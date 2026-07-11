Даниел Бузов: Има тишина по случая „Петрохан-Околчица”, вероятно скоро вътрешният министър ще обяви цялата истина

Пет месеца след трагедията Петрохан-Околчица все още твърде много въпроси очакват своя отговор. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че иска да върне този случай на терена на изясняване на фактите. Екипът на „Събуди се” беше потърсен и от собственика и главен редактор на врачанския сайт „Булнюз”, който твърди, че има нови данни по случая - които до този момент не са виждали бял свят.

„В момента има тишина по случая „Петрохан-Околчица” и повечето хора смятат, че не се работи и всичко е приключило. Според мен в момента се преразглеждат всички оцелели доказателства и най-вероятно скоро министър Демерджиев ще обяви цялата истина за случая в хижа Петрохан и Околчица”, това заяви в ефира на предаването журналистът Даниел Бузов.

„За първи път виждам толкова мащабна манипулация на общественото мнение. От самото начало някакъв невидим център започна да фабрикува доказателства и фалшиви новини и водеше хората много далеч от истината какво се е случило в хижа Петрохан и на Околчица. Сега нещата започнаха леко да се наместват и аз бих помогнал на министър Демерджиев с някои въпроси, като например проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт „Връшка чука” в дните преди 1 и 2 февруари”, коментира журналистът.

Той е категоричен в твърдението си, че хора са влизали. „Нека МВР да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да са отишли в Белград и да са чакали нещо, и след това отново да са се върнали. Министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан”, каза Бузов.

„Наети са от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата. Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези души, залагам, че са били четирима, които са чужденци, са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан”, подозира той.

„Работя с много хора, почти всички близки на жертвите идваха във Враца, разговаряли сме дълго време и тук трябва да кажа на хората, които организираха цялата мръсна кампания срещу тях и самите убийства, че близките знаят много повече от това, което говорят в медиите. Не го казват, защото се притесняват за живота си”, каза журналистът.

„Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел. Трябва да се обърне внимание, че според близките, в Ивей, в хижа Петрохан, е имало флашка с крипто портфейла на групата, в който е имало около 7 милиона долара. Тази флашка я няма”, коментира той.

„Тези хора не са имали никакви финансови и житейски проблеми. Живеели са където искат и са се занимавали с това, което харесват. Към този момент не са имали никаква причина да се самоубиват”, каза още Бузов.

„В хижата в Петрохан тази група имаше високотехнологичен дрон, който им беше подарък от Алексей Петров. Този дрон го няма. Групата имаше високотехнологичен подводен дрон - този дрон го няма. Имат водолазни костюми, имат бутилки, от това оборудване след това може да се установи кога са се гмуркали за последен път и къде. Всичко това го няма. Това е прибрано, защото носи допълнителна информация”, допълни журналистът. Според него „начинът на убийството само в главите е чуждестранен почерк”.