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Огнян Минчев: Промяната в българската външна политика може да ни струва прекалено скъпо

Огнян Минчев: Промяната в българската външна политика може да ни струва прекалено скъпо

12 Юли, 2026 21:09 949 44

  • огнян минчев-
  • външна политика

"Никога не съм очаквал, че "Прогресивна България" може да се окаже антиолигархична сила"

Огнян Минчев: Промяната в българската външна политика може да ни струва прекалено скъпо - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наистна има промяна в българската външна политика, но аз имам опасения, че тази промяна ще ни струва прекалено скъпо.

Това каза пред БНР доц. Огнян Минчев, политолог и преподавател в СУ.

"На практика българската нова външна политика, наречена така от вицепремиера, доведе освен до манипулирането на печално известния договор "Боташ", също и до канселирането на договора с "Райнметал" за построяването на заводи в България, които биха могли да бъдат много съществена част от българското индустриално развитие. Без да спомене някакви причини, българското правителство едностранно слага край на тази договорка.

Част от публичните изказванията на премиера, в частност в Анкара, не украсяват силно българската външна политика. Неговото изявление, че "не можем да търсим конвенционална победа срещу ядрена сила". Той има предвид войната, която се води в Украйна след руската агресия от 2022 г. Но същевременно не казва нищо повече от това по дипломатически път да бъде постигнат мир. По какъв начин може да бъде постигнат този мир с дипломатически средства, ако ние наистина не положим достатъчно усилия Украйна да има на разположение средствата, възможностите, ресурсите да се противопоставя на агресията на бойното поле, за да може да повлияе и да убеди агресора да седне на масата на преговорите, а да не търси финално разрешаване на този конфликт на бойното поле?!"

Той анализира и позицията на Доналд Тръмп на срещата на НАТО в Анкара и обещанието на американския президент, дадено на украинския за предоставяне на технологията за производство на ракети за системите "Пейтриът" за въздушна отбрана.

"Еволюцията на американската позиция по отношение на Украйна е очевидна. Не бих изисквал от Радев да я следва. Може да има своя собствена, но тя би следвало да отразява българския национален интерес и интереса на тези общности на ЕС и НАТО, в които България членува.

Халостен патрон, изстрелян във въздуха, е да се тръгне на дипломация, без да се формулират ясните предпоставки кога една подобна дипломация би могла да бъде ефективна".

Когато говорим за позициите на Румен Радев, ние не говорим за ново лице в българската политика, отбеляза Огнян Минчев в предаването "Неделя 150".

"Той е на нова позиция. Знаем, че заема т.нар. двупистова външнополитическа позиция. Една е тя, когато говори в чужбина, друга, когато говори пред българските медии".

Нима някой разумен човек смята, че Турция ще тръгне да ни прави подаръци, без да има своите условия, отбеляза още политологът по отношение на замразяването на договора ни с "Боташ".

"Република Турция има своя дневен ред на изисквания към България, на претенции, на предложения, на някои, от които е трудно да се откаже, но трябва да бъдат оценявани през призмата на българския национален интерес.

15 месеца няма да плащаме този данък за договора "Боташ", който не ползваме. Отлагането може да доведе до нарастване на това задължение от 3.5 млрд. и не е задължително да го платим в кеш по всяка вероятност. Може да го платим чрез инкорпориране на договора "Боташ" в по-широко споразумение, което да е още по-изгодно за турската страна.

В настоящата ситуация на упражняване на различни санкционни режими към Русия, Турция играе ролята на фасада, която прикрива значителна част от трансакциите на руски енергоносители през стената на санкционните режими. Когато по решение на Брюксел бъде спрян вноса в Европа на руски газ, Турция би могла да се окаже безценен партньор на Москва в маскирането на руския газ като неутрален, течащ по турските тръби и продаван от турските корпорации на европейските страни.

Поради своето географско положение на Балканите, България има реални шансове да се превърне в подобен енергиен хъб за преразпределение на енергийни ресурси. Но тя трябва да има портфолио на диферсифицирани доставки и коридори на енергийни източници.

Целта на Турция е да всмуче България в своята собствена инфраструктура на енергийни коридори и транзитиране на енергийни източници, за да се превърне България от потенциален хъб на разпределение на енергоресурси в една безлична територия, която се явява географско продължение на турския енергиен хъб. Това е интереса на Турция. Ние не можем да я осъждаме за това. Можем да осъждаме тези българските политици, които позволяват това да се случи по един лесен начин".

Никога не съм очаквал, че "Прогресивна България" може да се окаже антиолигархична сила, коментира още доц. Огнян Минчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,бе

    28 9 Отговор
    Държава няма,но тоя се замислил за външна политика...

    21:10 12.07.2026

  • 3 Мда

    37 4 Отговор
    Минчев от герб говори, говори и не каза нищо. Както винаги.

    21:13 12.07.2026

  • 4 Гол

    31 4 Отговор
    Охлюф!

    21:13 12.07.2026

  • 5 Прав си!

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "пак да се изходи":

    Отвратителен търбух, пълнещ си червата с пари от празнодумие и безделие.

    21:15 12.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    27 1 Отговор
    Огнян Мин,дж,ев

    21:16 12.07.2026

  • 8 604

    27 1 Отговор
    тоъ и той не излиза от студията, мижатуркаъ!

    21:17 12.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    37 1 Отговор
    Според този дебелия най добре е да даряваме пари за украинците а нас кучета ни яли.

    Коментиран от #13

    21:17 12.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фейк - либераст

    25 0 Отговор
    Огнян Минчев - мижитурка и на всяка власт свири първа цигулка!

    21:21 12.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От торба

    18 0 Отговор
    С л@йн@ едва ли ще изпаднат жълтици.

    21:22 12.07.2026

  • 15 Окооо

    24 0 Отговор
    Напротив, напротив !!! Досегашната безгръбначна политика ни донесе само негативи... Закрихме си най- печелившите предприятия, енергетика, селското стопанство и прочие.... Защото нямаше кой да каже- не и да защити националния интерес! Слава Богу, вече ще имаме принципна и националноотговорна позиция! Това се уважава винаги, навсякъде по света, а не слагачеството !

    21:22 12.07.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    24 0 Отговор
    Тоя, бате, опуква една тава кюфтета на едно ядене. Страшен гьормедик.

    21:22 12.07.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    24 0 Отговор
    На кого може да струва скъпо бе Оги - на тебе и клакьорките от жълтите павета ли?! Няма да има захлебване за вас ли?! Голям мислител голямо нещо, а кво си постигнал освен да взимаш рушвети под катедрата да пуснеш порядния недоучил за изпит?! Аре у лево и в мръсния канал на историята, където ти е мястото!

    А за Украйна - дари си заплатата, продай си къщата и заминавай за любимата си Украйна!

    21:23 12.07.2026

  • 18 Предполагам

    17 0 Отговор
    Ако заколим няколко прасета, твърдо ще ни излезе по-евтино!

    21:25 12.07.2026

  • 19 виновни са избирателите

    2 8 Отговор
    Те бяха подведени от Васил Божков който не искаше да плаща данъци защото беше обещал на БСП, да ги издържа изобилно, а ГЕРБ му застана на пътя.
    Затова бяха пачките и чекмеджетата на Асен Баба и четиридесетте разбойника начело с Главатаря от село Славяново. Ама когато има балъци има и тарикати.

    21:26 12.07.2026

  • 20 ?????

    22 0 Отговор
    Само доц. Огнян Минчев ни липсваше.
    А всъщност що все още не е професор.
    Да взима пример от академик Денков.

    21:27 12.07.2026

  • 21 ЕЙ ДРУГАРЮ МИНЧЕВ

    11 0 Отговор
    МОЖЕЛИ ДА КОМЕНТИРАТЕ ВАШАТА КРАДЛА СТАВА ВЪПРОС ЗА ДЪЩЕРЯ ВИ И ТОГАВА МОЖЕ ДА КОМЕНТИРАТЕ РАДЕВ ВИЕ СТЕМУ ВРАГ НО КОМЕНТИРАЙ ДЪЩЕРЯ СИ .

    21:40 12.07.2026

  • 22 ЕЙ ДРУГАРЮ МИНЧЕВ

    8 0 Отговор
    МОЖЕЛИ ДА КОМЕНТИРАТЕ ВАШАТА КРАДЛА СТАВА ВЪПРОС ЗА ДЪЩЕРЯ ВИ И ТОГАВА МОЖЕ ДА КОМЕНТИРАТЕ РАДЕВ ВИЕ СТЕМУ ВРАГ НО КОМЕНТИРАЙ ДЪЩЕРЯ СИ .

    21:41 12.07.2026

  • 23 ХиХи

    8 1 Отговор
    Още го помня през 2006 как коментираше в Панорама че требва да подадем документи за Евроазийският съюз. Миии смени се плащача

    21:41 12.07.2026

  • 24 Хавзис

    4 1 Отговор
    Хубаво си бяхме свикнали да попържаме Харизанов и още един противко и една баба влачеща се като гол олюф . Баце и Пълничкия от де ги намират толкова противни , ненаядени и алчни . На черния пиар залагат явно и на принципа " Лоша реклама няма " щом тя работи за номенклатурата . Ще разберат истината на следващи избори окончателно. И накрадените пари няма да помогнат, защото обогатихте много Етноса и го научихте ,че закони за него и държава няма. Не може и по места феодалите ви да ги мачкат повече по същата причина . Всякакви уж законни бизнеси развиват ,само дето нямат нищо обко с НАП и Трудови договори докато са записани на всички социални помощи ,пенсии и ТЕЛК за цели области. Отекохте . Ромите са новите богаташи ,видяха и от политика и вече сме вътре с един и половина крака в НС.

    21:44 12.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дернев

    8 0 Отговор
    Колкото и скъпо да ни струва, няма да е колкото живота на милиони европейци, където сме и ние. А ЕС и НАТО водят Европа към гибел, защото не искат да приемат, че тя е една и е на всички европейци. Никой не може да осигури мирът и целостта й, освен самите ние европейците. Това Щатите или Китай никога няма да го направят, защото те преследват своите интереси. А те не са наши. Нуждаем се от нова външна политика, която да ни осигури единен, силен и мирен Континент. Нашият. Европа за европейците.

    Коментиран от #31

    21:44 12.07.2026

  • 27 Ама

    11 0 Отговор
    Огненчо, то по-скъпо от предходната васална външна политика няма как да ни коства

    21:46 12.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Исторически парк

    7 0 Отговор
    СОРОС РЕВЕ!

    21:50 12.07.2026

  • 30 Това си знае, това си бае

    6 0 Отговор
    И ние не сме очаквали друго от уважаемия Оги Минчев

    21:51 12.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Изчезни бе

    5 0 Отговор
    ТюФлек

    21:52 12.07.2026

  • 33 Име

    6 0 Отговор
    Няма как да е по-зле от това хрантутниците от НПО-тата като тоз да определят външната ни политика

    21:52 12.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 сноу

    4 0 Отговор
    Сус бе огьо...кой те пусна да бръщолевиш на едра слама ,каквото си изсмукал снощи от големия пръст на крака....Бегом да помагаш на линдзиту да му намерят място в Ада,па и ти не се ошумулявай..

    21:57 12.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 От чужбина

    1 0 Отговор
    Ютоя защо приказва глупости? Американците едва ли ще дадат истински лиценз за производство на едни от добрите си ракети на Украйна. Още повече, че района е размирен и секретните неща от технологията ще изтекът доста бързо. Този "лиценз" по-вероятно ще е нещо ограничено. Примерно ракетите могат да идват и готови, само по някои капак, етикет, надпис и др. дребни детайли да им се слагат. В най-добрия случай може да ги сглобяват от готови детайли, ако им е останало къде да го правят това нещо. Имате ли представа колко много операции, колко много работа е само производството на един детаил? А и колко материали трябват, енергия и ...работници??? Украйна едва ли има има всички тези неща. Още повече, че руските бомби продължават да падат върху производствените им цехове.
    Понеже споменава и договора с Боташ. Не забравяй, че Турция за да прати газ по тръбите към Европа, ще трябва да мине през България. Т.е ако много се запъват за промяна в един договор, то може и ние да се запънем за друг договор. А я си представете, че почнем да си внасяме газ пак от Русия по тръбите под Ч.Море. Тогава ще ни отпадне необходимостта от договора с Турция. Т.е този договор ако сме се набутали, то е защото ни натиснаха да спрем руските доставки. И не на последно място, сегашното пишман ръководство на ЕС няма да е вечно. При следващи избори в отделните страни тези ще бъдат изметени. Хората и бизнеса не търпят безумия.

    21:58 12.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бре

    3 0 Отговор
    Голямо триене пада тая вечер, ще има премия

    22:00 12.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Едно време имаше една Партия БКП и по заповед на СССР, бай Тодоранчо, много ефтино - чрез БеКаПето изпрати над 26 тона Злато през 60 те години на миналия век, да позлатяват Златните Кремълски Дворци! В момента, след разпада на БеКаПето в най - различни видове ШУРОБАДЖАНАШКИ партийки в от зависимост какви диви, самодиви е оплождал едно време Бай Тодоранчо и как ги е обучил по спец училищата на БКП да крадат, се краде по различен начин и както казва един от тях:
    Огнян Минчев: Промяната в българската външна политика на БКП може да ни струва прекалено скъпо!

    22:01 12.07.2026

  • 44 Тиква

    1 0 Отговор
    Заради такива, България е Палачинка, срамота от такива индивиди.

    22:02 12.07.2026

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