Шишков за катастрофата на АМ „Тракия“: На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Има някаква манипулация

На снимките от тол камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.
„Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата, е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите, коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата“, заяви Шишков.
По неговите думи всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. Тол има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време, каза още Шишков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #5, #7
22:18 10.07.2026
2 Сила
Как така няма шофьор , кой кара тира ....???!
Коментиран от #32
22:19 10.07.2026
3 такива циркаджии
22:20 10.07.2026
4 То. ТЕРИТОРИЯТА ТУКА ОТДААВНА
22:21 10.07.2026
5 Сила
До коментар #1 от "Гробар":Само го виж това кахърно същество дето се вижда ясно на снимката , виж му муцуната ....
И чакаме нещо от тоя , дето седи мирно зад Копринката на Мунчо ....
Коментиран от #8, #9, #12, #26, #27
22:22 10.07.2026
6 АБЕ ШИШКОВ
22:24 10.07.2026
7 Пияницата
До коментар #1 от "Гробар":Шишков прилича на недоспал пияница,който още не е изтрезнял
Коментиран от #13
22:24 10.07.2026
8 шишков
До коментар #5 от "Сила":НО ИМАМ ПАРИ!!!
Коментиран от #39
22:24 10.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не се виждало шофьор
22:27 10.07.2026
11 няма шофьор
22:28 10.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сила
До коментар #7 от "Пияницата":Не само прилича , явно си е такъв ...перманентно употребява !!!
22:29 10.07.2026
14 Най смешния
22:29 10.07.2026
15 мдааа
Коментиран от #17, #19
22:30 10.07.2026
16 Абе вие луди ли сте
22:32 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак
До коментар #15 от "мдааа":"15 мдааа
20Отговор
А защо тези камери да не ги манипулират с ИИ, когато си искат накисват някой, а когато искат друго шофьора напр. "изчезва"? Колко му е вече с тези нови технологии! Напрактика могат да сготвят всеки или пък да го "изперат"? Логичният въпрос е трябва ли да са доказателство и вярвате ли на "държавата" в лицето на ме ве ре, кат, прокуратура и т. н??
22:30 10.07.2026"
МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР, БРАВО!!!
22:34 10.07.2026
20 Алекс
Коментиран от #38
22:34 10.07.2026
21 ДрайвингПлежър
Има манипулация! Знаем, че има! Щото ми ТОЛа ви е като магистралите! Правен за печатане на пари, не за работа!
22:35 10.07.2026
22 Някога и сега
22:36 10.07.2026
23 Кретенясали малоумници
22:39 10.07.2026
24 Шматка
Ако те допуснат до курс, задължителен психотест.
Психотест за всички категории. И задължително пред медицинска и психокомисия.
Време е да се потърси отговорност от транспортните фирми, защото както ми изглежда, тираджиите обират пешкира по силата на древната човешка поговорка, че рибата се вмирисва откъм главата, но се чисти откъм опашката.
С няколко думи - много хора има за затвор в тази държава. И вместо да строят безкрайни комплекси с разни сладникави английски имета, да започнат да строят затвори.
22:40 10.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 така така
22:44 10.07.2026
29 Васил
Коментиран от #43
22:45 10.07.2026
30 И ко праим ся?
Коментиран от #42
22:45 10.07.2026
31 МПС
22:47 10.07.2026
32 Мъск
До коментар #2 от "Сила":Не си ли чувал за Ей Ай, автономно шофиране? В кой вел живееш
22:50 10.07.2026
33 Яшар
22:50 10.07.2026
34 Възраждане
22:51 10.07.2026
35 Данчо
Коментиран от #44
22:51 10.07.2026
36 Не се чуди Шишков.
22:53 10.07.2026
37 пешо
22:56 10.07.2026
38 Ами тогава
До коментар #20 от "Алекс":Да ги погнат всички институции и бял ден да не видят тия печалбари ,а ако не го направят значи и те са в кюпа. И не тоя министър да ми излиза с плачевна физиономия и да ръси простотии от сорта ,че шофьор не се вижда и Кики кара камиона! Да ходи да го каже на близките на пострадалите!
22:56 10.07.2026
39 смехоран
До коментар #8 от "шишков":Да,откраднати от нас.
22:56 10.07.2026
40 Айде и тоя
23:01 10.07.2026
41 Абееее шишкоооо
23:06 10.07.2026
42 Щеше да е много смешно
До коментар #30 от "И ко праим ся?":Ако нямаше пострадали хора!
23:11 10.07.2026
43 Василе, Василе,
До коментар #29 от "Васил":ти да не си Банго Васил, на него ми приличаш и той така, винаги друг за него е тъпакът, за да не се разбере, че той е най-големия тъпак ? Има една истина която светът знае, че България е населена с овце от порода "българска тъпоглава" !
23:14 10.07.2026
44 😨😨😨
До коментар #35 от "Данчо":Е...га...ти ужаса! На твое място и ден не бих изкарал .На твоя началник бих му бил един тупаник в десятката и бих си хванал пътя.....
23:21 10.07.2026