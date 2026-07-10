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Слави Трифонов: Радев страда от раздвоение на личността

Слави Трифонов: Радев страда от раздвоение на личността

10 Юли, 2026 18:57 1 520 72

  • слави трифонов-
  • румен радев-
  • украйна-
  • раздвоение на личността

Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет, пише лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Радев страда от раздвоение на личността - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев страда от раздвоение на личността. И сега ще ви го докажа. Това заявява в профила си във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов и допълва:

За да ви е по-лесно да ме разберете, ще персонализирам двете личности на Румен Радев по следния начин - Румен Радев, в България и за пред българите, ще наричам Румен Радев БГ, а Румен Радев, европееца, за пред Европа и света, ще наричам Румен Радев EU.

И вижте сега какво се получава.

Румен Радев БГ казва много ясно в парламента, че ще наложи вето по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия. Цитирам: „Не само, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“ Тука има бурни аплодисменти от страна на парламентарната група на Прогресивна България. Обаче Румен Радев EU на срещата на НАТО в Турция прави точно обратното. За доказателство ще цитирам думите на неговия министър на отбраната Димитър Стоянов, казани вчера: „България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия.“ Тука няма бурни аплодисменти, защото парламентарната група на Прогресивна България се чуди какво става.

Продължавам нататък. За договора с Боташ Румен Радев БГ каза, за пред българите, следното: „Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца.“ Обаче в Турция турската преса явно е разговаряла с Румен Радев EU и казва, че плащанията по договора с Боташ не са замразени, а се отлагат с 15 месеца. Тука ние, може би, сме объркани и не разбираме разликата между замразени плащания и отложени плащания. Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме.

Трето. Румен Радев БГ заяви: „България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година.“ Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи.

И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    35 10 Отговор
    Слаф Трифонсон е нашето национално съкровище!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #14

    18:59 10.07.2026

  • 2 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ

    11 7 Отговор
    Още една "картинка" в случайна статия и неотговаряща на правилата понеже е само за служебно ползване.

    19:00 10.07.2026

  • 3 Опааа

    27 39 Отговор
    Този път Славчо е прав!

    19:02 10.07.2026

  • 4 славуц

    52 10 Отговор
    слугата на двата нереза

    19:03 10.07.2026

  • 5 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ

    31 4 Отговор
    Точният цитат от 03.07.2026 год. е:

    „Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес“

    Коментиран от #16, #23

    19:04 10.07.2026

  • 6 Гробар

    15 12 Отговор
    Плешо щатската подлога лева ръка десен джоб консолидира евроатлантическия боклук и прати гербппдбдпсбсп в историята.

    19:04 10.07.2026

  • 7 Просто славе

    32 13 Отговор
    Сега си за съд
    Нека той накрая да те приберат че народът да се успокои
    Този път се оля фатално
    Глупав си на фона на хала си
    Скрий се

    Коментиран от #18

    19:06 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бъдеще

    35 9 Отговор
    Ало, въздуха над главата на зулуса, я си гледай смотаната партийка и не раздавай акъл...

    Коментиран от #57

    19:06 10.07.2026

  • 10 ха ха

    8 2 Отговор
    хаааа

    19:07 10.07.2026

  • 11 Баце ЕООД

    33 9 Отговор
    Голям дебил излезе Сливчото

    19:08 10.07.2026

  • 12 Дзак

    8 7 Отговор
    Държава, която е във свръхдефицит лесно харизва бази!

    Коментиран от #39

    19:08 10.07.2026

  • 13 И той

    13 6 Отговор
    като теб !

    19:08 10.07.2026

  • 14 Искаш да кажеш. Куческо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не обиждай най добрия приятел на човека

    19:08 10.07.2026

  • 15 големдебил

    10 9 Отговор
    Свежарска статия,браво Слави.

    19:09 10.07.2026

  • 16 Бастардо

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":

    Аха,ама не ги наложи.Къв ти е комента нон каписко

    Коментиран от #22

    19:11 10.07.2026

  • 17 И по-лошо има !

    18 5 Отговор
    Има и по-страшно : За пред българите Радев щял да гони щатските самолети от София . Вместо това стана ясно , че е обещал най-големия български град - София , където живее всеки пети българин , да стане военна база ("Враждебна" ). Ще рече - милионното население на града ( всеки пети българин живее там ) да бъде отстрелян при евентуален военен конфликт ! Както Иран в момента бомбардира чатските военни бази в 5 държави от близкия изток .

    Коментиран от #19, #24, #41

    19:11 10.07.2026

  • 18 илитерат

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Просто славе":

    Второто изречение много ми харесва.Добре построено,бап по български.

    19:13 10.07.2026

  • 19 Без име

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "И по-лошо има !":

    Ами софиянци като спят, пада им се.

    19:13 10.07.2026

  • 20 И зеления чорап

    14 5 Отговор
    като тебе Славчо! Лика прилика сте си!

    19:13 10.07.2026

  • 21 Радев

    25 5 Отговор
    И това го казва славуцата дето обеща,че никога няма да прави коалиция с боко, пеевски и бсп 🤡💩

    19:14 10.07.2026

  • 22 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ

    15 6 Отговор

    До коментар #16 от "Бастардо":

    Слави пише "вето", а Радев казва "резерви". Нищо повече, но има доста разлика между двете.

    Коментиран от #25

    19:15 10.07.2026

  • 23 Урсула , Рюте и Кая

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":

    Съобщавай ни , моля те , колко време ние от натото не можем да победим Русия . Че и сме в свръхдефицит .

    19:15 10.07.2026

  • 24 тръц

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "И по-лошо има !":

    Абе с една дума,прецакани сме от фатмашки.Еле пък аз,дето живея близо до враждебна и съответно до летището.И без това и сега си мисля за всеки самолет дето минава над къщата ми дали ще успее да литне,или кацне успешно.А пък сега благодарности на боташ,ще мисля кога ще ни запукат бомбите.Не знам длаи и в африка летищата са им до къщите на хората.

    19:17 10.07.2026

  • 25 Бастардо

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":

    Ок,но в крайна сметка обяви ли резерви фатмака,или си останаха там дето ги каза?Наистина не знам.

    Коментиран от #31

    19:21 10.07.2026

  • 26 боги

    10 3 Отговор
    Ако някой не знае как изглежда алкаш на транквиланти, да погледне снимката горе!
    Там раздвоението на личността е минимум!
    Мяса да е кръстоска между Ленче Кремче и Калигула!..

    19:21 10.07.2026

  • 27 Нашмъркан чалгар

    9 4 Отговор
    ЧИБА!!!

    19:22 10.07.2026

  • 28 пфф

    3 2 Отговор
    Ами да ви сложат в една стая в Карлуково.

    19:23 10.07.2026

  • 29 Факт

    10 6 Отговор
    Славуца , мартеници продавач, плужек, сакато импотентно нищожество. Каун

    19:23 10.07.2026

  • 30 Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев

    5 5 Отговор
    Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев и живковата номенклатура - сега капиталистическият елит - сменили Москва с Вашингтон и Ленин-Маркс с фашизма и антикомунизма. И Румен-ПОПУЛИСТЪТ който отрича взетите решения от БКП-Вашингтон, когато реакцията е много силна против, да замаже положението докато вече е късно за реакция. Така Радев бе за еврото, но за пред народните маси "искаше" референдум. ЗА ДА НЕ МУ ПАДНЕ РЕЙТИНГЪТ, НО ДА ВЪРВЯТ СХЕМИТЕ НА БКП-Вашингтон - живковата номенклатура неолиберали милиардери тачаристи и рейгънисти.. Които много ги боли как да докажат, че капитализма - неолиберализмът вече 40 години е направил българите най-богати и добре от всякога, да убедят масите - че богатяха и крадяха в полза на всички. МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ, СОЦИАЛИЗМЪТ Е ЕДНО НЕДОНОСЧЕ... Тодор Живков: – Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде

    Коментиран от #51

    19:26 10.07.2026

  • 31 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бастардо":

    Гласуването трябва да бъде на 14.07.

    Коментиран от #67

    19:27 10.07.2026

  • 32 Читател

    9 8 Отговор
    Този пък наркоман и него отразявате.Болен мозък.

    19:28 10.07.2026

  • 33 Гост

    11 4 Отговор
    Слави- то доказа, че е просто един съвсем обикновен Помияр, нищо повече..., дано живее още 1000 години, барем разбере нещичко!😆

    19:28 10.07.2026

  • 34 Напротив

    5 0 Отговор
    Това да две личности в едно !

    19:29 10.07.2026

  • 35 Румен Радев

    4 2 Отговор
    се опитва да прави същото, което прави и Тръмп - чрез сделки да подобрят положението на класата на бачкаторите в съответните страни. И какво видяхме досега - ЕС ни отпусна пари, а Лукойл вдигнаха запора. Имаме ли сделка или не? В интерес на бачкаторите ли е да има приток на пари от ЕС и достъпни горива? Целта оправдава средствата, а целта е ДА СЕ ПОДОБРИ ПОЛОЖЕНИЕТА НА ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, за да усетят и те по своите портфейли, че са граждани на ЕС. Висшата класа и горната средна класа отдавна усетиха, че са европейци, а сега е ред и на бачкаторите да станат европейци;

    19:29 10.07.2026

  • 36 Забраван

    9 1 Отговор
    Ние помним къде отиха гласовете на чалгата за президентските избори.Румбата и на теб ти сви клентите,затова ревеш.

    19:30 10.07.2026

  • 37 Всички знаят

    16 1 Отговор
    Трифонове купен от мафията ГЕРБ-Терористи!

    19:31 10.07.2026

  • 38 Подлъгана България (ПБ)

    2 3 Отговор
    Румен Радев БГ е курназ в НС и Подлъгана България му ръкопляска.

    Румен Радев EU си дава и задника за да има мир и дружба между народите и в брюксел и в нАТО са задоволени. Затова и походката му се промени.

    А в МС в четвъртък Румен Радев БГ и Румен Радев EU единодушно дадоха софийската военновъздушна база и гражданското летище в София, кв. "Враждебна" на нАТО. Защо и гражданското летище? Ами защото военно-въздушната база "Враждебна", по съседство, ползва пистите на гражданското летище на София, понеже няма свои собствени писти.


    Софийското гражданско летище "Враждебна"/враждебно, кръстено от Румен Радев "Васил Левски" (за подигравка с националния ни герой) вече ще бъде законна цел за Русия при планираната натовска ескалация от българска територия на гражданската война в Украйна, а също и законна цел за Иран при планираната трета израело-американска война срещу Иран.

    19:31 10.07.2026

  • 39 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    така е 35г вече и премиер Радев е в най-сериозно приключение как да изплуваме сега след това удавяне.....!

    19:32 10.07.2026

  • 40 Абе....

    7 0 Отговор
    слафчоу, нъл тъ бутнаха у парламента, да му праиш президентска република. Амнезия ли, деменция ли, ко точно те лашка.

    19:35 10.07.2026

  • 41 Българин 🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "И по-лошо има !":

    Вярно е ! Преди час и Труд е пуснал решението на този ... и предателското му правителство . Уж "русофил" , а се оказва поредната Турско-англисаксонска слугиня !

    19:36 10.07.2026

  • 42 Бегай

    7 0 Отговор
    Не знам от какво страда Радев, но Славчо страда от силно удебеление на лицевата кожа, известно като гьонсурат.

    19:36 10.07.2026

  • 43 Валдес

    5 2 Отговор
    И летец съм ,и овчар съм!

    19:37 10.07.2026

  • 44 Дзън дзън дзън дечица веселушки

    2 0 Отговор
    Светнаха кат крушки
    Куку 199.....

    19:37 10.07.2026

  • 45 А защо

    0 0 Отговор
    да е съеадание?

    19:38 10.07.2026

  • 46 Емигрант

    3 0 Отговор
    Малиии този чалга-измамник станал вече и "диагностик" ! Пак да повторя, докато медиите ви слугуват на такива български измамници като този, Тиквата, Пеевски, Вл.Горанов нямате никакво бъдеще, който и да си изберете да ви управлява тези вредители на България ще го злепоставят и ще му пречат ! Медиите ви пречат на демокрацията,, свободата и жизнения стандарт, те са най-голямото зло за България, те са търговци на лъжи и вредители на истини !

    Коментиран от #56

    19:38 10.07.2026

  • 47 Теслатъ

    3 1 Отговор
    Издухан наркоман, кога за последно си бил на преглед при психиатър???

    19:39 10.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Черно кожено яке, бръсната глава

    7 0 Отговор
    Ти от нищо не страдаш.
    Защото си умрял за "суверена"!!!

    19:39 10.07.2026

  • 50 Никой

    5 0 Отговор
    Хайде бутни правителството на Радев като изтеглиш калинките от управлението на умрялата си вече ИТН .

    19:40 10.07.2026

  • 51 как

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Румен-БКП който е ибри кчия на Домусчиев":

    па нищо не уцели от всичкия персонаж в дългия си ферман? Трябва ти образование, просвета и психиатър-упорито настоявай и ще познаеш истината !...

    19:43 10.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 си пън

    5 0 Отговор
    слави,ама какво беше ти,че не те помним

    19:46 10.07.2026

  • 54 Янина

    0 3 Отговор
    В момента 90% от коментиращите не одобряват написаното от Слави.
    Ако в последния парламент Слави и ИТН не се бяха компрометирали до такава степен, че на изборите народа да ги прати в 9-та глуха, сегашната му статия щеше да събере 90% положителни коментари.

    Съвет към Слави - следващия път когато решиш да напишеш подобна точна и ясна статия, изпрати я на някоя неутрална по партийна линия обществена личност да я публикува от собствено име и ще видиш разликата колко много хора ти одобряват мнението.

    19:46 10.07.2026

  • 55 Името му е двуличник

    0 4 Отговор
    Не харесвам чалгаря, ама е абсолютно прав. Но се чудя българите толкова ли не го видяха това за 10 години, че Радев е двуличник и гласуваха за него (тука имам съмнения за големи манипулации, за да има мнозинство и по-бързо да ни зароби със заеми и да ни вкара във война). То не беше Крим е руски, точно преди избори, то не бяха вдигнати юмручета и като излязоха хората на площада се скри зад полата на жена си, вместо да да бъде лидер, то не беше ще боря корупцията като я пренасоча към Копринков, то не беше празни думи и после дела в друга посока.

    19:47 10.07.2026

  • 56 мчи,

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Емигрант":

    фъфлещото му другарче ритна камбаната скоро, пък и тоя отдавна е пантелей-пътник.......

    19:49 10.07.2026

  • 57 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бъдеще":

    партийката утече,издръжка немат,тошко ке се лекува при онез за 500лв

    19:50 10.07.2026

  • 58 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    ВИЦ НА ДЕНЯ

    Две мутри си доворят
    в джакузито:
    - Твоята охрана колко
    човека е?
    - 11, а твоята?
    - И моята е 11. Дай да
    направиме едно мачле,
    за зрелище на народа,
    както едно време по време
    на Гладиаторските битки на
    Спартак - Българина на Арената
    на Стадиона?!?

    19:56 10.07.2026

  • 59 БКП смени Москва с Вашингтон

    1 1 Отговор
    БКП ще падне заради летище София каза Чикагото. българска капиталистическа партия - внуци на партизаните, статуквото днес.. 70 години живковизъм и живкова мафия - номенклатура и развратт..

    19:56 10.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ?????

    1 1 Отговор
    Слави не е от хората които ми харесват, но в случая е напипал много точно проблема.

    19:59 10.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРСКА КОРПОРАЦИЯ: Преди 1944г. Имате 2 крави. Правиш си Българско Кисело мляко и Сирене. Имаме си Иновативни Български бизнесмени. Идват след 1944г. Руснаците, правят феодален социализъм, въвеждат по заповед на Сталин крепостното право, изземват земите на Българските селяни и ги вкарват в колхозите - ТКЗС. Тия Селяни, които не си дават земята ги наричат кулаци и заедно с Иновативните Българи и Българската Аристокрация ги вкарват в Концлагерите и ги избиват. Чакаш на опашка за Мляко. Отиваш в къщи и си правиш сам Кисело Мляко и Сирене. Отиваш в тоалетната и четеш в Работническо дело, как комунистите стават милиардери от петилетка на петилетка. Идва капитализъм и комунистите стават собственици на колхозите - ТКЗС и от кравите, овцете и козите не остава нищо, понеже няма кой да работи за Комунистите станали ужким Капиталисти. Някой запитвал ли се е, "Къде е нашата Родина България"? Къде е българския народ? Една част са в западния свят - други са на оня свят, а тези в Бългаия, не знаят на кой свят се намират, след изкореняване на мозъка им от комунистите!

    20:01 10.07.2026

  • 64 Айше

    2 0 Отговор
    Той все така прави Радев, затова никой не му вярва, каквото и да каже.
    Някаква копейка се оказа.

    20:01 10.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 пилотска анамнеза

    1 0 Отговор
    Раздвоена и противоречива личност, логично разделя и противопоставя обществото.

    20:03 10.07.2026

  • 67 Бастардо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "СВО 1 597 дни РЕЗИЛ":

    Ок,благодаря.Значи чакаме 14.07.

    20:03 10.07.2026

  • 68 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Ето списък на нещата, които ако не беше комунизма, нямаше да ги има в България.
    1. Българският елит нямаше да бъде избит след 9-ти септември 1944-та година. Народният съд нямаше да се състои и нямаше хиляди да са убити без съд и присъда и затворени в лагери. Част от наказаните от Народния съд включват военни, политици и артисти като семейство Вазови
    2. В България нямаше да бъде инсталирано марионетно правителство, което да обслужва интересите на Кремъл за сметка на българските граждани. Нямаше да има национализация, колективизация и насилствено изземване на собствеността на българите
    3. Хората с българско самосъзнание в България и Македония нямаше да бъдат македонизирани против волята им. Сега България и Македония нямаше да са две отделни държави, които да не могат да се разберат. Българските турци нямаше да бъдат принуждавани да сменят имената си и България нямаше да бъде критикувана за това
    4. България нямаше да фалира три пъти заради глупостите на плановата икономика, които СССР изисква. България нямаше да е на последно място във всички европейски класации, защото икономиката й нямаше да е унищожена от комунистите

    20:05 10.07.2026

  • 69 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    2 0 Отговор
    АЗ КОЛКО ПЪТИ ДА ПОВТАРЯМ ,ЧЕ р"ум€н" РУБЛАДЖИЯТА (нато-БКП Г € Йрал)
    € ДОЛ€Н ЛЯВ П € Д . Л?!?!?!?!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    20:05 10.07.2026

  • 70 Хахаха

    2 0 Отговор
    Слави е,един от виновниците постлали чергата на Радев-Путин. Сега го играе на ни лук ял,ни лек мирисал,мръсник

    20:06 10.07.2026

  • 71 Лесно е

    1 1 Отговор
    Когато друг управлява да намираш кусури, а когато имаш възможност не ти стиска.

    20:08 10.07.2026

  • 72 И Славуца не е стока,

    2 0 Отговор
    но зеленият чорап-фатмак-шофьора на самолет-боташов-решетникоя Мунчо,кърти мивки!

    20:08 10.07.2026

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