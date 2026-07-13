Фискалният съвет настоява за по-висока пенсионна възраст в МВР

Фискалният съвет повдигна остро въпроса за увеличаване на пенсионната възраст в сектор "Сигурност" чрез позиция в социалните мрежи, провокирана от огромните разходи за персонал в държавния апарат. Темата излиза на дневен ред на фона на данни, че десетки хиляди служители продължават да работят на държавна служба и след придобиване на право на пенсия.

"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система."

С този коментар във "Фейсбук", илюстриран със снимка на плаж с чадъри, Фискалният съвет акцентира върху липсата на реформи в силовите ведомства.

Според информацията от вестник "СЕГА", държавните служители в този сектор до момента се спасяват от всякакво затягане на коланите. През тази година военнослужещите и държавните служители по Закона за МВР придобиват право на пенсия на възраст 54 години и 6 месеца при 27 години общ осигурителен стаж. От тях две трети (18 години) трябва да са действително изслужени по съответните специални закони.

За сравнение, при останалите граждани изискванията са значително по-високи – възраст от 62 години и 6 месеца и стаж от 36 години и 10 месеца за жените, докато при мъжете нужните показатели са 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца стаж.

Мартин Димитров от политическата формация "Демократична България" твърди, че общо 75 679 служители в държавния сектор получават едновременно заплата и пенсия. От тях 7 039 са заети в силовите ведомства, а други 5 338 души работят по Закона за държавния служител.

"Тази тема не трябва да бъде заобикаляна и трябва да е част от оптимизирането на разходите", коментира Димитров представените стряскащи числа.

Ранното пенсиониране в системата се дублира и от допълнителни привилегии. В един от анализите на пенсионната реформа се посочва, че "има множество случаи, в които военнослужещи, които нямат нито достатъчно стаж, нито навършени години, претендират да се пенсионират по реда на първа категория труд, на още по-ниска възраст".

За да се реши проблемът, в проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване на служебния кабинет бяха предвидени промени. Идеята бе изрично да се посочи, че лицата, които са навършили изискуемата възраст за сектор "Сигурност", но нямат нужния стаж, могат да се пенсионират по реда на първа категория труд. Този текст обаче впоследствие отпадна от бюджетните проекти и липсва в сегашните им варианти, въпреки че в проектобюджета се намери време да се премахнат ковид добавките за новите пенсионери.