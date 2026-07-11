След катастрофата с тир на АМ „Тракия“: Мантинелата е била за коли до 1,5 тона, две са версиите за инцидента

Окръжната прокуратура в Бургас ще реши дали да повдигне обвинение на шофьора на тира, причинил катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера. При инцидента товарният автомобил премина мантинелите и се вряза в две коли. Един човек загина, а двама са ранени.
29-годишният мъж, който беше транспортиран с въздушна линейка, вече е изписан от бургаската болница, след като ръката му е била гипсирана.
Вторият пострадал – мъж на 46 години, е в реанимацията на частна болница. Той има нараняване на черния дроб, но засега не се налага операция.
Ден след трагедията остава без отговор въпросът защо мантинелата не успява да задържи тежкия камион.
Тежкият инцидент става броени дни след катастрофата на магистрала „Тракия“, при който камион отново премина през предпазното съоръжение.
В този участък то е от нисък клас и е проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1500 килограма.
Системата е изградена през 2014 г. и към онзи момент е отговаряла на нормативните изисквания.
Камионът е бил празен и не е бил претоварен. Една от версиите за катастрофата е спукана гума, а втората, че шофьорът на тира е заспал. Той се е движил с 97 км в час.
От Института за пътна безопасност поискаха разследването да провери не само гумите, но и как тежкотоварният автомобил е преминавал техническите прегледи.
„Аз се надявам служителите на разследващите по досъдебното производство да изискат записите и да проверят последните два или три пъти как е минал този камион, в какво състояние е бил представен. Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види те нови ли са, стари ли са. Каква е причината, ако наистина се е спукала гума?", каза Диана Русинова от Института за пътна безопасност.
Регионалният министър разпореди нови проверки на мантинелите, но според пътните експерти проверката на предпазните съоръжения няма да бъде достатъчна без по-сериозен контрол върху техническото състояние и движението на тежкотоварните автомобили.
Според АПИ фирмата, която поддържа мантинелата, е същата, която отговаря и за участъка в Ямбол, където стана предишната тежка катастрофа.
Пред bTV от Пътната агенция казаха, че в момента няма договори за доставка и монтаж на мантинели, а държавните автомагистрали ще подменят само компрометираните участъци.
Мантинелата ще бъде възстановена едва след като прокуратурата свърши с разследването, казаха още от АПИ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
14:46 11.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Каквато
14:50 11.07.2026
4 Малката Мута
Коментиран от #9, #12, #16
14:50 11.07.2026
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7 Гост
14:53 11.07.2026
8 Екс
14:54 11.07.2026
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10 Бойко
14:55 11.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Незнайко
До коментар #4 от "Малката Мута":Защото е по-бърз пътя/времето на доставката/,но мантинелата трябва и Е/задължително/ да удържи камиона,защото ако си бил на курсове за шОфер това е еластична преграда. Айде сега обратно в трети клас. Ако имаш още въпроси дай контакт.
14:58 11.07.2026
13 Тити на Кака
1. Да, добре инсталираните качествени бетонни блокове могат да отразят удар на тежкотоварен автомобил при скорости под 100 и ъгъл на атаката под 30 градуса. Но който си въобразява, че върнатият в своето платно неуправляем тежък автомобил ще причини по-малко тежки щети на колите около себе си, се лъже. Щетите са гарантирани и в платното за движение на тира.
2. Металните мантинели имат едно голямо предимство в сравнение с бетонните. Те са гъвкави и при удар амортизират значителна част от енергията на блъскащия се автомобил. Преведено - вероятността на пътници в лек автомобил да оцелеят след удар в мантинела е много по-голяма от тази при удар в бетонна преграда. И това е статистически доказан факт, а не нечия болна фантазия.
14:59 11.07.2026
14 Частна Република България
15:00 11.07.2026
15 Тончо
15:01 11.07.2026
16 Поправка
До коментар #4 от "Малката Мута":Ти си пероханец🤣🥰🤣🤣🤣🤣 а почти толкова м@@,т . Е. Пр0003Ддддд
15:02 11.07.2026
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24 и не само
15:14 11.07.2026
25 Мантинелата
Следващ момент, камионите офицялно омат право на 80км/ч, да лкажем масово карат 85-90, но 97 е малко повече от необходимото, ноо не това е причината.
Ако е спукал гума,,, освен гумите, да се изследва настилката.
15:18 11.07.2026
26 дядо дръмпир
Коментиран от #36
15:19 11.07.2026
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32 важно е цената да е като
15:22 11.07.2026
33 град козлодуй
15:23 11.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 оня с коня
15:28 11.07.2026
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39 Хм...
15:36 11.07.2026