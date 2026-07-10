Шишков за катастрофата на АМ „Тракия“: На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Има някаква манипулация

На снимките от тол камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.

„Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата, е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите, коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата“, заяви Шишков.

По неговите думи всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. Тол има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време, каза още Шишков.