Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България"

Новият лидер на ДСБ е Радан Кънев. Той бе избран с 302 гласа от 530.

В НДК се провежда Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ). Делегатите избират председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.

Кандидати за лидерския пост бяха евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията.

Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.

На партията предстоят редица предизвикателства, сред които президентските избори на есен, както и местни избори,планирани за следващата година. Основна цел на формацията е да стане по-видима. Обсъжда се и възможността ДСБ да се слее с "Демократична България".

"Когато ни управляват откровено леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсейки индулгенция от управляващите, се отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че ДСБ трябва да отвори нова страница в своята история", заяви кандидатът за председател Йордан Иванов.

Съперникът му в надпреварата за председателско място Радан Кънев бе категоричен, че няма надревара на вътрепартийно ниво: "Има състезание, бих казал приятелско състезание. Идеите си съм представил пред партията, ще ги представя и в речта си днес, но ще говорим след избора."

Пред демократичната общност настоящият лидер на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че настоящият му мандат ще бъде последен начело на партията. Пред Националното събрание на ДСБ той призова демократичните сили да запазят единството си преди президентските избори през 2026 г. Атанасов защити решенията за създаването на „Демократична България“ и последвалата коалиция с „Продължаваме Промяната“, като подчерта, че обединението е било необходимо, за да могат демократичните формации да бъдат реална управленска алтернатива.

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.