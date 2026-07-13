Иван Шишков: В България липсва инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. ТИР-овете са проблем

ТИР-овете са проблем. Основният проблем в България обаче е липсата на инфраструктура. Качеството на пътищата не е добро. Ние сме на кръстопът, през страната ни минава огромен трафик, но ние нямаме готовност да го поемем. Нямаме необходимите магистрали. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването „Още от деня” по БНТ.

В последните две трагедии асфалтовата покривка е добра, но мантинелите са стари, от тези слагани при проектирането на магистралата. 2024 г. има нова наредба за мантинелите, която е с повече изисквания, само че не могат да бъдат подменени всички наведнъж, затова е даден срок от 10 години, обясни той.

Знаете ли колко сигнали съм подал в прокуратурата за всички нередности по пътищата?, обърна се той към водещата и припомни серията от проверки по време на предишното му управление, припомни Шишков.

Нередностите в пътното строителство са много големи. Започнали сме с цялостното отношение към строителството и поддръжката на пътния сектор, призна той.

Той призова прокуратурата да започне истински разследвания. Нещата са безспорни – асфалтът го няма. Ние искаме и се борим да разплетен целия проблем и отношението към пътния сектор.

Имаме да ремонтираме определени пътища, които се нуждаят от спешен ремотн, но има вече сключени договори преди нас. Какво да направим – да оставим пътищата да се доразрушат ли? За мантинелите няма да подпишем договора, но там има такава юридическа възможност. Има търгове, конкурси, правени преди нас, и има напреднали процедури, които юридически не можем да спрем. Първото, което ще направим, където се наложи тези фирми да продължат да работят, ще има много по-сериозен контрол. Ще работим по принуда. На мен много ми се иска да има нови фирми с капацитет да работят, но няма. Не е коректно за това, което се строи в момента, да носим отговорност, обясни регионалният министър.

Концесията е единственият начин да построим онези 800 км. магистрали. Думата „Боташ” и „Турция” не съществува към момента. Нашата идея за концесия е много преди да има разговори. Интересът на турските и гръцките фирми е естествен, защото ние 10 години не намерихме начин да изградим тези трасета. Ние започнахме да пречим на нашите съседи. През нас минава изключително интензивен поток, който отива към Турция и Гърция. Предишните не го направиха, защото им е било по-лесно да възлагат инхаус поръчки, заяви министър Шишков.

За околовръстният път на София и много други обекти, те нямат никакво проектиране. Те искаха да похарчат 2 млрд. без да имат проект, случаят с „Хемус” щеше да се повтори. В момента сме в изходна позиция. В момента сме в разговори със Столична община какви обекти да се отчуждят. Три години – нищо. Големият проблем е, че нашите обекти нямат никакво проектиране, подчерта той.

Обходът през Кресна ще облекчи трафика, но няма да реши проблема, каза още регионалният министър.