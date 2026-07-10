Почина Александър Александров - вторият български космонавт

Почина ген.-майор Александър Александров - вторият български космонавт. Това съобщи премиерът Румен Радев във фейсбук:

Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България.

Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания.

Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти.

В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството.

Поклон пред светлата му памет!