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Явор Гечев, ПБ: Не се стремим към фойерверки

Явор Гечев, ПБ: Не се стремим към фойерверки

5 Юли, 2026 17:17 615 18

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  • експерти-
  • бюджет

Един експерт се формира доста дълго, коментира Гечев по отношение на назначенията на кадри на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ в администрацията

Явор Гечев, ПБ: Не се стремим към фойерверки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Това визуализира какво е ставало в държавата в последните години. Нямаме нищо против личния живот на хората, но той не е толкова личен, когато ползваш частни самолети 200 пъти за няколко години. Това е пряко заобикаляне на закона "Магнитски". Така Явор Гечев, депутат от "Прогресивна България", коментира пред БНР изнесените данни за пътуванията на колегата си от ДПС Делян Пеевски зад граница.

Той анализира и разминаването в информацията, която служби в МВР предоставят на различни политически фигури.

"Възможност за прикриване на част от информацията. А и тази информация е още частична. Най-вероятно и на предишни служебни лица не е давана в пълен аспект. За да заобиколят тази информация, на практика е ставало следното нещо – различни лица са пътували например до Истанбул. Там са се прекачвали на този частен самолет. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало. Да видим кой се е качвал в един и същи частен самолет и от Дубай, и от Турция, и от други дестинации", каза още той.

Един експерт се формира доста дълго, коментира Гечев по отношение на назначенията на кадри на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ в администрацията.

"Въпросът е даден човек да върши работата, за която е назначен. Всеки от нас има собственото си политическо битие и история. Не е нужно да разпъваме на кръст всеки от чиновниците, който е работил по време на друго управление. Ако този чиновник работи по определен начин, който задоволява общественото мнение, ОК, но ако не - трябва да има механизъм това да бъде променено. Да го отдадем и на детската възраст и все още началото на дългия политически цикъл, който ни предстои".

Имаме бюджет, който е отражение на счетоводна сметка, на това, което вече е изхарчено, на сключени договори, напомни отново депутатът от "Прогресивна България".

"Истинските политики, които ще покажем, ще тръгнат от следващата година. Такова е състоянието на държавата", допълни той.

„Трябва да се променят целите устройствени правилници на министерствата, да се електронизират редица регистри, за да може да освободиш хора в администрацията. В момента дори да ги освободиш, те ще те осъдят и пак ще бъдат върнати. Рискът да освободиш едни от най-читавите хора също е налице. Не очаквайте от нас много резки неща, които да направят по-големи бели, отколкото е необходимо на държавата. Стремим се не към фойерверки, а към устойчиво управление. Големите промени изискват повече време и се надявам обществото да ни даде такова, за да ги види“, каза още Гечев.

Когато бюджетът е на 5,7% дефицит, никой няма да му се радва. Ние осъзнаваме това. Но с вълшебна пръчка няма как да докараме пет милиарда отгоре, за да свалим дефицита, който отнякъде трябва и да платим. Необходимо е да покажем тенденция, от която хората да разберат защо го правим. А в следващия бюджет трябва максимално да се доближим до три процента дефицит. Средносрочната прогноза трябва да е и за по-нисък, да отива към два и надолу процента. Да се стремим към тази тенденция в края на мандата", добави гостът в студиото.

Той коментира дали сред управляващите съществуват тревоги относно нарушаването на Закона за публичните финанси, недопускащ дефицит, който да е по-висок от три процента.

"Теменужка Петкова го е нарушила и Асен Василев преди това го е нарушил. Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има милиард и сто допълнителни такива в пътната инфраструктура, които не са платени, има и милиард и 400 от договори с общините, които също не са обезпечени. Да не платим някое от тези пера ли?! Не е харчен от нас. Законът за публичните финанси е нарушен с това, което заварваме", каза още депутатът.

Гечев анализира и ефекта от инициативата "Кошница с грижа".

"Ние гласувахме ред мерки в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. В момента големите компании, които продават продукти на краен потребител, актуализират всичките си договори по отношение на нелоялните търговски практики", добави Гечев.

"За първи път сме свидетели, че въпреки и плахо, има поевтиняване. Трудно се свалят цените. Не става много бързо. Ще продължаваме и с други мерки. Работим по Закона за кооперирането. Разработваме различни гаранционни схеми. Продължаваме с мерки, които да изведат българското производство на по-сериозно ниво и българските производители да имат по-добър достъп на пазара", каза още Гечев.

Не може целта да са просто президентските избори, коментира още той в предаването "Неделя 150".

"Нашата цел е 4-годишен мандат, който да продължи след това на базата на неща, които сме направили. Президентските избори са просто крачка в цялата тази работа. Правим предварителните си анализи, но е малко рано. Нека да мине бюджетът и след това ще пристъпим към активни действия по отношение на президентските избори", посочи още депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!!!!!

    10 4 Отговор
    ЕДИН ГОЛЯМ Р Ъ М Б Ъ Л КАКТО И ЦЯЛАТА ИМ ПАРТИЯ П Б !!!!!!!!!!

    17:25 05.07.2026

  • 2 пореден гаф на ПБ

    8 4 Отговор
    Поредно безочливо погазване законите на страната. Неможачи. Вървете си с мир!

    17:26 05.07.2026

  • 3 И за

    8 2 Отговор
    клечка кибрит не ставате !

    17:30 05.07.2026

  • 4 Баце

    5 0 Отговор
    Айде почвайте я тая олигархия, че сал с борба не стаа.
    При борбата резултата не се знае, може и да е отрицателен.
    Не сте ли чули за Бай Ставри?

    17:30 05.07.2026

  • 5 На нито

    7 2 Отговор
    един от вас и на една думичка не вярвам , така , че към какво се стремите или не е все тая ! Думи ! А действията са видни !

    17:32 05.07.2026

  • 6 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    11 2 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    17:32 05.07.2026

  • 7 И Кво Ся ?

    5 1 Отговор
    Аз Ще сърбам Чорбата !

    Зарад Друг !

    Това ли е СПРАВЕДЛИВОСТТА ?

    17:33 05.07.2026

  • 8 Никой

    6 2 Отговор
    Когато европейците се бореха за демокрация , руснаците си мечтаеха за по добър господар . Европейците имат държави , руснаците ГОСПОДАРСТВО . Ние нямаме държава . Дори като този на снимката искат да ни наврат отново в рашисткия за Дник .

    Коментиран от #10

    17:34 05.07.2026

  • 9 Рефер

    5 2 Отговор
    ПБ - едно голямо ЩЕ!!!....и прекрасен бюджет!

    17:38 05.07.2026

  • 10 Ти да не си

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Драгалевския Кюмюр и да са ти подхвърлили некой грант?
    Или си Дай Ноф?

    17:43 05.07.2026

  • 11 ШИШИ И ТИКВУН

    1 5 Отговор
    Напират пак да управляват с ПъПъ

    17:54 05.07.2026

  • 12 Не се стремите,

    5 1 Отговор
    фойерверките се стремят към вас. Всеки ден се излагате и то с фойерверки

    18:02 05.07.2026

  • 13 Дориана

    1 3 Отговор
    Прогресивна България могат да управляват самостоятелно пълен мандат без да се съобразяват с ужаса и крясъците на корумпираната, крадлива и провалена опозиция.

    18:13 05.07.2026

  • 14 Нексус

    3 1 Отговор
    Доста нелицеприятна охранена комунистическа физиономия!
    Не виждам какво му пречи колко е пътувал със самолет г-н Пеевски, след като сам си е плащал!
    Вие, другарю комунист, не знаете какво е сам да плащаш, крадете само народна пара!

    18:16 05.07.2026

  • 15 пламен

    3 0 Отговор
    Кадрите им са фатмаци, ченгета, БСП, чалгата

    18:19 05.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нексус

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Браво":

    Това се нарича разтягане на локуми за залъгване на пролетариите, но човек трябва да има поне малко мозък, за да го разбере!

    18:31 05.07.2026

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