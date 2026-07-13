Иван Шишков: В България липсва инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. ТИР-овете са проблем

ТИР-овете са проблем. Основният проблем в България обаче е липсата на инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. Ние сме на кръстопът, през страната ни минава огромен трафик, но ние нямаме готовност да го поемем. Нямаме необходимите магистрали. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването „Още от деня” по БНТ.
В последните две трагедии асфалтовата покривка е добра, но мантинелите са стари, от тези слагани при проектирането на магистралата. 2024 г. има нова наредба за мантинелите, която е с повече изисквания, само че не могат да бъдат подменени всички наведнъж, затова е даден срок от 10 години, обясни той.
Знаете ли колко сигнали съм подал в прокуратурата за всички нередности по пътищата?, обърна се той към водещата и припомни серията от проверки по време на предишното му управление, припомни Шишков.
Нередностите в пътното строителство са много големи. Започнали сме с цялостното отношение към строителството и поддръжката на пътния сектор, призна той.
Той призова прокуратурата да започне истински разследвания. Нещата са безспорни – асфалтът го няма. Ние искаме и се борим да разплетен целия проблем и отношението към пътния сектор.
Имаме да ремонтираме определени пътища, които се нуждаят от спешен ремотн, но има вече сключени договори преди нас. Какво да направим – да оставим пътищата да се доразрушат ли? За мантинелите няма да подпишем договора, но там има такава юридическа възможност. Има търгове, конкурси, правени преди нас, и има напреднали процедури, които юридически не можем да спрем. Първото, което ще направим, където се наложи тези фирми да продължат да работят, ще има много по-сериозен контрол. Ще работим по принуда. На мен много ми се иска да има нови фирми с капацитет да работят, но няма. Не е коректно за това, което се строи в момента, да носим отговорност, обясни регионалният министър.
Концесията е единственият начин да построим онези 800 км. магистрали. Думата „Боташ” и „Турция” не съществува към момента. Нашата идея за концесия е много преди да има разговори. Интересът на турските и гръцките фирми е естествен, защото ние 10 години не намерихме начин да изградим тези трасета. Ние започнахме да пречим на нашите съседи. През нас минава изключително интензивен поток, който отива към Турция и Гърция. Предишните не го направиха, защото им е било по-лесно да възлагат инхаус поръчки, заяви министър Шишков.
За околовръстният път на София и много други обекти, те нямат никакво проектиране. Те искаха да похарчат 2 млрд. без да имат проект, случаят с „Хемус” щеше да се повтори. В момента сме в изходна позиция. В момента сме в разговори със Столична община какви обекти да се отчуждят. Три години – нищо. Големият проблем е, че нашите обекти нямат никакво проектиране, подчерта той.
Обходът през Кресна ще облекчи трафика, но няма да реши проблема, каза още регионалният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #15
19:17 13.07.2026
2 Тоя Смехурко !
Какво направи той ?
За Всичките си Години На тези Позиции ?
19:18 13.07.2026
3 Да питам,
19:19 13.07.2026
4 тия докога
19:20 13.07.2026
5 Сфинкс 🐈
19:21 13.07.2026
6 Липсва
Коментиран от #18
19:21 13.07.2026
7 Некадърници и неможачи
Излъгахте хората...
19:23 13.07.2026
8 бою циганина
19:25 13.07.2026
9 Мнение
19:26 13.07.2026
10 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА
19:26 13.07.2026
11 Този като че ли започва
19:27 13.07.2026
12 Факт
19:28 13.07.2026
13 Вие Не искате Да Пречите На Нашите Съсед
Но Защо пречите На Нас ?
Със Вашите Противоречащи На Конституцията и закона разпоредби ?
Ха !
Обясни го Като Се Правиш !
На Много отворен !
19:28 13.07.2026
14 ха-ха-ха
19:28 13.07.2026
15 Проблема
До коментар #1 от "Сатана Z":не са ТИР-овете, а това, че толкова години се краде от тол такси, а инфраструктурата от татово време едва се поддържа. СЛед като искате да лапате толк таски от разнитен трафик, да баха инвестирали малко повече.
То до Калотина едва стига влак, та какво да говоим за терминал за товарене на камиони. НАли така инфра структура трява да се игради и по другите граници.
Като цяло това е комплесен проект, който се изгражда на етаи, но на териториятя се "лекуват" само симптопминте, зашото едно че няма капацитети за такива проекти, второ няма желание. Всичко е миже да те лажем, ден да мине друг да дойде. 45г комунизъм 35г демокрация - едно и също. Тотално БЕЗХАБЕРИЕ!
19:29 13.07.2026
16 Васил
19:30 13.07.2026
17 РУМЕН РАДЕВ
19:39 13.07.2026
18 Един шофьор
До коментар #6 от "Липсва":Бокича, Бокича е за дранголника заедно с Пеевски , те най много пари откраднаха.
19:41 13.07.2026