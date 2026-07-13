Димитър Ганев: Ясно е, че ПБ ще губи подкрепа, въпросът е с какво темпо

Дотук виждаме, че премиерът Радев не е „новият Орбан“, но не следва и пробрюкселска линия, т.е. той ще се опита да се позиционира някъде в средата. Това очаквам да бъде линията на поведение на „Прогресивна България“ и на Радев, без да се променя генерално посоката на страната. Такъв коментар направи политологът и социолог от агенция „Тренд“ Димитър Ганев в интервю за Нова нюз.
По думите му обаче подкрепата на „Прогресивна България“ оттук нататък повече няма да расте, изтъквайки, че всяка формация неизбежно губи одобрение, когато дойде на власт.
„Централният въпрос е колко бързо тази подкрепа ще пада. Пред „Прогресивна България“ предстоят два сериозни теста – президентските избори наесен и местните избори догодина. Смятам, че „Прогресивна България“ ще се опитва максимално да поддържа обществена подкрепа, за да препотвърди подкрепата си на президентските избори“, обясни Ганев.
Той подчерта, че в момента сезонът е такъв, че не предполага организирането на масови протести срещу кабинета, на каквито бяхме свидетели в края на миналата година срещу правителството на Росен Желязков.
Социологът прогнозира, че новият политически сезон след края на лятото ще започне с предизборната кампания за изборите за държавен глава и предположи, че вотът най-вероятно за първият тур ще се проведе на 25 октомври, а балотажът – на 1 ноември.
Очакванията му са кандидатурата на Илияна Йотова да бъде издигната от Инициативен комитет и подкрепена от „Прогресивна България“.
От страна на ПП и ДБ Димитър Ганев очаква техният общ кандидат да бъде Андрей Гюров, отбелязвайки, че бившият служебен премиер разполага с относително високо ниво на доверие и е припознат от демократичната общност в страната.
По отношение на ГЕРБ той заяви, че партията се намира в трудна ситуация и за нея е от изключително важно значение да затвърди втората си позиция след парламентарните избори.
Ганев дори изложи хипотеза, при която ГЕРБ да подкрепи също кандидатурата на Гюров, ако номинацията му бъде издигната от Инициативен комитет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нова Сорос ТВ
19:41 13.07.2026
2 Кой
19:45 13.07.2026
3 гюровица
19:55 13.07.2026
4 Час по скоро
Никога в историята си България не е имала по некадърно управление.
19:55 13.07.2026
5 Стига
19:56 13.07.2026
6 8888
19:57 13.07.2026
7 кокор спецова
19:58 13.07.2026
8 Иван Грозни
Коментиран от #13, #35
19:58 13.07.2026
9 Да,ти същия предричаше преди месец
Коментиран от #12
19:58 13.07.2026
10 Анонимен
20:01 13.07.2026
11 Димитър Ганев е точен макар и радевист
Коментиран от #14, #30, #39, #41
20:01 13.07.2026
12 Е, ми
До коментар #9 от "Да,ти същия предричаше преди месец":..... има динамика в прогнозите.
20:06 13.07.2026
13 Работата
До коментар #8 от "Иван Грозни":му е такава, че не бива да взема позиция.
20:08 13.07.2026
14 Да четох му разбивката
До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":Взета от 3 експресни проучвания на Европейски аналитични агенции едната от които е "Политико". В сегашния момент Радев и ПБ са останали с около 300-400 хиляди избиратели. Като вземем предвид че според бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов ,тежката и крадлива червена олигархия са купили на мунчо 600-700 хиляди гласа и около 300 хиляди надписани ,реалните гласове за кауна са около 500 хиляди. От тях за близо 3 месеца е загубил половината и на 300 хиляди в момента. Приключен е
20:09 13.07.2026
15 Тази сутрин лидера на ПП Асен Василев
Пълен провал“: Бюджетът отива при обръчите от фирми
Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.
Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:
„Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората.
Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“
От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.
Коментиран от #27
20:13 13.07.2026
16 Офф тоя пък
20:18 13.07.2026
17 Президентските
20:19 13.07.2026
18 Да бе
Коментиран от #36
20:20 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Браво
/бай Тошо/
20:21 13.07.2026
21 Браво
20:23 13.07.2026
22 Исторически факти
20:26 13.07.2026
23 ха, ха, ха...
Ами то, така или иначе ще губи подкрепа и това я видно още от първия момент на встъпване в длжност, но колкото с по бързо темпо толкова по добре. Иначе ще стигнем до същия финал, но много по бавно и по мъчително.
20:27 13.07.2026
24 ГАНЕВ БРАТ
Коментиран от #26, #33
20:30 13.07.2026
25 със скоростта
20:34 13.07.2026
26 ха, ха, ха...
До коментар #24 от "ГАНЕВ БРАТ":Много разтеглен ти е метъра, то да не е ластик?
Коментиран от #29
20:38 13.07.2026
27 Василий
До коментар #15 от "Тази сутрин лидера на ПП Асен Василев":Дъниш се и пари за това списване няма. Виж се . забелязваш ли нещо ? " „Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, " Которой -моторой -денги нет.
Коментиран от #31
20:38 13.07.2026
28 Аналлизатори
При тиквта и шиши мълчахте като сливи, защото бяхте на копанята да лочите помия! Сега очаквам и оня със средния пръст от Ситняково да вземе думата!
Само толкова ли можете?
Коментиран от #38
20:40 13.07.2026
29 ДО26
До коментар #26 от "ха, ха, ха...":НЕ БЕ БРАТ КАЗВА ТИ ИСТИНАТА ЗАПОМНИГО.ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАШ ЗА ШАРЛАТАНИ,ПРАСЕТА,ЕВРОФАШИСТКИ НЯМА ЗА КОГО.
Коментиран от #42
20:42 13.07.2026
30 Точен е професора
До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":Съпредседателя на Демократична България Мартин Димитров пита гражданите които работят само за консумативи и битови сметки и са гласували за радев как се чувстват!?
Коментиран от #40
20:43 13.07.2026
31 Пaцyлий
До коментар #27 от "Василий":Деньги нет за вас бедняци блъскачи,при генерал Радев има още повече пари за нас
20:44 13.07.2026
32 да излезе гълаба
20:45 13.07.2026
33 Партизан не Белград
До коментар #24 от "ГАНЕВ БРАТ":А бяха само на всеки километър. Сега вече ако са на 100 метра смятайте какво чудо ще настане тук. Разкош от мизерия отново . А само една лустрация и съд им трябваше . Отървахте ги шумкарите капиталисти отново със все нароената им пребоядисана рода.
20:45 13.07.2026
34 Благой
20:54 13.07.2026
35 Ганев взе да се излага
До коментар #8 от "Иван Грозни":И той се чуди на кой Господ да служи
Защото той знае че нищо незнае
20:58 13.07.2026
36 Въобще не помага
До коментар #18 от "Да бе":ПБ може и да позагуби избиратели, но те са от патриотично настроените. Това въобще не помага на ГюрЮ.
21:00 13.07.2026
37 Парпърляк
21:02 13.07.2026
38 Да. Така е
До коментар #28 от "Аналлизатори":Защото са сливи
Празни кофи без цинк
Непоръбени
21:02 13.07.2026
39 Някой
До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":Мишо Константинов и достоверна информация. Я по - сериозно.
21:03 13.07.2026
40 Той явно се е запасил
До коментар #30 от "Точен е професора":Със най най консумативи и хабери за другите
Защото не знае че и консумативите свършват както живота
21:07 13.07.2026
41 Този цял живот на хранилка тиквена
До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":Надмина Ванга
21:09 13.07.2026
42 като питаш, да ти кажа!
До коментар #29 от "ДО26":Колкото повече не гласуваш и оставяш само зависими или платени избиратели да ти определят управляващите, толкова по малко има шанс да се появят читави кандидати. Кой разумен, интелигентен и отговорен човек ще се кандидатура, като вижда, че гласуват само зависимите избиратели и за него няма кой да гласува?
„Едно от наказанията за отказа от участие в политиката е, че ще бъдете управлявани от хора на нивото на ваши подчинени и даже още по-низши хора.“ (Платон)
21:11 13.07.2026