След катастрофата с тир на АМ „Тракия“: Мантинелата е била за коли до 1,5 тона, две са версиите за инцидента

Окръжната прокуратура в Бургас ще реши дали да повдигне обвинение на шофьора на тира, причинил катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера. При инцидента товарният автомобил премина мантинелите и се вряза в две коли. Един човек загина, а двама са ранени.

29-годишният мъж, който беше транспортиран с въздушна линейка, вече е изписан от бургаската болница, след като ръката му е била гипсирана.

Вторият пострадал – мъж на 46 години, е в реанимацията на частна болница. Той има нараняване на черния дроб, но засега не се налага операция.

Ден след трагедията остава без отговор въпросът защо мантинелата не успява да задържи тежкия камион.

Тежкият инцидент става броени дни след катастрофата на магистрала „Тракия“, при който камион отново премина през предпазното съоръжение.

В този участък то е от нисък клас и е проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1500 килограма.

Системата е изградена през 2014 г. и към онзи момент е отговаряла на нормативните изисквания.

Камионът е бил празен и не е бил претоварен. Една от версиите за катастрофата е спукана гума, а втората, че шофьорът на тира е заспал. Той се е движил с 97 км в час.

От Института за пътна безопасност поискаха разследването да провери не само гумите, но и как тежкотоварният автомобил е преминавал техническите прегледи.

„Аз се надявам служителите на разследващите по досъдебното производство да изискат записите и да проверят последните два или три пъти как е минал този камион, в какво състояние е бил представен. Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види те нови ли са, стари ли са. Каква е причината, ако наистина се е спукала гума?", каза Диана Русинова от Института за пътна безопасност.

Регионалният министър разпореди нови проверки на мантинелите, но според пътните експерти проверката на предпазните съоръжения няма да бъде достатъчна без по-сериозен контрол върху техническото състояние и движението на тежкотоварните автомобили.

Според АПИ фирмата, която поддържа мантинелата, е същата, която отговаря и за участъка в Ямбол, където стана предишната тежка катастрофа.

Пред bTV от Пътната агенция казаха, че в момента няма договори за доставка и монтаж на мантинели, а държавните автомагистрали ще подменят само компрометираните участъци.

Мантинелата ще бъде възстановена едва след като прокуратурата свърши с разследването, казаха още от АПИ.