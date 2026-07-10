Джип пропадна в дере по пътя за връх Околчица

Високопроходим автомобил с четирима младежи катастрофира по пътя за връх Околчица, пропадайки в дере. Това съобщиха от полицията във Враца, пише Фокус.

Сигналът е подаден в 16,20 ч. Двама са откарани в болница, като по първоначални данни има 19-годишно момиче с комоцио.

Пробите за алкохол на водача са отрицателни. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.