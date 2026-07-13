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Фискалният съвет настоява за по-висока пенсионна възраст в МВР

Фискалният съвет настоява за по-висока пенсионна възраст в МВР

13 Юли, 2026 12:07 1 091 26

  • фискален съвет-
  • полицаи-
  • пенсиониране-
  • мерки

75 679 служители в държавния сектор получават едновременно заплата и пенсия

Фискалният съвет настоява за по-висока пенсионна възраст в МВР - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА

Фискалният съвет повдигна остро въпроса за увеличаване на пенсионната възраст в сектор "Сигурност" чрез позиция в социалните мрежи, провокирана от огромните разходи за персонал в държавния апарат. Темата излиза на дневен ред на фона на данни, че десетки хиляди служители продължават да работят на държавна служба и след придобиване на право на пенсия.

"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система."

С този коментар във "Фейсбук", илюстриран със снимка на плаж с чадъри, Фискалният съвет акцентира върху липсата на реформи в силовите ведомства.

Според информацията от вестник "СЕГА", държавните служители в този сектор до момента се спасяват от всякакво затягане на коланите. През тази година военнослужещите и държавните служители по Закона за МВР придобиват право на пенсия на възраст 54 години и 6 месеца при 27 години общ осигурителен стаж. От тях две трети (18 години) трябва да са действително изслужени по съответните специални закони.

За сравнение, при останалите граждани изискванията са значително по-високи – възраст от 62 години и 6 месеца и стаж от 36 години и 10 месеца за жените, докато при мъжете нужните показатели са 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца стаж.

Мартин Димитров от политическата формация "Демократична България" твърди, че общо 75 679 служители в държавния сектор получават едновременно заплата и пенсия. От тях 7 039 са заети в силовите ведомства, а други 5 338 души работят по Закона за държавния служител.

"Тази тема не трябва да бъде заобикаляна и трябва да е част от оптимизирането на разходите", коментира Димитров представените стряскащи числа.

Ранното пенсиониране в системата се дублира и от допълнителни привилегии. В един от анализите на пенсионната реформа се посочва, че "има множество случаи, в които военнослужещи, които нямат нито достатъчно стаж, нито навършени години, претендират да се пенсионират по реда на първа категория труд, на още по-ниска възраст".

За да се реши проблемът, в проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване на служебния кабинет бяха предвидени промени. Идеята бе изрично да се посочи, че лицата, които са навършили изискуемата възраст за сектор "Сигурност", но нямат нужния стаж, могат да се пенсионират по реда на първа категория труд. Този текст обаче впоследствие отпадна от бюджетните проекти и липсва в сегашните им варианти, въпреки че в проектобюджета се намери време да се премахнат ковид добавките за новите пенсионери.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 12 Отговор
    Полицай на 65 г ще гони апаши.

    Коментиран от #2, #4, #6, #11, #20, #25

    12:08 13.07.2026

  • 2 12345

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ГОЛЯМ СМЯХ

    12:11 13.07.2026

  • 3 Нищоправеца

    20 2 Отговор
    "75 679 служители в държавния сектор получават едновременно заплата и пенсия" къде са сега ония михлюзи от т.нар. синдикати да ни обяснят как цялата администрация била по-малко от 150 000. Според тях половината администация са пенсионери?... между 500 000 и 700 000 са безхаберниците, които хрантутим

    12:13 13.07.2026

  • 4 Европейца

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези, които "гонят апаши" са под 10% от цялата бройка! Има достатъчно друга работа, която могат да вършат както всички останали хора. Ако не им изнася - да не стават полицаи или да напуснат

    12:15 13.07.2026

  • 5 Пенсионират се и остават на работа,

    25 1 Отговор
    защото Тиквата и приближените му го измислиха,и законът го позволява!По-рано не беше така!Намалете заплатите в силовите ведомства с25%,а в парламента с 50%.Това няма да се хареса,но е правилното!

    12:16 13.07.2026

  • 6 Айде сега

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И какво според теб вършат в момента тези 75 000 "пенсионери"? същото ще вършат, но няма да са в пенсия и да им плащаме по два пъти за нищоправене

    12:18 13.07.2026

  • 7 Пак идеи

    13 3 Отговор
    Всяка работа си има добри и лоши страни. В полицейската, лошите са повече от добрите страни. За това много допринасят и всякакви неграмотници с власт, които с божествена вяра налагат идеите си за "реформи" и създават допълнителна несигурност. Полицаят няма гръб! Зад него трябва да стои народ, власт и закон, но не е така. Народът е медийно насъскван, властта е променлива и алчна, а законът врата в полето, архиизкривено пространство управлявано от адвокатски лобита. Супермен да беше полицай, щеше да напусне. Друг бич е кадруването, което там е откровено злобно и интересчийско. Много се справят даже от МВР при тази отровно-агресивна среда.

    12:18 13.07.2026

  • 8 За 3 месеца мунча крадлив

    14 4 Отговор
    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    Коментиран от #15

    12:20 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Имам колега,който чака с нетърпение да

    10 4 Отговор
    достигне необходимата възраст за пенсиониране и да си подаде документите!Момчето казва,че едно е на 20 и години,друго е над 50!Едно време фиическите изпити бяха различни според възрастта,сега са еднакви за всички.Дори 60г. е висока възразст за служител на терен!

    12:22 13.07.2026

  • 11 АСАВ

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щом следи след пенсия значи се чувства, че още може да работи, значи няма нужда да са 1-на категория.

    12:22 13.07.2026

  • 12 Крайно време

    12 0 Отговор
    В Швейцария излизат в пенсия на 60 години , в Италия между 60 и 62 , в Германия на 62......

    12:22 13.07.2026

  • 13 Питам се

    4 1 Отговор
    Защо ли тези т.н. политици,които нищо не работят винаги когато се решава бюджета коментират държавните служители и пенсионерите.
    Не виждат или не искат да погледнат огромните кражби за милиарди ,узаконявани точно чрез приетия от тях бюджет.
    Променете закона за обществените поръчки, за здравната каса, и още и още вратички за папкане на техните олигарси

    12:25 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Точен сте

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "За 3 месеца мунча крадлив":

    В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди

    12:26 13.07.2026

  • 16 Кик

    6 0 Отговор
    Тотална Чистка на Пасмината

    Незабавно да ги проверят с Данъчна Ревизия

    12:33 13.07.2026

  • 17 за сведение

    4 1 Отговор
    Фискалния съвет е една излишна високоплатена структура. Дава съвети и препоръки. Нали същите съвети дава и депутата Мартин. Дублиране на функция. Ако човек може да живее нормално с пенсията си едва ли ще се подлага на "изтезания".

    Коментиран от #23

    12:38 13.07.2026

  • 18 седи чакай

    3 0 Отговор
    Диктаторите обгрижват най-вече силовите министерства, защото им пазят гърбината.

    12:46 13.07.2026

  • 19 Ми то това е най важното

    5 0 Отговор
    Щом могат да работят с години след пенсиониране значи не е нужно да ги пенсионират толкова рано това е абсурд. Да получават и пенсия и заплата.

    12:48 13.07.2026

  • 20 нннн

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз не съм виждал полицай да тича след апаши. Някой виждал ли е?

    12:49 13.07.2026

  • 21 Чума

    1 1 Отговор
    Това е много хубаво и не настоявам за отмяна, а напротив - всички граждани да получат такива привилегии! Да се пенсионирате на 54 години и който е на хубава работа да си продължи да взема и пенсия, и тлъста заплата, а който не му харесва, да се дистанцира, занимава с друг бизнес и си гледа старините! На 65 години сума ти народ е с нозете напред! Да не дава Господ!

    12:50 13.07.2026

  • 22 Защо има ранно пенсиониране

    3 0 Отговор
    Като всички остават да си доспиват на работа до 65

    Коментиран от #26

    12:51 13.07.2026

  • 23 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "за сведение":

    Алчност!

    12:51 13.07.2026

  • 24 Стига вече

    3 0 Отговор
    И 20-те заплати да станат най-много 6. Като на всички работ3щи в България. Къде по света дават 20 заплати при пенсиониране? Никъде! Егати и богатата държава сме, след като си позволяваме такива разхищения. Затова че частния сектор те издържа, накрая и 20 заплати от "мизерниците с любов" за хрантутнигите.

    12:53 13.07.2026

  • 25 Те не са на 65 години

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тях просто ги пенсионират много по рано. Но щом работят и след пенсиониране значи не е нужно да бъдат пенсионирвани толкова рано. Фискалния съвет го казва не съм аз.

    12:53 13.07.2026

  • 26 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Защо има ранно пенсиониране":

    еми така легализират продължаването на кражбите на куките от държавата

    12:55 13.07.2026

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