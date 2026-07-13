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Димитър Ганев: Ясно е, че ПБ ще губи подкрепа, въпросът е с какво темпо

Димитър Ганев: Ясно е, че ПБ ще губи подкрепа, въпросът е с какво темпо

13 Юли, 2026 19:39 1 290 42

  • димитър ганев-
  • подкрепа-
  • прогресивна българия

Очакванията му са кандидатурата на Илияна Йотова да бъде издигната от Инициативен комитет и подкрепена от „Прогресивна България

Димитър Ганев: Ясно е, че ПБ ще губи подкрепа, въпросът е с какво темпо - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дотук виждаме, че премиерът Радев не е „новият Орбан“, но не следва и пробрюкселска линия, т.е. той ще се опита да се позиционира някъде в средата. Това очаквам да бъде линията на поведение на „Прогресивна България“ и на Радев, без да се променя генерално посоката на страната. Такъв коментар направи политологът и социолог от агенция „Тренд“ Димитър Ганев в интервю за Нова нюз.

По думите му обаче подкрепата на „Прогресивна България“ оттук нататък повече няма да расте, изтъквайки, че всяка формация неизбежно губи одобрение, когато дойде на власт.

„Централният въпрос е колко бързо тази подкрепа ще пада. Пред „Прогресивна България“ предстоят два сериозни теста – президентските избори наесен и местните избори догодина. Смятам, че „Прогресивна България“ ще се опитва максимално да поддържа обществена подкрепа, за да препотвърди подкрепата си на президентските избори“, обясни Ганев.

Той подчерта, че в момента сезонът е такъв, че не предполага организирането на масови протести срещу кабинета, на каквито бяхме свидетели в края на миналата година срещу правителството на Росен Желязков.

Социологът прогнозира, че новият политически сезон след края на лятото ще започне с предизборната кампания за изборите за държавен глава и предположи, че вотът най-вероятно за първият тур ще се проведе на 25 октомври, а балотажът – на 1 ноември.

Очакванията му са кандидатурата на Илияна Йотова да бъде издигната от Инициативен комитет и подкрепена от „Прогресивна България“.

От страна на ПП и ДБ Димитър Ганев очаква техният общ кандидат да бъде Андрей Гюров, отбелязвайки, че бившият служебен премиер разполага с относително високо ниво на доверие и е припознат от демократичната общност в страната.

По отношение на ГЕРБ той заяви, че партията се намира в трудна ситуация и за нея е от изключително важно значение да затвърди втората си позиция след парламентарните избори.

Ганев дори изложи хипотеза, при която ГЕРБ да подкрепи също кандидатурата на Гюров, ако номинацията му бъде издигната от Инициативен комитет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова Сорос ТВ

    25 8 Отговор
    Откъде ви е толкова "ясно" не знам ?!

    19:41 13.07.2026

  • 2 Кой

    24 1 Отговор
    подкрепя изпечени лъжци , потъпкали достойнството му , на много от тях единственото , което им е останало ! Повярвали хорицата , а другата част чрез чатала на врата !

    19:45 13.07.2026

  • 3 гюровица

    11 12 Отговор
    искам да подписвам още договори за подаръци със зеленоеугленски

    19:55 13.07.2026

  • 4 Час по скоро

    22 15 Отговор
    трябва да изметем тези лъжци и неможачи.
    Никога в историята си България не е имала по некадърно управление.

    19:55 13.07.2026

  • 5 Стига

    18 10 Отговор
    сте врачували Три години зарибявахте хората с очакване за медията. Подарявайте терена за него. Сега дуднете, че губел подкрепа. Оставете хората сами да решат.Манипулатори

    19:56 13.07.2026

  • 6 8888

    12 11 Отговор
    С доста високо темпо!

    19:57 13.07.2026

  • 7 кокор спецова

    6 10 Отговор
    да живей либерастията

    19:58 13.07.2026

  • 8 Иван Грозни

    17 4 Отговор
    Тоз такъв оня онакъв, а ти за кого си бе плъх.Не харесвам хора които нямат определена позиция каквато и да е тя.

    Коментиран от #13, #35

    19:58 13.07.2026

  • 9 Да,ти същия предричаше преди месец

    15 9 Отговор
    Че ще увеличава а в момента се сринаха наполовина за няма и 3 месеца

    Коментиран от #12

    19:58 13.07.2026

  • 10 Анонимен

    17 9 Отговор
    Гюров, доверие!? Абе я не ни обработвайте, даже украинците не биха гласували за тоя!

    20:01 13.07.2026

  • 11 Димитър Ганев е точен макар и радевист

    14 14 Отговор
    А днес професор Михаил Константинов социлигог и политолог и бивш шеф на "Информационно бюро" с точен анализ в цифри! В сегашния момент радко е загубил 2/3 от своите гласове и вече не е първа политическа формация

    Коментиран от #14, #30, #39, #41

    20:01 13.07.2026

  • 12 Е, ми

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да,ти същия предричаше преди месец":

    ..... има динамика в прогнозите.

    20:06 13.07.2026

  • 13 Работата

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    му е такава, че не бива да взема позиция.

    20:08 13.07.2026

  • 14 Да четох му разбивката

    12 9 Отговор

    До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":

    Взета от 3 експресни проучвания на Европейски аналитични агенции едната от които е "Политико". В сегашния момент Радев и ПБ са останали с около 300-400 хиляди избиратели. Като вземем предвид че според бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов ,тежката и крадлива червена олигархия са купили на мунчо 600-700 хиляди гласа и около 300 хиляди надписани ,реалните гласове за кауна са около 500 хиляди. От тях за близо 3 месеца е загубил половината и на 300 хиляди в момента. Приключен е

    20:09 13.07.2026

  • 15 Тази сутрин лидера на ПП Асен Василев

    14 6 Отговор
    Даде 1 седмица срок да внесат нов бюджет в който се орязват 1.5 млрд за администрация и още толкова за полиция и военни и дефицита се връща на 3% от 5.7. Също така да обяснят къде са отишли 2-та заема на гълъба и мунчо които взеха за 2 месец общо 6.3 млрд.евро. Иначе излизат и ги закопчават -
    Пълен провал“: Бюджетът отива при обръчите от фирми

    Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.

    Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:

    „Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората. 
    Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“

    От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.

    Коментиран от #27

    20:13 13.07.2026

  • 16 Офф тоя пък

    6 6 Отговор
    Ти кой беше ? Що трябва да ти вярваме, що въобще те слушаме ? Трябва да се забранят всякакви СОЦ проучвания 3-4 месеца преди избори. Вие сте едни лаладжии.

    20:18 13.07.2026

  • 17 Президентските

    6 1 Отговор
    Само ще им подскажат за къде са тръгнали след лъжите и измамите за олигархия ,справедливост ,връщане на краденото и съдебни дела срещу крадците . Никаква работа от данъчните и как да работят като от новите май трябва да започнат. Пребоядисаха се някои отново и пак в пари и власт тънат . И новите кражби на кредитни пари са измислени и заформени. Кредитни и дългова тотална тиня защото хората вече пари нямат и да искат няма с какво да плащат. За едното оцеляване бягат в чужбина от години да работят. И за какво -за да плащат по 10 хиляди на едни вечно и неизменно 240 броя неживеещи в реалния свят . За охраните ,лимузините и целият им слугинаж . Сложете и общинските изедници с данъците и неща които не си ползвал ,медицинската мафия ,застрахователите с частните цени , пътния и транспортен рекет увеличен за нещо което от години го няма и държавните закони наливащи им задължително докато ви се до повръща от гнус ,обида , пренебрежение като към плебеи и роби тъпи. Такива ли сме или просто спираме да ги хрантутим по всеки начин който дойде на ум ? Тези явно само негативи и дългове могат да ни натрупат и след като окрадат и тях са подготвили за другата година само още 10 милиарда ще искат ,не като тази година 20 примерно. От 6 на 3,5 само ще направят дълга. само дето няма с какво да се платят лихвите на предишните и така до кога ?

    20:19 13.07.2026

  • 18 Да бе

    4 10 Отговор
    Според този на снимката ПБ щяла да губи подкрепа. А може би герб/дб, пп и дпс нн ще пИчелят и ще дръпнат яко нагоре? Лелей, какво правят манипулаторите за някой и друг еврак...

    Коментиран от #36

    20:20 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Браво

    5 0 Отговор
    Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми.
    /бай Тошо/

    20:21 13.07.2026

  • 21 Браво

    2 0 Отговор
    Робът не притежава нищо, самият той е стока и може да се продава

    20:23 13.07.2026

  • 22 Исторически факти

    4 8 Отговор
    Лъгаха и си вярваха, че Радев ще има 70 депутати и ще моли Борисов за сглобка, а сега са като ошашавени, големият провал е на социологическите агенции, не смееха да кажат истината да не разсърдят чорбаджиите, заблуждаваха и вас. Всички герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте, бе Цоциолози? Шушляци… И да знаете, Крим принадлежи на Русия. Точка.

    20:26 13.07.2026

  • 23 ха, ха, ха...

    11 4 Отговор
    "Ясно е, че ПБ ще губи подкрепа, въпросът е с какво темпо"

    Ами то, така или иначе ще губи подкрепа и това я видно още от първия момент на встъпване в длжност, но колкото с по бързо темпо толкова по добре. Иначе ще стигнем до същия финал, но много по бавно и по мъчително.

    20:27 13.07.2026

  • 24 ГАНЕВ БРАТ

    5 11 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА ДЕПУТАТИ ДА ПРОМЕНИ КОНСТИТУЦИЯТА ЗАПОМНИГО ХОРАТА ЗА РАДЕВ СА НА ВСЕКИ СТО МЕТРА.

    Коментиран от #26, #33

    20:30 13.07.2026

  • 25 със скоростта

    6 1 Отговор
    на падаща мазилка лети към дъното руската свлоч!

    20:34 13.07.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГАНЕВ БРАТ":

    Много разтеглен ти е метъра, то да не е ластик?

    Коментиран от #29

    20:38 13.07.2026

  • 27 Василий

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тази сутрин лидера на ПП Асен Василев":

    Дъниш се и пари за това списване няма. Виж се . забелязваш ли нещо ? " „Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, " Которой -моторой -денги нет.

    Коментиран от #31

    20:38 13.07.2026

  • 28 Аналлизатори

    2 4 Отговор
    Това правителство е на няма и три месеца, ама всички политолози и други ози се съсипаха да правят платени кьорфишеци и да ръсят глупости!
    При тиквта и шиши мълчахте като сливи, защото бяхте на копанята да лочите помия! Сега очаквам и оня със средния пръст от Ситняково да вземе думата!
    Само толкова ли можете?

    Коментиран от #38

    20:40 13.07.2026

  • 29 ДО26

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "ха, ха, ха...":

    НЕ БЕ БРАТ КАЗВА ТИ ИСТИНАТА ЗАПОМНИГО.ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАШ ЗА ШАРЛАТАНИ,ПРАСЕТА,ЕВРОФАШИСТКИ НЯМА ЗА КОГО.

    Коментиран от #42

    20:42 13.07.2026

  • 30 Точен е професора

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":

    Съпредседателя на Демократична България Мартин Димитров пита гражданите които работят само за консумативи и битови сметки и са гласували за радев как се чувстват!?

    Коментиран от #40

    20:43 13.07.2026

  • 31 Пaцyлий

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Василий":

    Деньги нет за вас бедняци блъскачи,при генерал Радев има още повече пари за нас

    20:44 13.07.2026

  • 32 да излезе гълаба

    7 1 Отговор
    да си признае къде са парите и да ги ВРЪЩАТ ВЕДНАГА!

    20:45 13.07.2026

  • 33 Партизан не Белград

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "ГАНЕВ БРАТ":

    А бяха само на всеки километър. Сега вече ако са на 100 метра смятайте какво чудо ще настане тук. Разкош от мизерия отново . А само една лустрация и съд им трябваше . Отървахте ги шумкарите капиталисти отново със все нароената им пребоядисана рода.

    20:45 13.07.2026

  • 34 Благой

    1 0 Отговор
    ЯСНО ЧЕ И ТВОЯТ АКЪЛ СЕ ГУБИ

    20:54 13.07.2026

  • 35 Ганев взе да се излага

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    И той се чуди на кой Господ да служи
    Защото той знае че нищо незнае

    20:58 13.07.2026

  • 36 Въобще не помага

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да бе":

    ПБ може и да позагуби избиратели, но те са от патриотично настроените. Това въобще не помага на ГюрЮ.

    21:00 13.07.2026

  • 37 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Кое му е ясното?

    21:02 13.07.2026

  • 38 Да. Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Аналлизатори":

    Защото са сливи
    Празни кофи без цинк
    Непоръбени

    21:02 13.07.2026

  • 39 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":

    Мишо Константинов и достоверна информация. Я по - сериозно.

    21:03 13.07.2026

  • 40 Той явно се е запасил

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Точен е професора":

    Със най най консумативи и хабери за другите
    Защото не знае че и консумативите свършват както живота

    21:07 13.07.2026

  • 41 Този цял живот на хранилка тиквена

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Димитър Ганев е точен макар и радевист":

    Надмина Ванга

    21:09 13.07.2026

  • 42 като питаш, да ти кажа!

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ДО26":

    Колкото повече не гласуваш и оставяш само зависими или платени избиратели да ти определят управляващите, толкова по малко има шанс да се появят читави кандидати. Кой разумен, интелигентен и отговорен човек ще се кандидатура, като вижда, че гласуват само зависимите избиратели и за него няма кой да гласува?
    „Едно от наказанията за отказа от участие в политиката е, че ще бъдете управлявани от хора на нивото на ваши подчинени и даже още по-низши хора.“ (Платон)

    21:11 13.07.2026

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