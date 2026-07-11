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Поклонението пред космонавта Александър Александров ще бъде на 13 юли

Поклонението пред космонавта Александър Александров ще бъде на 13 юли

11 Юли, 2026 15:16 582 10

  • александър александров-
  • поклонение

Александър Александров – български космонавт и изтъкнат военен летец почина на 10 юли. Скръбната вест беше съобщена от премиера Румен Радев

Поклонението пред космонавта Александър Александров ще бъде на 13 юли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поклонението пред генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник, 13 юли. То ще се състои от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

„С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров - военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика”, пише в съобщението на ведомството.

Александър Александров – български космонавт и изтъкнат военен летец почина на 10 юли. Скръбната вест беше съобщена от премиера Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 2 Отговор
    В.G.-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦa и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    15:26 11.07.2026

  • 2 Евродебил

    5 1 Отговор
    Мъже от този калибър вече не се раждат в заробената ин от брюкселското ЕСССР територия.Да почива в мир!

    15:27 11.07.2026

  • 3 нов пакет санкций ако може

    8 1 Отговор
    когато бяхме със руснаците имахме космонафти

    откакто сме със вещицата урсула само мизерия има

    15:30 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доротея

    4 1 Отговор
    Той поне се скачи с Орбиталния комплекс! Когато литна Иванов, бе резерва и само старши лейтенант! Какви хора си отиват безвъзвратно!!! Останахме само аз и Лили от онова поколение!

    15:32 11.07.2026

  • 6 Прав ли съм?

    6 0 Отговор
    На времето имахме космонавти,а днес два- три шофьора на F-16.Защото те не летят,а само обикалят по хангарите .

    15:33 11.07.2026

  • 7 Абе факти

    3 0 Отговор
    Заглавието ви пак не е правилно. Основното е , че поклонение са прави на починал човек дори да е бил космонавт. О Господи много сте зле.

    15:37 11.07.2026

  • 8 Абе факти

    4 0 Отговор
    Заглавието ви пак не е правилно. Основното е , че поклонение се прави на починал човек дори да е бил космонавт, много сте зле.

    Коментиран от #9

    15:39 11.07.2026

  • 9 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе факти":

    А то на човек отдавна поклонение не правиме.Само на артисти,дуnетати,космонавти.

    15:44 11.07.2026

  • 10 Поклонение се прави пред

    1 0 Отговор
    Тленните останки на починал човек !!!
    Нямате каквато и да е обща култура.

    15:45 11.07.2026

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