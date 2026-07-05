Явор Гечев, ПБ: Не се стремим към фойерверки

"Това визуализира какво е ставало в държавата в последните години. Нямаме нищо против личния живот на хората, но той не е толкова личен, когато ползваш частни самолети 200 пъти за няколко години. Това е пряко заобикаляне на закона "Магнитски". Така Явор Гечев, депутат от "Прогресивна България", коментира пред БНР изнесените данни за пътуванията на колегата си от ДПС Делян Пеевски зад граница.

Той анализира и разминаването в информацията, която служби в МВР предоставят на различни политически фигури.

"Възможност за прикриване на част от информацията. А и тази информация е още частична. Най-вероятно и на предишни служебни лица не е давана в пълен аспект. За да заобиколят тази информация, на практика е ставало следното нещо – различни лица са пътували например до Истанбул. Там са се прекачвали на този частен самолет. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало. Да видим кой се е качвал в един и същи частен самолет и от Дубай, и от Турция, и от други дестинации", каза още той.

Един експерт се формира доста дълго, коментира Гечев по отношение на назначенията на кадри на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ в администрацията.

"Въпросът е даден човек да върши работата, за която е назначен. Всеки от нас има собственото си политическо битие и история. Не е нужно да разпъваме на кръст всеки от чиновниците, който е работил по време на друго управление. Ако този чиновник работи по определен начин, който задоволява общественото мнение, ОК, но ако не - трябва да има механизъм това да бъде променено. Да го отдадем и на детската възраст и все още началото на дългия политически цикъл, който ни предстои".

Имаме бюджет, който е отражение на счетоводна сметка, на това, което вече е изхарчено, на сключени договори, напомни отново депутатът от "Прогресивна България".

"Истинските политики, които ще покажем, ще тръгнат от следващата година. Такова е състоянието на държавата", допълни той.

„Трябва да се променят целите устройствени правилници на министерствата, да се електронизират редица регистри, за да може да освободиш хора в администрацията. В момента дори да ги освободиш, те ще те осъдят и пак ще бъдат върнати. Рискът да освободиш едни от най-читавите хора също е налице. Не очаквайте от нас много резки неща, които да направят по-големи бели, отколкото е необходимо на държавата. Стремим се не към фойерверки, а към устойчиво управление. Големите промени изискват повече време и се надявам обществото да ни даде такова, за да ги види“, каза още Гечев.

Когато бюджетът е на 5,7% дефицит, никой няма да му се радва. Ние осъзнаваме това. Но с вълшебна пръчка няма как да докараме пет милиарда отгоре, за да свалим дефицита, който отнякъде трябва и да платим. Необходимо е да покажем тенденция, от която хората да разберат защо го правим. А в следващия бюджет трябва максимално да се доближим до три процента дефицит. Средносрочната прогноза трябва да е и за по-нисък, да отива към два и надолу процента. Да се стремим към тази тенденция в края на мандата", добави гостът в студиото.

Той коментира дали сред управляващите съществуват тревоги относно нарушаването на Закона за публичните финанси, недопускащ дефицит, който да е по-висок от три процента.

"Теменужка Петкова го е нарушила и Асен Василев преди това го е нарушил. Заварваме бюджет, който има хиляди подписани договори, има милиард и сто допълнителни такива в пътната инфраструктура, които не са платени, има и милиард и 400 от договори с общините, които също не са обезпечени. Да не платим някое от тези пера ли?! Не е харчен от нас. Законът за публичните финанси е нарушен с това, което заварваме", каза още депутатът.

Гечев анализира и ефекта от инициативата "Кошница с грижа".

"Ние гласувахме ред мерки в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. В момента големите компании, които продават продукти на краен потребител, актуализират всичките си договори по отношение на нелоялните търговски практики", добави Гечев.

"За първи път сме свидетели, че въпреки и плахо, има поевтиняване. Трудно се свалят цените. Не става много бързо. Ще продължаваме и с други мерки. Работим по Закона за кооперирането. Разработваме различни гаранционни схеми. Продължаваме с мерки, които да изведат българското производство на по-сериозно ниво и българските производители да имат по-добър достъп на пазара", каза още Гечев.

Не може целта да са просто президентските избори, коментира още той в предаването "Неделя 150".

"Нашата цел е 4-годишен мандат, който да продължи след това на базата на неща, които сме направили. Президентските избори са просто крачка в цялата тази работа. Правим предварителните си анализи, но е малко рано. Нека да мине бюджетът и след това ще пристъпим към активни действия по отношение на президентските избори", посочи още депутатът.