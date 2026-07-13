Новини
България »
Мая Манолова: "Кошница с грижа" на веригите е подигравка с хората

Мая Манолова: "Кошница с грижа" на веригите е подигравка с хората

13 Юли, 2026 21:47 793 19

  • мая манолова-
  • кошница с грижа

Гаврата с българските производители е брутална. КЗК обяви миналата година, че надценките в търговските вериги стигат до 130%, а надценките на млечните продукти в България са най-високите в Европа

Мая Манолова: "Кошница с грижа" на веригите е подигравка с хората - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обещаха цените да тръгнат надолу, но българите още не го усещат на касата. Плащаме все повече, а получаваме все по-малко.

"Търговските вериги искаха да си направят PR на гърба не само на правителството, но и на гърба на българските граждани. "Кошницата с грижа", която веригите обещаха, се оказа пълен провал, подигравка с хората и нагла лъжа в очите на българското правителство", коментира лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ "Кошница с грижа" практически няма и хората с право не я виждат, но според нея резултатите от законодателството на "Прогресивна България" скоро ще бъдат налице.

"Гаврата с българските производители е брутална. КЗК обяви миналата година, че надценките в търговските вериги стигат до 130%, а надценките на млечните продукти в България са най-високите в Европа", отбеляза Манолова.

Според лидера на "Изправи се.БГ" контролните органи не си вършат работата, но ако са на мястото си, ще има последствия за търговските вериги. Манолова обяви, че хората, които ползват парно, би трябвало до 15 юли да получат своите изравнителни сметки.

Тя призова гражданите да не чакат да получат в пощенската си кутия сметката, а да проверят в сайта на дружеството, като уточни, че до 31 август е окончателният срок, до който може да се възразява срещу изравнителните сметки. "Те ще бъдат неприятно изненадани. Цялата сага с изравнителните сметки отново беше решена в ущърб на потребителите", подчерта Манолова пред Bulgaria ON AIR, като заяви, че някъде сметките се оскъпяват с 60%. Лидерът на "Изправи се.БГ" е на мнение, че министрите искат да угодят на топлинните счетоводители.

"Сметките и за топлинно разпределение, и за сградна инсталация се нагласяват. Трябва да излязат по някакъв начин и топлинните счетоводители ги нагласяват", каза Манолова. Лидерът на "Изправи се.БГ" каза, че изцяло машинното гласуване би намалило броя на невалидните бюлетини и би пресякло купения вот.

Манолова призова за изчистването на избирателните списъци, като уточни, че донякъде машинното гласуване решава и "проблема с мъртвите души".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    8 7 Отговор
    Понякога и често жена като теб трябва да яде по голям залък и да не казва глупости! Не че евтино но веригите спазват някакви ценови правила а кварталните магазини-измамници директно обърнаха лев евро също като пишман ремонт майсторите ..да им ...

    Коментиран от #11

    21:51 13.07.2026

  • 2 Ха-ха

    4 1 Отговор
    Хахахахахахах

    21:51 13.07.2026

  • 3 Анонимен

    8 1 Отговор
    Трябва разследване и яки глоби за дискриминация. Искаме европейски закони, но разбира се, ако ще пречи на олигарсите става "неприложимо у нас".

    21:52 13.07.2026

  • 4 Португалия

    16 1 Отговор
    Португалия истински салами и меса са двойно по-евтини от България. Тук салатите са с химия и пускат червен оцветител, при много висока цена.

    21:53 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    В кошницата с грижи има ли банани ??????,

    21:56 13.07.2026

  • 7 майче

    4 3 Отговор
    тя софя се подиграва на цялата страна от десетилетия

    22:01 13.07.2026

  • 8 знаем, можем, ще успеем

    4 2 Отговор
    Това е типично лице на прогресивните
    Забравяте оная снимка с дамажавнков с чашата

    Хаирлия да ви е

    22:02 13.07.2026

  • 9 АБЕ

    7 3 Отговор
    КАКВО СТАНА С МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА???
    ДЕБЕЛИЯ ЩЕ ВРЪЩА ЛИ ПАРИТЕ??

    Коментиран от #13

    22:03 13.07.2026

  • 10 на нас що ни купуват хамерикански ?

    3 1 Отговор
    Европа достигна рекордни обеми на покупки на руски газ в навечерието на влизането в сила на забраната за внос на гориво от Руската федерация. Британският вестник The Financial Times обръща внимание на този факт. Изданието отбелязва, че през първата половина на 2026 г. ЕС е закупил почти целия LNG от руския завод в Ямал: рекордни 9,89 милиона тона, което е с 18% повече от същия период миналата година. Според оценки, Европа е платила на Руската федерация около шест милиарда евро.

    22:07 13.07.2026

  • 11 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Мога да кажа само,че заглавието е вярно, не се струва да чета, защото го виждам на живо по веригите.....

    22:12 13.07.2026

  • 12 8888

    4 2 Отговор
    Правителството на Радев не спира да се подиграва не само с избирателите си, но и с целия български народ!

    22:14 13.07.2026

  • 13 той няма да връща

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ":

    справедливия български съд ще отсъди

    но, заради вас електората на ПБ всички ще плащаме

    Коментиран от #14

    22:22 13.07.2026

  • 14 Ами ще плащате

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "той няма да връща":

    като лидерите ви за почти 40 години окрадоха всичко от тази територия,
    сега вие ще връщате.

    22:28 13.07.2026

  • 15 Ние Маямите

    1 1 Отговор
    Когато сме в мензис купуваме неразумно и разваляне хранителни продукти, като за световно. Хранителни вериги, вие сте виновни!

    Коментиран от #16

    22:31 13.07.2026

  • 16 Маямите

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ние Маямите":

    страдат от болестта "шопингтерапия". И го превръщат в обществена тема и проблем.

    22:34 13.07.2026

  • 17 оня с коня

    2 0 Отговор
    Дано вече гръмне тоя АЕЦ да затрие тази напаст продажна българска

    22:43 13.07.2026

  • 18 Бобан пееше

    0 0 Отговор
    Лагала ме йедна Мая

    22:51 13.07.2026

  • 19 Печелят вносителите и веригите.

    0 0 Отговор
    Издърпват парите от населението с ниско качествени продукти внос. В България няма производство и икономика.

    22:53 13.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове