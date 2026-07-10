Почина Александър Александров - вторият български космонавт

Почина ген.-майор Александър Александров - вторият български космонавт. Това съобщи премиерът Румен Радев във фейсбук:
Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България.
Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания.
Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти.
В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството.
Поклон пред светлата му памет!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #36, #54, #55, #56
20:25 10.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #46
20:26 10.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Kaлпазанин
Коментиран от #23
20:27 10.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
20:29 10.07.2026
7 Поклон и респект!
Коментиран от #53
20:29 10.07.2026
8 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #24, #48
20:30 10.07.2026
9 мдааааа
20:30 10.07.2026
10 "Последният" - ЗАСЕГА!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Има момиче (от Добрич, мисля), което учи в Щатите и се подготвя за астронавт.
Коментиран от #15
20:31 10.07.2026
11 БУКВАТА "Ч"
Коментиран от #35, #51
20:31 10.07.2026
12 Коментар
20:32 10.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай той Толстой
До коментар #10 от ""Последният" - ЗАСЕГА!":😁😁😁😁.Айде бе? Верно ли-ще прави космически кавали или как?
Коментиран от #25
20:33 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А бе семена ти акъл имаш ли
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Срам нямаш
Акъл хич
20:34 10.07.2026
18 Сатана Z
Коментиран от #26
20:35 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":И твоето време ще дойде,запомни го, всички сме смъртни.
Александър Александров беше и си остава от поколението което изгради съвременна България
Бог да го прости,да почива в мир!
Един достоен българин!
Коментиран от #27, #29
20:37 10.07.2026
21 Еййй
20:37 10.07.2026
22 Сатана Z
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Първият е безсмъртен.Вероятно се е срещал с "Началника" горе.
20:37 10.07.2026
23 дадохо
До коментар #4 от "Kaлпазанин":белтъчини на маа ти
20:37 10.07.2026
24 Ти започна да си риеш вече
До коментар #8 от "к0к0рч0 💋🍌":На главата куха
Сам си го правиш
20:38 10.07.2026
25 ако
До коментар #15 от "Бай той Толстой":ма ваша ти я научи
20:39 10.07.2026
26 и ти ше мърдаш
До коментар #18 от "Сатана Z":кат ти пусна ток по иноксовата маса
20:41 10.07.2026
27 сел так
До коментар #20 от "Софийски селянин,Пенсионер":и як далавераджия в фвевесе еоод
20:42 10.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тия летци не разбраха ли че всички сме
20:45 10.07.2026
31 Геро
20:47 10.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Румен
Коментиран от #34
20:48 10.07.2026
34 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #33 от "Румен":Да,кучето Лайка летя като чайка!
🦢🦢🦢🥳🤣👍
20:51 10.07.2026
35 Вярно
До коментар #11 от "БУКВАТА "Ч"":Без СССР нямаме български Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, всичко е внос.
20:52 10.07.2026
36 Приятел
До коментар #1 от "Без име":Сашо е Един Велик Българин, Мъж на Честта и Добър Човек! Бог да го прости! Почивай в мир, приятелю!
20:55 10.07.2026
37 В сянка
Коментиран от #59
20:57 10.07.2026
38 Кой как служи
Коментиран от #57
20:59 10.07.2026
39 А50
21:07 10.07.2026
40 Защо изтрихте редовните си читатели
Аз, честно казано, съм разочаворан, че изтрихте редовните си читатели,
които в коментари по-долу се кефеха, че "една кoпeйка по-малко".
Въпреки това имам скрийншот и този резил ще остане за вас като поръчкова
медия, защото вашите редовни читатели мразят всички успехи на България.
а "кoпeйка" стана синоним за интелигентен, честен и кадърен човек, който
аз лично не си спомням някога да се е ангажирал с политическа позиция.
СPАМ И ПОЗOР ЗА ВАС!
Коментиран от #61
21:12 10.07.2026
41 Спас
21:19 10.07.2026
42 Лопата Орешник
21:21 10.07.2026
43 Радев,
Толкова те мразя заради лицемерието ти, че ти сложих кръстя!
21:23 10.07.2026
44 Плоскоземец
Човек НЕ може да напусне гигантския купол който обвива нашата земя
Коментиран от #60
21:26 10.07.2026
45 Славни времена!
21:27 10.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
Коментиран от #50
21:30 10.07.2026
48 Тъпак!
До коментар #8 от "к0к0рч0 💋🍌":Замълчете поне пред мъртвите. Той сбъдваше мечти-неговите и нашите. А вие?
21:32 10.07.2026
49 Бог с теб!
21:32 10.07.2026
50 Иббреее Ганчо
До коментар #47 от "Механик":И кел файда,че си имал двама космонавти?И НРБ отиде при СССР на бунището.
Коментиран от #58
21:34 10.07.2026
51 Не ти разбирам
До коментар #11 от "БУКВАТА "Ч"":Хумора, ние сме имали трактор преди 9.09.1944, руснаците може да не са измислили всичките неща, които си написал, но имат и нещо измислено, не случайно се съобразяват с тях
21:35 10.07.2026
52 И това какво го интересува
21:35 10.07.2026
53 Поклон
До коментар #7 от "Поклон и респект!":И вечен полет в паметта ни и сред звездите на Сашо...
О з. к-н Пл . Пенев
21:36 10.07.2026
54 Дълбок поклон пред Героя
До коментар #1 от "Без име":Г-жа Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили да заповяда Героят да бъде изпратен в последния му земен път с военни и държавни почести! Герой, като Александър Александров не заслужава нищо по-малко от това!
21:36 10.07.2026
55 Европеец
До коментар #1 от "Без име":Бог да го прости, лека му пръст..... При "лошия"социализъм двама космонавти и атомна централа, на 28-мо място по развитие в света......а сега..... Въпреки че социализъмът е бил едно "недоносче" истината е че по негово време България беше държава и това беше втория златен век..... Па Паветата жълти слагайте си
миноси колко си искате....
21:37 10.07.2026
56 Бог да го прости
До коментар #1 от "Без име":Не отричам неговия принос за нацията, и малко шега сега като не плащат пенсия, на може би генерал, ще се оправи ли бюджета или ще трябва още да се “съкращават”
21:39 10.07.2026
57 А летище София
До коментар #38 от "Кой как служи":Вече е обявено за натовско.
21:39 10.07.2026
58 Механик
До коментар #50 от "Иббреее Ганчо":А сега каква ни е файдата от това, че имаме прайдове и мъже от другия пол, пък нямаме космонавти? М??
Мисля, че е по-достойно да нямаме файда от това, че имаме космонавти, отколкото да нямаме файда, че нямаме домати и краставици, а имаме меки китки.
21:39 10.07.2026
59 Така е
До коментар #37 от "В сянка":Поклон!
Съболезнования към близките и българският народ!
21:40 10.07.2026
60 Не си плоскоземец,
До коментар #44 от "Плоскоземец":А си плоскомозъчен
21:42 10.07.2026
61 Те повечето
До коментар #40 от "Защо изтрихте редовните си читатели":Копейки сега са демократи
21:44 10.07.2026
62 ДА ТАКА Е..
21:45 10.07.2026
63 Ел Менчо
21:45 10.07.2026