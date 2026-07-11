Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България"

Новият лидер на ДСБ е Радан Кънев. Той бе избран с 302 гласа от 530.
В НДК се провежда Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ). Делегатите избират председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.
Кандидати за лидерския пост бяха евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията.
Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.
На партията предстоят редица предизвикателства, сред които президентските избори на есен, както и местни избори,планирани за следващата година. Основна цел на формацията е да стане по-видима. Обсъжда се и възможността ДСБ да се слее с "Демократична България".
"Когато ни управляват откровено леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсейки индулгенция от управляващите, се отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че ДСБ трябва да отвори нова страница в своята история", заяви кандидатът за председател Йордан Иванов.
Съперникът му в надпреварата за председателско място Радан Кънев бе категоричен, че няма надревара на вътрепартийно ниво: "Има състезание, бих казал приятелско състезание. Идеите си съм представил пред партията, ще ги представя и в речта си днес, но ще говорим след избора."
Пред демократичната общност настоящият лидер на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че настоящият му мандат ще бъде последен начело на партията. Пред Националното събрание на ДСБ той призова демократичните сили да запазят единството си преди президентските избори през 2026 г. Атанасов защити решенията за създаването на „Демократична България“ и последвалата коалиция с „Продължаваме Промяната“, като подчерта, че обединението е било необходимо, за да могат демократичните формации да бъдат реална управленска алтернатива.
„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 25 ПЬОДАЛА
17:48 11.07.2026
3 Овчар
17:49 11.07.2026
4 педерасатанасов
17:49 11.07.2026
5 Европейца
17:50 11.07.2026
6 Забелязал 😂😂😂
До коментар #1 от "оня с коня":Няма да гърми нищо оли! Всичко ще е на 6! Ние ще живеем прекрасно а ти ще страдаш както досега!
17:51 11.07.2026
7 2- и мерзавец
17:51 11.07.2026
8 РАДА ДЪЛБОКАТА
17:54 11.07.2026
9 хехе
17:55 11.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Морски
17:59 11.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Софето
18:02 11.07.2026
20 Глас
18:02 11.07.2026
21 ТЕАТЪР НА АБСУРДА
18:03 11.07.2026
22 Печал
Коментиран от #29
18:04 11.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 павела митова
18:08 11.07.2026
25 Старата П + ръдня !
Да Се Освежи !
18:09 11.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Еха!
18:11 11.07.2026
28 Напълно
18:12 11.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Деций
18:16 11.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 az СВО Победа 81
Господи, прибери си вересиите!
18:21 11.07.2026
33 604
18:21 11.07.2026
34 хмммм
18:21 11.07.2026
35 Тома
18:23 11.07.2026
36 Някой
Радан Кънев ми е ужасно противен, ако ПП продължават да са в коалиция с партия Радан Кънев няма да гласувам за тях. Най-вероятно за никой няма да гласувам или пък ще глакувам за "Сияние", ако още ги има на следващите избори.
18:24 11.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Весело
18:26 11.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този
18:28 11.07.2026
41 Арифагуш
18:30 11.07.2026
42 Българин
18:34 11.07.2026
43 РЕАЛИСТ
18:35 11.07.2026
44 си пън
Коментиран от #48
18:35 11.07.2026
45 Българин
18:38 11.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 мдаааа дааа
18:57 11.07.2026
48 Някой
До коментар #44 от "си пън":Бащата не става, но доколкото зтам, сина е хват с една цигара марихуана. Което в днешно време е все, едно преди 40 години да хванат някой ученик от моето поколение, че пуши цигари.
Младиге искат да пробват от всичко и сами да решават, а не всичко са им се налага.
Предполагам над 70% от децата на депутати, министри, кметове, прощурори, съдии ... са пушили марихуана през живота си. Само че не са ги хванали.
19:05 11.07.2026
49 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!
Ч€$ТИТО И НА ка тя па н€ ва -дуп€ татка от ДБ!
И НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ,ЧЕ ра дЪ -ДЪЛ БО КА Тъ € ОТ €в р€й $ко-г€й $ко-комуни$тич€$ки произход!
19:06 11.07.2026
50 Верваме ви...
19:07 11.07.2026