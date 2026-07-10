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Джип пропадна в дере по пътя за връх Околчица

Джип пропадна в дере по пътя за връх Околчица

10 Юли, 2026 20:16 1 201 17

  • джип-
  • околчица-
  • младежи

19-годишно момиче е с комоцио

Джип пропадна в дере по пътя за връх Околчица - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Високопроходим автомобил с четирима младежи катастрофира по пътя за връх Околчица, пропадайки в дере. Това съобщиха от полицията във Враца, пише Фокус.

Сигналът е подаден в 16,20 ч. Двама са откарани в болница, като по първоначални данни има 19-годишно момиче с комоцио.

Пробите за алкохол на водача са отрицателни. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    10 0 Отговор
    Ако бяха тръгнали пеша нямаше да пропаднат в дерето, ама мързел какво да го правим.

    20:18 10.07.2026

  • 2 Мим

    11 1 Отговор
    Какъв го дирят пак там и то с 19 годишно момиче.Да не търсят Калушев.....

    Коментиран от #6, #15, #17

    20:19 10.07.2026

  • 3 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Тази Околчица станА като Бермудския триъгълник.Първо Хр.Ботев,после Калушев,а сега тия пацани едвам са се отървали

    20:22 10.07.2026

  • 4 ПЪЛНИ Глупости

    12 2 Отговор
    А вие коментатори знаете ли какви "ДАРАЦИ " се движат на Витоша оня ден ходих до Лозенският манастир гората е изровена от АТВ и Мотоциклети и ги видях и не ги е срам !! Некви джиппки на поне 20 години го играят като таксита ! Какво очаквате , баща проста мутра сина просто бащичко ?? ТАка ще е ще има загуби !

    Коментиран от #7, #8

    20:25 10.07.2026

  • 5 Хорейшо

    6 2 Отговор
    Тръгнали са май..... да се обичат.

    20:28 10.07.2026

  • 6 Искали

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мим":

    Са да го възрадват на тиферич 😂

    20:38 10.07.2026

  • 7 Лозенец

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Витоша..... Лозенски манастир....
    Не знаех, че манастира ни е във Витоша .... Да ни е честито новото местоположение на дома Господен

    Коментиран от #13

    20:44 10.07.2026

  • 8 До горния

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Какво общо има Лозенския с Витоша?

    Коментиран от #16

    20:45 10.07.2026

  • 9 Тероризъм

    4 3 Отговор
    Пернишки Терористи ме изтезават зверски! Мирослав Германов град Базел Швейцария

    20:46 10.07.2026

  • 10 Аз бре

    8 4 Отговор
    По добре в гората с джипка, отколкото пред компютъра вкъщи или още по зле с бутилка водка и трева в ръка пред блока и тъпия фейсклюк.

    20:46 10.07.2026

  • 11 Хер Флик от Гестапо

    4 2 Отговор
    Като бащу ти, ти е купил "джип", ама ти не си бил мн добър по физика, па и не си много сръчен. Всъщност в нищо не си бил много добър, ама баща ти ти е купил. До тук добре ....ама като возиш едно гробище хора- това вече си е за бой, престъпление му викат още.

    20:57 10.07.2026

  • 12 ПЪЛНИ Глупости

    4 0 Отговор
    Има ли значение къде е манастира, на Витоша е дървената мафия и рови с камионните ,Лозен също !И Южният парк е изровен ,Западният също !! Големо важно е че правите разлика къде е манастира ама не коментирате гамените които са на Витоша или Бонсови поляни или Църна маца дори и под прозорците ви !! Ама и вие ходите с колите до Парка после казвате "Ох колко хубаво си изкарахме"

    21:13 10.07.2026

  • 13 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лозенец":

    А вие коментатори знаете ли какви "ДАРАЦИ " се движат на Витоша оня ден ходих до Лозенският манастир гората е изровена от АТВ и Мотоциклети и ги видях и не ги е срам !! АБЕ мозък КЪДЕ казвам кое къде е та ти "Вселенският Ум " ме апострофираш???

    21:17 10.07.2026

  • 14 Сега да питам

    6 0 Отговор
    Къде сте сега всички онези, които призовавахте да се отнемели книжките на хората над 50 годишна възраст ?
    Аз казах ли ви, че не те са ви проблема, а келешите без мозък, без опит, с излишно голямо самочувствие на пилоти от F1, повечето надрусани и пияни.
    Те са 90 % от причинителите на катастрофи.
    Сега на тях да им вземат ли книжките или да ги оставят да убиват масово по пътищата ?
    Не ми отговаряйте въпросът ми е риторичен.
    Като седнат във високопроходим автомобил и си мислят, че са седнали в танк.
    Щом пробите за алкохол на водача са отрицателни, защо са пропаднат в дере ?
    Явно или са били с превишена скорост или са си гледали в телефоните.
    Мисля, че освен за алкохол трябва да бъдат измислени апарати за измерване и на акъл.
    Ако индивида има само толкова колкото да пази равновесие, то никога да не му се дава книжка, защото е потенциален убиец на пътя.

    21:18 10.07.2026

  • 15 Сър Стенли Ройс

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мим":

    Явно са искали са да я опърпорят.

    21:19 10.07.2026

  • 16 шопо

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "До горния":

    човеко е от провансо и не знае дека се намира

    21:26 10.07.2026

  • 17 Не бе пич-ага

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мим":

    тръгнали са на мандръсанье / боц боц, пъ после са се убоцкале у урвата, жалко за урвата/к

    21:37 10.07.2026

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