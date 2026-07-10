Слави Трифонов: Радев страда от раздвоение на личността

Министър-председателят Румен Радев страда от раздвоение на личността. И сега ще ви го докажа. Това заявява в профила си във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов и допълва:
За да ви е по-лесно да ме разберете, ще персонализирам двете личности на Румен Радев по следния начин - Румен Радев, в България и за пред българите, ще наричам Румен Радев БГ, а Румен Радев, европееца, за пред Европа и света, ще наричам Румен Радев EU.
И вижте сега какво се получава.
Румен Радев БГ казва много ясно в парламента, че ще наложи вето по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия. Цитирам: „Не само, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“ Тука има бурни аплодисменти от страна на парламентарната група на Прогресивна България. Обаче Румен Радев EU на срещата на НАТО в Турция прави точно обратното. За доказателство ще цитирам думите на неговия министър на отбраната Димитър Стоянов, казани вчера: „България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия.“ Тука няма бурни аплодисменти, защото парламентарната група на Прогресивна България се чуди какво става.
Продължавам нататък. За договора с Боташ Румен Радев БГ каза, за пред българите, следното: „Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца.“ Обаче в Турция турската преса явно е разговаряла с Румен Радев EU и казва, че плащанията по договора с Боташ не са замразени, а се отлагат с 15 месеца. Тука ние, може би, сме объркани и не разбираме разликата между замразени плащания и отложени плащания. Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме.
Трето. Румен Радев БГ заяви: „България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година.“ Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи.
И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #14
18:59 10.07.2026
2 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ
19:00 10.07.2026
3 Опааа
19:02 10.07.2026
4 славуц
19:03 10.07.2026
5 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ
„Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес“
Коментиран от #16, #23
19:04 10.07.2026
6 Гробар
19:04 10.07.2026
7 Просто славе
Нека той накрая да те приберат че народът да се успокои
Този път се оля фатално
Глупав си на фона на хала си
Скрий се
Коментиран от #18
19:06 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бъдеще
Коментиран от #57
19:06 10.07.2026
10 ха ха
19:07 10.07.2026
11 Баце ЕООД
19:08 10.07.2026
12 Дзак
Коментиран от #39
19:08 10.07.2026
13 И той
19:08 10.07.2026
14 Искаш да кажеш. Куческо
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Не обиждай най добрия приятел на човека
19:08 10.07.2026
15 големдебил
19:09 10.07.2026
16 Бастардо
До коментар #5 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":Аха,ама не ги наложи.Къв ти е комента нон каписко
Коментиран от #22
19:11 10.07.2026
17 И по-лошо има !
Коментиран от #19, #24, #41
19:11 10.07.2026
18 илитерат
До коментар #7 от "Просто славе":Второто изречение много ми харесва.Добре построено,бап по български.
19:13 10.07.2026
19 Без име
До коментар #17 от "И по-лошо има !":Ами софиянци като спят, пада им се.
19:13 10.07.2026
20 И зеления чорап
19:13 10.07.2026
21 Радев
19:14 10.07.2026
22 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ
До коментар #16 от "Бастардо":Слави пише "вето", а Радев казва "резерви". Нищо повече, но има доста разлика между двете.
Коментиран от #25
19:15 10.07.2026
23 Урсула , Рюте и Кая
До коментар #5 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":Съобщавай ни , моля те , колко време ние от натото не можем да победим Русия . Че и сме в свръхдефицит .
19:15 10.07.2026
24 тръц
До коментар #17 от "И по-лошо има !":Абе с една дума,прецакани сме от фатмашки.Еле пък аз,дето живея близо до враждебна и съответно до летището.И без това и сега си мисля за всеки самолет дето минава над къщата ми дали ще успее да литне,или кацне успешно.А пък сега благодарности на боташ,ще мисля кога ще ни запукат бомбите.Не знам длаи и в африка летищата са им до къщите на хората.
19:17 10.07.2026
25 Бастардо
До коментар #22 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":Ок,но в крайна сметка обяви ли резерви фатмака,или си останаха там дето ги каза?Наистина не знам.
Коментиран от #31
19:21 10.07.2026
26 боги
Там раздвоението на личността е минимум!
Мяса да е кръстоска между Ленче Кремче и Калигула!..
19:21 10.07.2026
27 Нашмъркан чалгар
19:22 10.07.2026
28 пфф
19:23 10.07.2026
29 Факт
19:23 10.07.2026
30 Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев
Коментиран от #51
19:26 10.07.2026
31 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ
До коментар #25 от "Бастардо":Гласуването трябва да бъде на 14.07.
Коментиран от #67
19:27 10.07.2026
32 Читател
19:28 10.07.2026
33 Гост
19:28 10.07.2026
34 Напротив
19:29 10.07.2026
35 Румен Радев
19:29 10.07.2026
36 Забраван
19:30 10.07.2026
37 Всички знаят
19:31 10.07.2026
38 Подлъгана България (ПБ)
Румен Радев EU си дава и задника за да има мир и дружба между народите и в брюксел и в нАТО са задоволени. Затова и походката му се промени.
А в МС в четвъртък Румен Радев БГ и Румен Радев EU единодушно дадоха софийската военновъздушна база и гражданското летище в София, кв. "Враждебна" на нАТО. Защо и гражданското летище? Ами защото военно-въздушната база "Враждебна", по съседство, ползва пистите на гражданското летище на София, понеже няма свои собствени писти.
Софийското гражданско летище "Враждебна"/враждебно, кръстено от Румен Радев "Васил Левски" (за подигравка с националния ни герой) вече ще бъде законна цел за Русия при планираната натовска ескалация от българска територия на гражданската война в Украйна, а също и законна цел за Иран при планираната трета израело-американска война срещу Иран.
19:31 10.07.2026
39 Ама
До коментар #12 от "Дзак":така е 35г вече и премиер Радев е в най-сериозно приключение как да изплуваме сега след това удавяне.....!
19:32 10.07.2026
40 Абе....
19:35 10.07.2026
41 Българин 🇧🇬
До коментар #17 от "И по-лошо има !":Вярно е ! Преди час и Труд е пуснал решението на този ... и предателското му правителство . Уж "русофил" , а се оказва поредната Турско-англисаксонска слугиня !
19:36 10.07.2026
42 Бегай
19:36 10.07.2026
43 Валдес
19:37 10.07.2026
44 Дзън дзън дзън дечица веселушки
Куку 199.....
19:37 10.07.2026
45 А защо
19:38 10.07.2026
46 Емигрант
Коментиран от #56
19:38 10.07.2026
47 Теслатъ
19:39 10.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Черно кожено яке, бръсната глава
Защото си умрял за "суверена"!!!
19:39 10.07.2026
50 Никой
19:40 10.07.2026
51 как
До коментар #30 от "Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев":па нищо не уцели от всичкия персонаж в дългия си ферман? Трябва ти образование, просвета и психиатър-упорито настоявай и ще познаеш истината !...
19:43 10.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 си пън
19:46 10.07.2026
54 Янина
Ако в последния парламент Слави и ИТН не се бяха компрометирали до такава степен, че на изборите народа да ги прати в 9-та глуха, сегашната му статия щеше да събере 90% положителни коментари.
Съвет към Слави - следващия път когато решиш да напишеш подобна точна и ясна статия, изпрати я на някоя неутрална по партийна линия обществена личност да я публикува от собствено име и ще видиш разликата колко много хора ти одобряват мнението.
19:46 10.07.2026
55 Името му е двуличник
19:47 10.07.2026
56 мчи,
До коментар #46 от "Емигрант":фъфлещото му другарче ритна камбаната скоро, пък и тоя отдавна е пантелей-пътник.......
19:49 10.07.2026
57 факуса
До коментар #9 от "Бъдеще":партийката утече,издръжка немат,тошко ке се лекува при онез за 500лв
19:50 10.07.2026
58 БУКВАТА "Ч"
Две мутри си доворят
в джакузито:
- Твоята охрана колко
човека е?
- 11, а твоята?
- И моята е 11. Дай да
направиме едно мачле,
за зрелище на народа,
както едно време по време
на Гладиаторските битки на
Спартак - Българина на Арената
на Стадиона?!?
19:56 10.07.2026
59 БКП смени Москва с Вашингтон
19:56 10.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ?????
19:59 10.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 БУКВАТА "Ч"
20:01 10.07.2026
64 Айше
Някаква копейка се оказа.
20:01 10.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 пилотска анамнеза
20:03 10.07.2026
67 Бастардо
До коментар #31 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":Ок,благодаря.Значи чакаме 14.07.
20:03 10.07.2026
68 БУКВАТА "Ч"
1. Българският елит нямаше да бъде избит след 9-ти септември 1944-та година. Народният съд нямаше да се състои и нямаше хиляди да са убити без съд и присъда и затворени в лагери. Част от наказаните от Народния съд включват военни, политици и артисти като семейство Вазови
2. В България нямаше да бъде инсталирано марионетно правителство, което да обслужва интересите на Кремъл за сметка на българските граждани. Нямаше да има национализация, колективизация и насилствено изземване на собствеността на българите
3. Хората с българско самосъзнание в България и Македония нямаше да бъдат македонизирани против волята им. Сега България и Македония нямаше да са две отделни държави, които да не могат да се разберат. Българските турци нямаше да бъдат принуждавани да сменят имената си и България нямаше да бъде критикувана за това
4. България нямаше да фалира три пъти заради глупостите на плановата икономика, които СССР изисква. България нямаше да е на последно място във всички европейски класации, защото икономиката й нямаше да е унищожена от комунистите
20:05 10.07.2026
69 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
€ ДОЛ€Н ЛЯВ П € Д . Л?!?!?!?!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
20:05 10.07.2026
70 Хахаха
20:06 10.07.2026
71 Лесно е
20:08 10.07.2026
72 И Славуца не е стока,
20:08 10.07.2026