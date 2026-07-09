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Костадин Костадинов: В рамките на 2 месеца Радев надмина Борисов по лъжи

Костадин Костадинов: В рамките на 2 месеца Радев надмина Борисов по лъжи

9 Юли, 2026 22:15 566 25

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • лъжи-
  • 2 месеца

"Нашият министър-председател доказа, че неговата дума е въздух. Всичко, което той каза от 8 май насам няма едно нещо, което да се е случило", каза лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: В рамките на 2 месеца Радев надмина Борисов по лъжи - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България няма да наложи вето върху 21-вия пакет санкции срещу Русия, каквато заявка беше дал премиерът Румен Радев.

Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".

Кой дава обещанията

Според Костадинов не е имало заявено от Радев намерение, тъй като той е само лицето на проект и не взима самостоятелни решения.

"Миналата седмица той героично каза за ветото на 21-вия пакет санкции - "Аз ще го направя". За да направиш нещо подобно - той трябваше да наложи първо вето на 20-ия пакет санкции, които водят до икономическите последици за България. Нашият министър-председател доказа, че неговата дума е въздух. Всичко, което той каза от 8 май насам няма едно нещо, което да се е случило", каза Костадинов.

Промените по договора с "Боташ"
Във връзка с новините от Турция за замразяването на договора между "Булгаргаз" и "Боташ" за 15 месеца лидерът на "Възраждане" изрази съмнения относно истинността на съобщеното като договореност.
"В турската преса не се говори за замразяване, а за отлагане. Това означава, че след 15 месеца трябва да платим 264 млн., които дължим. Това е почти цялата счетоводна загуба на "Булгаргаз" през миналата година. В един момент, след 15 месеца хипотетично ще дължим над половин милиард. Тази сума е невъзможна за плащане, ако турците си ги поискат, може вместо да им платим, да им дадем 30-40% от "Булгаргаз", предположи Костадин Костадинов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази предположение, че Радев е продал магистрала "Черно море" на концесия.

Костадинов определи позицията на България по казуса като "транспортна и логистична черна дупка".
"Радев ни обясняваше 2,5 г., че договорът е полезен за България и едва ли не пробив, в следващия момент казва, че го замразява, следователно не е успешен. Излиза, че премиерът Радев ни е спасил от договора, подписан от президента Радев. Имаше формален министър-председател при служебните кабинети", отбеляза Костадинов.

Особеният управител в "Лукойл" и промените в ИК
Според лидера на "Възраждане" управляващите е трябвало да премахнат института "особен представител на държавата", вместо това са направили "лек козметичен ремонт и сложиха техен човек".
От партията настояват за изцяло машинно гласуване. По думите на Костадинов най-големите машинации на вота стават с малките секции до 200 души, в които се гласува с хартиени бюлетини.

"В над 2200 малки секции досега винаги печелиха ГЕРБ и ДПС с поне 80%. На последните избори този вот отиде при Радев. Там е основно контролиран вот, той не иска да замине този вот. Радев връща безконтролното гласуване в Турция, това е национално предателство, за което той трябва да бъде съден", категоричен е Костадин Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    6 7 Отговор
    Патерицата на Мантинелко Тиквов пак започна с тъпотиите.

    Ае марш обратно в Максуда бе ромлянин!

    22:17 09.07.2026

  • 2 Волен Сидеров две

    8 5 Отговор
    Това е тоя палячо

    22:17 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    6 4 Отговор
    Персона нон грата...! Пълен пумияр , подлога на ГЕРБ ...

    22:18 09.07.2026

  • 5 хаха

    5 3 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    22:18 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    4 2 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    22:18 09.07.2026

  • 8 хаха

    1 2 Отговор
    Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)

    22:19 09.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Днес Радев прати НАП на бай Рибан от Велинград.Бойко и Шиши не посмяха.

    22:19 09.07.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    И циганите понякога с прецените - в ДЕСЯТКАТА !
    Той надмина даже и теб !!!

    22:20 09.07.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор
    Коце, всички знаят , че Борисов създаде партия Възраждане. Колко пъти ви даваха в Народното Събрание, как си хортувате двамата на уше. Сега тръгнал Радев да критикува, щото му обра електората.

    22:21 09.07.2026

  • 12 копейкин

    4 1 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    22:21 09.07.2026

  • 13 Летец Пешеходец

    7 2 Отговор
    Веднъж и Коце от Максуда да каже нещо смислено. Самият Костадин също е известен с едни обещания, които впоследствие се оказваха нещо друго. Мунчо обаче ги надмина всичките, като успя да забаламоса почни всичките безмозъчни русофилски олигофрени, обитаващи територията на България. Те още не могат да осъзнаят, че ги извъртяха, като на "Магурата" и се самозалъгват, но след махмурлука идва и изтезвяванета.

    22:22 09.07.2026

  • 14 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    4 2 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!

    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #19

    22:25 09.07.2026

  • 15 1488

    2 1 Отговор
    абе може ли всеки трети циганин от ваена да се казва костадин ??

    22:27 09.07.2026

  • 16 1488

    3 1 Отговор
    абе може ли всеки трети циганин от Варна да се казва костадин, константин и тн ??

    22:28 09.07.2026

  • 17 Майна

    2 1 Отговор
    Коце, мунчо наистина надмина боко по лъжи и кражби. Разбий го задето ти взе електората и го прати при славуца

    22:28 09.07.2026

  • 18 к0к0рч0 💋🍌

    3 1 Отговор
    румен е история
    на есен го омитаме с мотиките
    като узреят дюлите

    Коментиран от #21

    22:29 09.07.2026

  • 19 Дедо

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    Тупан, спри с химията че нищо не ти се разбира .

    22:30 09.07.2026

  • 20 Мда

    1 1 Отговор
    Герб проксито костадинов говори, говори и не каза нищо. А нещо за "феномена" пееф и майка му? Пътник. Лелей...

    22:31 09.07.2026

  • 21 Кон Спиратор

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Румен ще пише история а ти се омитай с мотиките и гледай да не ги настъпваш много.

    22:34 09.07.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    Мунчо се проваля повсеместно и навсякъде! НС да изисква подписаните договори в Турция!

    22:34 09.07.2026

  • 23 Анонимен

    1 0 Отговор
    Мелони е под силен натиск.

    22:36 09.07.2026

  • 24 Ами те са едно

    0 0 Отговор
    Котило , генерали ДС …….

    22:37 09.07.2026

  • 25 Фори

    0 0 Отговор
    Костадинов е първия ислямист на републиката. Даже мюфтията не отиде!

    22:41 09.07.2026

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