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Почина Александър Александров - вторият български космонавт

Почина Александър Александров - вторият български космонавт

10 Юли, 2026 20:22 2 260 63

  • александър александров-
  • космонавт

Делото му е част от славната история на българската авиация, каза премиерът

Почина Александър Александров - вторият български космонавт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина ген.-майор Александър Александров - вторият български космонавт. Това съобщи премиерът Румен Радев във фейсбук:

Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България.

Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания.

Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти.

В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството.

Поклон пред светлата му памет!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    101 0 Отговор
    Полетя към звездите. Поклон пред този смел мъж. Бог да го прости.

    Коментиран от #36, #54, #55, #56

    20:25 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    69 2 Отговор
    Вторият и последният.

    Коментиран от #10, #46

    20:26 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    70 8 Отговор
    Не съм комунист ,ама ми стана интересно шорошчетата дадоха ли ни космонавт

    Коментиран от #23

    20:27 10.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    22 3 Отговор
    а байряю байрям, джипо джипов и запрян запрянов ко казуваха по вапроса ?

    20:29 10.07.2026

  • 7 Поклон и респект!

    75 0 Отговор
    Вторият космонавт Ал.Александров извърши пълна планирана космическа мисия.

    Коментиран от #53

    20:29 10.07.2026

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    6 73 Отговор
    един комунист по малко

    Коментиран от #24, #48

    20:30 10.07.2026

  • 9 мдааааа

    50 3 Отговор
    Замълчете бе . ГлОп@ци ..

    20:30 10.07.2026

  • 10 "Последният" - ЗАСЕГА!

    11 14 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Има момиче (от Добрич, мисля), което учи в Щатите и се подготвя за астронавт.

    Коментиран от #15

    20:31 10.07.2026

  • 11 БУКВАТА "Ч"

    14 54 Отговор
    Да бе, Без Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже, така ни учеха по времето на Развития Социализъм, че те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса и го убиха понеже си признал, че не е летял!

    Коментиран от #35, #51

    20:31 10.07.2026

  • 12 Коментар

    12 0 Отговор
    Полетът му беше през юни или юли 88

    20:32 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай той Толстой

    5 18 Отговор

    До коментар #10 от ""Последният" - ЗАСЕГА!":

    😁😁😁😁.Айде бе? Верно ли-ще прави космически кавали или как?

    Коментиран от #25

    20:33 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А бе семена ти акъл имаш ли

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Срам нямаш
    Акъл хич

    20:34 10.07.2026

  • 18 Сатана Z

    37 5 Отговор
    Бог да го прости бат Сашо.Ама Тагаренко още мърда, псето краставо.

    Коментиран от #26

    20:35 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Софийски селянин,Пенсионер

    52 2 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    И твоето време ще дойде,запомни го, всички сме смъртни.
    Александър Александров беше и си остава от поколението което изгради съвременна България
    Бог да го прости,да почива в мир!
    Един достоен българин!

    Коментиран от #27, #29

    20:37 10.07.2026

  • 21 Еййй

    16 5 Отговор
    Заслужаваме си съдбата ..

    20:37 10.07.2026

  • 22 Сатана Z

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Първият е безсмъртен.Вероятно се е срещал с "Началника" горе.

    20:37 10.07.2026

  • 23 дадохо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    белтъчини на маа ти

    20:37 10.07.2026

  • 24 Ти започна да си риеш вече

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "к0к0рч0 💋🍌":

    На главата куха
    Сам си го правиш

    20:38 10.07.2026

  • 25 ако

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай той Толстой":

    ма ваша ти я научи

    20:39 10.07.2026

  • 26 и ти ше мърдаш

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    кат ти пусна ток по иноксовата маса

    20:41 10.07.2026

  • 27 сел так

    1 11 Отговор

    До коментар #20 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    и як далавераджия в фвевесе еоод

    20:42 10.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тия летци не разбраха ли че всички сме

    6 3 Отговор
    Космонавти едни във въздушното пространство други в безвъздушното пространство за кратко

    20:45 10.07.2026

  • 31 Геро

    26 0 Отговор
    Бог да го прости и лек път между звездите.

    20:47 10.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Румен

    3 20 Отговор
    Голяма работа. То кучета летяха , ама никой не ги тачи

    Коментиран от #34

    20:48 10.07.2026

  • 34 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "Румен":

    Да,кучето Лайка летя като чайка!
    🦢🦢🦢🥳🤣👍

    20:51 10.07.2026

  • 35 Вярно

    24 3 Отговор

    До коментар #11 от "БУКВАТА "Ч"":

    Без СССР нямаме български Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, всичко е внос.

    20:52 10.07.2026

  • 36 Приятел

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Сашо е Един Велик Българин, Мъж на Честта и Добър Човек! Бог да го прости! Почивай в мир, приятелю!

    20:55 10.07.2026

  • 37 В сянка

    31 0 Отговор
    Александър Александров бе първият български космонавт, който изпълни изцяло мисията си в космоса. Отдаде целия си живот на космонавтиката. Българин, с който да се гордеем.

    Коментиран от #59

    20:57 10.07.2026

  • 38 Кой как служи

    9 19 Отговор
    Цинично е Радев да коментира служенето на родината.

    Коментиран от #57

    20:59 10.07.2026

  • 39 А50

    16 1 Отговор
    Светла му памет. Поклон

    21:07 10.07.2026

  • 40 Защо изтрихте редовните си читатели

    9 1 Отговор
    Да почива в мир Александър Александров!

    Аз, честно казано, съм разочаворан, че изтрихте редовните си читатели,
    които в коментари по-долу се кефеха, че "една кoпeйка по-малко".
    Въпреки това имам скрийншот и този резил ще остане за вас като поръчкова
    медия, защото вашите редовни читатели мразят всички успехи на България.
    а "кoпeйка" стана синоним за интелигентен, честен и кадърен човек, който
    аз лично не си спомням някога да се е ангажирал с политическа позиция.

    СPАМ И ПОЗOР ЗА ВАС!

    Коментиран от #61

    21:12 10.07.2026

  • 41 Спас

    7 0 Отговор
    Втори и последен,тези крадливите дето си ги избираме редовно ще унищожат държавата а ние сънуваме за още космонавти.Поклон и вечна памет за делото на генерал А.Александров,мир на душата му и Бог да го прости.

    21:19 10.07.2026

  • 42 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Мир на душата му! Колко от нас имат дори бегла идея колко труд е положил, през какви битки е преминал и в крайна сметка какво е преживял по пътя си към звездите и обратно? Само още един! Можете ли да си представите какво означава това?

    21:21 10.07.2026

  • 43 Радев,

    4 0 Отговор
    Не те ли е срам? Александров, беше забравен десетилетие , а сега се просълзяваш за него!
    Толкова те мразя заради лицемерието ти, че ти сложих кръстя!

    21:23 10.07.2026

  • 44 Плоскоземец

    1 2 Отговор
    НИКЪДЕ НЕ е летял ,Космоса е измислица.
    Човек НЕ може да напусне гигантския купол който обвива нашата земя

    Коментиран от #60

    21:26 10.07.2026

  • 45 Славни времена!

    4 1 Отговор
    Поклон!

    21:27 10.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    6 2 Отговор
    За 45 години "руско робство" имахме двама космонавти. За 40 години американско владичество имаме картофи от Полша, ябълки от Македония, домати от Турция, яйца от Украйна..... и разбира се- Прайдове и БАНГАРАНГААААА!

    Коментиран от #50

    21:30 10.07.2026

  • 48 Тъпак!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Замълчете поне пред мъртвите. Той сбъдваше мечти-неговите и нашите. А вие?

    21:32 10.07.2026

  • 49 Бог с теб!

    3 0 Отговор
    Всички, поклон!

    21:32 10.07.2026

  • 50 Иббреее Ганчо

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    И кел файда,че си имал двама космонавти?И НРБ отиде при СССР на бунището.

    Коментиран от #58

    21:34 10.07.2026

  • 51 Не ти разбирам

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "БУКВАТА "Ч"":

    Хумора, ние сме имали трактор преди 9.09.1944, руснаците може да не са измислили всичките неща, които си написал, но имат и нещо измислено, не случайно се съобразяват с тях

    21:35 10.07.2026

  • 52 И това какво го интересува

    1 1 Отговор
    Целокупният български народ?

    21:35 10.07.2026

  • 53 Поклон

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Поклон и респект!":

    И вечен полет в паметта ни и сред звездите на Сашо...
    О з. к-н Пл . Пенев

    21:36 10.07.2026

  • 54 Дълбок поклон пред Героя

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Г-жа Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили да заповяда Героят да бъде изпратен в последния му земен път с военни и държавни почести! Герой, като Александър Александров не заслужава нищо по-малко от това!

    21:36 10.07.2026

  • 55 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Бог да го прости, лека му пръст..... При "лошия"социализъм двама космонавти и атомна централа, на 28-мо място по развитие в света......а сега..... Въпреки че социализъмът е бил едно "недоносче" истината е че по негово време България беше държава и това беше втория златен век..... Па Паветата жълти слагайте си
    миноси колко си искате....

    21:37 10.07.2026

  • 56 Бог да го прости

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Не отричам неговия принос за нацията, и малко шега сега като не плащат пенсия, на може би генерал, ще се оправи ли бюджета или ще трябва още да се “съкращават”

    21:39 10.07.2026

  • 57 А летище София

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кой как служи":

    Вече е обявено за натовско.

    21:39 10.07.2026

  • 58 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Иббреее Ганчо":

    А сега каква ни е файдата от това, че имаме прайдове и мъже от другия пол, пък нямаме космонавти? М??
    Мисля, че е по-достойно да нямаме файда от това, че имаме космонавти, отколкото да нямаме файда, че нямаме домати и краставици, а имаме меки китки.

    21:39 10.07.2026

  • 59 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "В сянка":

    Поклон!
    Съболезнования към близките и българският народ!

    21:40 10.07.2026

  • 60 Не си плоскоземец,

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Плоскоземец":

    А си плоскомозъчен

    21:42 10.07.2026

  • 61 Те повечето

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Защо изтрихте редовните си читатели":

    Копейки сега са демократи

    21:44 10.07.2026

  • 62 ДА ТАКА Е..

    0 1 Отговор
    Онова поколение военни бяха умни добри професионалисти и работеха със отдаденост към работата си. Не са както некои ТУК не ходели в казарма да сричат само зелен чорап фатмак и други злобии. СВЕТЛА ТИ ПАМЕТ САШЕ.

    21:45 10.07.2026

  • 63 Ел Менчо

    0 0 Отговор
    Тоя какво е работил?

    21:45 10.07.2026

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