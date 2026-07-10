Новини
България »
Министър Шишков за Софийския околовръстен път: Това, което намерихме е същото, което оставихме през 2023 г.

Министър Шишков за Софийския околовръстен път: Това, което намерихме е същото, което оставихме през 2023 г.

10 Юли, 2026 15:38 993 10

  • иван шишков-
  • мррб-
  • софийски околовръстен път

До месец ще бъде одобрен подробният устройствен план за пътя между кв. „Бъкстон“ и пресичането с бул. „Цар Борис III“

Министър Шишков за Софийския околовръстен път: Това, което намерихме е същото, което оставихме през 2023 г. - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До един месец ще бъде одобрен подробният устройствен план за строителството на първия участък от Софийския околовръстен път (СОП) между кв. „Бъкстон“ и пресичането с бул. „Цар Борис III“. Едновременно с това започваме и отчуждаването на имотите за участък 2, за който бяхме одобрили подробния устройствен план още в мандата на служебното правителство през 2023 г. Това обяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след проведена днес среща със заместник-кмета на Столична община Никола Лютов и експерти от общината, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД за окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на околовръстното шосе.

Министърът подчерта, че е изготвен точен график и ще има ежеседмични срещи за напредъка по проекта. До една седмица ще бъде подготвено и подписано споразумение между министерството и общината, в което ще е ясно разписано каква част от необходимите имоти ще отчужди общината и каква част – държавата.

„Към момента 90% от всички въпроси са решени. Надявам се, че до около три месеца ще имаме постановление на Министерския съвет за започване на процедурата по отчуждаване на имотите. Вървим в правилна посока и работим заедно, нямаме напрежение. Споразумението ще се изпълни докрай, защото за нас е важно да започнем проекта и да изградим целия околовръстен път“, подчерта министър Шишков. Той отбеляза обаче, че за последните три години няма никакъв напредък по изграждане на трасето. „Това, което оставихме направено като служебен кабинет тогава, това намираме и в момента“, посочи арх. Шишков. И допълни, че в края на 2025 г. е направен опит в държавния бюджет да се включи завършването на Софийския околовръстен път за 2 млрд. лв. „Случаят с „Хемус“ щеше да се повтори тук. Искали са да дават пари без подробни устройствени планове, без отчуждаване, без нищо, просто да продължи по старому. Но когато работим в правилна посока, нещата ще си дойдат достатъчно бързо и навреме“, каза министър Шишков.

Регионалният министър отбеляза, че едва след завършване на отчуждителните процедури и одобряването на подробния устройствен план ще се вземе решение как да се процедира с обекта. Заради спецификата му – наличието на тунели, мостови съоръжения и т.н., е възможно да се възложи на инженеринг, който в случая има смисъл и ще доведе до по-бързо изпълнение. Според него проектирането може да започне до края на годината и да приключи в средата на 2027 г., последвано от строителство.

Министърът информира още, че предстои анализ как да се реши проблемът с авариралото съоръжение на детелината на бул. „България“ и околовръстния път. Преди да се пристъпи към трайно укрепване, ще се търси вариант как да се облекчат тапите, които се образуват при десния завой от бул. „България“ в посока Пловдив. „Първо ще решим цялостния проблем с детелината, а след това ще даваме пари, първо ще са проектите“, категоричен бе министърът.

„За Столична община изграждането на СОП е винаги е било абсолютен стратегически приоритет. Имаме сключено споразумение, с което се движим в унисон за реализирането на обектите. Благодаря на министър Шишков, който има политическа воля да развърже един десетилетен казус и мобилизира всички институции, за да завършим околовръстния път. За софиянци това ще бъде огромна победа“, коментира заместник-кметът Никола Лютов.

Министър Шишков информира още, че се работи по цялостното обследване на пътния трафик, а целта е как повече институции да се възползват от възможностите на тол камерите. Идеята е всички институции да ги ползват в полза на държавата и обществото. „Правим сериозен анализ, за да може държавата да има наблюдение над всичко. Идеята е да бъдат включени поне четири институции, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и така да има пълен контрол от държавата над нарушителите – превишена скорост, тирове, неплащащи пътни такси и прочие. Колкото по-бързо обединим системите, толкова по-добър ще е контролът. Реформата ще се случи, но трябва да се бърза бавно, защото всяка грешна стъпка в забавените реформи ще ни струва скъпо“, каза министър Шишков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Радев ще строи на летище София най голямата авиобаза на НАТО на Балканите срещу Русия и Иран.

    15:41 10.07.2026

  • 2 Гост

    7 4 Отговор
    Тоя иде в някое село и почва като грамофонна плоча колко магистрали, тунели, мостове щял да изгради, а няма пари да се избръсне 🙉

    15:42 10.07.2026

  • 3 Овчар

    8 4 Отговор
    Правителството се бави и ще го отнесе..! Народа очаква. ...Сваляне на имунитети, блокиране на банкови сметки, конфискация на имущество , кеш и злато , съд и затвор за кърлежите които ограбват държавата вече почти 40 години..! Като се започне от Иван Костов и всички след него , останалото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    Коментиран от #6

    15:43 10.07.2026

  • 4 Виж сега,

    8 4 Отговор
    А Шишков остави през 2023 г това,което намери сега. Тогава и сега, никой не хвърли една лопата асфалт . И този министър е балон.

    15:52 10.07.2026

  • 5 Тоест, призна,

    7 3 Отговор
    че мантинелите са негово дело.

    16:03 10.07.2026

  • 6 Никое правителство

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    няма да тръгне против своите. Запиши си го.
    Радевите олигарси го издигнаха, той няма да им прави сечено я.
    Дерменджиев има задача да им разчисти конкуренцията, но не му се получава. Защото се опира на Барекови кьорфишеци, а го мързи да бачка.

    16:06 10.07.2026

  • 7 Хо хо

    6 3 Отговор
    Нищо не оставил и нищо не намерил. Шишо Бакшишо много работи, ама никаква работа не върши. Мунчовци.

    16:17 10.07.2026

  • 8 Казват ли нещо което не знаем от

    1 2 Отговор
    Прогресивна България само празни приказки от тях печелят време толкова корупция има и проблеми в България за оправяне че с приказки и бездействие нищо не става само губене на време и взимане на заплата

    16:36 10.07.2026

  • 9 Това министърче

    0 1 Отговор
    е човече което само оправдава. А по времето което е работил направил ли е нещо. Нищо само спря това което се работеше защото искаше да докаже че незаконно а всъщност се опитва по всякакъв начин да спре Хемус в полза на мечтите си и в минус на обикновените хора които пътуват редовно и оставят костите си по старите пътища. Този човек дърпа правителството на долу защото му сваля рейтинга
    Безпартиен съм така че не ме слагайте в графата на тикви и прасета
    Реалист съм и виждам какво прави този министър въз основа на факти и информация.

    16:53 10.07.2026

  • 10 Гражданин

    1 0 Отговор
    Министър Шишков видяхме че крадливата пасмина Герберасри окепазиха пейзажа, то за всички е ясно ама дайте да свършим нещо покрай започнатото, тоя булевард трябва да се асфалтира целия, невъобразим шум е за живущите на Цар Борис III от тия павета дето на места са изровени и има коловозите та хората карат само в едно платно от Славия чак до Центъра.

    16:54 10.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове