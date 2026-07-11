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Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България"

Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България"

11 Юли, 2026 17:44 1 438 50

  • радан кънев-
  • лидер-
  • дсб

Кандидати за лидерския пост бяха евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“

Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият лидер на ДСБ е Радан Кънев. Той бе избран с 302 гласа от 530.

В НДК се провежда Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ). Делегатите избират председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.

Кандидати за лидерския пост бяха евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията.

Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.

На партията предстоят редица предизвикателства, сред които президентските избори на есен, както и местни избори,планирани за следващата година. Основна цел на формацията е да стане по-видима. Обсъжда се и възможността ДСБ да се слее с "Демократична България".

"Когато ни управляват откровено леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсейки индулгенция от управляващите, се отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че ДСБ трябва да отвори нова страница в своята история", заяви кандидатът за председател Йордан Иванов.

Съперникът му в надпреварата за председателско място Радан Кънев бе категоричен, че няма надревара на вътрепартийно ниво: "Има състезание, бих казал приятелско състезание. Идеите си съм представил пред партията, ще ги представя и в речта си днес, но ще говорим след избора."

Пред демократичната общност настоящият лидер на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че настоящият му мандат ще бъде последен начело на партията. Пред Националното събрание на ДСБ той призова демократичните сили да запазят единството си преди президентските избори през 2026 г. Атанасов защити решенията за създаването на „Демократична България“ и последвалата коалиция с „Продължаваме Промяната“, като подчерта, че обединението е било необходимо, за да могат демократичните формации да бъдат реална управленска алтернатива.

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 25 ПЬОДАЛА

    46 7 Отговор
    Избрали 26-тия европьодал за главен ПЕТРОХАНЕЦ.

    17:48 11.07.2026

  • 3 Овчар

    40 3 Отговор
    Справедливост означава кърлежите които ограбват държавата вече почти 40 години да бъдат разгледани, като се започне от Иван Костов и всички след него....! Другото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    17:49 11.07.2026

  • 4 педерасатанасов

    34 5 Отговор
    геювити сме все на власт

    17:49 11.07.2026

  • 5 Европейца

    37 8 Отговор
    Супер, догодина с кака Асена са на първа редица на прайда

    17:50 11.07.2026

  • 6 Забелязал 😂😂😂

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Няма да гърми нищо оли! Всичко ще е на 6! Ние ще живеем прекрасно а ти ще страдаш както досега!

    17:51 11.07.2026

  • 7 2- и мерзавец

    11 12 Отговор
    Много е страшно да се пръкенш порстак! Оставаш си простак за цял живот, точно като твоя случай, лизач на задн----те на Тиквата и на Прасето! Ти пък си си плюл в устата с чалгарските простаци Хаджи Тошко Африкански шимпанзето и Балабана ДЖебчията Орангутана! И техният език е също така просташки, като твоя, само дето е по-циничен и мръесн! Ама те пък са чалгари от сбирщината на сакатото учиндолско нищожестово Славуца!

    17:51 11.07.2026

  • 8 РАДА ДЪЛБОКАТА

    30 4 Отговор
    Кого точно представлява от обществото?

    17:54 11.07.2026

  • 9 хехе

    30 0 Отговор
    Отпадналата необходимост си избраха поредната отпаднала необходимост..................

    17:55 11.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Морски

    4 15 Отговор
    Добър избор!

    17:59 11.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Софето

    6 4 Отговор
    Дано не претопи партията с отровна прегръдка с ОПГГерП

    18:02 11.07.2026

  • 20 Глас

    23 3 Отговор
    Румен ще ви бие още на много избори приятели демократи.

    18:02 11.07.2026

  • 21 ТЕАТЪР НА АБСУРДА

    27 0 Отговор
    Рада дълбоката станал началник на ниския генералисимус с мания за владетел на вселената. А всъщност никой в България не го интересува какво правят тези.

    18:03 11.07.2026

  • 22 Печал

    14 2 Отговор
    Атанасов милиционерът, който съсипа ДСБ, който се мазнеше на простаците - чалгари на сакатото учиндолско нищожество и който днес публично обиди и унижи Радан Кънев, нещо гледа като настъпана жаба! Ами, хората не искат ниговия кандидат, не искат и него, така че, да се пенсионира и да се измита! Неговото време свърши! Мнго е печален, завалията, ама никой не може да му помогне! Кандидатът на Тиквата и на Прасето не беше избран, истинските ДСБари го отсвириха!

    Коментиран от #29

    18:04 11.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 павела митова

    7 0 Отговор
    скорвата дълбока - НАПРЕЕЕЕД

    18:08 11.07.2026

  • 25 Старата П + ръдня !

    9 0 Отговор
    Не Можа !

    Да Се Освежи !

    18:09 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Еха!

    24 0 Отговор
    Пак ли тоя?Е то голяма промяна при тия бе!Боклуци!

    18:11 11.07.2026

  • 28 Напълно

    15 2 Отговор
    Педроханнско и подходящо.

    18:12 11.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Деций

    12 0 Отговор
    Председателя на "десните" сили е от семейството с трима доказани доносници на ДС!Имаме много подходящи поговорки "Крушата не пада по-далеч от дънера" ,и " Кръвта вода не става"!Та да сме на ясно !

    18:16 11.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 az СВО Победа 81

    16 1 Отговор
    Дълбоката Рада напраео от парада... 🤣🤣🤣

    Господи, прибери си вересиите!

    18:21 11.07.2026

  • 33 604

    16 0 Отговор
    и да избирате и да се помпате все тая, следвате пътя на БСП...чау ...чау!!!!!

    18:21 11.07.2026

  • 34 хмммм

    15 0 Отговор
    Абсолютни смешници!

    18:21 11.07.2026

  • 35 Тома

    14 1 Отговор
    Това е партията на черния Иван загробила и продала България

    18:23 11.07.2026

  • 36 Някой

    7 0 Отговор
    ДСБ партия с трима вождове, и много малко индианци/много заблудени/.

    Радан Кънев ми е ужасно противен, ако ПП продължават да са в коалиция с партия Радан Кънев няма да гласувам за тях. Най-вероятно за никой няма да гласувам или пък ще глакувам за "Сияние", ако още ги има на следващите избори.

    18:24 11.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Весело

    11 0 Отговор
    Нов бардак със стар гей.

    18:26 11.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този

    13 0 Отговор
    е пълен боклук

    18:28 11.07.2026

  • 41 Арифагуш

    6 0 Отговор
    Честито. Сега ще ти чешам мандрахулите!

    18:30 11.07.2026

  • 42 Българин

    5 1 Отговор
    И да триете,няма и на вас да ви се размине,атанаската дето си играеше на чичо доктор със соколов и так стана "генерал" от комунистически провинциален прокурор,сега сменен от рада дълбокова,така нещата само се задълбочават.

    18:34 11.07.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Абе дето народът вика "Пременил се Илия, погледнал се — пак в тия“.

    18:35 11.07.2026

  • 44 си пън

    8 0 Отговор
    бай хой,нищо не става от теб а и от синчето ти също,как ще правиш политика кат семейството не мож си оправиш

    Коментиран от #48

    18:35 11.07.2026

  • 45 Българин

    5 2 Отговор
    Баща на наркозависим си е достоен "лидер" на сатаниската секта.

    18:38 11.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 мдаааа дааа

    3 0 Отговор
    Ами да им е честита на файтончето Дълбоката Радка.

    18:57 11.07.2026

  • 48 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "си пън":

    Бащата не става, но доколкото зтам, сина е хват с една цигара марихуана. Което в днешно време е все, едно преди 40 години да хванат някой ученик от моето поколение, че пуши цигари.

    Младиге искат да пробват от всичко и сами да решават, а не всичко са им се налага.

    Предполагам над 70% от децата на депутати, министри, кметове, прощурори, съдии ... са пушили марихуана през живота си. Само че не са ги хванали.

    19:05 11.07.2026

  • 49 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!

    1 0 Отговор
    Ч€$ТИТО НА Из вра т€ ня ци т€ И За гу б€ ня ци т€!
    Ч€$ТИТО И НА ка тя па н€ ва -дуп€ татка от ДБ!
    И НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ,ЧЕ ра дЪ -ДЪЛ БО КА Тъ € ОТ €в р€й $ко-г€й $ко-комуни$тич€$ки произход!

    19:06 11.07.2026

  • 50 Верваме ви...

    2 0 Отговор
    Поеха по пътя начертат от БСП

    19:07 11.07.2026

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