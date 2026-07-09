Кабинетът одобри близо 51,8 млн. евро за дейности на МВР през 2026 година

Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.
Правителството прие решение, с което одобрява финансиране в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.
С друго решение Министерският съвет одобри финансиране в размер на 47 445 474 евро за обезпечаване на дейностите по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи, посочиха от правителствената пресслужба.
С друго решение днес Министерският съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4
21:01 09.07.2026
2 ДрайвингПлежър
Националната стратегия за безопасност по пътищата е още от същото, което знаем, че не работи, но е дяволски доходно!
Тия лични документи станаха златни - колко пъти "надграждаме" системата?! Кво само Дерменджиев не е крал от там та да се нареди и той ли?!
21:04 09.07.2026
3 шопо
21:07 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 шопо
21:08 09.07.2026
6 спомен
21:15 09.07.2026
7 шизо
21:20 09.07.2026
8 Тити
21:23 09.07.2026
9 Тома
21:30 09.07.2026
10 Гръмотен Пулицай
21:53 09.07.2026
11 Смях
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Трябвало е да ти загуби време и да гледа дали пожарогасителя и аптечката имат стикер чета дали имаш умения по БЧК демек картонче валидно от БЧК
Държава е пълна със всякакви мишки на заплати
21:58 09.07.2026
12 Ще ми скачате с двата пръста а?
Затова само мачкане
22:02 09.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.