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Белград връща Стоян Мавродиев в София утре – 14 юли

Белград връща Стоян Мавродиев в София утре – 14 юли

13 Юли, 2026 15:41 612 10

  • стоян мавродиев-
  • връщане-
  • софия-
  • 14 юли

Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест.

Белград връща Стоян Мавродиев в София утре – 14 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия, съобщават от БНР.

Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка.

Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест.

По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит.

Най-вероятно след довеждането му в България Стоян Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично.

Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 0 Отговор
    Егати кво нелепо провинциално човеченце , мъжленце .... Повервало си горкото !!!?

    Коментиран от #4

    15:43 13.07.2026

  • 2 Бай Ставри от южното крило

    7 1 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    15:45 13.07.2026

  • 3 Овчар

    12 0 Отговор
    Обърнете внимание бивш директор на българската банка .....издирван...! Кой и защо го сложи там...? Овце бъдете благодарни че власта ви дава хляб,вода и салам ...! Аз ако бях и толкоз нямаше да ви дам..!

    Коментиран от #5, #6

    15:46 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    тия там горе в упралвението всички са за затвора ама не всички ще влезнат имат пари да си платят да не влизат щото

    15:47 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А мустакатия банкер

    4 0 Отговор
    КОГА?!?

    15:55 13.07.2026

  • 8 Само като му видиш мумифицитаната мутра

    8 0 Отговор
    20-ка за профилактика!

    15:57 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стоенчо

    5 0 Отговор
    раздаде щедро милиардите за развитие , на Вълка 150 милиона , от които за сто се разви с яхта и все такива да се развиват ! И себе си не забрави и заживя в лукс .

    16:11 13.07.2026

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