Даниел Бузов: Има тишина по случая „Петрохан-Околчица”, вероятно скоро вътрешният министър ще обяви цялата истина

Пет месеца след трагедията Петрохан-Околчица все още твърде много въпроси очакват своя отговор. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че иска да върне този случай на терена на изясняване на фактите. Екипът на „Събуди се” беше потърсен и от собственика и главен редактор на врачанския сайт „Булнюз”, който твърди, че има нови данни по случая - които до този момент не са виждали бял свят.
„В момента има тишина по случая „Петрохан-Околчица” и повечето хора смятат, че не се работи и всичко е приключило. Според мен в момента се преразглеждат всички оцелели доказателства и най-вероятно скоро министър Демерджиев ще обяви цялата истина за случая в хижа Петрохан и Околчица”, това заяви в ефира на предаването журналистът Даниел Бузов.
„За първи път виждам толкова мащабна манипулация на общественото мнение. От самото начало някакъв невидим център започна да фабрикува доказателства и фалшиви новини и водеше хората много далеч от истината какво се е случило в хижа Петрохан и на Околчица. Сега нещата започнаха леко да се наместват и аз бих помогнал на министър Демерджиев с някои въпроси, като например проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт „Връшка чука” в дните преди 1 и 2 февруари”, коментира журналистът.
Той е категоричен в твърдението си, че хора са влизали. „Нека МВР да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да са отишли в Белград и да са чакали нещо, и след това отново да са се върнали. Министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан”, каза Бузов.
„Наети са от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата. Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези души, залагам, че са били четирима, които са чужденци, са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан”, подозира той.
„Работя с много хора, почти всички близки на жертвите идваха във Враца, разговаряли сме дълго време и тук трябва да кажа на хората, които организираха цялата мръсна кампания срещу тях и самите убийства, че близките знаят много повече от това, което говорят в медиите. Не го казват, защото се притесняват за живота си”, каза журналистът.
„Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел. Трябва да се обърне внимание, че според близките, в Ивей, в хижа Петрохан, е имало флашка с крипто портфейла на групата, в който е имало около 7 милиона долара. Тази флашка я няма”, коментира той.
„Тези хора не са имали никакви финансови и житейски проблеми. Живеели са където искат и са се занимавали с това, което харесват. Към този момент не са имали никаква причина да се самоубиват”, каза още Бузов.
„В хижата в Петрохан тази група имаше високотехнологичен дрон, който им беше подарък от Алексей Петров. Този дрон го няма. Групата имаше високотехнологичен подводен дрон - този дрон го няма. Имат водолазни костюми, имат бутилки, от това оборудване след това може да се установи кога са се гмуркали за последен път и къде. Всичко това го няма. Това е прибрано, защото носи допълнителна информация”, допълни журналистът. Според него „начинът на убийството само в главите е чуждестранен почерк”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даам
Коментиран от #11
14:13 11.07.2026
2 Да бе
14:23 11.07.2026
3 Борислав
14:25 11.07.2026
4 изтрепаха се за пари
14:29 11.07.2026
5 Сега вече да
14:29 11.07.2026
6 Най големия виц
Коментиран от #19
14:32 11.07.2026
7 Абе
14:32 11.07.2026
8 идиоти вън
14:42 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 звиздите
14:44 11.07.2026
11 баааам
До коментар #1 от "Даам":и идват за тебе
14:44 11.07.2026
12 идиоти вън п.п.
14:45 11.07.2026
13 Охааа
14:49 11.07.2026
14 Бумеранг
До коментар #9 от "Тити на Кака":Ами като разполагате с доказателства, че убитите са педофили, наркотрафиканти представете ги в прокуратурата.
Иначе това коет казвате е клевета и обслужване на поръчите на екзекуцията им.
Коментиран от #17
14:50 11.07.2026
15 Тошко и Станислав
14:53 11.07.2026
16 Ква тишина бе
15:00 11.07.2026
17 Тихо бе
До коментар #14 от "Бумеранг":Тъ по чи тек
15:01 11.07.2026
18 Цвете
Коментиран от #20, #32
15:10 11.07.2026
19 Механик
До коментар #6 от "Най големия виц":Че е убийство, убийство е, но как ще ми обясниш това че групата държала и ползвала разни малолетни? Нямам предвид само тоя, последния, дето е убит с тях.
Това че са убити не пречи на това да са били педофили, както и обратното. Двете неща са си съвсем отделни.
15:10 11.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тончо
15:16 11.07.2026
22 Алекс
15:17 11.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 оня с коня
15:25 11.07.2026
25 Ами
15:27 11.07.2026
26 ТОЧНИЯ случай е
Коментиран от #34
15:29 11.07.2026
27 То има тишина
15:30 11.07.2026
28 Бай онзи
15:30 11.07.2026
29 ШЕФА
15:31 11.07.2026
30 Забелязал
15:35 11.07.2026
31 Овластени престъпници!
И разни извратеняци продължават да тиражират педофилската версия с такова наслаждение като типични латентни хибриди.
А петият куршум, който намериха на Петрохан след стопяването на снега?
Само платени копои и дълбоко немислещи продължават да вярват в така наречената официална и единствена версия на продънени те служби.
Коментиран от #35
15:35 11.07.2026
32 Ха ха
До коментар #18 от "Цвете":Доскоро воюваха в Украйна.Иди и провери.
15:39 11.07.2026
33 НИКАКВА "ИСТИНА"
15:43 11.07.2026
34 изчезналия кивот
До коментар #26 от "ТОЧНИЯ случай е":имало е нещо извънземно може би някой КИВОТ като оня в индиана джонс!
15:45 11.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.