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Въвеждат пациентска навигация за хората с онкологични заболявания

Въвеждат пациентска навигация за хората с онкологични заболявания

10 Юли, 2026 16:31 357 3

  • пациенти-
  • рак-
  • онкологични заболявания-
  • исс

България прави първа стъпка към система, която да подпомага пациентите с рак по време на диагностиката, лечението и възстановяването

Въвеждат пациентска навигация за хората с онкологични заболявания - 1
Снимка: АПОЗ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България единодушно прие становището „Въвеждане на пациентската навигация като част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания“. ИСС е консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие. В него участват представители на работодателските организации, синдикатите и гражданския сектор, които изработват общи позиции по ключови обществени теми. Приетите от ИСС становища и анализи служат като експертна основа при разработването на законодателни и управленски решения. Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания приветства категорично това решение.

Становището на ИСС за пациентската навигация предлага изграждането на национална система от пациентски навигатори, които да подпомагат хората с рак да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация. Документът е разработен по собствена инициатива на ИСС с участието на Александър Миланов, клиничен социален работник и представител на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), като външен експерт. Докладчици са Детелина Смилкова и доц. д-р Теодор Дечев.

Необходимостта от подобен модел е подкрепена и от европейските данни. Според Профила на България за рака 2025 на Европейската комисия и ОИСР страната остава сред малкото държави в ЕС, в които смъртността от рак продължава да нараства. Анализът отчита сериозни предизвикателства като липса на ефективни национални скринингови програми, регионални различия в достъпа до лечение, недостиг на специалисти и недостатъчна координация между отделните етапи на диагностиката и терапията. Именно тази координация е ролята на пациентския навигатор – специалист, който подпомага пациента да се ориентира в здравната и социалната система, организира последователността на необходимите дейности, информира за правата и възможностите му и улеснява комуникацията между институциите и медицинските екипи.

По време на пленарното заседание заместник-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев заяви подкрепа за предложения модел, като подчерта значението на пациентската навигация за ресоциализацията на хората с онкологични заболявания и отбеляза, че дейността има потенциал да бъде интегрирана в здравната система след внимателно стандартизиране на процесите в нея. Положителна оценка на становището дадоха още д-р Иван Кокалов (КНСБ), Мария Минчева (БСК), Димитър Манолов (КТ „Подкрепа“) и Елица Баракова (фондация Bcause), които подчертаха необходимостта от по-добра координация на грижите и поставянето на пациента в центъра на здравната система.

Документът препоръчва създаването на нормативна рамка за пациентската навигация, държавно финансиране на дейността, разработване на национална програма за пациентска навигация в онкологията и система за оценка на резултатите. Анализирани са и успешните модели във Франция, Ирландия, Нидерландия, Белгия, Германия и Италия, където пациентската навигация вече води до по-бърз достъп до лечение, по-висока удовлетвореност на пациентите и по-ефективно използване на ресурсите.

С приемането на становището за първи път пациентската навигация получава официална подкрепа от Икономическия и социален съвет. Следващата стъпка е препоръките да бъдат превърнати в конкретни нормативни решения, които да поставят началото на национален модел за пациентска навигация в онкологията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наеигация?!!?

    2 0 Отговор
    До кога ще шльопате наляво и надясно гръмки думи за най-обикновени неща? Сложете по един обикновен консултант, който знае процеса, да казва на болните кое първо, кое второ и това е! А не - гръмки фрази и нова плеяда от хрантутници зад тях! Казвам го като човек, който върви по въпросния път и много добре знае за какво говори!

    Коментиран от #3

    16:42 10.07.2026

  • 2 До Кога Ще Подпирате Къщата !

    2 0 Отговор
    Да не падне !

    Вместо да предприемете Действия Срещу Причините !

    За Появата на Този тип Извращения !

    16:43 10.07.2026

  • 3 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наеигация?!!?":

    По утвърден правилник работят сериозните хора в България

    16:49 10.07.2026

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