Огнян Минчев: Промяната в българската външна политика може да ни струва прекалено скъпо

Наистна има промяна в българската външна политика, но аз имам опасения, че тази промяна ще ни струва прекалено скъпо.

Това каза пред БНР доц. Огнян Минчев, политолог и преподавател в СУ.

"На практика българската нова външна политика, наречена така от вицепремиера, доведе освен до манипулирането на печално известния договор "Боташ", също и до канселирането на договора с "Райнметал" за построяването на заводи в България, които биха могли да бъдат много съществена част от българското индустриално развитие. Без да спомене някакви причини, българското правителство едностранно слага край на тази договорка.

Част от публичните изказванията на премиера, в частност в Анкара, не украсяват силно българската външна политика. Неговото изявление, че "не можем да търсим конвенционална победа срещу ядрена сила". Той има предвид войната, която се води в Украйна след руската агресия от 2022 г. Но същевременно не казва нищо повече от това по дипломатически път да бъде постигнат мир. По какъв начин може да бъде постигнат този мир с дипломатически средства, ако ние наистина не положим достатъчно усилия Украйна да има на разположение средствата, възможностите, ресурсите да се противопоставя на агресията на бойното поле, за да може да повлияе и да убеди агресора да седне на масата на преговорите, а да не търси финално разрешаване на този конфликт на бойното поле?!"

Той анализира и позицията на Доналд Тръмп на срещата на НАТО в Анкара и обещанието на американския президент, дадено на украинския за предоставяне на технологията за производство на ракети за системите "Пейтриът" за въздушна отбрана.

"Еволюцията на американската позиция по отношение на Украйна е очевидна. Не бих изисквал от Радев да я следва. Може да има своя собствена, но тя би следвало да отразява българския национален интерес и интереса на тези общности на ЕС и НАТО, в които България членува.

Халостен патрон, изстрелян във въздуха, е да се тръгне на дипломация, без да се формулират ясните предпоставки кога една подобна дипломация би могла да бъде ефективна".

Когато говорим за позициите на Румен Радев, ние не говорим за ново лице в българската политика, отбеляза Огнян Минчев в предаването "Неделя 150".

"Той е на нова позиция. Знаем, че заема т.нар. двупистова външнополитическа позиция. Една е тя, когато говори в чужбина, друга, когато говори пред българските медии".

Нима някой разумен човек смята, че Турция ще тръгне да ни прави подаръци, без да има своите условия, отбеляза още политологът по отношение на замразяването на договора ни с "Боташ".

"Република Турция има своя дневен ред на изисквания към България, на претенции, на предложения, на някои, от които е трудно да се откаже, но трябва да бъдат оценявани през призмата на българския национален интерес.

15 месеца няма да плащаме този данък за договора "Боташ", който не ползваме. Отлагането може да доведе до нарастване на това задължение от 3.5 млрд. и не е задължително да го платим в кеш по всяка вероятност. Може да го платим чрез инкорпориране на договора "Боташ" в по-широко споразумение, което да е още по-изгодно за турската страна.

В настоящата ситуация на упражняване на различни санкционни режими към Русия, Турция играе ролята на фасада, която прикрива значителна част от трансакциите на руски енергоносители през стената на санкционните режими. Когато по решение на Брюксел бъде спрян вноса в Европа на руски газ, Турция би могла да се окаже безценен партньор на Москва в маскирането на руския газ като неутрален, течащ по турските тръби и продаван от турските корпорации на европейските страни.

Поради своето географско положение на Балканите, България има реални шансове да се превърне в подобен енергиен хъб за преразпределение на енергийни ресурси. Но тя трябва да има портфолио на диферсифицирани доставки и коридори на енергийни източници.

Целта на Турция е да всмуче България в своята собствена инфраструктура на енергийни коридори и транзитиране на енергийни източници, за да се превърне България от потенциален хъб на разпределение на енергоресурси в една безлична територия, която се явява географско продължение на турския енергиен хъб. Това е интереса на Турция. Ние не можем да я осъждаме за това. Можем да осъждаме тези българските политици, които позволяват това да се случи по един лесен начин".

Никога не съм очаквал, че "Прогресивна България" може да се окаже антиолигархична сила, коментира още доц. Огнян Минчев.