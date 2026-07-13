Белград връща Стоян Мавродиев в София утре – 14 юли

Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия, съобщават от БНР.
Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка.
Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест.
По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит.
Най-вероятно след довеждането му в България Стоян Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично.
Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #4
15:43 13.07.2026
2 Бай Ставри от южното крило
15:45 13.07.2026
3 Овчар
Коментиран от #5, #6
15:46 13.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
До коментар #3 от "Овчар":тия там горе в упралвението всички са за затвора ама не всички ще влезнат имат пари да си платят да не влизат щото
15:47 13.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А мустакатия банкер
15:55 13.07.2026
8 Само като му видиш мумифицитаната мутра
15:57 13.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стоенчо
16:11 13.07.2026