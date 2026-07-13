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Иван Шишков: В България липсва инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. ТИР-овете са проблем

Иван Шишков: В България липсва инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. ТИР-овете са проблем

13 Юли, 2026 19:14 486 18

  • иван шишков-
  • магистрали-
  • пътища-
  • мерки-
  • концесия-
  • строителство

Ще работим по принуда със старите строителни фирми. Нередностите в пътното строителство са много големи. Започнали сме с цялостното отношение към строителството и поддръжката на пътния сектор

Иван Шишков: В България липсва инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. ТИР-овете са проблем - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ТИР-овете са проблем. Основният проблем в България обаче е липсата на инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. Ние сме на кръстопът, през страната ни минава огромен трафик, но ние нямаме готовност да го поемем. Нямаме необходимите магистрали. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването „Още от деня” по БНТ.

В последните две трагедии асфалтовата покривка е добра, но мантинелите са стари, от тези слагани при проектирането на магистралата. 2024 г. има нова наредба за мантинелите, която е с повече изисквания, само че не могат да бъдат подменени всички наведнъж, затова е даден срок от 10 години, обясни той.

Знаете ли колко сигнали съм подал в прокуратурата за всички нередности по пътищата?, обърна се той към водещата и припомни серията от проверки по време на предишното му управление, припомни Шишков.

Нередностите в пътното строителство са много големи. Започнали сме с цялостното отношение към строителството и поддръжката на пътния сектор, призна той.

Той призова прокуратурата да започне истински разследвания. Нещата са безспорни – асфалтът го няма. Ние искаме и се борим да разплетен целия проблем и отношението към пътния сектор.

Имаме да ремонтираме определени пътища, които се нуждаят от спешен ремотн, но има вече сключени договори преди нас. Какво да направим – да оставим пътищата да се доразрушат ли? За мантинелите няма да подпишем договора, но там има такава юридическа възможност. Има търгове, конкурси, правени преди нас, и има напреднали процедури, които юридически не можем да спрем. Първото, което ще направим, където се наложи тези фирми да продължат да работят, ще има много по-сериозен контрол. Ще работим по принуда. На мен много ми се иска да има нови фирми с капацитет да работят, но няма. Не е коректно за това, което се строи в момента, да носим отговорност, обясни регионалният министър.

Концесията е единственият начин да построим онези 800 км. магистрали. Думата „Боташ” и „Турция” не съществува към момента. Нашата идея за концесия е много преди да има разговори. Интересът на турските и гръцките фирми е естествен, защото ние 10 години не намерихме начин да изградим тези трасета. Ние започнахме да пречим на нашите съседи. През нас минава изключително интензивен поток, който отива към Турция и Гърция. Предишните не го направиха, защото им е било по-лесно да възлагат инхаус поръчки, заяви министър Шишков.

За околовръстният път на София и много други обекти, те нямат никакво проектиране. Те искаха да похарчат 2 млрд. без да имат проект, случаят с „Хемус” щеше да се повтори. В момента сме в изходна позиция. В момента сме в разговори със Столична община какви обекти да се отчуждят. Три години – нищо. Големият проблем е, че нашите обекти нямат никакво проектиране, подчерта той.

Обходът през Кресна ще облекчи трафика, но няма да реши проблема, каза още регионалният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Какъв е проблема?Качваш ТИРа на Калотина на товарен жп вагони и го стоварваш в Одрин.

    Коментиран от #15

    19:17 13.07.2026

  • 2 Тоя Смехурко !

    8 3 Отговор
    Пак Се Появи ?

    Какво направи той ?

    За Всичките си Години На тези Позиции ?

    19:18 13.07.2026

  • 3 Да питам,

    8 2 Отговор
    Ти сега ли ги виждаш тези неща??? Пpaзнодумци.

    19:19 13.07.2026

  • 4 тия докога

    6 2 Отговор
    ще пеят приспивни песнички докато си пълнят търбусите с чужди крадени пари?

    19:20 13.07.2026

  • 5 Сфинкс 🐈

    1 0 Отговор
    Изчакайте,.още няколко години и летящите коли ще станат масови.

    19:21 13.07.2026

  • 6 Липсва

    6 2 Отговор
    арест за теб !

    Коментиран от #18

    19:21 13.07.2026

  • 7 Некадърници и неможачи

    9 1 Отговор
    Ще работим по принуда със старите строителни фирми. Защо ли?
    Излъгахте хората...

    19:23 13.07.2026

  • 8 бою циганина

    4 0 Отговор
    всичко е 6, знайш колко пара мога да направя още от тея пътчета ?

    19:25 13.07.2026

  • 9 Мнение

    2 0 Отговор
    Отказа да назове фирмите,които ще строят отново. Разбирам,че някои договори са били сключени преди това правителство ама щом ги крие значи нещо не е чисто. Говори като Цветанов. Все едно са ги обучавали да говорят на едно и също място. Много аз аз и нищо по същество.

    19:26 13.07.2026

  • 10 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА

    4 3 Отговор
    Кражбите от времето на Боко и Шиши продължават с пълна сила.

    19:26 13.07.2026

  • 11 Този като че ли започва

    2 1 Отговор
    да признава че заради неговото его се спират големи инфраструктурни проекти и загиват хора. А ей го то е защото в югоизточна България много български олигарси са вкарали пари в инфраструктурни проекти и проектът магистрала Хемус трябва да бъде спрян защото пречи за бъдещите техни печалби. Вие сещате ли се защо около Пловдив са най-големите тех паркове които продължават естествено и към Бургас с продължението на магистралата. Има магистрала има инвестиции в Северна България няма магистрала няма инвестиции.

    19:27 13.07.2026

  • 12 Факт

    3 1 Отговор
    Този говори много и нищо не казва по същество, не отговаря на въпроси. Цветановска школа и изреченията са същите. Използват модела и фирмите на ББ.

    19:28 13.07.2026

  • 13 Вие Не искате Да Пречите На Нашите Съсед

    1 1 Отговор
    Вие Не искате Да Пречите На Нашите Съседи !

    Но Защо пречите На Нас ?

    Със Вашите Противоречащи На Конституцията и закона разпоредби ?

    Ха !

    Обясни го Като Се Правиш !

    На Много отворен !

    19:28 13.07.2026

  • 14 ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Къде скрихте статията с Г.Касчиев??? Нещо май не е наред??? Някой, нещо лъже май???

    19:28 13.07.2026

  • 15 Проблема

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    не са ТИР-овете, а това, че толкова години се краде от тол такси, а инфраструктурата от татово време едва се поддържа. СЛед като искате да лапате толк таски от разнитен трафик, да баха инвестирали малко повече.
    То до Калотина едва стига влак, та какво да говоим за терминал за товарене на камиони. НАли така инфра структура трява да се игради и по другите граници.
    Като цяло това е комплесен проект, който се изгражда на етаи, но на териториятя се "лекуват" само симптопминте, зашото едно че няма капацитети за такива проекти, второ няма желание. Всичко е миже да те лажем, ден да мине друг да дойде. 45г комунизъм 35г демокрация - едно и също. Тотално БЕЗХАБЕРИЕ!

    19:29 13.07.2026

  • 16 Васил

    3 0 Отговор
    Качеството не е добро ама вдигнахте винетките с 30%

    19:30 13.07.2026

  • 17 РУМЕН РАДЕВ

    0 0 Отговор
    Излъга българите. Кражбите и схемите продължават.

    19:39 13.07.2026

  • 18 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Липсва":

    Бокича, Бокича е за дранголника заедно с Пеевски , те най много пари откраднаха.

    19:41 13.07.2026

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