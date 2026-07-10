Демерджиев заминава за САЩ: На масата пред OFAC влизат схемите за заобикаляне на „Магнитски“

Вътрешният министър Иван Демерджиев заминава на официално посещение в САЩ през следващата седмица. Визитата му е по лична покана на американския държавен секретар Марко Рубио като в рамките на пътуването министърът ще се включи в престижен международен форум. Фокусът на българското общество обаче е насочен към ключовите двустранни срещи, които ще се проведат отвъд Океана.

Основен акцент в разговорите на Демерджиев ще бъдат срещите с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Основна тема ще бъде противодействието на механизмите, чрез които санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ български граждани успяват да заобикалят наложените им международни ограничения.

По думите на вътрешния министър, в МВР са натрупани сериозни масиви от данни и доказателства за физически и юридически лица у нас, които подпомагат санкционираните фигури да запазят скрития си мажоритарен контрол върху различни търговски дружества, активи и финансови потоци.

„Големият въпрос е откъде са средствата извън санкциите 'Магнитски' и как човек без легално установени доходи си позволява плащания за милиони. Ако някой друг плаща вместо него, американските ни партньори трябва да знаят на какво основание се случва това“, коментира Демерджиев пред медиите преди отпътуването си.

Българските власти вече официално изразиха готовност да предоставят на OFAC пълни схеми на свързани лица и корпоративни мрежи, използвани за заобикаляне на рестрикциите. Според правосъдния министър Николай Найденов, тази визита може най-накрая да отвори ефективен канал за реален обмен на оперативна информация между американските и българските служби, тъй като до момента липсата на доверие в местната съдебна система е блокирала подобно сътрудничество.

Посещението на Иван Демерджиев в САЩ идва на фона на остри политически искри в София. Само ден по-рано МВР обяви, че е готово да изпрати в Народното събрание пълен списък с лицата, летели заедно с Делян Пеевски на частни и редовни полети през последните години — ход, който според МВР министъра ще освети нездравите връзки между бизнеса, политиката и разпределението на обществени поръчки в България.