Два града останаха в надпреварата за домакинството на "Евровизия" догодина

След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин (Host City Selection Process) Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив.
Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.
В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатурите на градовете за домакинство на Конкурса за песен „Евровизия 2027“.
„Бихме искали да подчертаем, че това решение е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на отпадналите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивални прояви, което отваря възможности за тяхно участие в съпътстваща програма“, казва в официалното писмо до кметовете Милена Милотинова.
Към градовете, които преустановяват участието си в конкурса, се обърна и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: „Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към Конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за провеждането на следващото издание на конкурса в България. Надяваме се, че и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през месец май следващата година.“
Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлуково
23:15 13.07.2026
2 Кифли Мифли
23:17 13.07.2026
3 Факултету
23:19 13.07.2026
4 Дарадара
23:20 13.07.2026
5 Робот
Коментиран от #8
23:20 13.07.2026
6 Общо взето
23:21 13.07.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10
23:21 13.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Азис ще ражда
23:24 13.07.2026
10 Скопие
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ша 3наш
23:25 13.07.2026
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:27 13.07.2026
12 Ма моля ви се
23:27 13.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А стига трили ве
23:30 13.07.2026
15 Сушена Слива
23:31 13.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БЕЗдара
23:34 13.07.2026
18 Обичам SLAYER
23:35 13.07.2026
19 бат Данчо
Коментиран от #28
23:37 13.07.2026
20 Няма да е същата €пед...
23:37 13.07.2026
21 Дара
23:38 13.07.2026
22 А50
Коментиран от #24, #25
23:40 13.07.2026
23 Леля Гошо
23:43 13.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 До сутринта
23:47 13.07.2026
27 Кой туй нящу дара
23:50 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ми тъй
23:53 13.07.2026