Новини
България »
Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина

Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина

13 Юли, 2026 23:11 937 29

  • домакинство-
  • евровизия

От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив

Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин (Host City Selection Process) Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив.

Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.

В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на Конкурса за песен „Евровизия 2027“.

„Бихме искали да подчертаем, че това решение е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на отпадналите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивални прояви, което отваря възможности за тяхно участие в съпътстваща програма“, казва в официалното писмо до кметовете Милена Милотинова.

Към градовете, които преустановяват участието си в конкурса, се обърна и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към Конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за провеждането на следващото издание на конкурса в България. Надяваме се, че и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през месец май следващата година.“

Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлуково

    12 0 Отговор
    Искаме дарааааа..... Ръцете горееее.... ИМА ли Лудииииии... Чака.. Рака.. Чака.. Рака... Дум.. Думмм

    23:15 13.07.2026

  • 2 Кифли Мифли

    8 0 Отговор
    Опассс.... Дара го бара... АМА Голгобара

    23:17 13.07.2026

  • 3 Факултету

    5 0 Отговор
    Аааааааа.... И ний искам и да РА.. 3бием банкумату.....

    23:19 13.07.2026

  • 4 Дарадара

    8 0 Отговор
    ГолдагоБара

    23:20 13.07.2026

  • 5 Робот

    5 0 Отговор
    Ще е голям цирк с водещ Азис...! Той май е забременял така чух..!

    Коментиран от #8

    23:20 13.07.2026

  • 6 Общо взето

    5 1 Отговор
    Го духа факте-то

    23:21 13.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Дано да спечели Бургас!

    Коментиран от #10

    23:21 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Азис ще ражда

    6 0 Отговор
    А вие тук ГЛУПОСТИ пишете.... Как не ви е Срам... Той има разкритие 5 см..

    23:24 13.07.2026

  • 10 Скопие

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ша 3наш

    23:25 13.07.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Вземайте си гейовизията в София, даже ако искате съчетайте я с прайда, само моля ви се - далеч от Бургас!

    23:27 13.07.2026

  • 12 Ма моля ви се

    3 0 Отговор
    Стига вече... скам да пеянахуй

    23:27 13.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А стига трили ве

    5 0 Отговор
    Това е българската REалност

    23:30 13.07.2026

  • 15 Сушена Слива

    3 1 Отговор
    Здрасти колежке..... Чиститу

    23:31 13.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БЕЗдара

    3 0 Отговор
    докпгас този откровен тра вестит ?

    23:34 13.07.2026

  • 18 Обичам SLAYER

    3 0 Отговор
    South of HEAVEN.....ГОДУХАТ ЧАЛГИТЕ

    23:35 13.07.2026

  • 19 бат Данчо

    2 4 Отговор
    Варна - морска столица , Бургас гей столица...

    Коментиран от #28

    23:37 13.07.2026

  • 20 Няма да е същата €пед...

    1 0 Отговор
    ...еращина без Кончита Вурст и Дана Интернешънъл!

    23:37 13.07.2026

  • 21 Дара

    1 0 Отговор
    Чалгара...от моя..... да яде попара

    23:38 13.07.2026

  • 22 А50

    0 0 Отговор
    Ще спечели Факултето

    Коментиран от #24, #25

    23:40 13.07.2026

  • 23 Леля Гошо

    2 0 Отговор
    Ко стана тук...Хааааййй...момент да си сме на тампона.... Малиииииййй

    23:43 13.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 До сутринта

    3 0 Отговор
    Мога давиебавам.....

    23:47 13.07.2026

  • 27 Кой туй нящу дара

    3 0 Отговор
    няма такоз нящу....

    23:50 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ми тъй

    0 0 Отговор
    Сам си пиша.... Писна ми, лека нощ!

    23:53 13.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове