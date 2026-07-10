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Демерджиев заминава за САЩ: На масата пред OFAC влизат схемите за заобикаляне на „Магнитски“

Демерджиев заминава за САЩ: На масата пред OFAC влизат схемите за заобикаляне на „Магнитски“

10 Юли, 2026 04:40, обновена 10 Юли, 2026 04:44 717 13

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  • посещение

Вътрешният министър ще разговаря с представители на американските служби за фактическия контрол и тайните капитали на санкционираните лица у нас

Демерджиев заминава за САЩ: На масата пред OFAC влизат схемите за заобикаляне на „Магнитски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев заминава на официално посещение в САЩ през следващата седмица. Визитата му е по лична покана на американския държавен секретар Марко Рубио като в рамките на пътуването министърът ще се включи в престижен международен форум. Фокусът на българското общество обаче е насочен към ключовите двустранни срещи, които ще се проведат отвъд Океана.

Основен акцент в разговорите на Демерджиев ще бъдат срещите с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Основна тема ще бъде противодействието на механизмите, чрез които санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ български граждани успяват да заобикалят наложените им международни ограничения.

По думите на вътрешния министър, в МВР са натрупани сериозни масиви от данни и доказателства за физически и юридически лица у нас, които подпомагат санкционираните фигури да запазят скрития си мажоритарен контрол върху различни търговски дружества, активи и финансови потоци.

„Големият въпрос е откъде са средствата извън санкциите 'Магнитски' и как човек без легално установени доходи си позволява плащания за милиони. Ако някой друг плаща вместо него, американските ни партньори трябва да знаят на какво основание се случва това“, коментира Демерджиев пред медиите преди отпътуването си.

Българските власти вече официално изразиха готовност да предоставят на OFAC пълни схеми на свързани лица и корпоративни мрежи, използвани за заобикаляне на рестрикциите. Според правосъдния министър Николай Найденов, тази визита може най-накрая да отвори ефективен канал за реален обмен на оперативна информация между американските и българските служби, тъй като до момента липсата на доверие в местната съдебна система е блокирала подобно сътрудничество.

Посещението на Иван Демерджиев в САЩ идва на фона на остри политически искри в София. Само ден по-рано МВР обяви, че е готово да изпрати в Народното събрание пълен списък с лицата, летели заедно с Делян Пеевски на частни и редовни полети през последните години — ход, който според МВР министъра ще освети нездравите връзки между бизнеса, политиката и разпределението на обществени поръчки в България.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    5 7 Отговор
    ЧИЧО РУМЕН МАЙ ЩЕ ТРИЧА ШОПАРА

    04:54 10.07.2026

  • 2 Айляк

    3 7 Отговор
    Буци нема ли и той да фръкне до ФАЩ...дегизиран с козя брадичка?
    Казват, че много хубу пеел тоз врътниглавец...с фалцет:)

    04:57 10.07.2026

  • 3 На инструктаж при господарите

    7 7 Отговор
    Ментарджиев яко се омаза като шефа си Крадев. Ще има шокане на куха боташарка ряпа.

    05:24 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 колт

    7 3 Отговор
    Господарят привиква подчинения.

    05:29 10.07.2026

  • 6 Никой

    3 6 Отговор
    Това е крайно време - Бил линтън щеше да даде оставка заради Моника Люински - а тук се счита за нормално . Не е само това.

    Коментиран от #7

    05:34 10.07.2026

  • 7 Някоя

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    Кил Блинтън без малко да си подаде оставката заради сакософоните в 0ралния кабинет, ама предпочете да почне войната в Сърбия.

    05:40 10.07.2026

  • 8 Сдухания риж дъртак:

    5 0 Отговор
    Шишко е един кy4и син. Но вече е наш кy4и син!

    05:45 10.07.2026

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ТОZИ "АДВОКАТ" Е МАФИОТ ОТ......................., РАНГА НА РЕZИДЕНТА МИСТЪР КЕШ - РЕШЕТНИКОВ ...................... ФАКТ !

    05:46 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    2 4 Отговор
    Върши си работата и не вкарвай вълка в кошарата!

    05:54 10.07.2026

  • 12 Тоя ще е

    4 1 Отговор
    с торбичка от Кауфланд. Или още по-добре с муньовата "кошницата с грижа".

    05:57 10.07.2026

  • 13 КОЧО

    0 0 Отговор
    Като сам неможеш да си оправиш къщата, търсиш помощ от комшията.

    06:05 10.07.2026

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