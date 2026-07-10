Джип пропадна в дере по пътя за връх Околчица

Високопроходим автомобил с четирима младежи катастрофира по пътя за връх Околчица, пропадайки в дере. Това съобщиха от полицията във Враца, пише Фокус.
Сигналът е подаден в 16,20 ч. Двама са откарани в болница, като по първоначални данни има 19-годишно момиче с комоцио.
Пробите за алкохол на водача са отрицателни. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милен
20:18 10.07.2026
2 Мим
Коментиран от #6, #15, #17
20:19 10.07.2026
3 Сатана Z
20:22 10.07.2026
4 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #7, #8
20:25 10.07.2026
5 Хорейшо
20:28 10.07.2026
6 Искали
До коментар #2 от "Мим":Са да го възрадват на тиферич 😂
20:38 10.07.2026
7 Лозенец
До коментар #4 от "ПЪЛНИ Глупости":Витоша..... Лозенски манастир....
Не знаех, че манастира ни е във Витоша .... Да ни е честито новото местоположение на дома Господен
Коментиран от #13
20:44 10.07.2026
8 До горния
До коментар #4 от "ПЪЛНИ Глупости":Какво общо има Лозенския с Витоша?
Коментиран от #16
20:45 10.07.2026
9 Тероризъм
20:46 10.07.2026
10 Аз бре
20:46 10.07.2026
11 Хер Флик от Гестапо
20:57 10.07.2026
12 ПЪЛНИ Глупости
21:13 10.07.2026
13 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #7 от "Лозенец":А вие коментатори знаете ли какви "ДАРАЦИ " се движат на Витоша оня ден ходих до Лозенският манастир гората е изровена от АТВ и Мотоциклети и ги видях и не ги е срам !! АБЕ мозък КЪДЕ казвам кое къде е та ти "Вселенският Ум " ме апострофираш???
21:17 10.07.2026
14 Сега да питам
Аз казах ли ви, че не те са ви проблема, а келешите без мозък, без опит, с излишно голямо самочувствие на пилоти от F1, повечето надрусани и пияни.
Те са 90 % от причинителите на катастрофи.
Сега на тях да им вземат ли книжките или да ги оставят да убиват масово по пътищата ?
Не ми отговаряйте въпросът ми е риторичен.
Като седнат във високопроходим автомобил и си мислят, че са седнали в танк.
Щом пробите за алкохол на водача са отрицателни, защо са пропаднат в дере ?
Явно или са били с превишена скорост или са си гледали в телефоните.
Мисля, че освен за алкохол трябва да бъдат измислени апарати за измерване и на акъл.
Ако индивида има само толкова колкото да пази равновесие, то никога да не му се дава книжка, защото е потенциален убиец на пътя.
21:18 10.07.2026
15 Сър Стенли Ройс
До коментар #2 от "Мим":Явно са искали са да я опърпорят.
21:19 10.07.2026
16 шопо
До коментар #8 от "До горния":човеко е от провансо и не знае дека се намира
21:26 10.07.2026
17 Не бе пич-ага
До коментар #2 от "Мим":тръгнали са на мандръсанье / боц боц, пъ после са се убоцкале у урвата, жалко за урвата/к
21:37 10.07.2026