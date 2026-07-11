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Даниел Бузов: Има тишина по случая „Петрохан-Околчица”, вероятно скоро вътрешният министър ще обяви цялата истина

Даниел Бузов: Има тишина по случая „Петрохан-Околчица”, вероятно скоро вътрешният министър ще обяви цялата истина

11 Юли, 2026 14:09 1 457 35

  • даниел бузов-
  • убийства-
  • петрохан-
  • околчица

Журналистът твърди, че има нови данни по случая, които до този момент не са виждали бял свят

Даниел Бузов: Има тишина по случая „Петрохан-Околчица”, вероятно скоро вътрешният министър ще обяви цялата истина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет месеца след трагедията Петрохан-Околчица все още твърде много въпроси очакват своя отговор. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че иска да върне този случай на терена на изясняване на фактите. Екипът на „Събуди се” беше потърсен и от собственика и главен редактор на врачанския сайт „Булнюз”, който твърди, че има нови данни по случая - които до този момент не са виждали бял свят.

„В момента има тишина по случая „Петрохан-Околчица” и повечето хора смятат, че не се работи и всичко е приключило. Според мен в момента се преразглеждат всички оцелели доказателства и най-вероятно скоро министър Демерджиев ще обяви цялата истина за случая в хижа Петрохан и Околчица”, това заяви в ефира на предаването журналистът Даниел Бузов.

„За първи път виждам толкова мащабна манипулация на общественото мнение. От самото начало някакъв невидим център започна да фабрикува доказателства и фалшиви новини и водеше хората много далеч от истината какво се е случило в хижа Петрохан и на Околчица. Сега нещата започнаха леко да се наместват и аз бих помогнал на министър Демерджиев с някои въпроси, като например проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт „Връшка чука” в дните преди 1 и 2 февруари”, коментира журналистът.

Той е категоричен в твърдението си, че хора са влизали. „Нека МВР да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да са отишли в Белград и да са чакали нещо, и след това отново да са се върнали. Министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан”, каза Бузов.

„Наети са от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата. Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези души, залагам, че са били четирима, които са чужденци, са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан”, подозира той.

„Работя с много хора, почти всички близки на жертвите идваха във Враца, разговаряли сме дълго време и тук трябва да кажа на хората, които организираха цялата мръсна кампания срещу тях и самите убийства, че близките знаят много повече от това, което говорят в медиите. Не го казват, защото се притесняват за живота си”, каза журналистът.

„Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел. Трябва да се обърне внимание, че според близките, в Ивей, в хижа Петрохан, е имало флашка с крипто портфейла на групата, в който е имало около 7 милиона долара. Тази флашка я няма”, коментира той.

„Тези хора не са имали никакви финансови и житейски проблеми. Живеели са където искат и са се занимавали с това, което харесват. Към този момент не са имали никаква причина да се самоубиват”, каза още Бузов.

„В хижата в Петрохан тази група имаше високотехнологичен дрон, който им беше подарък от Алексей Петров. Този дрон го няма. Групата имаше високотехнологичен подводен дрон - този дрон го няма. Имат водолазни костюми, имат бутилки, от това оборудване след това може да се установи кога са се гмуркали за последен път и къде. Всичко това го няма. Това е прибрано, защото носи допълнителна информация”, допълни журналистът. Според него „начинът на убийството само в главите е чуждестранен почерк”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даам

    13 11 Отговор
    че са ликвидирани от ЦРУ !

    Коментиран от #11

    14:13 11.07.2026

  • 2 Да бе

    16 10 Отговор
    Е точно истината няма да я каже никой

    14:23 11.07.2026

  • 3 Борислав

    19 16 Отговор
    Участвали са в наркоканала на Тиквата. Има заловена пратка в Сърбия.

    14:25 11.07.2026

  • 4 изтрепаха се за пари

    7 18 Отговор
    какво не разбрахте?

    14:29 11.07.2026

  • 5 Сега вече да

    18 6 Отговор
    Аз мисля че доказателствата вече са унищожени и министъра спокойно може да се развихри по разкриване на всичко.

    14:29 11.07.2026

  • 6 Най големия виц

    45 4 Отговор
    За самоубийци и педофили, съчинен някога от празна милиционерска тиква. Никакво въображение. Убийство е 100 %.

    Коментиран от #19

    14:32 11.07.2026

  • 7 Абе

    36 2 Отговор
    Хайде разследващите да обяснят защо по тавана на кемпера има многобройни дупки , и защо това не беше официално съобщено !

    14:32 11.07.2026

  • 8 идиоти вън

    8 14 Отговор
    Аман от идиоти за 5 минутна слава!!!

    14:42 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 звиздите

    1 16 Отговор
    му го говорят

    14:44 11.07.2026

  • 11 баааам

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Даам":

    и идват за тебе

    14:44 11.07.2026

  • 12 идиоти вън п.п.

    5 27 Отговор
    А в същност като се замисли човек, твърде вероятно педофилската мафия, която е влиятелна и богата да има пръст в педроханската история?!?!?!?

    14:45 11.07.2026

  • 13 Охааа

    16 1 Отговор
    Бързо сведе! Активизирай троляка, че замириса не на бай Ставри, а на наказателен взвод за тикви и шопари!

    14:49 11.07.2026

  • 14 Бумеранг

    29 5 Отговор

    До коментар #9 от "Тити на Кака":

    Ами като разполагате с доказателства, че убитите са педофили, наркотрафиканти представете ги в прокуратурата.
    Иначе това коет казвате е клевета и обслужване на поръчите на екзекуцията им.

    Коментиран от #17

    14:50 11.07.2026

  • 15 Тошко и Станислав

    7 14 Отговор
    Нищо в статията не отговаря на истината, ние със Слави бяхме там и ни таховака и тримата.

    14:53 11.07.2026

  • 16 Ква тишина бе

    6 16 Отговор
    За неква Пен Дел ска комуна

    15:00 11.07.2026

  • 17 Тихо бе

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Бумеранг":

    Тъ по чи тек

    15:01 11.07.2026

  • 18 Цвете

    15 1 Отговор
    ОТ ИЗНЕСЕНОТО СТАВА ЯСНО ОТНОВО, ЧЕ СА УБИТИ БРУТАЛНО.И СЕГА ВЪПРОСЪТ НАИСТИНА, КЪДЕ СА ДРОНОВЕТЕ ?

    Коментиран от #20, #32

    15:10 11.07.2026

  • 19 Механик

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Най големия виц":

    Че е убийство, убийство е, но как ще ми обясниш това че групата държала и ползвала разни малолетни? Нямам предвид само тоя, последния, дето е убит с тях.
    Това че са убити не пречи на това да са били педофили, както и обратното. Двете неща са си съвсем отделни.

    15:10 11.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тончо

    5 3 Отговор
    Митов, министърът на МВР при Желязков, имаше около две седмици за да започне разследване по аферата Петрохан и то при много трудни условия при хижата - над метър сняг. Въпреки това до средата на февруари, хората и медиите бяха регулярно информирани за разследването. След Желязков, на 19 февруари на власт идва Гюров, преди два месеца Радев и Дерменджиев като МВР министър. От 5 месеца нищо не се казва за тази афера. Чак сега ли изникват нови факти? Чак сега ли става ясно за някаква сръбска връзка? След 5 месеца ли се разбира за флашка или че имало дупки от куршуми по буса? И един въпрос: как така след (само)убийствата при хижата, никой от тримата в буса не се е свързал с роднина, приятел/познат за да поиска помощ? Оказа се, че Калушев е имал сателитен телефон, който е труден за засичане. Защо не се е обадил на приятеля си Терзиев (кмета), ако не е имал вяра на МВР?

    15:16 11.07.2026

  • 22 Алекс

    16 0 Отговор
    Щом държавата потули убийствата в Петрохан това означава, че самата държава е килъра или поне поръчителя. Да се върнем малко назад в годините, когато по време на управлението на Тиквата останаха неразкрити над 250 убийства на знакови лица, тоест покрити. Държавата отдавна се управлява от мафията и това дори децата от детските градини го знаят, само Европейската прокуратура не го знае.

    15:17 11.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    3 4 Отговор
    В.G.-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦa и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    15:25 11.07.2026

  • 25 Ами

    1 7 Отговор
    Този не го слуша главата! Ама никак!

    15:27 11.07.2026

  • 26 ТОЧНИЯ случай е

    5 0 Отговор
    с. Кости общ. Царево - Петрохан - Околчица . Това е маршрут по който се е придвижвало НЕЩО , заради което НЕЩО , жертвите са били неизбежни , рано или късно . ЗАЩО се забрави с. Кости , пристигащите там тежко оборудвани високопроходими коли и хора НЕКОНТАКТУВАЛИ с никой ?

    Коментиран от #34

    15:29 11.07.2026

  • 27 То има тишина

    5 1 Отговор
    И около бюджета и около повишението на цените, има и тишина около всичко, но те там на Дондуков така и както си мълчат и не работят взимат зсплати за целогодишни ваканции, но и се самовъзнаграждават на всеки 3-6 месеца задобре свършената работа.

    15:30 11.07.2026

  • 28 Бай онзи

    7 1 Отговор
    Колкото и невероятно да изглежда,има прекалено много неясноти и много укрити неща.За мен 99% са убити хората.

    15:30 11.07.2026

  • 29 ШЕФА

    6 5 Отговор
    Истината се потули,а тя е че ПП-ДБ педоф.... и пед..... са омазани до шия в корупция,мръсотия,пед....я и тн,обаче няма нито един осъден.

    15:31 11.07.2026

  • 30 Забелязал

    3 1 Отговор
    Къде е Тити на кака (педрофилчето) да ни обясни как стоят нещата?

    15:35 11.07.2026

  • 31 Овластени престъпници!

    7 0 Отговор
    Избиха ги като кучета...
    И разни извратеняци продължават да тиражират педофилската версия с такова наслаждение като типични латентни хибриди.

    А петият куршум, който намериха на Петрохан след стопяването на снега?

    Само платени копои и дълбоко немислещи продължават да вярват в така наречената официална и единствена версия на продънени те служби.

    Коментиран от #35

    15:35 11.07.2026

  • 32 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    Доскоро воюваха в Украйна.Иди и провери.

    15:39 11.07.2026

  • 33 НИКАКВА "ИСТИНА"

    1 0 Отговор
    НЯМА ДА ОБЯВИ, МИНИСТЪР "ПАРИТЕ СА ТОЧНИ" .................... ЗАЩОТО ТОЙ Е ОТ ПЕТРОХАНСКАТА МАФИЯ ................... ФАКТ !

    15:43 11.07.2026

  • 34 изчезналия кивот

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТОЧНИЯ случай е":

    имало е нещо извънземно може би някой КИВОТ като оня в индиана джонс!

    15:45 11.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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