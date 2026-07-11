Поклонението пред космонавта Александър Александров ще бъде на 13 юли

Поклонението пред генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник, 13 юли. То ще се състои от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
„С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров - военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика”, пише в съобщението на ведомството.
Александър Александров – български космонавт и изтъкнат военен летец почина на 10 юли. Скръбната вест беше съобщена от премиера Румен Радев.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
15:26 11.07.2026
2 Евродебил
15:27 11.07.2026
3 нов пакет санкций ако може
откакто сме със вещицата урсула само мизерия има
15:30 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Доротея
15:32 11.07.2026
6 Прав ли съм?
15:33 11.07.2026
7 Абе факти
15:37 11.07.2026
8 Абе факти
Коментиран от #9
15:39 11.07.2026
9 Факти
До коментар #8 от "Абе факти":А то на човек отдавна поклонение не правиме.Само на артисти,дуnетати,космонавти.
15:44 11.07.2026
10 Поклонение се прави пред
Нямате каквато и да е обща култура.
15:45 11.07.2026