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От 10 години психично болен се е самонастанил в столична поликлиника. Тормози лекари и пациенти, руши имущество

От 10 години психично болен се е самонастанил в столична поликлиника. Тормози лекари и пациенти, руши имущество

2 Юли, 2026 08:20 1 693 21

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  • поликллиника-
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  • тормоз-
  • лекари-
  • пациенти

„След престоя му в психиатрия има подобрение, но то трае седмица-две. След това отново е на улицата, не приема лекарствата си и се връща тук“, обясни управителят на III ДКЦ.

От 10 години психично болен се е самонастанил в столична поликлиника. Тормози лекари и пациенти, руши имущество - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Психично болен и бездомен мъж от близо десетилетие използва сградата на III Диагностично-консултативен център в центъра на София като място за подслон, хранене и лична хигиена, като в редица случаи е проявявал агресия към пациенти и служители и е нанасял щети на имуществото. За проблема сигнализира управителят на лечебното заведение д-р Валентина Христова в ефира на „Здравей, България“, като призова институциите за спешна намеса.
„Това е лечебно заведение, което се обитава от един 48-годишен бездомен мъж, който за съжаление е психично болен. Той не е виновен за състоянието си, но ние вече 10 години не можем да се справим с този проблем“, заяви д-р Христова.

По думите ѝ мъжът периодично е настаняван в психиатрични заведения, където състоянието му се стабилизира, но след изписването му отново се връща в сградата на поликлиниката.
„След престоя му в психиатрия има подобрение, но то трае седмица-две. След това отново е на улицата, не приема лекарствата си и се връща тук“, обясни управителят на III ДКЦ.

Според нея мъжът редовно влиза в сградата, обикаля кабинетите и притеснява персонала и пациентите. Най-често търси пари или храна, но поведението му нерядко е непредвидимо и агресивно. „Започва да тропа по всички врати. Ходи от кабинет на кабинет, влиза при лекари и пациенти, настоява за пари за кафе или хляб. Най-тревожното е, че понякога става агресивен и хората се страхуват“, каза Христова.

Тя даде пример със случай, при който мъжът е нахлул в кабинет по време на преглед на бременна жена. „Пациентката изпадна в шок. Той влиза внезапно и започва агресивно да търси нещо. Това е риск както за пациентите, така и за служителите ни“, посочи тя.

По думите на д-р Христова служители на лечебното заведение многократно са подавали сигнали до полицията, спешната помощ и различни институции. Отзоваване има, но трайно решение липсва. „Колегите от Пето районно управление и екипите на 112 реагират бързо, но проблемът остава. Той бива отвеждан, след което отново се връща“, обясни тя.

По случая взе отношение и председателят на комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет Ваня Григорова. Според нея случаят е показателен за дълбоките проблеми в системата на психиатричната помощ в България.

„Това не е просто здравен проблем, а комплексен социален и здравен казус. Човекът няма къде да живее и след изписването си от лечебно заведение отново се оказва на улицата“, заяви Григорова.

Тя подчерта, че институциите не бездействат, но възможностите им са ограничени заради недостига на места в психиатричните заведения и хроничното недофинансиране на сектора. „Проблемът не е, че никой не прави нищо. Полицията, спешната помощ и психиатричните центрове реагират. Проблемът е, че няма къде този човек да бъде настанен дългосрочно и няма механизъм за устойчиво решение“, каза още общинският съветник.

Като пример тя посочи общинския Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, където легловата база е почти постоянно запълнена. „Имаме твърде много нуждаещи се пациенти и твърде малко ресурси. Психиатричната помощ е един от най-недофинансираните сектори в здравеопазването“, отбеляза Григорова.

Според нея решението изисква не само повече инвестиции в психиатричните заведения, но и развитие на социални услуги за хора с тежки психични заболявания, които остават без дом и подкрепа след лечението си.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 1 Отговор
    Проблемите на едно некадърно общество

    08:28 02.07.2026

  • 2 Умен

    35 0 Отговор
    И в парламента има доста такива.И те се завръщат

    Коментиран от #21

    08:30 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    17 18 Отговор
    румен кримски ще го гоните с лопати на есен
    крьв поврьщa, пари и власт не врьща

    Коментиран от #8

    08:34 02.07.2026

  • 5 Да е само този човек

    39 1 Отговор
    Вие по улиците на София вървите ли бе!? Пълно е навсякъде с бездомни хора - клошари ....а и има и доста хора с психически проблеми, които не изглеждат като клошари ...всички тези хора са оставени на произвола на съдбата на тая неграмотена, пр--ос-та, изо--стан--ала и миз--ерн--а територия, изостанала от 36 години без качествено образование , само с фалшиво и долнопробно ма--лоум--но такова и потънала в чудовищна корупция и мутращина на продажници и башибозуци

    08:37 02.07.2026

  • 6 Симо

    35 7 Отговор
    По бай Тошово време не беше така!!! Имаше ДЪРЖАВА и държавата имаше решение.

    Коментиран от #12

    08:38 02.07.2026

  • 7 Абе

    15 3 Отговор
    Я некоя по-здрава сестра да земе една тояга, па да видиме луд ли е, не е ли.

    Коментиран от #18

    08:38 02.07.2026

  • 8 Радев доведе чудовищна бедност

    16 14 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    И престъпността навсякъде усети колко е малоумен и корумпиран ,безволев и интересуващ се само от крадене, един поглед на фейса на тоя е достатъчен да се отчаеш колко умряла е цялата работа на това е дболично управление....и престъпността избухна ..Гледахте ли депутатите на Възраждане вчера по канал 3 - в Божурище уволнили и тормозят с всякакви нападения и заплахи инженер, отказал да подписва документи за узаконяване на чудовищно незаконно строителство на земеделски земи в Божурище на мутри, а ще ми говорят за баба алино при случващото се в София- Божурище...и Радев се крие, трае, това престъпността го вижда, предстои чудовищен бум на престъпността

    08:43 02.07.2026

  • 9 Няма (такава) държава

    21 0 Отговор
    Преди ги запираха където им е мястото, а сега не можело да ги вкарват, понеже нямали съгласие от тях.
    Ами да чака още държавата тяхното съгласие, докато всички станат куку.
    Импотентна държава.

    08:53 02.07.2026

  • 10 А къде

    8 1 Отговор
    Е кмета общинската полиция и др.служби

    Коментиран от #16

    08:56 02.07.2026

  • 11 Има едни 240 психичноболни

    22 0 Отговор
    в сградата на Партийния дом, които тероризират цял един нород, но явно това не е проблем.

    08:56 02.07.2026

  • 12 кво

    4 14 Отговор

    До коментар #6 от "Симо":

    се пенявиш, сегашната държава е продължение на бай ти тошовата!

    08:59 02.07.2026

  • 13 Може да им е изпил им е хапчетата, но

    9 1 Отговор
    Поне не взема заплата по 40к евро на месец от бюджета на поликлиниката.

    09:22 02.07.2026

  • 14 Оооо

    0 3 Отговор
    Е, нали уж има държава?! Рундю ще се справи, той е велик!

    Коментиран от #19

    09:30 02.07.2026

  • 15 Проваления държава

    5 0 Отговор
    Симптом на провалена държава.

    09:38 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 По телефона в МС

    3 1 Отговор
    Ами обадете се на оня телефон в мин. Съвет...Мунчо слуша и решава проблема. Вече има телефон , значи няма проблеми.

    09:45 02.07.2026

  • 18 Браво бе!

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Така ли се отнасяте към хората, които са изпаднали в крайна нищета?
    Общината трябва да построи домове от сглобяеми къщи за бездомниците и да им раздава купони за храна. Ако са психично болни, да им усигурят лечение!

    09:52 02.07.2026

  • 19 Може!

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оооо":

    Обаче първо да изгони социалния министър, щото досега не е предложил решение на проблема!

    09:54 02.07.2026

  • 20 Изглежда !

    2 0 Отговор
    От 37 години !

    Психично болни !

    Са Окупирали !

    Парламента !

    Та защо не и Някой !

    Тази Поликниника !

    10:13 02.07.2026

  • 21 Което е така, е така...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Умен":

    Извинявай, приятел.., но твоя коментар е гениален 👍😁

    10:18 02.07.2026

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