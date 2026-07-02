От 10 години психично болен се е самонастанил в столична поликлиника. Тормози лекари и пациенти, руши имущество

Психично болен и бездомен мъж от близо десетилетие използва сградата на III Диагностично-консултативен център в центъра на София като място за подслон, хранене и лична хигиена, като в редица случаи е проявявал агресия към пациенти и служители и е нанасял щети на имуществото. За проблема сигнализира управителят на лечебното заведение д-р Валентина Христова в ефира на „Здравей, България“, като призова институциите за спешна намеса.
„Това е лечебно заведение, което се обитава от един 48-годишен бездомен мъж, който за съжаление е психично болен. Той не е виновен за състоянието си, но ние вече 10 години не можем да се справим с този проблем“, заяви д-р Христова.
По думите ѝ мъжът периодично е настаняван в психиатрични заведения, където състоянието му се стабилизира, но след изписването му отново се връща в сградата на поликлиниката.
„След престоя му в психиатрия има подобрение, но то трае седмица-две. След това отново е на улицата, не приема лекарствата си и се връща тук“, обясни управителят на III ДКЦ.
Според нея мъжът редовно влиза в сградата, обикаля кабинетите и притеснява персонала и пациентите. Най-често търси пари или храна, но поведението му нерядко е непредвидимо и агресивно. „Започва да тропа по всички врати. Ходи от кабинет на кабинет, влиза при лекари и пациенти, настоява за пари за кафе или хляб. Най-тревожното е, че понякога става агресивен и хората се страхуват“, каза Христова.
Тя даде пример със случай, при който мъжът е нахлул в кабинет по време на преглед на бременна жена. „Пациентката изпадна в шок. Той влиза внезапно и започва агресивно да търси нещо. Това е риск както за пациентите, така и за служителите ни“, посочи тя.
По думите на д-р Христова служители на лечебното заведение многократно са подавали сигнали до полицията, спешната помощ и различни институции. Отзоваване има, но трайно решение липсва. „Колегите от Пето районно управление и екипите на 112 реагират бързо, но проблемът остава. Той бива отвеждан, след което отново се връща“, обясни тя.
По случая взе отношение и председателят на комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет Ваня Григорова. Според нея случаят е показателен за дълбоките проблеми в системата на психиатричната помощ в България.
„Това не е просто здравен проблем, а комплексен социален и здравен казус. Човекът няма къде да живее и след изписването си от лечебно заведение отново се оказва на улицата“, заяви Григорова.
Тя подчерта, че институциите не бездействат, но възможностите им са ограничени заради недостига на места в психиатричните заведения и хроничното недофинансиране на сектора. „Проблемът не е, че никой не прави нищо. Полицията, спешната помощ и психиатричните центрове реагират. Проблемът е, че няма къде този човек да бъде настанен дългосрочно и няма механизъм за устойчиво решение“, каза още общинският съветник.
Като пример тя посочи общинския Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, където легловата база е почти постоянно запълнена. „Имаме твърде много нуждаещи се пациенти и твърде малко ресурси. Психиатричната помощ е един от най-недофинансираните сектори в здравеопазването“, отбеляза Григорова.
Според нея решението изисква не само повече инвестиции в психиатричните заведения, но и развитие на социални услуги за хора с тежки психични заболявания, които остават без дом и подкрепа след лечението си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:28 02.07.2026
2 Умен
Коментиран от #21
08:30 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1488
крьв поврьщa, пари и власт не врьща
Коментиран от #8
08:34 02.07.2026
5 Да е само този човек
08:37 02.07.2026
6 Симо
Коментиран от #12
08:38 02.07.2026
7 Абе
Коментиран от #18
08:38 02.07.2026
8 Радев доведе чудовищна бедност
До коментар #4 от "1488":И престъпността навсякъде усети колко е малоумен и корумпиран ,безволев и интересуващ се само от крадене, един поглед на фейса на тоя е достатъчен да се отчаеш колко умряла е цялата работа на това е дболично управление....и престъпността избухна ..Гледахте ли депутатите на Възраждане вчера по канал 3 - в Божурище уволнили и тормозят с всякакви нападения и заплахи инженер, отказал да подписва документи за узаконяване на чудовищно незаконно строителство на земеделски земи в Божурище на мутри, а ще ми говорят за баба алино при случващото се в София- Божурище...и Радев се крие, трае, това престъпността го вижда, предстои чудовищен бум на престъпността
08:43 02.07.2026
9 Няма (такава) държава
Ами да чака още държавата тяхното съгласие, докато всички станат куку.
Импотентна държава.
08:53 02.07.2026
10 А къде
Коментиран от #16
08:56 02.07.2026
11 Има едни 240 психичноболни
08:56 02.07.2026
12 кво
До коментар #6 от "Симо":се пенявиш, сегашната държава е продължение на бай ти тошовата!
08:59 02.07.2026
13 Може да им е изпил им е хапчетата, но
09:22 02.07.2026
14 Оооо
Коментиран от #19
09:30 02.07.2026
15 Проваления държава
09:38 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 По телефона в МС
09:45 02.07.2026
18 Браво бе!
До коментар #7 от "Абе":Така ли се отнасяте към хората, които са изпаднали в крайна нищета?
Общината трябва да построи домове от сглобяеми къщи за бездомниците и да им раздава купони за храна. Ако са психично болни, да им усигурят лечение!
09:52 02.07.2026
19 Може!
До коментар #14 от "Оооо":Обаче първо да изгони социалния министър, щото досега не е предложил решение на проблема!
09:54 02.07.2026
20 Изглежда !
Психично болни !
Са Окупирали !
Парламента !
Та защо не и Някой !
Тази Поликниника !
10:13 02.07.2026
21 Което е така, е така...
До коментар #2 от "Умен":Извинявай, приятел.., но твоя коментар е гениален 👍😁
10:18 02.07.2026