента в който се прилага и тълкува закон от едно и също лице, още повече когато сте лишен от съдебна защита-фиш

    21:15 09.07.2026

  • 7 шизо

    3 0 Отговор
    и как се прави метрология на камери вече монтирани...минимални отклонения от монтаж и настройка ви правят нарушител и нямате правова защита

    21:20 09.07.2026

  • 8 Тити

    7 1 Отговор
    Поредното доказателство че на Радев не му дреме за народа.

    21:23 09.07.2026

  • 9 Тома

    5 0 Отговор
    Първо пътища няма а камо ли да има безопасност.Важното е парите да се усвоят.

    21:30 09.07.2026

  • 10 Гръмотен Пулицай

    4 0 Отговор
    Динете зааплатата на интигелентните пулицаи, бе сирсеми! Тоя месиц що няя пейсе пруцента увлечение, а?

    21:53 09.07.2026

  • 11 Смях

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Трябвало е да ти загуби време и да гледа дали пожарогасителя и аптечката имат стикер чета дали имаш умения по БЧК демек картонче валидно от БЧК
    Държава е пълна със всякакви мишки на заплати

    21:58 09.07.2026

  • 12 Ще ми скачате с двата пръста а?

    0 0 Отговор
    Все пак народа трябва да се мачка иначе навдига глава и скача за банани
    Затова само мачкане

    22:02 09.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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