Министър Шишков за Софийския околовръстен път: Това, което намерихме е същото, което оставихме през 2023 г.

До един месец ще бъде одобрен подробният устройствен план за строителството на първия участък от Софийския околовръстен път (СОП) между кв. „Бъкстон“ и пресичането с бул. „Цар Борис III“. Едновременно с това започваме и отчуждаването на имотите за участък 2, за който бяхме одобрили подробния устройствен план още в мандата на служебното правителство през 2023 г. Това обяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след проведена днес среща със заместник-кмета на Столична община Никола Лютов и експерти от общината, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД за окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на околовръстното шосе.

Министърът подчерта, че е изготвен точен график и ще има ежеседмични срещи за напредъка по проекта. До една седмица ще бъде подготвено и подписано споразумение между министерството и общината, в което ще е ясно разписано каква част от необходимите имоти ще отчужди общината и каква част – държавата.

„Към момента 90% от всички въпроси са решени. Надявам се, че до около три месеца ще имаме постановление на Министерския съвет за започване на процедурата по отчуждаване на имотите. Вървим в правилна посока и работим заедно, нямаме напрежение. Споразумението ще се изпълни докрай, защото за нас е важно да започнем проекта и да изградим целия околовръстен път“, подчерта министър Шишков. Той отбеляза обаче, че за последните три години няма никакъв напредък по изграждане на трасето. „Това, което оставихме направено като служебен кабинет тогава, това намираме и в момента“, посочи арх. Шишков. И допълни, че в края на 2025 г. е направен опит в държавния бюджет да се включи завършването на Софийския околовръстен път за 2 млрд. лв. „Случаят с „Хемус“ щеше да се повтори тук. Искали са да дават пари без подробни устройствени планове, без отчуждаване, без нищо, просто да продължи по старому. Но когато работим в правилна посока, нещата ще си дойдат достатъчно бързо и навреме“, каза министър Шишков.

Регионалният министър отбеляза, че едва след завършване на отчуждителните процедури и одобряването на подробния устройствен план ще се вземе решение как да се процедира с обекта. Заради спецификата му – наличието на тунели, мостови съоръжения и т.н., е възможно да се възложи на инженеринг, който в случая има смисъл и ще доведе до по-бързо изпълнение. Според него проектирането може да започне до края на годината и да приключи в средата на 2027 г., последвано от строителство.

Министърът информира още, че предстои анализ как да се реши проблемът с авариралото съоръжение на детелината на бул. „България“ и околовръстния път. Преди да се пристъпи към трайно укрепване, ще се търси вариант как да се облекчат тапите, които се образуват при десния завой от бул. „България“ в посока Пловдив. „Първо ще решим цялостния проблем с детелината, а след това ще даваме пари, първо ще са проектите“, категоричен бе министърът.

„За Столична община изграждането на СОП е винаги е било абсолютен стратегически приоритет. Имаме сключено споразумение, с което се движим в унисон за реализирането на обектите. Благодаря на министър Шишков, който има политическа воля да развърже един десетилетен казус и мобилизира всички институции, за да завършим околовръстния път. За софиянци това ще бъде огромна победа“, коментира заместник-кметът Никола Лютов.

Министър Шишков информира още, че се работи по цялостното обследване на пътния трафик, а целта е как повече институции да се възползват от възможностите на тол камерите. Идеята е всички институции да ги ползват в полза на държавата и обществото. „Правим сериозен анализ, за да може държавата да има наблюдение над всичко. Идеята е да бъдат включени поне четири институции, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и така да има пълен контрол от държавата над нарушителите – превишена скорост, тирове, неплащащи пътни такси и прочие. Колкото по-бързо обединим системите, толкова по-добър ще е контролът. Реформата ще се случи, но трябва да се бърза бавно, защото всяка грешна стъпка в забавените реформи ще ни струва скъпо“, каза министър Шишков.