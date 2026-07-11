Поклонението пред космонавта Александър Александров ще бъде на 13 юли

Поклонението пред генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник, 13 юли. То ще се състои от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

„С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров - военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика”, пише в съобщението на ведомството.

Александър Александров – български космонавт и изтъкнат военен летец почина на 10 юли. Скръбната вест беше съобщена от премиера Румен Радев.