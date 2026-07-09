Костадин Костадинов: В рамките на 2 месеца Радев надмина Борисов по лъжи

България няма да наложи вето върху 21-вия пакет санкции срещу Русия, каквато заявка беше дал премиерът Румен Радев.
Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Денят ON AIR".
Кой дава обещанията
Според Костадинов не е имало заявено от Радев намерение, тъй като той е само лицето на проект и не взима самостоятелни решения.
"Миналата седмица той героично каза за ветото на 21-вия пакет санкции - "Аз ще го направя". За да направиш нещо подобно - той трябваше да наложи първо вето на 20-ия пакет санкции, които водят до икономическите последици за България. Нашият министър-председател доказа, че неговата дума е въздух. Всичко, което той каза от 8 май насам няма едно нещо, което да се е случило", каза Костадинов.
Промените по договора с "Боташ"
Във връзка с новините от Турция за замразяването на договора между "Булгаргаз" и "Боташ" за 15 месеца лидерът на "Възраждане" изрази съмнения относно истинността на съобщеното като договореност.
"В турската преса не се говори за замразяване, а за отлагане. Това означава, че след 15 месеца трябва да платим 264 млн., които дължим. Това е почти цялата счетоводна загуба на "Булгаргаз" през миналата година. В един момент, след 15 месеца хипотетично ще дължим над половин милиард. Тази сума е невъзможна за плащане, ако турците си ги поискат, може вместо да им платим, да им дадем 30-40% от "Булгаргаз", предположи Костадин Костадинов.
В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази предположение, че Радев е продал магистрала "Черно море" на концесия.
Костадинов определи позицията на България по казуса като "транспортна и логистична черна дупка".
"Радев ни обясняваше 2,5 г., че договорът е полезен за България и едва ли не пробив, в следващия момент казва, че го замразява, следователно не е успешен. Излиза, че премиерът Радев ни е спасил от договора, подписан от президента Радев. Имаше формален министър-председател при служебните кабинети", отбеляза Костадинов.
Особеният управител в "Лукойл" и промените в ИК
Според лидера на "Възраждане" управляващите е трябвало да премахнат института "особен представител на държавата", вместо това са направили "лек козметичен ремонт и сложиха техен човек".
От партията настояват за изцяло машинно гласуване. По думите на Костадинов най-големите машинации на вота стават с малките секции до 200 души, в които се гласува с хартиени бюлетини.
"В над 2200 малки секции досега винаги печелиха ГЕРБ и ДПС с поне 80%. На последните избори този вот отиде при Радев. Там е основно контролиран вот, той не иска да замине този вот. Радев връща безконтролното гласуване в Турция, това е национално предателство, за което той трябва да бъде съден", категоричен е Костадин Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Ае марш обратно в Максуда бе ромлянин!
22:17 09.07.2026
2 Волен Сидеров две
22:17 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
22:18 09.07.2026
5 хаха
22:18 09.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
22:18 09.07.2026
8 хаха
22:19 09.07.2026
9 Последния Софиянец
22:19 09.07.2026
10 АГАТ а Кристи
Той надмина даже и теб !!!
22:20 09.07.2026
11 РЕАЛИСТ
22:21 09.07.2026
12 копейкин
22:21 09.07.2026
13 Летец Пешеходец
22:22 09.07.2026
14 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #19
22:25 09.07.2026
15 1488
22:27 09.07.2026
16 1488
22:28 09.07.2026
17 Майна
22:28 09.07.2026
18 к0к0рч0 💋🍌
на есен го омитаме с мотиките
като узреят дюлите
Коментиран от #21
22:29 09.07.2026
19 Дедо
До коментар #14 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":Тупан, спри с химията че нищо не ти се разбира .
22:30 09.07.2026
20 Мда
22:31 09.07.2026
21 Кон Спиратор
До коментар #18 от "к0к0рч0 💋🍌":Румен ще пише история а ти се омитай с мотиките и гледай да не ги настъпваш много.
22:34 09.07.2026
22 Перо
22:34 09.07.2026
23 Анонимен
22:36 09.07.2026
24 Ами те са едно
22:37 09.07.2026
25 Фори
22:41 09.07.2026