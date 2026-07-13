Димитър Ганев: Ясно е, че ПБ ще губи подкрепа, въпросът е с какво темпо

Дотук виждаме, че премиерът Радев не е „новият Орбан“, но не следва и пробрюкселска линия, т.е. той ще се опита да се позиционира някъде в средата. Това очаквам да бъде линията на поведение на „Прогресивна България“ и на Радев, без да се променя генерално посоката на страната. Такъв коментар направи политологът и социолог от агенция „Тренд“ Димитър Ганев в интервю за Нова нюз.

По думите му обаче подкрепата на „Прогресивна България“ оттук нататък повече няма да расте, изтъквайки, че всяка формация неизбежно губи одобрение, когато дойде на власт.

„Централният въпрос е колко бързо тази подкрепа ще пада. Пред „Прогресивна България“ предстоят два сериозни теста – президентските избори наесен и местните избори догодина. Смятам, че „Прогресивна България“ ще се опитва максимално да поддържа обществена подкрепа, за да препотвърди подкрепата си на президентските избори“, обясни Ганев.

Той подчерта, че в момента сезонът е такъв, че не предполага организирането на масови протести срещу кабинета, на каквито бяхме свидетели в края на миналата година срещу правителството на Росен Желязков.

Социологът прогнозира, че новият политически сезон след края на лятото ще започне с предизборната кампания за изборите за държавен глава и предположи, че вотът най-вероятно за първият тур ще се проведе на 25 октомври, а балотажът – на 1 ноември.

Очакванията му са кандидатурата на Илияна Йотова да бъде издигната от Инициативен комитет и подкрепена от „Прогресивна България“.

От страна на ПП и ДБ Димитър Ганев очаква техният общ кандидат да бъде Андрей Гюров, отбелязвайки, че бившият служебен премиер разполага с относително високо ниво на доверие и е припознат от демократичната общност в страната.

По отношение на ГЕРБ той заяви, че партията се намира в трудна ситуация и за нея е от изключително важно значение да затвърди втората си позиция след парламентарните избори.

Ганев дори изложи хипотеза, при която ГЕРБ да подкрепи също кандидатурата на Гюров, ако номинацията му бъде издигната от Инициативен комитет.