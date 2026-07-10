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Шишков за катастрофата на АМ „Тракия“: На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Има някаква манипулация

Шишков за катастрофата на АМ „Тракия“: На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Има някаква манипулация

10 Юли, 2026 22:16 1 937 44

  • иван шишков-
  • ам тракия-
  • тир-
  • шофьори

Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите, коментира министърът

Шишков за катастрофата на АМ „Тракия“: На снимките от тол камерите не се вижда шофьор. Има някаква манипулация - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На снимките от тол камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.

„Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата, е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите, коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата“, заяви Шишков.

По неговите думи всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. Тол има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време, каза още Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    24 9 Отговор
    Дано следващия път сгазят теб или някой друг от шайката да се събудите.

    Коментиран от #5, #7

    22:18 10.07.2026

  • 2 Сила

    37 3 Отговор
    Призрак ....двойна експозиция ....кълбовидна мълния ....НЛО ....Голямата стъпка .....
    Как така няма шофьор , кой кара тира ....???!

    Коментиран от #32

    22:19 10.07.2026

  • 3 такива циркаджии

    32 2 Отговор
    няма по цял свят...

    22:20 10.07.2026

  • 4 То. ТЕРИТОРИЯТА ТУКА ОТДААВНА

    20 8 Отговор
    НЯМА ШОФЬОР ТОЙ В ТИРА ИЗКА ДА ИМА ШОФЬОР...... ИМА САМО ЕДИН ПРИЗЕНЕН БИВШ ШОФЬОР НА САМАЛЬОТ АМА НЕ МОЙ ДА ДИГА ВЕЧЕ ПТИЧЕНЦЕТО И ДА РАДВА ДЕСИТО....

    22:21 10.07.2026

  • 5 Сила

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Само го виж това кахърно същество дето се вижда ясно на снимката , виж му муцуната ....
    И чакаме нещо от тоя , дето седи мирно зад Копринката на Мунчо ....

    Коментиран от #8, #9, #12, #26, #27

    22:22 10.07.2026

  • 6 АБЕ ШИШКОВ

    30 5 Отговор
    ТИ ЧУВАШ ЛИ СЕ КАКВО ГОВОРИШ...НЕ СЕ ВИЖДА ШОФЬОР, ВЛЯЗЪЛ ПОД КОФТИ ЪГЪЛ..НЕ, НЯМАМ ДУМИ...

    22:24 10.07.2026

  • 7 Пияницата

    38 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Шишков прилича на недоспал пияница,който още не е изтрезнял

    Коментиран от #13

    22:24 10.07.2026

  • 8 шишков

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    НО ИМАМ ПАРИ!!!

    Коментиран от #39

    22:24 10.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не се виждало шофьор

    26 4 Отговор
    Ами извънземно ли го кара тоя камион ,бе откачалки???????

    22:27 10.07.2026

  • 11 няма шофьор

    17 2 Отговор
    няма виновни

    22:28 10.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    20 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пияницата":

    Не само прилича , явно си е такъв ...перманентно употребява !!!

    22:29 10.07.2026

  • 14 Най смешния

    22 4 Отговор
    Тоя е страшен смешник ъгъла бил виновен,абе глупако докато има мантинели ще е така

    22:29 10.07.2026

  • 15 мдааа

    23 1 Отговор
    А защо тези камери да не ги манипулират с ИИ, когато си искат накисват някой, а когато искат друго шофьора напр. "изчезва"? Колко му е вече с тези нови технологии! Напрактика могат да сготвят всеки или пък да го "изперат"? Логичният въпрос е трябва ли да са доказателство и вярвате ли на "държавата" в лицето на ме ве ре, кат, прокуратура и т. н??

    Коментиран от #17, #19

    22:30 10.07.2026

  • 16 Абе вие луди ли сте

    14 2 Отговор
    Ами като не можете да ги озаптите тия тираджии ,тогава всички транспортни фирми със ЗИЛ - ове и ГАЗ - ки ,че да не вдигат повече от 70км/ч.

    22:32 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "мдааа":

    "15 мдааа

    20Отговор
    А защо тези камери да не ги манипулират с ИИ, когато си искат накисват някой, а когато искат друго шофьора напр. "изчезва"? Колко му е вече с тези нови технологии! Напрактика могат да сготвят всеки или пък да го "изперат"? Логичният въпрос е трябва ли да са доказателство и вярвате ли на "държавата" в лицето на ме ве ре, кат, прокуратура и т. н??
    22:30 10.07.2026"

    МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР, БРАВО!!!

    22:34 10.07.2026

  • 20 Алекс

    28 0 Отговор
    Повечето тирове са с неизправна спирачна система. Собствениците им гонят печалба, претоварват камионите, защото им се плаща на тон, а техническите прегледи са т.ашак, където собственика плаща и минава, дори спирачната система да не адекватна. Частите и труда в сервизите са прекалено скъпи, затова ремонтите се отлагат или и въобще не се правят. Когато спирачките не са в норма, ако се наложи рязко спиране поради това, че автомобил пред камиона рядко намали или спре, за да не бъде буквално прегазен като валяк водача на тира рязко завива, за да избегне удара и така или през мантинелата или се обръща в канавката. Главните виновници са алчните собственици на тировете, които не си обслужват машините, а само и единствено гонят печалбата.

    Коментиран от #38

    22:34 10.07.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор
    Я да вървиш подявола! Шофьор ви виновен, че манинелите са картонени!!!

    Има манипулация! Знаем, че има! Щото ми ТОЛа ви е като магистралите! Правен за печатане на пари, не за работа!

    22:35 10.07.2026

  • 22 Някога и сега

    23 0 Отговор
    Някога шофьорите на тирове ги подбираха измежду най-добрите, шофираха отговорно, не застрашаваха другите с огромните си камиони. Нямаше и много тирове по пътищата. Единствените опасни шофьори бяха турските. В днешно време нищо от това го няма.

    22:36 10.07.2026

  • 23 Кретенясали малоумници

    16 0 Отговор
    Мантинелите им били проектирани да удържат само коли до 1,5т.Е как ще ги сложиш на магистрала където камионите са 50%от трафика ,ако не и повече.....Ами да бяхте сложили мантинели дето задържат само тротинетки.....

    22:39 10.07.2026

  • 24 Шматка

    13 1 Отговор
    Преди някой да се запише за шофьорски курс - медицински преглед, доказващ годност.
    Ако те допуснат до курс, задължителен психотест.
    Психотест за всички категории. И задължително пред медицинска и психокомисия.
    Време е да се потърси отговорност от транспортните фирми, защото както ми изглежда, тираджиите обират пешкира по силата на древната човешка поговорка, че рибата се вмирисва откъм главата, но се чисти откъм опашката.
    С няколко думи - много хора има за затвор в тази държава. И вместо да строят безкрайни комплекси с разни сладникави английски имета, да започнат да строят затвори.

    22:40 10.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 така така

    10 0 Отговор
    тоя министър е толкоз зле, че не може да бъде!

    22:44 10.07.2026

  • 29 Васил

    9 1 Отговор
    ТОЛ камерите следят номерата а не кой е в кабината и без това дерат само Българите за глоби а чуждите номера не ги закачат. Шишков е поредният тъпак парашутист ама да не забравяме че ни управлява фатмак.

    Коментиран от #43

    22:45 10.07.2026

  • 30 И ко праим ся?

    9 0 Отговор
    Оправдаваме се с извънземни?

    Коментиран от #42

    22:45 10.07.2026

  • 31 МПС

    7 0 Отговор
    Как шофьора на камиона е виновен след като го няма на камерите?

    22:47 10.07.2026

  • 32 Мъск

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Не си ли чувал за Ей Ай, автономно шофиране? В кой вел живееш

    22:50 10.07.2026

  • 33 Яшар

    6 1 Отговор
    Само постоянни проверки от полицията е лекуването ...това даи ,НАП ,тол всичко е ач кьопеци

    22:50 10.07.2026

  • 34 Възраждане

    4 1 Отговор
    Почваме са смятаме, че няма пилот в самолета наречен България

    22:51 10.07.2026

  • 35 Данчо

    17 0 Отговор
    Поста на Алекс по долу ме провокира да пиша. При макс 22 тона шефа ме кара да го товаря с 30 тона, защото пачката е по голяма на всеки курс. Заради претоварването редовно се късат болтове на джантите, поради което може да изхвърчи цялата гума заедно с джантата. Ако се наложи да набия спирачки, за да не се кача отгоре на някой автомобил, няма спиране с 30 тона товар при допустим 22 тона. Шефа се оправя с годишните технически прегледи, явно плаща каквото трябва и винаги минавам без проблем. Ако се осмеля да кажа на шефа, че автомобила не може да излезе на път, защото трябва да влезе в сервиз за ремонт, той крещи като луд, заплашва и уволнява хората на секундата. Слизай от колата и си отивай в къщи, друг ще дойде да кара, гладни много, така им вика.

    Коментиран от #44

    22:51 10.07.2026

  • 36 Не се чуди Шишков.

    10 1 Отговор
    Намери инженер по пътно строителство на 60 години. Да направи съответните проверки за съответствие на "магистралите" с изискванията за проектиране и строителство на същите. В началото и края на всяка магистрала-дрегер за алкохол и наркотици. Проверка на теглото и техническата изправност на тира. Ограничаване на скоростта им до 80 км/ч. Закон за затвор и отнемане на свидетелството до живот. Мантинелите не са виновни. Проверете какви скрити допълнителни устройства има в кабини те. Действайте с желязна ръка. Спрете терора по пътищата.

    22:53 10.07.2026

  • 37 пешо

    4 1 Отговор
    мантинелите на тиквата

    22:56 10.07.2026

  • 38 Ами тогава

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    Да ги погнат всички институции и бял ден да не видят тия печалбари ,а ако не го направят значи и те са в кюпа. И не тоя министър да ми излиза с плачевна физиономия и да ръси простотии от сорта ,че шофьор не се вижда и Кики кара камиона! Да ходи да го каже на близките на пострадалите!

    22:56 10.07.2026

  • 39 смехоран

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "шишков":

    Да,откраднати от нас.

    22:56 10.07.2026

  • 40 Айде и тоя

    5 0 Отговор
    Айде и този мухъл изби от някъде!

    23:01 10.07.2026

  • 41 Абееее шишкоооо

    3 1 Отговор
    Не ми ръси глупости ,а скъсайте от проверки и контрол всички транспортни фирми за претоварване,изправност на камионите и ограничители на скоростта до 80км/ч. и при нарушение отнемане на лиценза и спиране от движение на камионите.Това е ненормално - за две седмици четири загубени живота по единтичен начин.Е това е безумие!!!!

    23:06 10.07.2026

  • 42 Щеше да е много смешно

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "И ко праим ся?":

    Ако нямаше пострадали хора!

    23:11 10.07.2026

  • 43 Василе, Василе,

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Васил":

    ти да не си Банго Васил, на него ми приличаш и той така, винаги друг за него е тъпакът, за да не се разбере, че той е най-големия тъпак ? Има една истина която светът знае, че България е населена с овце от порода "българска тъпоглава" !

    23:14 10.07.2026

  • 44 😨😨😨

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Данчо":

    Е...га...ти ужаса! На твое място и ден не бих изкарал .На твоя началник бих му бил един тупаник в десятката и бих си хванал пътя.....

    23:21 10.07.2026

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