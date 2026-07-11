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След катастрофата с тир на АМ „Тракия“: Мантинелата е била за коли до 1,5 тона, две са версиите за инцидента

След катастрофата с тир на АМ „Тракия“: Мантинелата е била за коли до 1,5 тона, две са версиите за инцидента

11 Юли, 2026 14:39 1 286 39

  • камион-
  • мантинела-
  • катастрофа-
  • тракия

Прокуратурата решава за обвинението на шофьора на тира, докато експерти настояват за проверка на техническите прегледи на камиона

След катастрофата с тир на АМ „Тракия“: Мантинелата е била за коли до 1,5 тона, две са версиите за инцидента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас ще реши дали да повдигне обвинение на шофьора на тира, причинил катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера. При инцидента товарният автомобил премина мантинелите и се вряза в две коли. Един човек загина, а двама са ранени.

29-годишният мъж, който беше транспортиран с въздушна линейка, вече е изписан от бургаската болница, след като ръката му е била гипсирана.

Вторият пострадал – мъж на 46 години, е в реанимацията на частна болница. Той има нараняване на черния дроб, но засега не се налага операция.

Ден след трагедията остава без отговор въпросът защо мантинелата не успява да задържи тежкия камион.

Тежкият инцидент става броени дни след катастрофата на магистрала „Тракия“, при който камион отново премина през предпазното съоръжение.

В този участък то е от нисък клас и е проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1500 килограма.

Системата е изградена през 2014 г. и към онзи момент е отговаряла на нормативните изисквания.

Камионът е бил празен и не е бил претоварен. Една от версиите за катастрофата е спукана гума, а втората, че шофьорът на тира е заспал. Той се е движил с 97 км в час.

От Института за пътна безопасност поискаха разследването да провери не само гумите, но и как тежкотоварният автомобил е преминавал техническите прегледи.

„Аз се надявам служителите на разследващите по досъдебното производство да изискат записите и да проверят последните два или три пъти как е минал този камион, в какво състояние е бил представен. Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види те нови ли са, стари ли са. Каква е причината, ако наистина се е спукала гума?", каза Диана Русинова от Института за пътна безопасност.

Регионалният министър разпореди нови проверки на мантинелите, но според пътните експерти проверката на предпазните съоръжения няма да бъде достатъчна без по-сериозен контрол върху техническото състояние и движението на тежкотоварните автомобили.

Според АПИ фирмата, която поддържа мантинелата, е същата, която отговаря и за участъка в Ямбол, където стана предишната тежка катастрофа.

Пред bTV от Пътната агенция казаха, че в момента няма договори за доставка и монтаж на мантинели, а държавните автомагистрали ще подменят само компрометираните участъци.

Мантинелата ще бъде възстановена едва след като прокуратурата свърши с разследването, казаха още от АПИ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    13 4 Отговор
    мантинели за 20 тона прелитащи с 130км в час има ли ?

    14:46 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Каквато

    6 5 Отговор
    магистралата, такива и мантинелите.

    14:50 11.07.2026

  • 4 Малката Мута

    23 5 Отговор
    Проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1500 килограма. Тогава защо е разрешено по магистралата да се движат по - тежки автомобили.

    Коментиран от #9, #12, #16

    14:50 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    11 0 Отговор
    А какво е търсил този мамул в ляво лента ?

    14:53 11.07.2026

  • 8 Екс

    6 1 Отговор
    Експерт каза , че това са най-евтините и бюджетни мантинели. По принцип се работи с най-евтините павета, бордьори и асфалт в България. Най-добре пътни прегради от бетон, такава е практиката на запад . Мантинели само за малки пътища.

    14:54 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бойко

    10 2 Отговор
    Мантинелите ми са перфектни ,вия немойте да карати!Слава усула и Микрон!

    14:55 11.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Незнайко

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Малката Мута":

    Защото е по-бърз пътя/времето на доставката/,но мантинелата трябва и Е/задължително/ да удържи камиона,защото ако си бил на курсове за шОфер това е еластична преграда. Айде сега обратно в трети клас. Ако имаш още въпроси дай контакт.

    14:58 11.07.2026

  • 13 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    На всички експерти, които сега ще се развикат в полза на бетонните ограждения ще напомня две неща:

    1. Да, добре инсталираните качествени бетонни блокове могат да отразят удар на тежкотоварен автомобил при скорости под 100 и ъгъл на атаката под 30 градуса. Но който си въобразява, че върнатият в своето платно неуправляем тежък автомобил ще причини по-малко тежки щети на колите около себе си, се лъже. Щетите са гарантирани и в платното за движение на тира.
    2. Металните мантинели имат едно голямо предимство в сравнение с бетонните. Те са гъвкави и при удар амортизират значителна част от енергията на блъскащия се автомобил. Преведено - вероятността на пътници в лек автомобил да оцелеят след удар в мантинела е много по-голяма от тази при удар в бетонна преграда. И това е статистически доказан факт, а не нечия болна фантазия.

    14:59 11.07.2026

  • 14 Частна Република България

    5 4 Отговор
    Гледах по тв новините. Шофьорът бил по чехли . Не се виждал на камерите. Все някакви такива глупости. Ми по чехли ще е. Всеки тираджия си оставя обувките отвън. Кара по чехли . Това е стаята му. Там спи. Но това малко хора го разбират. Каква е тази мантинела. 1500 кг. Ми то всяка кола на магистралата е по тежка. Колко тежи с класа,5 серия БМВ,Опел Инсигния,служебен бус,баничарка. Да не говорим за елетричкиъе ,който са по тежки. Значи на всеки вход на магистралата по един кантар,както е в Унгария. Ако колата е по тежка от 1500 кг. обратно на между селския път. Магистрала за малолитражни и велосипеди

    15:00 11.07.2026

  • 15 Тончо

    3 0 Отговор
    Почти невъзможно е мантинела от този тип да спре многотонен тир, движещ се с около 100 км/ч. Виждал съм подобна катастрофа на магистрала в Германия... впоследствие разбрах, че е имало жертви. Гледайте днес Тур дьо Франс - ще видите, че на много места няма мантинели!

    15:01 11.07.2026

  • 16 Поправка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Малката Мута":

    Ти си пероханец🤣🥰🤣🤣🤣🤣 а почти толкова м@@,т . Е. Пр0003Ддддд

    15:02 11.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 и не само

    0 0 Отговор
    Освен прегледите трябва да се провери и кой го поддържа и дали има такава квалификация. Тези камиони и автобуси се ремонтират в собствени сервизи, а в много от случаите минават преглед и през собствени пунктове. Това води до всичко, което виждаме в последните години.

    15:14 11.07.2026

  • 25 Мантинелата

    0 2 Отговор
    силни се съмнявам да отговаря дори на 2024г стандарт. Колата в неподвижно съствние е около 1700-1800кг, а с 130 и удар е много над 1500кг.. Съвсем отделна тема е, че този тип мантинели не са магистрала, камо ли да издържи 40т камион.

    Следващ момент, камионите офицялно омат право на 80км/ч, да лкажем масово карат 85-90, но 97 е малко повече от необходимото, ноо не това е причината.
    Ако е спукал гума,,, освен гумите, да се изследва настилката.

    15:18 11.07.2026

  • 26 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Помислете ,а после пишете....каква мантинела ще удържи Тир над 30тона движещ се с 100км в час???има ли съоръжение ,което може да го спре.ако направите такова вероятно ще сте първите създали такова съоръжение.Мантинелите са за да държат в една посока автомобилите щото без тях....но да спрат тир....няма как!може да усвоите още пари за нови мантинели ,но ще стане същото като сега след време!

    Коментиран от #36

    15:19 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 важно е цената да е като

    1 0 Отговор
    за 100т камиони

    15:22 11.07.2026

  • 33 град козлодуй

    3 0 Отговор
    .КатoГpъмнe АEЦa и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    15:23 11.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    3 0 Отговор
    В.G.-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦa и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    15:28 11.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хм...

    0 0 Отговор
    Да проверят и на какви цени са били тези мантинели. Поне пет пъти по-скъпи от сходни с доставка извън България!!!! При това не са допуснали конкурентни оферти на търговете, че тук има две фирми, които трябва да пълнят чекмеджетата.

    15:36 11.07.2026

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