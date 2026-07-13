Фискалният съвет настоява за по-висока пенсионна възраст в МВР

Фискалният съвет повдигна остро въпроса за увеличаване на пенсионната възраст в сектор "Сигурност" чрез позиция в социалните мрежи, провокирана от огромните разходи за персонал в държавния апарат. Темата излиза на дневен ред на фона на данни, че десетки хиляди служители продължават да работят на държавна служба и след придобиване на право на пенсия.
"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система."
С този коментар във "Фейсбук", илюстриран със снимка на плаж с чадъри, Фискалният съвет акцентира върху липсата на реформи в силовите ведомства.
Според информацията от вестник "СЕГА", държавните служители в този сектор до момента се спасяват от всякакво затягане на коланите. През тази година военнослужещите и държавните служители по Закона за МВР придобиват право на пенсия на възраст 54 години и 6 месеца при 27 години общ осигурителен стаж. От тях две трети (18 години) трябва да са действително изслужени по съответните специални закони.
За сравнение, при останалите граждани изискванията са значително по-високи – възраст от 62 години и 6 месеца и стаж от 36 години и 10 месеца за жените, докато при мъжете нужните показатели са 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца стаж.
Мартин Димитров от политическата формация "Демократична България" твърди, че общо 75 679 служители в държавния сектор получават едновременно заплата и пенсия. От тях 7 039 са заети в силовите ведомства, а други 5 338 души работят по Закона за държавния служител.
"Тази тема не трябва да бъде заобикаляна и трябва да е част от оптимизирането на разходите", коментира Димитров представените стряскащи числа.
Ранното пенсиониране в системата се дублира и от допълнителни привилегии. В един от анализите на пенсионната реформа се посочва, че "има множество случаи, в които военнослужещи, които нямат нито достатъчно стаж, нито навършени години, претендират да се пенсионират по реда на първа категория труд, на още по-ниска възраст".
За да се реши проблемът, в проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване на служебния кабинет бяха предвидени промени. Идеята бе изрично да се посочи, че лицата, които са навършили изискуемата възраст за сектор "Сигурност", но нямат нужния стаж, могат да се пенсионират по реда на първа категория труд. Този текст обаче впоследствие отпадна от бюджетните проекти и липсва в сегашните им варианти, въпреки че в проектобюджета се намери време да се премахнат ковид добавките за новите пенсионери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4, #6, #11, #20, #25
12:08 13.07.2026
2 12345
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ГОЛЯМ СМЯХ
12:11 13.07.2026
3 Нищоправеца
12:13 13.07.2026
4 Европейца
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тези, които "гонят апаши" са под 10% от цялата бройка! Има достатъчно друга работа, която могат да вършат както всички останали хора. Ако не им изнася - да не стават полицаи или да напуснат
12:15 13.07.2026
5 Пенсионират се и остават на работа,
12:16 13.07.2026
6 Айде сега
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И какво според теб вършат в момента тези 75 000 "пенсионери"? същото ще вършат, но няма да са в пенсия и да им плащаме по два пъти за нищоправене
12:18 13.07.2026
7 Пак идеи
12:18 13.07.2026
8 За 3 месеца мунча крадлив
Коментиран от #15
12:20 13.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Имам колега,който чака с нетърпение да
12:22 13.07.2026
11 АСАВ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щом следи след пенсия значи се чувства, че още може да работи, значи няма нужда да са 1-на категория.
12:22 13.07.2026
12 Крайно време
12:22 13.07.2026
13 Питам се
Не виждат или не искат да погледнат огромните кражби за милиарди ,узаконявани точно чрез приетия от тях бюджет.
Променете закона за обществените поръчки, за здравната каса, и още и още вратички за папкане на техните олигарси
12:25 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Точен сте
До коментар #8 от "За 3 месеца мунча крадлив":В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди
12:26 13.07.2026
16 Кик
Незабавно да ги проверят с Данъчна Ревизия
12:33 13.07.2026
17 за сведение
Коментиран от #23
12:38 13.07.2026
18 седи чакай
12:46 13.07.2026
19 Ми то това е най важното
12:48 13.07.2026
20 нннн
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз не съм виждал полицай да тича след апаши. Някой виждал ли е?
12:49 13.07.2026
21 Чума
12:50 13.07.2026
22 Защо има ранно пенсиониране
Коментиран от #26
12:51 13.07.2026
23 Факт
До коментар #17 от "за сведение":Алчност!
12:51 13.07.2026
24 Стига вече
12:53 13.07.2026
25 Те не са на 65 години
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тях просто ги пенсионират много по рано. Но щом работят и след пенсиониране значи не е нужно да бъдат пенсионирвани толкова рано. Фискалния съвет го казва не съм аз.
12:53 13.07.2026
26 миме
До коментар #22 от "Защо има ранно пенсиониране":еми така легализират продължаването на кражбите на куките от държавата
12:55 13.07.2026